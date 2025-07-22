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Горшков Георгий


УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 Председателем правления «Вайлдберриз Банка» станет Георгий Горшков 2
22.10.2024 Карты Visa и Mastercard россиян перестанут работать. У них истекают сертификаты безопасности 1
07.06.2024 ВТБ готов к расширению пилота по цифровому рублю 1
08.11.2023 ВТБ разработал будущий 3D-образ своего голосового помощника 1
16.08.2022 Страховая компания «Пульс» цифровизует бизнес с помощью «Крок облачные сервисы» 1
09.08.2021 Softline помогла МФЮА модернизировать образовательный процесс на базе Microsoft Teams 1
31.01.2019 «Почта банк» и «Ростелеком» обеспечили доступность финансовых услуг жителям малых сел Приморского края 1
12.10.2015 Подключить услуги «Ростелекома» теперь можно в клиентских центрах и стойках продаж «Лето Банка» 1
06.03.2014 «Лето Банк» запустил в эксплуатацию систему видеосвязи Mind 1
10.05.2011 «Ростелеком» и ВТБ24 создадут систему оплаты госуслуг универсальной электронной картой 1
22.06.2009 ABBYY FormReader помог быстро узнать результаты ЕГЭ 1
31.08.2005 27 сентября откроется выставка Cardex&IT Security 2005 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Горшков Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10048 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
ЦФТ Золотая Корона 360 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 1
Softline - Софтлайн 3049 1
Thales - Gemalto - GemPlus 51 1
Microsoft Corporation 24959 1
Крок - Croc 1788 1
Yandex - Яндекс 7919 1
СмартКард-Сервис 14 1
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 51 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 172 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2913 5
ВТБ - Почта Банк 475 4
Visa International 1957 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 2
ВТБ - ВТБ24 667 2
НСПК - Национальная система платежных карт 866 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
Русский стандарт Банк 457 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - Пульс СК - Пульс Страховая компания - Pulse Insurance - Тюмень-Полис 6 1
Линия жизни 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7783 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1280 1
Детские Деревни SOS - благотворительный фонд 1 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 378 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 847 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 681 1
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 12 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз Банк - Стандарт Кредит 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5044 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 594 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1004 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12517 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5643 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2229 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8507 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16433 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4869 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22141 2
Оцифровка - Digitization 4763 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5205 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7682 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4713 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4299 2
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 312 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2149 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1807 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 425 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13053 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9489 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 383 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11552 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1992 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16587 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1131 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12974 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28429 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2573 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30944 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1033 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11670 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9500 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12012 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1072 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1259 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6663 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32477 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6032 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  695 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 909 1
Abbyy FormReader - Abbyy FormDesigner - Abbyy FormFiller 40 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 188 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 169 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1381 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 117 1
Microsoft Teams - MS Teams 587 1
Apache Cassandra 50 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 479 1
Microsoft Office 365 962 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 146 1
Red Hat OpenShift 133 1
Red Hat Gluster - Gluster Storage - GlusterFS 21 1
Red Hat Ceph Storage 105 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 733 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 180 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 182 1
Кулик Вадим 188 2
Логинов Александр 44 1
Нащекин Алексей 118 1
Королев Андрей 12 1
Косек Ярослав 1 1
Панкратов Александр 18 1
Поздняков Евгений 8 1
Сливко-Кольчик Елена 16 1
Самошкина Диана 33 1
Калинин Вячеслав 4 1
Демидович Юрий 4 1
Агуреев Дмитрий 2 1
Баранов Илья 2 1
Наумовский Лу 3 1
Рогова Наталья 2 1
Коуфал Станислав 1 1
Березин Максим 121 1
Ваулин Андрей 1 1
Paoli Stéphane - Паоли Стефан 2 1
Перестенко Олег 1 1
Янковский Олег 1 1
Крупнов Андрей 7 1
Марченко Александр 4 1
Bayer Michael - Байер Майкл 8 1
Малых Дмитрий 64 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1246 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2784 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1526 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3062 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2847 1
Россия - ПФО - Самарская область 1396 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1995 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 634 1
Россия - ПФО - Саратовская область 771 1
Россия - ПФО - Пензенская область 614 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 646 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1421 1
Россия - ДФО - Приморский край - Хасанский район - Краскино - Славянка 26 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Корсаковский район - Корсаковский городской округ 10 1
Беларусь - Белоруссия 5902 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52780 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49774 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6061 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25085 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53283 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 586 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1320 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3719 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30672 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3702 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6016 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 733 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1290 1
Паспорт - Паспортные данные 2628 1
Образование в России 2419 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11221 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2600 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3463 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6444 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2377 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2725 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1619 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3084 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 471 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19550 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7103 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 479 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 432 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1308 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11332 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 22 2
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
Связь-Экспокомм 113 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 75 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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