Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НПФ
Негосударственный пенсионный фонд
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 98
НПФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прокопенков Александр 6 3
|Тушев Сергей 4 2
|Агафонова Наталия 35 1
|Васильев Григорий 35 1
|Кнутова Вероника 1 1
|Алексеева Елена 20 1
|Кузьминова Светлана 1 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Степаненко Василий 13 1
|Недосекина Екатерина 2 1
|Савцов Игорь 27 1
|Валчев Стоян 44 1
|Кравченко Сергей 10 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Теленков Андрей 21 1
|Бимаев Олег 4 1
|Адрова Светлана 4 1
|Ломов Никита 2 1
|Климов Михаил 7 1
|Шмырев Денис 2 1
|Ткачук Лариса 44 1
|Закревский Алексей 6 1
|Шоболов Алексей 1 1
|Южаков Алексей 23 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Поляков Сергей 60 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Исанин Антон 28 1
|Картавый Эдуард 2 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Хомков Игорь 40 1
|Аверин Максим 2 1
|Колбин Евгений 43 1
|Шабанин Игорь 6 1
|Антонов Александр 73 1
|Горяинов Александр 7 1
|Нуждин Александр 1 1
|Педоренко Андрей 41 1
|IDC - International Data Corporation 2728 1
|Gartner 2196 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767865, в очереди разбора - 671550.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767865, в очереди разбора - 671550.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru