Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data

T1 Cloud представил сервисы управляемых баз данных PostgreSQL, MongoDB и Redis в облаке Клиентам T1 Cloud стали доступны сразу три облачных сервиса в формате Managed Services (управляемые сервисы) на основе актуальных версий систем управления базами данных PostgreSQL, MongoDB и Redis. Сервисы запущены по модели Platform as a Service (PaaS, платформа как услуга) на базе технологий с открытым исходным кодом и предназначены для хранения, быстрой обработки и управления бо

#CloudMTS запустил «базы данных как сервис» на популярных OpenSource-решениях: PostgreSQL, Redis и Kafka вления данными корпоративных клиентов: две облачные системы управления базами данных – PostgreSQL и Redis, а также брокер сообщений Apache Kafka. С их помощью клиент может быстро, с нуля и без

Обзор системы управления базами данных Redis оступ к работе с данными. Оба этих фактора — ОЗУ в качестве хранилища и модель «key-value» — делают Redis одной из самых быстрых СУБД. Redis — популярная СУБД с открытым исходным кодом С

Россияне, сделавшие из чат-бота аналитическую платформу, привлекли миллионы долларов от инвестора Linkedin и Redis известный, в частности, инвестициями в социальную сеть Linkedin, разработчика популярной NoSQL-СУБД Redis и сервис для создания опросов и анкет Surveymonkey. Помимо Bain Capital, в раунде приня