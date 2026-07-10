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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия УФО Челябинская область Южноуральск

Россия - УФО - Челябинская область - Южноуральск

СОБЫТИЯ


10.07.2026 МТС добавила скорости LTE-интернета в уральском Париже 1
27.11.2025 Прокат на 6.0: в Южноуральске улучшили связь у Центрального стадиона 2
30.08.2024 Видеоплатформа NUUM и популярные блогеры научат челябинских школьников контент-мейкингу 1
10.07.2024 «Ростелеком» и Южноуральский городской округ намерены улучшить систему теплоснабжения 4
02.02.2024 Более чем в 15 населенных пунктах Челябинской области впервые появилась связь 4G 1
17.01.2024 Париж на связи: «Ростелеком» обеспечил скоростным доступом в Сеть по оптике жителей знаменитого южноуральского села 1
14.12.2022 Бесключевой доступ врачей в подъезды станет доступным на всей Челябинской области 1
10.11.2022 «Ростелеком» проводит инвентаризацию инфраструктуры связи на Южном Урале 1
29.07.2022 Свыше 5000 сельчан Южного Урала впервые получили доступ к 4G «Мегафона» 1
27.01.2021 «Ростелеком» приступил к модернизации уличного освещения в Челябинске 1
08.02.2019 «Ростелеком» подключил к интернету больницы Челябинской области 1
24.03.2017 «Почта России» устанавливает системы электронных очередей в отделениях Южного Урала 1
11.01.2017 «Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске 1
29.12.2016 «Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске 1
17.11.2016 Российский суперкомпьютер поставил мировой рекорд вычислительной плотности 1
21.09.2016 «Мегафон» обеспечит связью транзит грузов из Китая в Россию 2
29.09.2015 ТТК организует Wi-Fi для 64 отделений Сбербанка в Челябинской области 1
23.09.2015 Абоненты ТТК в малых городах Южного Урала скачали 1,8 ПБ информации 1
13.08.2015 МТС запустила продажи интерактивного спутникового ТВ на Урале 1
12.03.2015 МТС обеспечит связью чиновников Челябинской области 1
04.02.2015 МТС обновила оборудование на всей территории Челябинской области 1
16.12.2014 «Телекор-Энергетика» создала внутриобъектную связь на Южноуральской ГРЭС-2 1
21.03.2014 МТС обеспечит связью чиновников Челябинской области 1
24.02.2014 «ТТК-Южный Урал» увеличил скорость интернета в трех городах Челябинской области 1
15.02.2013 Метеоритный дождь в Челябинской области повредил объекты почтовой связи 1
16.08.2012 Чистая прибыль «ТТК-Южный Урал» в первом полугодии 2012 г. выросла на 60% 1
25.10.2011 «Билайн» расширил покрытие сетей 2G и 3G в Челябинской области 1
28.10.2010 «Уралсвязьинформ» инвестировал 248 млн руб. в строительство сети GPON в Челябинской области 1
28.07.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в девяти населённых пунктах Челябинской области 1
07.04.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в Миассе и Златоусте 1
21.12.2009 ЧелГУ приобрёл оборудование ВКС Tandberg 1
19.03.2008 В МГУ заработает суперкомпьютерный центр 1
26.11.2007 В Магнитогорске откроется новый магазин «Позитроника» 1
13.12.2006 Челябинвестбанк продолжает внедрять "ЦФТ-Ритейл банк" 1
10.04.2006 Физтех победил в битве программистов 1
23.01.2004 Выручка Челябинского "Уралсвязьинформа" увеличилась на 31% 1
12.09.2001 "Беркут" инсталлировал системы абонентского сервиса в сети "Челябинсксвязьинформ" 1
20.07.2001 "Беркут" поставит комплекс систем абонентского сервиса Bercut для ОАО "Челябинсксвязьинформ" 1

Публикаций - 38, упоминаний - 43

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10884 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15611 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9484 5
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 4
МегаФон 10653 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2141 4
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 276 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Челябинсксвязьинформ 10 2
Huawei 4509 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 210 2
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 536 1
Cisco Systems - Tandberg 164 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 1
Интерсвязь 28 1
Softline - Novacom - Новаком Групп 16 1
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 79 1
Active CIS - TeleCore - Телекор 13 1
Новые платформы 16 1
X Corp - Twitter 2932 1
Microsoft Corporation 25720 1
Meta Platforms - Facebook 4610 1
Intel Corporation 12783 1
Oracle Corporation 7062 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4902 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1575 1
Nvidia - Mellanox Technologies 97 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 1
ЦФТ Золотая Корона 361 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
Интерднестрком - Телеком Приднестровья 26 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 1
Google LLC 12626 1
Intel Datacenter and Connected Systems Group - Intel DCM - Intel Data Center Manager 13 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 50 2
Почта России ПАО 2354 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 208 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8774 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 371 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 125 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4933 4
Правительство Челябинской области 78 2
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 2
Администрация Челябинска - Челябинская городская Дума - органы государственной власти 19 1
Почта России - ГЦМПП - Главный центр магистральных перевозок почты 6 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 113 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13677 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3573 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3665 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 383 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 784 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9406 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22795 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17893 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9773 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26171 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64467 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29586 6
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10064 5
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18001 3
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