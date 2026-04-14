Как ВТБ, «Сбер», Т-Банк импортозамещают ПО и с какими проблемами они сталкиваются Софт» и «Роса». Операторами выступили Yadro, «Сбертех», Т1, «Крафтвей», «Скала-Р» и Fplus. В части НПФ тестировались решения АИС «Наша пенсия» (разработчик — «Датсистемс»), «Управление НПФ<

НПФ «БУДУЩЕЕ» поделился итогами внедрения искусственного интеллекта в ЭДО и планами по развитию интеллектуального документооборота на конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» ьтатах проекта и планах по его дальнейшему развитию на конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026». Необходимость внедрения модуля роботизации регистрации документов в НПФ «БУДУЩЕЕ» была обусловлена значительным объемом ручных операций, высоким риском ошибок и длительным временем регистрации. Так, в 2024 году фонд обработал 337 тыс. документов: 58% регистриро

«1C:ERP» в НПФ «Экопром»: затраты на материалы сокращены на 17%, себестоимость продукции снижена на 10%, прибыль выросла на 7% ИТ-интегратор «1С:Первый Бит» автоматизировал работу НПФ «Экопром» — одного из российских производителей ветеринарной продукции. С помощью «1C:ERP» унифицирована нормативно-справочная информация, внедрена новая эффективная система бюджетирования

НПФ «Будущее» поделился с участниками рынка опытом успешного внедрения ИИ в регистрацию документов ет на базе ИИ автоматизировать распознавание и регистрацию документов. Таким образом, 62% ручных операций было упразднено, а качество регистрации возросло на 80%. Об этом CNews сообщили представители НПФ «Будущее». Разработка велась командой фонда совместно с профильным вендором в течение года. В результате был создан модуль распознавания документов, который определяет их тип, тематику и фо

НПФ «Профессиональный» внедрил ИИ-платформу GPTZATOR в изолированном контуре Внедрение ИИ-платформы GPTZATOR в НПФ «Профессиональный» стало ответом на вызовы, с которыми сталкиваются многие компании при р

НПФ активно переходят на российское ПО , а возможностью перезапустить архитектуру и технологии рынка. Об этом CNews сообщили представители НПФ «Будущее». Заместитель генерального директора НПФ «Будущее» Андрей Козлов рассказа

«НПФ Т-Пенсия» с начала деятельности автоматизировал учет в программах «Синтегро консалтинг» «НПФ Т-Пенсия» с начала деятельности автоматизировал учет в программах «Синтегро консалтинг». «Синтегс ОСБУ» и «Фабрика XBRL» помогли Фонду соответствовать всем требованиям ЦБ: к учету, формиров

НПФ «Будущее» и ITFB Group автоматизировали 142 тыс. документов с ITFB EasyDoc а автоматизирована регистрация 142 тыс. входящих обращений в год, включая тематическую классификацию документов с применением LLM. Проект стал частью масштабной программы технологической консолидации НПФ «Будущее» после объединения фондов. Большой объем документооборота — свыше 300 тыс. документов ежегодно — требовал решения, которое обеспечит точность, скорость и контроль на всех этапах об

НПФ «Корабел» адаптировал учетную систему, построенную на «Хомнет:НФО», к новым требованиям МСФО ГК «Хомнет» модернизировала автоматизированную учетную систему НПФ «Корабел», построенную ранее с помощью решений «Хомнет:НФО» и «Хомнет:XBRL». В рамках нов

НПФ «Будущее» запустил новое мобильное приложение Онлайн» для платформ iOS и Android. Приложение полностью коррелируется с личным кабинетом на сайте НПФ: новый сервис обеспечивает клиентам доступ к информации о своих сбережениях. При этом нач

«ИКС холдинг» купил производителя телекомоборудования и микроэлектроники Сделка завершена Холдинг «Интеллектуальные Компьютерные Системы» («ИКС холдинг») завершил покупку 100% томского производителя телекомоборудования и микроэлектроники НПФ «Микран», сообщил «Ведомостям» генеральный директор «ИКС холдинга» Алексей Шелобков. Стоимость покупки Шелобков не раскрыл. Опрошенные изданием аналитики оценивают ее в сумму, превышающую 1

Национальный НПФ сократил время загрузки и валидации форм 0420257 и 0420258 до 40 минут с помощью «Фабрики XBRL» Национальный НПФ сократил время загрузки и валидации форм 0420257 и 0420258 до 40 минут с помощью «Фабрики XBRL». Раньше только на загрузку уходило три дня. «Фабрику XBRL» можно использовать не только для ф

НПФ «Благосостояние» реализует проект импортозамещения программного обеспечения В соответствии с российским законодательством НПФ «Благосостояние» реализует проект по импортозамещению иностранного программного обеспечения. На отечественное ПО переведена казначейская система, обеспечивающая непрерывность оказания финан

НПФ «Экситон-автоматика» сократила расходы на материальные ресурсы на 30% благодаря переходу с «1С:УПП» на «1С:ERP» тановлено, что система прекрасно справляется с учетом полного производственного и жизненного цикла изделий, включая проектирование, производство, монтаж и сервисное обслуживание. До внедрения системы НПФ «Экситон-автоматика» сталкивалась с проблемами, связанными с ручным учетом и обменом данных в Excel. Это создавало сложности в отслеживании фактических затрат, а также в формировании отчетн

Группа компаний «Б1» создала решение для расчета денежных потоков страховых компаний и НПФ четы» для оценки будущих денежных потоков страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ), включая оценку резерва убытков. Об этом CNews сообщили представители «Б1». Отраслевое р

Клиенты НПФ «Будущее» все чаще переводят общение с фондом в онлайн Клиенты НПФ «Будущее» активно осваивают цифровые площадки фонда, а также все больше предпочитают цифровую версию документов, нежели бумажную. В 2023 г. клиенты подали онлайн 95,5 тыс. заявлений и обращ

«Газпром» купил производителя микроэлектроники «Газпром Тех» взял под контроль Контроль в томском производителе радиоэлектроники, телекоммуникационного оборудования и полупроводников НПФ «Микран» перешел к одной из структур «Газпрома», пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию, полученную на на рынке вычислительной техники. Бумаги покупает ООО «Газпром Тех» и речь идет о

НПФ «Круг» и «АМТ-груп» создали совместное решение для защиты КИИ и АСУ ТП динение с корпоративной сетью. Совместное применение SCADA «Круг-2000» и InfoDiode гарантирует безопасную передачу технологических протоколов за границу сегмента АСУ ТП, – сказал технический директор НПФ «Круг» Александр Угреватов. – Среди протоколов, которые могут быть переданы через InfoDiode посредством SCADA «Круг-2000»: OPC UA, Modbus TCP/RTU, МЭК-104 и другие».

«НПФ Сбербанка» перейдёт на отечественное ПО для подготовки XBRL отчётности вместе с «Синтегс» «НПФ Сбербанка» повышает уровень автоматизации при подготовке XBRL-отчетности. Программа «Фабрика XBRL» заменит иностранное программное обеспечение и будет интегрирована с внутренними процессами

НПФ «Открытие» сообщает о промежуточных результатах реализации проекта «Безбумажный офис» одом на удаленный формат взаимодействия как внутри компании, так и при работе с клиентами на фоне пандемии COVID-19 и активного развития Фондом цифровых сервисов. Об этом CNews сообщили представители НПФ «Открытие». Цель проекта «Безбумажный офис» – оптимизировать использование расходных материалов, используемых при печати. Фонд перевел большую долю бумажного документооборота в цифровой – м

Кейс НПФ «Открытие»: как крупному негосударственному пенсионному фонду удалось оптимизировать коммуникацию с 7,5 млн клиентов О фонде НПФ «Открытие» работает на пенсионном рынке более 25 лет, в 2018 году он объединил три крупных негосударственных пенсионных фонда — НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», НПФ электроэнергетики и

Объем пенсионных взносов в НПФ ВТБ через онлайн вырос более чем в 4 раза т. Это активные и современные люди, которые предпочитают онлайн-каналы для взаимодействия с фондом. НПФ ВТБ делает всё возможное, чтобы предоставить им тот уровень сервиса, который они от нас ж

Tele2 заплатил 3,5 миллиарда за разработчика собственного биллинга Сумма сделки по покупке НПФ «Беркут» Телекоммуникационная компания «Ростелеком» раскрыла сумму, за которую принадлежащий ей сотовый оператор «Т2 РТК Холдинг» (торговая марка Tele2) приобрел разработчика ПО для операто

Сбербанк подключил к платежной системе НПФ «Сафмар» х близких в «Сбербанк Онлайн», мобильном приложении, а также через устройства самообслуживания банка. Чтобы сделать взнос, надо в разделе «Платежи» в поисковой строке ввести слово «Сафмар» и выбрать «НПФ Сафмар». Затем указать номер договора, сумму перевода и подтвердить финансовую операцию. Также можно настроить услугу автоплатеж, и необходимая сумма будет ежемесячно переводиться на пенсио

НПФ «Сафмар» и Райффайзенбанк предоставили возможность делать пенсионные взносы через СБП з мобильного приложения своего банка на смартфоне. Банк плательщика также должен состоять в Системе быстрых платежей и поддерживать возможность осуществления клиентами платежей по QR-коду через СБП. «НПФ «Сафмар» внедряет высокие технологии, которые позволяют сделать использование сервисов фонда удобным и быстрым для клиентов. Для фонда, который взял на себя оплату комиссий за клиентов, исп

НПФ «Сафмар» и «Техносерв» привели ИБ-процессы фонда в соответствие новым требованиям ЦБ «Техносерв», российский системный интегратор, и НПФ «Сафмар» (входит в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) завершили пр

В период самоизоляции популярность онлайн-услуг НПФ Сбербанка выросла вдвое Клиенты НПФ Сбербанка стали активнее пользоваться онлайн-услугами фонда в период самоизоляции. В апреле 2020 г. количество посетителей сайта НПФ удвоилось и превысило 500 тыс. человек. Личным ка

НПФ «Ренессанс пенсии» сдает отчетность в ЦБ на базе «Хомнет:XBRL» Система обеспечивает визуализацию данных для пользователей Для автоматизации подготовки отчетности XBRL НПФ «Ренессанс пенсии» выбрал решение «Хомнет:XBRL». НПФ «Ренессанс пенсии» входит в число двадцати крупнейших НПФ России по объему пенсионных резервов. Для автоматизации подготов

«Синтегро консалтинг» внедрила решение «Фабрика XBRL» в НПФ «Внешэкономфонд» «Синтегро консалтинг» объявила о том, что НПФ «Внешэкономфонд» выбрал ее решение «Фабрика XBRL» для ведения бухгалтерского учёта по стандартам ОСБУ и предоставления отчётности регулятору в формате XBRL. В рамках внедрения «Синтегро ОСБ

НПФ «Будущее» выбрал «Сёрчинформ» в качестве поставщика системы для защиты данных ках закупочных процедур. Также система не перегружает ИТ-инфраструктуру компании, что было недоступно при использовании предыдущих решений», — сказал Эдуард Донцов, директор департамента безопасности НПФ «Будущее». «В компаниях финансовой сферы больше, чем где-либо критичных данных о клиентах. Их потеря – это прямой материальный и имиджевый ущерб, а также явное нарушение ФЗ. Репутационные р

НПФ «Федерация» автоматизировал подготовку отчетности XBRL с помощью решения «ХОМНЕТ:XBRL» тавила план этапов работ, в рамках которого была проведена установка конфигурации XBRL на сервер заказчика и произведены её первоначальные настройки. Также специалисты ГК «Хомнет» обучили сотрудников НПФ «Федерация» работе с программой. В результате автоматизированы такие функции, как: работа с таксономией; загрузка данных из разных систем в различных форматах (xbrl, csv); валидация данных

НПФ «Федерация» внедрила решение «Хомнет:НФО» для работы с ЕПС и ОСБУ ГК «Хомнет» выполнила проект создания учетной системы на ЕПС в АО НПФ «Федерация» на базе программного решения «Хомнет:НФО». Негосударственные пенсионные фонды

«Ростелеком» покупает пенсионный фонд у структур своего бывшего директора «Ростелеком» консолидирует акции НПФ «Альянс» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об удовлетворении ходатайства «Башинформсвязи» на покупку 44% акций НПФ (негосударственного пенсионного фонда) «Альянс». «Б

В НПФ Сбербанка появилась поддержка оплаты взносов с помощью Google Pay загрузятся автоматически. Возможность пользоваться платежным сервисом будет востребована у клиентов фонда, поскольку многие из них предпочитают проводить операции онлайн. Так, более 1, 5 млн клиентов НПФ Сбербанка являются пользователями личного кабинета на сайте Фонда. Пополнение счета онлайн – одна из самых популярных функций. Google Pay – это безопасный сервис. При его использовании данн

Клиенты НПФ Сбербанка внесли более 1 млрд рублей с помощью онлайн-платежей счета стало популярным не только благодаря удобству сервиса, но и молодежи, которая значительно пополнила ряды клиентов фонда в 2018 г., Например, россияне в возрасте 25-34 лет сейчас заходят на сайт НПФ на 80% чаще, чем в мае 2018 г., а аудитория 35-44-летних за это же время выросла более чем в два раза. Люди этих возрастных групп предпочитают лично контролировать состояние своих пенсионны

НПФ «Беркут» возглавил топ-менеджер Yota Венчурный фонд Typhoon Digital Development, владеющий международным поставщиком IT-решений в области связи НПФ «Беркут», сообщает о назначении на должность генерального директора НПФ Андрея Богданова. Ранее Андрей занимал должность директора по информационным технологиям оператора мобильной с

«Синтегро консалтинг» внедрила XBRL-отчетность в НПФ «Моспромстрой-Фонд» «Синтегро консалтинг» завершила проект по переводу НПФ «Моспромстрой-Фонд» на решение «Фабрики XBRL». Отныне специалисты бухгалтерии Фонда полно

Система автоплатежа пенсионных взносов набирает популярность у клиентов НПФ Сбербанка 250 млн руб. пенсионных взносов внесли на свои индивидуальные пенсионные планы клиенты НПФ Сбербанка при помощи сервиса автоплатежа на официальном сайте Фонда в 2018 г. Таким образом, более 10 тыс. человек регулярно делают взносы при помощи автоматических перечислений средств со

НПФ «Сургутнефтегаз» разместил свои интернет-проекты в облаке Activecloud Activecloud объявила о завершении проекта по миграции интернет-ресурсов НПФ «Сургутнефтегаз» в облако, в результате которого была обеспечена надежная бесперебойная работа веб-порталов с многоуровневой системой безопасности. С целью обеспечения высокой надежности, с