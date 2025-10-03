Разделы

ПО ИТ в госсекторе
|

В Иннополисе усовершенствовали цифровую 4D-модель города: она стала быстрее в 10 раз и точнее

Цифровая 4D-модель города позволит администрации Иннополиса в реальном времени мониторить обращения горожан, состояние жилых домов, парков, общественных пространств и других городских объектов и планировать развитие территории. Разработчики модели — специалисты Центра геопространственных решений Университета Иннополис. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис.

Цифровая 4D-модель города покрывает территорию площадью две тыс. гектаров и представлена в масштабе 1:500. В новую версию интегрированы 258 картографических слоёв с информацией о 64 классах объектов. Всего в решении отображены 110 954 виртуальных объекта, среди них — 232 здания и сооружения, 127 3D-моделей, и 315 км инженерных сетей. Для обновленной модели города команда центра оцифровала университет, школы, технопарки, жилые кварталы, детские сады и другие городские объекты с помощью лидарного сканирования и аэрофотосъёмки с беспилотных летательных аппаратов.

Ксения Краснова, руководитель проектов Центра геопространственных решений Университета Иннополис: «Обновеённая 4D-модель Иннополиса — это цифровой двойник, то есть виртуальная копия города, в которой оцифрованы и описаны все его объекты. Градостроительная информация, показатели качества воздуха, год последнего ремонта улиц, виды деревьев и дата их посадки, требующие реконструкции здания и многое другое — информация собрана в одной модели для оперативного анализа и городского планирования. Функционал можно дополнить моделированием процессов, например, на основе данных и алгоритмов прогнозировать увеличение нагрузки на парковки и общественный транспорт при строительстве нового жилого дома в районе».

Исследование: как применяются в России low-code платформы
Бизнес

Новая версия цифровой модели развернута на импортонезависимом программном решении Университета Иннополис. По словам разработчиков, скорость работы 4D-модели удалось увеличить в 10 раз.

Дмитрий Вандюков, мэр Иннополиса: «Цифровой двойник — это не просто инструмент визуализации, а полноценная платформа управления городом. В режиме реального времени мы получаем доступ к информации о городской инфраструктуре, обращениях жителей, состоянию объектов и можем принимать более точные и своевременные решения. Это важный шаг к созданию “умного города”, в котором все процессы основаны на данных».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Рив Гош» перевела 260 магазинов на российскую кассовую систему — и что это дало сети

Взломаны конфиденциальные репозитории Red Hat. Украдены данные 28000 проектов

Виктория Алеманова, «Лига Ставок»: Система контроля у нас выстроена даже жестче, чем в банковском секторе

Создан робот-паук, при помощи 3D-печати способный за один день возвести дом площадью 200 квадратных метров

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Microsoft Defender путает BIOS и требует установить обновления, которых не существует

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще