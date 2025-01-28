Вандюков Дмитрий
|28.01.2025
|Тысячи студентов взяли кредиты, чтобы учиться в университете из Иннополиса на программистов. Преподаватели исчезли, а кредиты остались 1
Вандюков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2008 1
|АйТи 1368 1
|Unsplash 796 1
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1159 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7345 1
|Apple iOS 7823 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1058 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2909 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 561 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144787 1
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