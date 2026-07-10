Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия УФО Челябинская область Южноуральск
СОБЫТИЯ
Публикаций - 38, упоминаний - 43
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергеев Михаил 115 3
|Образцов Владимир 4 2
|Кузнецов Александр 161 2
|Козлов Александр 71 2
|Ледяев Максим 14 1
|Нурмухометов Артур 12 1
|Антонов Андрей 21 1
|Шмелев Алексей 24 1
|Кудрявцев Сергей 23 1
|Лимаренко Валерий 19 1
|Березной Андрей 77 1
|Фетисов Игорь 16 1
|Трандин Сергей 124 1
|Колесникова Ольга 8 1
|Денисов Сергей 24 1
|Кокошин Андрей 4 1
|Усилин Сергей 3 1
|Тропин Кирилл 1 1
|Филимонов Антон 22 1
|Хмельницкий Богдан 5 1
|Зеленин Олег 2 1
|Ефименко Алексей 1 1
|Орлихин Денис 1 1
|Жуков Геннадий 30 1
|Головнин Илья 4 1
|Рыжий Антон 1 1
|Макагонов Евгений 35 1
|Кущ Иван 4 1
|Бежин Вячеслав 3 1
|Сироткин Виталий 11 1
|Beckham David - Бекхэм Дэвид 8 1
|Трясцына Елена 3 1
|Кокошка Андрей 6 1
|Михайлова Наталья 4 1
|Ramsli Stein - Рамсли Стейн 18 1
|Кош Настя 6 1
|Путин Владимир 3448 1
|Дубровский Борис 13 1
|Ковальчук Борис 8 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11544 1
|РИА Новости 1030 1
|N+1 - Издание 186 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456530, в очереди разбора - 727549.
Создано именных указателей - 197643.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456530, в очереди разбора - 727549.
Создано именных указателей - 197643.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.