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Wiz

Wiz


04.02.2025 Россияне предотвратили хакерскую атаку на репозиторий Python, организованную с помощью DeepSeek 1
05.10.2023 Китайские хакеры извлекли секретный ключ из аварийного дампа Windows 1
25.09.2023 Microsoft вывалила в общий доступ 38 терабайт данных своих сотрудников, включая пароли и конфиденциальную информацию 1
07.09.2023 Разгильдяйство инженера Microsoft помогло китайским хакерам взломать почту министра США 1
17.07.2023 Неизвестные хакеры научились добывать криптовалюту, не оставляя следов 1
28.09.2022 Брешь в облаке Oracle открыла хакерам магистральный путь к виртуальным дискам его пользователей 1
19.08.2022 Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM 1
06.05.2022 В Microsoft Azure появилась «дыра», открывающая прямой путь к базам PostgreSQL 1
28.12.2021 «Дыра» в Microsoft Azure годами раскрывала исходный код приложений, написанных на PHP, Python и Ruby 1
13.10.2021 Брешь в облаке Microsoft Azure поставила под угрозу тысячи баз данных пользователей 1
13.08.2021 Amazon и Google спешно латают 10-летнюю брешь в своих DNS-платформах. Microsoft спокоен 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Wiz и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1406 8
Microsoft Corporation 24643 7
Google LLC 11796 4
Samsung Electronics 10272 2
Amazon Inc - Amazon.com 3002 2
Yandex - Яндекс 7373 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12657 1
Xiaomi 1739 1
Apple Inc 12115 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Oracle Corporation 6698 1
GitHub 825 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
SAS Institute 973 1
Citrix Systems 813 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
Nginx - Энджайникс 167 1
Geozon 12 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 1
ДОК 828 1
АМИ 73 1
Yeelight 15 1
DeepSeek - ДипСик 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7341 1
Coca-Cola Company 254 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 88 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 67 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 975 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27552 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21189 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6144 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15754 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1983 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29764 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12552 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24200 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25420 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24185 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13161 3
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 717 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9402 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13513 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7311 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9997 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11393 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1581 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15931 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9297 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4873 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6454 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8017 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12200 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4777 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7601 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7890 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2796 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6411 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9626 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 656 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3264 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2084 2
Электроника - PLS TFT - plane-to-line switching - жидкокристаллический дисплей 81 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17096 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4634 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13825 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 885 2
Microsoft Azure 1409 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4465 3
Microsoft Teams - MS Teams 549 3
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 58 3
Python - высокоуровневый язык программирования 938 2
Google Android 14022 2
Microsoft Windows 15689 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 2
Samsung Galaxy 959 2
Microsoft Skype 2067 2
Microsoft Outlook 1392 2
Microsoft Exchange 1716 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 815 2
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 428 2
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 80 2
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 47 2
Samsung Electronics TouchWiz 201 2
Infraware - Polaris Office 34 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 573 1
Apple iPad 3861 1
Apple iOS 7822 1
Linux OS 9977 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1103 1
Google Play - Google Store - Android Market 3296 1
Apple - App Store 2895 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 1
Samsung Galaxy Note 695 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 582 1
Apple Siri - Голосовой помощник 395 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2755 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 626 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1328 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1828 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 104 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 157 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 172 1
Ruby - Язык программирования 141 1
Павлов Никита 72 3
Tamari Shir - Тамари Шир 3 3
Зайцев Михаил 263 2
Кирюхин Дмитрий 86 1
Водясов Алексей 222 1
Мельникова Анастасия 376 1
Raimondo Gina - Раймондо Джина 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17070 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52162 3
Южная Корея - Республика 6655 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1551 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5187 1
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 95 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 700 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6087 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1735 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6960 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5015 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14382 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24158 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4663 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10969 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 166 1
Английский язык 6641 1
Афина - множественное значение 55 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4814 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2761 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6201 1
Аренда 2427 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4019 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 660 1
Аудит - аудиторский услуги 2672 1
Астрономия - Космос - Галактическая нить, волокно, филамент - filament - крупнейшие наблюдаемые космические структуры 15 1
Литий - Lithium - химический элемент 542 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 565 1
The Register - The Register Hardware 1559 1
BleepingComputer - Издание 340 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
Fortune Global 500 286 1
Black Hat - Конференция 78 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2428 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 167720.
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