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НПФ
Негосударственный пенсионный фонд


03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
20.04.2021 «Сбер» запустил цифровую пенсионную витрину 1
06.04.2021 Облачная платформа Yandex.Cloud подтвердила соответствие требованиям Центробанка России 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
20.10.2020 Когда страховые услуги можно будет получать удаленно 12
03.09.2020 «Ростелеком» и «Диасофт» займутся созданием киберполигона 1
25.08.2020 НПФ «Сафмар» и «Техносерв» привели ИБ-процессы фонда в соответствие новым требованиям ЦБ 1
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 1
13.05.2020 В период самоизоляции популярность онлайн-услуг НПФ Сбербанка выросла вдвое 1
03.02.2020 Вкладчики банков-банкротов получат компенсации в режиме онлайн 1
26.12.2019 «Синтегро консалтинг» внедрила решение «Фабрика XBRL» в НПФ «Внешэкономфонд» 1
19.04.2019 Клиенты НПФ Сбербанка внесли более 1 млрд рублей с помощью онлайн-платежей 1
12.03.2019 «Синтегро консалтинг» внедрила XBRL-отчетность в НПФ «Моспромстрой-Фонд» 2
18.12.2018 РВК анонсировала стратегию развития венчурного рынка до 2030 г. 4
07.12.2018 «Синтегро консалтинг» внедрил «Фабрику XBRL» в УК «Капиталъ» 1
08.10.2018 НПФ «Сафмар» завершил автоматизацию финансового учета и отчетности по XBRL и ОСБУ на программах «Синтегро консалтинг» 1
04.10.2018 НПФ Сбербанка выпустил мобильное приложения 1
05.09.2018 Ханты-Мансийский НПФ перевел финансовую отчетность в формат XBRL 1
06.08.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2018 года 9
03.08.2018 На каких ИС работают крупные негосударственные пенсионные фонды России 2
14.05.2018 «Синтегро консалтинг» разработала функцию сверки отчетности НПФ для спецдепа «Инфинитум» 5
05.04.2018 «Диасофт» подготовил НПФ «Первый промышленный альянс» к сдаче XBRL- отчетности 3
22.02.2018 Как угодить клиентам: опыт автоматизации НПФ 4
08.12.2017 Пенсионный фонд Сбербанка первым в мире принял на работу робота-консультанта 2
23.11.2017 27 международных компаний присоединились к программе SAP по развитию блокчейн 1
15.11.2017 МТС отдала почти 4 миллиарда фонду АФК «Система» в доверительное управление 1
02.10.2017 МТС вложила 350 миллионов в финансовую «дочку» АФК «Система» 1
14.03.2017 Негосударственные пенсионные фонды группы «Сафмар» внедрили биометрическую систему VoiceKey.Fraud 1
30.11.2016 Как и для чего НПФ «Будущее» создал собственный ЦОД 4
17.10.2016 ПФР запустил электронные сервисы по назначению срочной и единовременной выплаты из пенсионных накоплений 1
10.06.2016 «1С-Рарус» разработал новое решение для автоматизации учета некредитных финансовых организаций на ЕПС 1
16.02.2016 «Хомнет консалтинг» добавила готовые отчетные формы по новому плану счетов в «Хомнет:НФО» 1
24.12.2015 Зампредправления ПФР: В ИТ 2016 год для нас определяющий 2
28.05.2015 Утверждена стратегия развития розничной сети «Ростелекома» до 2019 г. 1
22.04.2015 «Связной» увеличил выручку на 3% 1
06.12.2013 Негосударственные пенсионные фонды и ИТ-компании: взаимовыгодное сотрудничество 2
04.06.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: май 2013 1
14.01.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: декабрь 2012 года 2
14.08.2012 Leta приступает к оказанию услуг защиты информации в национальной платежной системе 1
15.02.2012 Leta защитила персональные данные «ВТБ Пенсионного фонда» 3

Публикаций - 51, упоминаний - 98

НПФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 4
Синтегро консалтинг 40 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 4
Diasoft - Диасофт 354 3
АФК Система ПАО 997 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 784 2
Zabbix SIA - Заббикс 34 1
Lenovo Group 1641 1
Cisco Systems 2054 1
SAP SE 3218 1
IBM 3554 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
Ситроникс - Sitronics 565 1
Хомнет Консалтинг 127 1
РДТЕХ 159 1
Dynatrace 46 1
Google LLC 7168 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
ЛАН-проект 8 1
New Relic 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Leta IT-company 89 1
Telegram Group 702 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Veeam Software 250 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
3770 1
Oracle Corporation 3360 1
ESET 989 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Naumen - Наумен 342 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
Qlik 63 1
Qualys 33 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 4
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ 8 2
Капитал Лайф Страхование Жизни 6 1
Связной ГК 883 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 16 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
Моспромстрой-Фонд НПФ 7 1
Ренессанс Страхование 51 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
НВКбанк - Нижневолжский коммерческий банк 1 1
КапиталЪ ИФД 10 1
Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 16 1
АвтоВАЗ 119 1
Интер РАО ПАО 159 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Газпром нефть 382 1
Ингосстрах СПАО 210 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Альфа-Банк 1127 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Открытие ФК 538 1
Росгосстрах 182 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 4
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 3
Правительство РФ 2207 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 2
Президент Российской Федерации 1442 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Администрация Томской области 12 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Администрация Смоленской области 19 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 9 1
Администрация Президента РФ 269 1
Правительство Новгородской области 10 1
Правительство Пермского края 15 1
Правительство Хабаровского края 15 1
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 1
Правительство Москвы 653 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
Счётная палата РФ 461 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 1
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 9 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
Синтегро консалтинг - Фабрика XBRL 28 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Синтегро ОСБУ 23 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Microsoft Office 1948 3
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
SAP Distributed Manufacturing 1 1
SAP AIN - SAP Asset Intelligence Network 3 1
ИС Социум 1 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 115 1
Хомнет НФО 13 1
Ростелеком Национальный Киберполигон 9 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform Blockchain 6 1
Telegram - Мессенджер 80 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Diasoft XBRL Engine 3 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Microsoft SQL Server 798 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Google Android 10751 1
Diasoft Insurance Finance 3 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
SberCloud AI Cloud 17 1
Microsoft PowerPoint 400 1
Microsoft Office 365 769 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Rakuten Viber 429 1
Apple - App Store 2198 1
Прокопенков Александр 6 3
Тушев Сергей 4 2
Агафонова Наталия 35 1
Васильев Григорий 35 1
Кнутова Вероника 1 1
Алексеева Елена 20 1
Кузьминова Светлана 1 1
Прохоров Фёдор 78 1
Степаненко Василий 13 1
Недосекина Екатерина 2 1
Савцов Игорь 27 1
Валчев Стоян 44 1
Кравченко Сергей 10 1
Шершнев Георгий 13 1
Теленков Андрей 21 1
Бимаев Олег 4 1
Адрова Светлана 4 1
Ломов Никита 2 1
Климов Михаил 7 1
Шмырев Денис 2 1
Ткачук Лариса 44 1
Закревский Алексей 6 1
Шоболов Алексей 1 1
Южаков Алексей 23 1
Чаркин Евгений 182 1
Поляков Сергей 60 1
Абакумов Евгений 103 1
Гуцериев Михаил 107 1
Путятинский Сергей 53 1
Исанин Антон 28 1
Картавый Эдуард 2 1
Кириченко Игорь 41 1
Хомков Игорь 40 1
Аверин Максим 2 1
Колбин Евгений 43 1
Шабанин Игорь 6 1
Антонов Александр 73 1
Горяинов Александр 7 1
Нуждин Александр 1 1
Педоренко Андрей 41 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 2
Россия - Республика Мордовия 390 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Россия - Саратов 410 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Липецкая область 293 1
Россия - Новгородская область 287 1
Россия - Республика Бурятия 285 1
Россия - Тольятти 238 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1063 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Россия - Ставропольский край 462 1
Грузия 693 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 1
Россия - Краснодарский край 917 1
Украина 3389 1
Россия - Нижегородская область 744 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 518 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Польша - Республика 834 1
Россия - Свердловская область 807 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Казахстан - Республика 2646 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 29 2
Федеральное законодательство 254 2
ИПП - Индивидуальный пенсионный план 7 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 81 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 60 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 9 1
Конституция Российской Федерации 29 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Региональное законодательство 45 1
ЕПС - Единый план счетов 33 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
IDC - International Data Corporation 2728 1
Gartner 2196 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 292 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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