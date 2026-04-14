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НПФ Негосударственный пенсионный фонд

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — это финансовый институт, альтернативный государственному, основная задача которого управлять деньгами клиента, которые тот направляет для формирования своей пенсии, а также назначать и выплачивать пенсии. Речь идет о долгосрочном инвестировании средств. 16.09.1992 г Президент России подписал Указ № 1077 «О негосударственных пенсионных фондах». С этого момента в России стартовало развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), а дата стала считаться Днем НПФ.

Государство в лице Банка России осуществляет жесткий контроль за негосударственными пенсионными фондами, эту финансовую сферу можно назвать одной из самых зарегулированных. Ограничения накладываются на то, в какие бумаги фонды могут размещать пенсионные деньги (только в ценные бумаги эмитентов с высоким рейтингом надежности), в какой пропорции инвестировать в те или иные активы и так далее. При этом стратегию каждый фонд определяет отдельно.

За последние годы НПФ стали крупнейшими игроками рынка институциональных инвесторов. В этом году в отрасли начался новый виток развития: НПФ стали операторами Программы долгосрочных сбережений (ПДС). Этот инновационный сберегательный инструмент создан для того, чтобы каждому дать возможность сформировать накопления под свои финансовые цели.

СОБЫТИЯ


14.04.2026 Как ВТБ, «Сбер», Т-Банк импортозамещают ПО и с какими проблемами они сталкиваются

Софт» и «Роса». Операторами выступили Yadro, «Сбертех», Т1, «Крафтвей», «Скала-Р» и Fplus. В части НПФ тестировались решения АИС «Наша пенсия» (разработчик — «Датсистемс»), «Управление НПФ<
01.04.2026 НПФ «БУДУЩЕЕ» поделился итогами внедрения искусственного интеллекта в ЭДО и планами по развитию интеллектуального документооборота на конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026»

ьтатах проекта и планах по его дальнейшему развитию на конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026». Необходимость внедрения модуля роботизации регистрации документов в НПФ «БУДУЩЕЕ» была обусловлена значительным объемом ручных операций, высоким риском ошибок и длительным временем регистрации. Так, в 2024 году фонд обработал 337 тыс. документов: 58% регистриро
27.03.2026 «1C:ERP» в НПФ «Экопром»: затраты на материалы сокращены на 17%, себестоимость продукции снижена на 10%, прибыль выросла на 7%

ИТ-интегратор «1С:Первый Бит» автоматизировал работу НПФ «Экопром» — одного из российских производителей ветеринарной продукции. С помощью «1C:ERP» унифицирована нормативно-справочная информация, внедрена новая эффективная система бюджетирования

11.03.2026 НПФ «Будущее» поделился с участниками рынка опытом успешного внедрения ИИ в регистрацию документов

ет на базе ИИ автоматизировать распознавание и регистрацию документов. Таким образом, 62% ручных операций было упразднено, а качество регистрации возросло на 80%. Об этом CNews сообщили представители НПФ «Будущее». Разработка велась командой фонда совместно с профильным вендором в течение года. В результате был создан модуль распознавания документов, который определяет их тип, тематику и фо
04.03.2026 НПФ «Профессиональный» внедрил ИИ-платформу GPTZATOR в изолированном контуре

Внедрение ИИ-платформы GPTZATOR в НПФ «Профессиональный» стало ответом на вызовы, с которыми сталкиваются многие компании при р
24.02.2026 НПФ активно переходят на российское ПО

, а возможностью перезапустить архитектуру и технологии рынка. Об этом CNews сообщили представители НПФ «Будущее». Заместитель генерального директора НПФ «Будущее» Андрей Козлов рассказа
07.11.2025 «НПФ Т-Пенсия» с начала деятельности автоматизировал учет в программах «Синтегро консалтинг»

«НПФ Т-Пенсия» с начала деятельности автоматизировал учет в программах «Синтегро консалтинг». «Синтегс ОСБУ» и «Фабрика XBRL» помогли Фонду соответствовать всем требованиям ЦБ: к учету, формиров
27.10.2025 НПФ «Будущее» и ITFB Group автоматизировали 142 тыс. документов с ITFB EasyDoc

а автоматизирована регистрация 142 тыс. входящих обращений в год, включая тематическую классификацию документов с применением LLM. Проект стал частью масштабной программы технологической консолидации НПФ «Будущее» после объединения фондов. Большой объем документооборота — свыше 300 тыс. документов ежегодно — требовал решения, которое обеспечит точность, скорость и контроль на всех этапах об
22.09.2025 НПФ «Корабел» адаптировал учетную систему, построенную на «Хомнет:НФО», к новым требованиям МСФО

ГК «Хомнет» модернизировала автоматизированную учетную систему НПФ «Корабел», построенную ранее с помощью решений «Хомнет:НФО» и «Хомнет:XBRL». В рамках нов
01.04.2025 НПФ «Будущее» запустил новое мобильное приложение

Онлайн» для платформ iOS и Android. Приложение полностью коррелируется с личным кабинетом на сайте НПФ: новый сервис обеспечивает клиентам доступ к информации о своих сбережениях. При этом нач
20.03.2025 «ИКС холдинг» купил производителя телекомоборудования и микроэлектроники

Сделка завершена Холдинг «Интеллектуальные Компьютерные Системы» («ИКС холдинг») завершил покупку 100% томского производителя телекомоборудования и микроэлектроники НПФ «Микран», сообщил «Ведомостям» генеральный директор «ИКС холдинга» Алексей Шелобков. Стоимость покупки Шелобков не раскрыл. Опрошенные изданием аналитики оценивают ее в сумму, превышающую 1
17.03.2025 Национальный НПФ сократил время загрузки и валидации форм 0420257 и 0420258 до 40 минут с помощью «Фабрики XBRL»

Национальный НПФ сократил время загрузки и валидации форм 0420257 и 0420258 до 40 минут с помощью «Фабрики XBRL». Раньше только на загрузку уходило три дня. «Фабрику XBRL» можно использовать не только для ф
28.11.2024 НПФ «Благосостояние» реализует проект импортозамещения программного обеспечения

В соответствии с российским законодательством НПФ «Благосостояние» реализует проект по импортозамещению иностранного программного обеспечения. На отечественное ПО переведена казначейская система, обеспечивающая непрерывность оказания финан
22.11.2024 НПФ «Экситон-автоматика» сократила расходы на материальные ресурсы на 30% благодаря переходу с «1С:УПП» на «1С:ERP»

тановлено, что система прекрасно справляется с учетом полного производственного и жизненного цикла изделий, включая проектирование, производство, монтаж и сервисное обслуживание. До внедрения системы НПФ «Экситон-автоматика» сталкивалась с проблемами, связанными с ручным учетом и обменом данных в Excel. Это создавало сложности в отслеживании фактических затрат, а также в формировании отчетн
24.04.2024 Группа компаний «Б1» создала решение для расчета денежных потоков страховых компаний и НПФ

четы» для оценки будущих денежных потоков страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ), включая оценку резерва убытков. Об этом CNews сообщили представители «Б1». Отраслевое р
27.03.2024 Клиенты НПФ «Будущее» все чаще переводят общение с фондом в онлайн

Клиенты НПФ «Будущее» активно осваивают цифровые площадки фонда, а также все больше предпочитают цифровую версию документов, нежели бумажную. В 2023 г. клиенты подали онлайн 95,5 тыс. заявлений и обращ
13.02.2024 «Газпром» купил производителя микроэлектроники

«Газпром Тех» взял под контроль Контроль в томском производителе радиоэлектроники, телекоммуникационного оборудования и полупроводников НПФ «Микран» перешел к одной из структур «Газпрома», пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию, полученную на на рынке вычислительной техники. Бумаги покупает ООО «Газпром Тех» и речь идет о

31.10.2023 НПФ «Круг» и «АМТ-груп» создали совместное решение для защиты КИИ и АСУ ТП

динение с корпоративной сетью. Совместное применение SCADA «Круг-2000» и InfoDiode гарантирует безопасную передачу технологических протоколов за границу сегмента АСУ ТП, – сказал технический директор НПФ «Круг» Александр Угреватов. – Среди протоколов, которые могут быть переданы через InfoDiode посредством SCADA «Круг-2000»: OPC UA, Modbus TCP/RTU, МЭК-104 и другие».
06.10.2023 «НПФ Сбербанка» перейдёт на отечественное ПО для подготовки XBRL отчётности вместе с «Синтегс»

«НПФ Сбербанка» повышает уровень автоматизации при подготовке XBRL-отчетности. Программа «Фабрика XBRL» заменит иностранное программное обеспечение и будет интегрирована с внутренними процессами
24.05.2022 НПФ «Открытие» сообщает о промежуточных результатах реализации проекта «Безбумажный офис»

одом на удаленный формат взаимодействия как внутри компании, так и при работе с клиентами на фоне пандемии COVID-19 и активного развития Фондом цифровых сервисов. Об этом CNews сообщили представители НПФ «Открытие». Цель проекта «Безбумажный офис» – оптимизировать использование расходных материалов, используемых при печати. Фонд перевел большую долю бумажного документооборота в цифровой – м
21.12.2021 Кейс НПФ «Открытие»: как крупному негосударственному пенсионному фонду удалось оптимизировать коммуникацию с 7,5 млн клиентов

О фонде НПФ «Открытие» работает на пенсионном рынке более 25 лет, в 2018 году он объединил три крупных негосударственных пенсионных фонда — НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», НПФ электроэнергетики и

26.04.2021 Объем пенсионных взносов в НПФ ВТБ через онлайн вырос более чем в 4 раза

т. Это активные и современные люди, которые предпочитают онлайн-каналы для взаимодействия с фондом. НПФ ВТБ делает всё возможное, чтобы предоставить им тот уровень сервиса, который они от нас ж
11.03.2021 Tele2 заплатил 3,5 миллиарда за разработчика собственного биллинга

Сумма сделки по покупке НПФ «Беркут» Телекоммуникационная компания «Ростелеком» раскрыла сумму, за которую принадлежащий ей сотовый оператор «Т2 РТК Холдинг» (торговая марка Tele2) приобрел разработчика ПО для операто
15.02.2021 Сбербанк подключил к платежной системе НПФ «Сафмар»

х близких в «Сбербанк Онлайн», мобильном приложении, а также через устройства самообслуживания банка. Чтобы сделать взнос, надо в разделе «Платежи» в поисковой строке ввести слово «Сафмар» и выбрать «НПФ Сафмар». Затем указать номер договора, сумму перевода и подтвердить финансовую операцию. Также можно настроить услугу автоплатеж, и необходимая сумма будет ежемесячно переводиться на пенсио
14.12.2020 НПФ «Сафмар» и Райффайзенбанк предоставили возможность делать пенсионные взносы через СБП

з мобильного приложения своего банка на смартфоне. Банк плательщика также должен состоять в Системе быстрых платежей и поддерживать возможность осуществления клиентами платежей по QR-коду через СБП. «НПФ «Сафмар» внедряет высокие технологии, которые позволяют сделать использование сервисов фонда удобным и быстрым для клиентов. Для фонда, который взял на себя оплату комиссий за клиентов, исп
25.08.2020 НПФ «Сафмар» и «Техносерв» привели ИБ-процессы фонда в соответствие новым требованиям ЦБ

«Техносерв», российский системный интегратор, и НПФ «Сафмар» (входит в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) завершили пр
13.05.2020 В период самоизоляции популярность онлайн-услуг НПФ Сбербанка выросла вдвое

Клиенты НПФ Сбербанка стали активнее пользоваться онлайн-услугами фонда в период самоизоляции. В апреле 2020 г. количество посетителей сайта НПФ удвоилось и превысило 500 тыс. человек. Личным ка
28.02.2020 НПФ «Ренессанс пенсии» сдает отчетность в ЦБ на базе «Хомнет:XBRL»

Система обеспечивает визуализацию данных для пользователей Для автоматизации подготовки отчетности XBRL НПФ «Ренессанс пенсии» выбрал решение «Хомнет:XBRL». НПФ «Ренессанс пенсии» входит в число двадцати крупнейших НПФ России по объему пенсионных резервов. Для автоматизации подготов
26.12.2019 «Синтегро консалтинг» внедрила решение «Фабрика XBRL» в НПФ «Внешэкономфонд»

«Синтегро консалтинг» объявила о том, что НПФ «Внешэкономфонд» выбрал ее решение «Фабрика XBRL» для ведения бухгалтерского учёта по стандартам ОСБУ и предоставления отчётности регулятору в формате XBRL. В рамках внедрения «Синтегро ОСБ
02.12.2019 НПФ «Будущее» выбрал «Сёрчинформ» в качестве поставщика системы для защиты данных

ках закупочных процедур. Также система не перегружает ИТ-инфраструктуру компании, что было недоступно при использовании предыдущих решений», — сказал Эдуард Донцов, директор департамента безопасности НПФ «Будущее». «В компаниях финансовой сферы больше, чем где-либо критичных данных о клиентах. Их потеря – это прямой материальный и имиджевый ущерб, а также явное нарушение ФЗ. Репутационные р
27.08.2019 НПФ «Федерация» автоматизировал подготовку отчетности XBRL с помощью решения «ХОМНЕТ:XBRL»

тавила план этапов работ, в рамках которого была проведена установка конфигурации XBRL на сервер заказчика и произведены её первоначальные настройки. Также специалисты ГК «Хомнет» обучили сотрудников НПФ «Федерация» работе с программой. В результате автоматизированы такие функции, как: работа с таксономией; загрузка данных из разных систем в различных форматах (xbrl, csv); валидация данных

07.08.2019 НПФ «Федерация» внедрила решение «Хомнет:НФО» для работы с ЕПС и ОСБУ

ГК «Хомнет» выполнила проект создания учетной системы на ЕПС в АО НПФ «Федерация» на базе программного решения «Хомнет:НФО». Негосударственные пенсионные фонды
30.07.2019 «Ростелеком» покупает пенсионный фонд у структур своего бывшего директора

«Ростелеком» консолидирует акции НПФ «Альянс» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об удовлетворении ходатайства «Башинформсвязи» на покупку 44% акций НПФ (негосударственного пенсионного фонда) «Альянс». «Б
03.06.2019 В НПФ Сбербанка появилась поддержка оплаты взносов с помощью Google Pay

загрузятся автоматически. Возможность пользоваться платежным сервисом будет востребована у клиентов фонда, поскольку многие из них предпочитают проводить операции онлайн. Так, более 1, 5 млн клиентов НПФ Сбербанка являются пользователями личного кабинета на сайте Фонда. Пополнение счета онлайн – одна из самых популярных функций. Google Pay – это безопасный сервис. При его использовании данн
19.04.2019 Клиенты НПФ Сбербанка внесли более 1 млрд рублей с помощью онлайн-платежей

счета стало популярным не только благодаря удобству сервиса, но и молодежи, которая значительно пополнила ряды клиентов фонда в 2018 г., Например, россияне в возрасте 25-34 лет сейчас заходят на сайт НПФ на 80% чаще, чем в мае 2018 г., а аудитория 35-44-летних за это же время выросла более чем в два раза. Люди этих возрастных групп предпочитают лично контролировать состояние своих пенсионны
20.03.2019 НПФ «Беркут» возглавил топ-менеджер Yota

Венчурный фонд Typhoon Digital Development, владеющий международным поставщиком IT-решений в области связи НПФ «Беркут», сообщает о назначении на должность генерального директора НПФ Андрея Богданова. Ранее Андрей занимал должность директора по информационным технологиям оператора мобильной с
12.03.2019 «Синтегро консалтинг» внедрила XBRL-отчетность в НПФ «Моспромстрой-Фонд»

«Синтегро консалтинг» завершила проект по переводу НПФ «Моспромстрой-Фонд» на решение «Фабрики XBRL». Отныне специалисты бухгалтерии Фонда полно
27.12.2018 Система автоплатежа пенсионных взносов набирает популярность у клиентов НПФ Сбербанка

250 млн руб. пенсионных взносов внесли на свои индивидуальные пенсионные планы клиенты НПФ Сбербанка при помощи сервиса автоплатежа на официальном сайте Фонда в 2018 г. Таким образом, более 10 тыс. человек регулярно делают взносы при помощи автоматических перечислений средств со

15.11.2018 НПФ «Сургутнефтегаз» разместил свои интернет-проекты в облаке Activecloud

Activecloud объявила о завершении проекта по миграции интернет-ресурсов НПФ «Сургутнефтегаз» в облако, в результате которого была обеспечена надежная бесперебойная работа веб-порталов с многоуровневой системой безопасности. С целью обеспечения высокой надежности, с
09.10.2018 Партнерские веб-ресурсы НПФ «Согласие» работают в облаке КРОК

Негосударственный пенсионный фонд Согласие ( «НПФ Согласие») перенес в облако КРОК инфраструктуру своих web-ресурсов, включая корпоративный сайт, портал для партнеров по привлечению пенсионных накоплений и личные кабинеты клиентов. С начал

Публикаций - 513, упоминаний - 543

НПФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ракурс НПФ 176 51
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 42
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 33
Ростелеком 10948 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 29
9594 27
Oracle Corporation 7074 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 18
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 18
Круг НПФ - Контроль, Регулирование, Управление, Гарантии 15 15
МегаФон 10742 15
Diasoft - Диасофт 1144 15
Microsoft Corporation 25775 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 13
SAP SE 5601 12
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 12
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 12
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 184 12
Siemens AG - Siemens Group 2673 11
Синтегс - Синтегро консалтинг 61 10
ИнфоИнжиниринг НПФ 28 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 10
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 9
Супертел 21 9
Элтекс Коммуникации 29 9
Intel Corporation 12811 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 9
Yandex - Яндекс 9215 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 8
Naumen - Наумен 752 8
Eltex - Предприятие Элтекс 273 8
Т8 НТЦ 120 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 7
Благосостояние НПФ 52 48
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 48
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 24
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 23
ГПБ - Газпромбанк 1273 22
Альфа-Банк 1979 21
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 20
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 19
Будущее НПФ - Благосостояние ОПС - Уралсиб НПФ - Наше Будущее НПФ - Стальфонд НПФ 26 18
Газпром ПАО 1493 13
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 13
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 12
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 11
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 11
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 11
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 14 10
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 10
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Связной ГК 1401 9
Ингосстрах СПАО 478 9
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 9
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 9
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 8
Эволюция НПФ - Нефтегарант НПФ - Версия НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 9 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
Югория - страховая компания 44 7
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 7
Газпром - Газфонд НПФ 11 7
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 7
ОНЭКСИМ ГК 50 7
РусГидро - Майнская ГЭС 15 7
РВК - Российская венчурная компания 571 7
Почта России ПАО 2370 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 69
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 63
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 49
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 29
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 19
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 9
Судебная власть - Judicial power 2500 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 6
Федеральное казначейство России 1949 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 4
Петербургский метрополитен ГУП 150 4
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 4
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 4
CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade - Китайский совет по содействию международной торговле 5 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 18
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 8
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 3
Международная академия связи - МАС 46 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
НАПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов 5 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
Российский клуб финансовых директоров 32 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
OIN - Open Invention Network 24 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Eclipse Foundation 26 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 1
BVCA - British Private Equity & Venture Capital Association - Британская ассоциация венчурного капитала 2 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 140
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 133
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 85
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 73
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 68
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 60
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 53
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 50
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 48
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 46
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 46
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 43
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 41
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 40
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 38
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 37
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 36
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 36
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 34
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 34
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 34
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 31
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 30
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 29
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 28
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 23
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 22
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 132 22
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 21
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 21
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 25
Microsoft Windows 2000 8678 14
Microsoft Office 4170 14
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut SMSC - Bercut SMS Centre - Bercut mnSMS Centre - центр коротких сообщений 14 12
Хомнет НФО 36 11
Круг НПФ - Круг-2000 ПТК ПАК SCADA 20 11
Linux OS 11533 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 11
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut PrePaid Service - Bercut Paid Card - Bercut Scratch card 10 10
Синтегс - Фабрика XBRL 40 10
ЭОС Дело-web 209 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 9
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Call Centre CRM 12 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Messager - Bercut MC - Bercut Messaging Centre - Bercut UM - Bercut Unified Messaging 11 8
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut AutoInformer 8 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 8
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 8
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut VMS - Bercut Voice Mail Service 8 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut USSD Centre - Bercut mnUSSD Centre 16 6
Intel x86 - архитектура процессора 2151 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 6
Хомнет XBRL 21 5
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 5
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut IN - Bercut Intelligent Network - платформа интеллектуальной сети 5 5
FreePik 1841 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 5
Google Android 15243 5
Apple iOS 8583 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 5
Синтегс - ОСБУ 27 5
Осипенко Наталья 12 12
Коптелов Андрей 134 8
Ноготков Максим 53 7
Прокопенков Александр 7 7
Слученков Антон 18 7
Натрусов Артем 313 7
Беляев Алексей 37 6
Прохоров Михаил 41 6
Тульчинский Станислав 93 6
Рейман Леонид 1065 6
Сотин Денис 216 6
Сыкулев Андрей 85 6
Козлов Андрей 31 5
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Малис Олег 86 5
Горчаковская Лариса 6 5
Лобачев Алексей 9 5
Славин Борис 37 5
Красильников Михаил 6 5
Порошин Тимур 32 5
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Малис Александр 158 5
Делицын Леонид 137 5
Сахаров Александр 93 4
Новикова Елена 105 4
Коряков Алексей 5 4
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Рубцов Сергей 33 4
Борисов Алексей 33 4
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Минаев Андрей 15 4
Буланов Николай 19 4
Панин Алексей 5 4
Власова Юлия 7 4
Верещагин Руслан 5 4
Сухова Елена 5 4
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Известия ИД 770 3
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PhysicsWeb 184 2
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Звезда - Телеканал 3 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
N+1 - Издание 188 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 44
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
IDC - International Data Corporation 4975 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Рустелеком ТК 305 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 565 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Dell'Oro Group 66 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Moody's Investors Service 136 1
In-Stat/MDR 74 1
ITSM Tool Universe 1 1
Gartner Magic Quadrant Application Servers 1 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
HeadWork Analytics - Хэдворк Аналитикс 7 1
Adobe - Omniture - Visual Sciences - WebSideStory 31 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
Российский рынок ERP 24 1
Markets&Markets Research 113 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
Forrester Wave 45 1
РАН - Российская академия наук 2122 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 6
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 5
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 5
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 4
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 3
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 17 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 2
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 2
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 2
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 2
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 2
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 2
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 2
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 2
Росатом - Наука и инновации АО - ВНИИХТ - Всероссийский научно-исследовательский институт химических технологий 5 2
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 2
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 18 2
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 30 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
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