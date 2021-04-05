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Levandowski Anthony Левандовски Энтони
СОБЫТИЯ
Публикаций - 15, упоминаний - 24
Levandowski Anthony и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12660 14
|Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 48 11
|Alphabet 176 7
|Ottomotto 3 3
|Uber Technologies - Uber Advanced Technologies Group 9 3
|Meta Platforms - Facebook 4616 2
|Nvidia Corp 3986 1
|Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 65 1
|Meta Platforms 176 1
|Western Digital Corporation - WDC 588 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3267 1
|Alibaba Group 473 1
|Microsoft Corporation 25751 1
|Apple Inc 13119 1
|Intel Corporation 12799 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 943 1
|Seagate Technology 766 1
|Salesforce 496 1
|Yahoo! 3726 1
|Tencent 190 1
|Canalys 236 1
|Google DeepMind 81 1
|UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1212 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460034, в очереди разбора - 728906.
Создано именных указателей - 198220.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460034, в очереди разбора - 728906.
Создано именных указателей - 198220.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.