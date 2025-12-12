Разделы

ВТБ Пенсионный фонд НПФ

ВТБ Пенсионный фонд НПФ

АО НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» – частная пенсионная компания, которая была основана в 1995 году. Компания предоставляет услуги по накопительному пенсионному обеспечению, в том числе обеспечивает формирование индивидуальных пенсионных накоплений и выплату пенсий. Является дочерней компанией ВТБ Банка, одного из крупнейших банков России.

12.12.2025 Пенсионный фонд ВТБ перешел на российские ноутбуки Kvadra 1
12.08.2025 Георгий Горшков назначен председателем правления «Вайлдберриз Банка» 2
22.07.2025 Председателем правления «Вайлдберриз Банка» станет Георгий Горшков 2
25.09.2024 «РДТЕХ» и «Хи-квадрат» начали массовое обучение ИТ-специалистов технологии импортозамещения Oracle Apex / Oracle Forms 2
07.07.2022 Власти упростят выход на биржу российским ИТ-компаниям 1
02.11.2021 Пользователи ВТБ Онлайн смогут войти в мобильное приложение в маске 1
26.04.2021 Объем пенсионных взносов в НПФ ВТБ через онлайн вырос более чем в 4 раза 2
04.09.2020 Доля новых онлайн-вкладов в ВТБ летом достигла 60% 1
20.08.2019 Клиенты НФП ВТБ получили возможность подать заявление на выплату пенсии онлайн 1
08.07.2019 В «дочке» «Ростелекома» сменился генеральный директор 1
03.07.2015 «Банк Москвы» реализовал возможность перевода накопительной пенсии в ВТБ Пенсионный фонд с использованием ЭП 4
18.06.2012 Премия «Финансовая элита России 2012»: объявлены лауреаты 1
15.02.2012 Leta защитила персональные данные «ВТБ Пенсионного фонда» 3
09.09.2011 SecurIT защитила от утечек НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» 6

InfoWatch - HandySolutions - ХэндиСолюшенс 11 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 273 1
ХИ-квадрат 10 1
Ростелеком 10313 1
МегаФон 9912 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 75 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 381 1
Leta Group - Лета Групп 279 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9198 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1506 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 801 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2490 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 1
Oracle Corporation 6869 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2998 10
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз Банк - WB Банк - Стандарт Кредит 18 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 2
НСПК - Национальная система платежных карт 901 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1007 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 402 2
ВТБ - Почта Банк 503 2
Велобайк 13 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс Страхование 7 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс НПФ 1 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
Ростех НПФ - Первый промышленный альянс НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 3 1
Лайф ФГ - Лайф Факторинг 3 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 25 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 154 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 70 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 19 1
РВК - Российская венчурная компания 556 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 1
ПСБ - Промсвязьбанк 902 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1306 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1649 1
ГПБ - Газпромбанк 1175 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
ЦИАН - CIAN 164 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 55 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 4
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12852 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8743 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5670 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7666 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23220 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26114 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7625 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31783 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5607 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5876 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4905 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1140 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 441 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1050 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 944 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2283 1
Транспорт общественный - Транспортная карта 220 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 560 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10331 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12975 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4457 1
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 107 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5660 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2697 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11328 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4288 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18204 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7641 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3408 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 373 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 218 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1513 1
ХИ-квадрат - XSQUARE LCDP - XSQUARE Low Code Development Platform 11 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - WB Кошелек 10 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - ОмниЧат 7 1
Google Android 14688 1
Apple iOS 8245 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 533 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 862 1
Google Forms - Google Формы 77 1
Горчаковская Лариса 6 6
Воронина Мария 1 1
Александров Дмитрий 20 1
Черкашин Павел 38 1
Тосунян Гарегин 10 1
Марголит Геннадий 7 1
Медведев Павел 5 1
Самиев Павел 1 1
Вороненков Юрий 1 1
Цивинюк Роман 3 1
Комиссарова Анастасия 1 1
Симановский Алексей 4 1
Ващенков Константин 9 1
Алехина Ирина 1 1
Костиков Игорь 2 1
Эрмансон Николай 1 1
Загрядский Александр 1 1
Дробот Елена 11 1
Петров Андрей 29 1
Аксаков Анатолий 159 1
Печатников Анатолий 37 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 406 1
Ковалев Александр 164 1
Конусов Андрей 86 1
Потапов Александр 29 1
Шевченко Дмитрий 13 1
Шадаев Максут 1148 1
Делицын Леонид 133 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Макаров Валентин 241 1
Комаров Кирилл 5 1
Беляев Алексей 34 1
Горшков Георгий 18 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18588 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51327 8
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 494 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 4
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 768 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 463 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 184 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 360 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1470 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 638 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 704 1
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 158 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 1
Эндаумент - Endowment 4 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 308 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3770 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 109 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2549 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1212 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Ведомости 1239 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 2
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 8 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
Финансовая элита России - премия 5 1
День молодёжи - 27 июня 1000 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407066, в очереди разбора - 733277.
Создано именных указателей - 187223.
