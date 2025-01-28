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Вандюков Дмитрий



28.01.2025 Тысячи студентов взяли кредиты, чтобы учиться в университете из Иннополиса на программистов. Преподаватели исчезли, а кредиты остались 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Вандюков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

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