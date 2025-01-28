Калимуллин Тимур
|28.01.2025
|Тысячи студентов взяли кредиты, чтобы учиться в университете Иннополиса на программистов. Преподаватели исчезли, а кредиты остались 1
|01.12.2023
|Подведены итоги II Всероссийской олимпиады по матмоделированию 1
Калимуллин Тимур и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1053 1
|Apple iOS 7815 1
|Казак Илья 1 1
|Барбашина Наталья 1 1
|Пуль Даниил 1 1
|Егоров Александр 85 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Никитин Дмитрий 10 1
|Шпади Алина 1 1
|Белолуцкий Фёдор 1 1
|Овчинникова Ксения 1 1
|Вишняков Егор 1 1
|Шагалиев Рашит 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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