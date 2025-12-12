ВТБ Пенсионный фонд НПФ

АО НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» – частная пенсионная компания, которая была основана в 1995 году. Компания предоставляет услуги по накопительному пенсионному обеспечению, в том числе обеспечивает формирование индивидуальных пенсионных накоплений и выплату пенсий. Является дочерней компанией ВТБ Банка, одного из крупнейших банков России.