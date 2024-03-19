Redis Redis Labs Remote Dictionary Server Garantia Data
|19.03.2024
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T1 Cloud представил сервисы управляемых баз данных PostgreSQL, MongoDB и Redis в облаке
Клиентам T1 Cloud стали доступны сразу три облачных сервиса в формате Managed Services (управляемые сервисы) на основе актуальных версий систем управления базами данных PostgreSQL, MongoDB и Redis. Сервисы запущены по модели Platform as a Service (PaaS, платформа как услуга) на базе технологий с открытым исходным кодом и предназначены для хранения, быстрой обработки и управления бо
|14.02.2023
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#CloudMTS запустил «базы данных как сервис» на популярных OpenSource-решениях: PostgreSQL, Redis и Kafka
вления данными корпоративных клиентов: две облачные системы управления базами данных – PostgreSQL и Redis, а также брокер сообщений Apache Kafka. С их помощью клиент может быстро, с нуля и без
|25.05.2022
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Обзор системы управления базами данных Redis
оступ к работе с данными. Оба этих фактора — ОЗУ в качестве хранилища и модель «key-value» — делают Redis одной из самых быстрых СУБД. Redis — популярная СУБД с открытым исходным кодом С
|29.09.2020
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Россияне, сделавшие из чат-бота аналитическую платформу, привлекли миллионы долларов от инвестора Linkedin и Redis
известный, в частности, инвестициями в социальную сеть Linkedin, разработчика популярной NoSQL-СУБД Redis и сервис для создания опросов и анкет Surveymonkey. Помимо Bain Capital, в раунде приня
|30.06.2020
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DataLine запустила сервисы баз данных Redis и Cassandra по модели DBaaS
DataLine объявила о том, что в линейке DBaaS появились базы данных Redis и Cassandra с полной поддержкой и обслуживанием. В рамках сервисов DataLine возьмет на себя создание, размещение и администрирование баз данных в собственной инфраструктуре и обеспечит бе
Redis и организации, системы, технологии, персоны:
|Аникин Денис 33 4
|Лещинский Ян 4 3
|Габриелян Владимир 28 3
|Джабиев Георгий 45 3
|Пуцин Сергей 22 2
|Пимков Сергей 12 2
|Искаков Рустем 4 2
|Синицкий Руслан 9 2
|Соловьев Михаил 30 2
|Тиняков Сергей 13 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Кузнецов Андрей 67 2
|Гришин Александр 22 2
|Галушкин Олег 182 1
|Чамара Денис 59 1
|Панченко Иван 138 1
|Худавердян Тигран 91 1
|van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 13 1
|Беглов Александр 30 1
|Воинов Сергей 13 1
|Калабин Юрий 1 1
|Floyd George - Флойд Джордж 9 1
|Hettinger Raymond - Хеттингер Раймонд 1 1
|Hastings Larry - Хастингс Ларри 1 1
|Башкеев Алексей 17 1
|Asay Matt - Эсей Мэтт 7 1
|Латыпов Роман 9 1
|Полев Владислав 8 1
|Сунгуров Андрей 15 1
|Пестерев Алексей 10 1
|Краснов Александр 74 1
|Черненко Андрей 69 1
|Савкин Владимир 39 1
|Трушкин Константин 58 1
|Гребнев Егор 41 1
|Nadkarni Ashish - Надкарни Ашиш 7 1
|Исраелян Ара 8 1
|Старовойтов Дмитрий 24 1
|Кульчицкий Тимур 10 1
|James Renee - Джеймс Рене 24 1
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