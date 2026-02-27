Разделы

Россия УФО Челябинская область Озерск

Россия - УФО - Челябинская область - Озерск

СОБЫТИЯ


27.02.2026 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Озёрске Калиниградской области 3
19.09.2025 «МегаФон»: челябинские сельчане активнее горожан используют умные устройства 1
28.08.2025 «Яндекс Драйв» начал работу в Челябинске 1
18.11.2024 «МегаФон»: самые популярные сайты фриланса у челябинцев 1
07.08.2024 В челябинском аэропорту набрал скорость мобильный интернет 1
11.07.2024 Названы самые популярные водоемы у челябинцев 1
13.05.2024 Масштабное ускорение: в Челябинской области прошел серьезный рефарминг сети 1
01.12.2023 Подведены итоги II Всероссийской олимпиады по матмоделированию 1
15.11.2023 Связисты приготовили для рыбаков Южного Урала мобильную сеть 1
05.09.2023 «Мегафон» провел рефарминг сети на Южном Урале 1
20.07.2023 В 150 местах Южного Урала стал лучше работать мобильный интернет 1
09.12.2022 МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом поселки на юго-востоке Калининградской области 1
29.07.2022 Свыше 5000 сельчан Южного Урала впервые получили доступ к 4G «Мегафона» 1
29.06.2022 МТС прокачала мобильный интернет в главных туристических локациях Калининградской области 1
15.02.2022 «Ростелеком» дооснастил систему оповещения населения в двух городских округах Челябинской области 1
02.06.2020 «Ростелеком» в Челябинской области расширяет систему оповещения населения 1
05.10.2018 Обвиняемого в киберпреступлении экс-замгубернатора посадили на 5,5 лет 2
27.04.2018 Росатом внедряет систему для цифрового производства 1
24.03.2017 «Почта России» устанавливает системы электронных очередей в отделениях Южного Урала 2
11.01.2017 «Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске 1
29.12.2016 «Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске 1
03.10.2016 «Мегафон» обеспечил «Уральские кабельные сети - Озерск» защитой от DDoS-атак 1
14.07.2016 4 тыс. ТБ за полгода скачали абоненты ТТК на Южном Урале 1
17.06.2016 ТТК фиксирует двукратный рост интереса к интернет-тарифам с максимальной скоростью доступа в регионах Южного Урала 1
29.09.2015 ТТК организует Wi-Fi для 64 отделений Сбербанка в Челябинской области 1
23.09.2015 Абоненты ТТК в малых городах Южного Урала скачали 1,8 ПБ информации 1
22.07.2015 ТТК подключил к сети связи бизнес-центр «Урал» в Озерске Челябинской области 1
22.05.2015 МТС запустила первую сеть LTE-1800 в Челябинской области 1
17.02.2015 МТС увеличила общее число базовых станций в Калининградской области на 25% 1
04.02.2015 МТС обновила оборудование на всей территории Челябинской области 1
03.07.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июнь 2014 г. 1
15.05.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: апрель 2013 года 2
21.08.2012 «ТТК-Южный Урал» открыл офис продаж в Озерске 1
15.08.2012 «МегаФон» обеспечил высокоскоростным мобильным интернет-доступом жителей Москвы и Подмосковья 1
01.02.2012 «Уральские кабельные сети» и Enaza запустили онлайн-магазин контента 1
12.12.2011 Защищенная виртуальная сеть объединит офисы банка «Снежинский» в Челябинской области 1
16.11.2011 МТС построила 500 км магистральных сетей в Калининградской области 1
08.07.2011 МТС за год на 40% увеличила покрытие сети 3G на Сахалине 1
27.07.2009 Новый модуль системы по управлению бюджетом «АЦК - Финансы» внедрён в Озерске 1
23.10.2008 США и РФ осуществили совместную спецоперацию по утилизации венгерского урана 1

Публикаций - 60, упоминаний - 72

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10150 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14719 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2093 8
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 8
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9258 3
Уральские Кабельные Сети 2 2
Ростелеком 10453 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3170 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 251 2
1С-Рарус - СофтСервис 16 1
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 30 1
Ultra Connect - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 16 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - ЮУСТ - Южно-Уральский сотовый телефон 26 1
СофтЛаб-НСК - SoftLab-NSK 20 1
Солвер ИКФ - Solver - Инженерно-консалтинговая компания 9 1
Ланит - Корус АКС - Quorus AKS 15 1
ЦИФРА - Центр инженерно-физических расчетов и анализа 1 1
G5 Software 13 1
Action Forms 13 1
Samsung Electronics 10739 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Yandex - Яндекс 8659 1
Восход ФГБУ НИИ 690 1
Huawei 4305 1
Apple Inc 12781 1
LG Electronics 3687 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
9124 1
ZTE Corporation 776 1
Oracle Corporation 6909 1
Корус Консалтинг ГК 1378 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 190 1
Sony 6644 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 511 1
HTC Corporation 1506 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 991 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 525 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 445 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 999 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 9
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Строительное объединение ФГУП при Управлении делами Президента РФ 2 2
Академия геополитических проблем РОО 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8340 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 49 2
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 150 2
ОЗЭУ - Озерский завод энергоустановок - Озерский завод энергетических устройств 1 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
УЗХМ - Уралхиммаш - Уральский Завод Химического Машиностроения 5 1
Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 7 1
Технопарк-В - Воронежский технопарк 2 1
Центральный рынок Калининграда 1 1
РэйлТрансХолдинг УК - Уралмаш-Горное Оборудование - ОРМЕТО-ЮУМЗ МК - ОРМЕТО-ЮУМЗ Машиностроительный концерн - Южуралмаш - Южно-уральский машиностроительный завод 5 1
Неглинная плаза ТРЦ 2 1
Ricardo-AEA - Ricardo Energy & Environment - AEA Technology Plc - AEAT - AEA Europe 7 1
Почта России ПАО 2271 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Visa International 1977 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
Росатом - УЭМЗ ФГУП - Уральский электромеханический завод 6 1
Синара ГК - Sinara Group 116 1
Сургутнефтегаз - СНГ 281 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 222 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
ЕВРАЗ - НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 20 1
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 18 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 56 1
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 17 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 37 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 75 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2211 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4841 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2762 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6359 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3583 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5285 2
Федеральное казначейство России 1880 2
Администрация Курской области 28 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 207 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13086 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3431 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5353 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2977 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 537 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1464 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 740 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 360 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 247 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 46 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 83 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 298 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 75 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 49 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 123 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 86 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 36 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 224 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 4
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 14
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8871 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17248 11
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9499 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29000 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9623 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22076 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25615 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4052 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7715 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8980 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11366 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14998 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34177 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8847 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12390 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3140 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1623 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3351 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9012 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4868 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4074 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1324 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8556 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17256 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25785 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16706 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13426 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23403 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4376 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8234 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12339 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13363 3
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 259 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3932 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3946 2
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1011 2
Оповещение и уведомление - Notification 5421 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5952 4
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 65 2
ЦФТ Retail Banking System - ЦФТ Ритейл банк 36 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Открытый Татарстан 9 1
Google YouTube - Видеохостинг 2922 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 94 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 430 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 855 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1545 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 534 1
Apple iPhone 5 782 1
Apple iPad mini 425 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 248 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3450 1
Правительство Москвы - ГИС ЕПС ПМ - Единая почтовая система правительства Москвы 3 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 708 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 1
ФНП РФ - ЕИСН - Единая информационная система нотариата 21 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос аэро-гидро 13 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 485 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 67 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 249 1
ЦФТ Faktura Pay 13 1
S8 Capital - Aquarius Professional 20 1
S8 Capital - Aquarius Standard 7 1
Ледяев Максим 14 3
Хлевтова Анна 35 3
Денисов Сергей 24 3
Бутов Артем 2 2
Сироткин Виталий 11 2
Путин Владимир 3395 2
Кузнецов Александр 153 2
Козлов Александр 68 2
Кириенко Сергей 149 2
Румянцев Александр 17 2
Сергеев Михаил 112 2
Романов Сергей 13 2
Кудрявцев Сергей 23 2
Садовников Виталий 2 2
Мисичук Оксана 2 1
Малеев Евгений 2 1
Суслов Игорь 3 1
Образцов Владимир 4 1
Вишняков Егор 1 1
Калимуллин Тимур 2 1
Овчинникова Ксения 1 1
Нигматулин Ринат 1 1
Бежин Вячеслав 3 1
Белолуцкий Фёдор 1 1
Шпади Алина 1 1
Пуль Даниил 1 1
Шагалиев Рашит 4 1
Лашманов Игорь 1 1
Барбашина Наталья 1 1
Казак Илья 1 1
Абакумов Евгений 224 1
Солнцева Екатерина 60 1
Егоров Александр 87 1
Растопшин Павел 48 1
Голиков Александр 16 1
Подопригора Александр 1 1
Полозов Александр 1 1
Аброськин Александр 2 1
Сандаков Николай 1 1
Шибанов Владимир 32 1
Россия - УФО - Челябинская область 1426 33
Россия - РФ - Российская федерация 158984 28
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1715 23
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 290 21
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 49 20
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 320 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46224 16
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 121 13
Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст 68 11
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 158 11
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Сатка 34 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3226 10
Россия - УФО - Челябинская область - Чебаркуль 39 8
Россия - УФО - Челябинская область - Южноуральск 37 8
Россия - УФО - Челябинская область - Трехгорный 23 7
Россия - УФО - Челябинская область - Карабаш 21 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4347 7
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 69 7
Россия - УФО - Челябинская область - Кыштымский округ - Кыштым 22 7
Россия - УФО - Челябинская область - Коркинский район - Коркино - Коркинский угольный разрез 19 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18862 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1459 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1595 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 1418 5
Россия - УФО - Челябинская область - Верхнеуфалейский городской округ - Верхний Уфалей 12 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3437 4
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Бакал 6 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3065 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8247 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 646 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 917 3
Россия - УФО - Челябинская область - Еманжелинск 6 2
Россия - УФО - Челябинская область - Увильды 13 2
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 47 2
Россия - УФО - Челябинская область - Тургояк 8 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3275 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2454 2
Россия - УФО - Свердловская область 1806 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3324 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 11
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3282 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7029 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2679 7
Энергетика - Energy - Energetically 5545 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26132 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15320 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10564 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4349 4
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 660 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2983 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1558 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3054 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1898 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20492 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6804 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8411 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8207 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6441 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2025 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1751 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1336 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1839 2
Образование в России 2582 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5353 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3814 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6409 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5755 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4941 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6390 1
Аренда 2585 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8571 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2506 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3191 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1615 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3194 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 4
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
NEWSru.com 229 2
Ставропольская правда 4 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 322 1
AP - Associated Press 2006 1
УралПолит.Ru 8 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 72 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 121 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 450 3
НИЯУ МИФИ ОТИ - Озерский технологический институт 2 2
МГТУ имени Г.И. Носова - Магнитогорский государственный технический университет 11 2
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 2
РАН - Российская академия наук 2042 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 25 2
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
НЦФМ - Национальный центр физики и математики 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1666 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 406 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 687 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 169 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 170 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 53 1
День молодёжи - 27 июня 1013 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 39 1
