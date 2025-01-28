Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167119
ИКТ 13023
Организации 10213
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3384
Системы 24956
Персоны 71081
География 2726
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2550
Мероприятия 842

Калимуллин Тимур



28.01.2025 Тысячи студентов взяли кредиты, чтобы учиться в университете Иннополиса на программистов. Преподаватели исчезли, а кредиты остались 1
01.12.2023 Подведены итоги II Всероссийской олимпиады по матмоделированию 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Калимуллин Тимур и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1997 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 21 1
АйТи 1367 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 121 1
ЦИФРА - Центр инженерно-физических расчетов и анализа 1 1
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 29 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1157 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7326 1
Unsplash 779 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 328 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 677 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4519 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3278 1
Судебная власть - Judicial power 2313 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 86 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4111 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66125 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1744 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 444 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 117 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4992 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2795 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19349 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50527 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13130 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 399 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1053 1
Apple iOS 7815 1
Казак Илья 1 1
Барбашина Наталья 1 1
Пуль Даниил 1 1
Егоров Александр 85 1
Солнцева Екатерина 58 1
Никитин Дмитрий 10 1
Шпади Алина 1 1
Белолуцкий Фёдор 1 1
Овчинникова Ксения 1 1
Вишняков Егор 1 1
Шагалиев Рашит 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144452 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 561 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2902 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3103 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17394 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43212 1
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 57 1
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 43 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29077 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6135 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51088 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1737 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4014 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2730 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5979 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48052 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 904 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6708 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 167 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 503 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 888 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 589 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 912 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13525 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 597 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 842 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 377 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 6 1
НЦФМ - Национальный центр физики и математики 5 1
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 27 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1217 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337208, в очереди разбора - 771815.
Создано именных указателей - 167119.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще