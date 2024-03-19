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Redis Redis Labs Remote Dictionary Server Garantia Data

Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data


19.03.2024 T1 Cloud представил сервисы управляемых баз данных PostgreSQL, MongoDB и Redis в облаке

Клиентам T1 Cloud стали доступны сразу три облачных сервиса в формате Managed Services (управляемые сервисы) на основе актуальных версий систем управления базами данных PostgreSQL, MongoDB и Redis. Сервисы запущены по модели Platform as a Service (PaaS, платформа как услуга) на базе технологий с открытым исходным кодом и предназначены для хранения, быстрой обработки и управления бо
14.02.2023 #CloudMTS запустил «базы данных как сервис» на популярных OpenSource-решениях: PostgreSQL, Redis и Kafka

вления данными корпоративных клиентов: две облачные системы управления базами данных – PostgreSQL и Redis, а также брокер сообщений Apache Kafka. С их помощью клиент может быстро, с нуля и без

25.05.2022 Обзор системы управления базами данных Redis

оступ к работе с данными. Оба этих фактора — ОЗУ в качестве хранилища и модель «key-value» — делают Redis одной из самых быстрых СУБД. Redis — популярная СУБД с открытым исходным кодом С
29.09.2020 Россияне, сделавшие из чат-бота аналитическую платформу, привлекли миллионы долларов от инвестора Linkedin и Redis

известный, в частности, инвестициями в социальную сеть Linkedin, разработчика популярной NoSQL-СУБД Redis и сервис для создания опросов и анкет Surveymonkey. Помимо Bain Capital, в раунде приня
30.06.2020 DataLine запустила сервисы баз данных Redis и Cassandra по модели DBaaS

DataLine объявила о том, что в линейке DBaaS появились базы данных Redis и Cassandra с полной поддержкой и обслуживанием. В рамках сервисов DataLine возьмет на себя создание, размещение и администрирование баз данных в собственной инфраструктуре и обеспечит бе

Публикаций - 106, упоминаний - 112

Redis и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6687 18
Selectel - Селектел 385 11
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Mindbox - Майндбокс 19 3
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Conde Nast - Конде Наст 23 1
Runa Capital 158 1
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van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 13 1
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Пестерев Алексей 10 1
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Старовойтов Дмитрий 24 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 19
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Россия - УФО - Екатеринбург 3941 4
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
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Европа 21767 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 2
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Южная Корея - Республика 6646 1
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США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 1
Швейцария - Женева 326 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 503 1
США - Миннесота - Миннеаполис 65 1
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1761 1
США - Калифорния 4625 1
Канада - Монреаль 70 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 26
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 12
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Паспорт - Паспортные данные 2508 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 6
Английский язык 6634 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 6
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 4
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