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Levandowski Anthony Левандовски Энтони

СОБЫТИЯ


05.04.2021 Разработку «гугломобиля» возглавил выходец из России 2
08.02.2021 Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon 2
05.08.2020 Бывшего ключевого инженера Google и Uber посадили в тюрьму 2
05.03.2020 Google требует с бывшего ключевого сотрудника миллионы долларов. Он в шаге от банкротства и тюрьмы 2
28.08.2019 В США изобретатель из Google попался на краже интеллектуальной собственности 1
28.11.2017 Акционеры Uber готовы продать акции за две трети стоимости 2
13.06.2017 Главу Uber собираются уволить из-за сексуальных скандалов 1
31.05.2017 Uber уволила своего вице-президента за кражу документов 1
05.05.2017 На Uber завели уголовное дело за использование ПО для обмана чиновников 2
31.03.2017 Uber могут закрыть из-за молчания его вице-президента 1
20.03.2017 Президент Uber уволился, не выдержав груза скандалов 1
18.05.2016 Бывший инженер Google собирается заменить дальнобойщиков роботами 2
11.10.2010 Google научила автомобили ездить без водителей 2

Публикаций - 15, упоминаний - 24

Levandowski Anthony и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12660 14
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 48 11
Alphabet 176 7
Ottomotto 3 3
Uber Technologies - Uber Advanced Technologies Group 9 3
Meta Platforms - Facebook 4616 2
Nvidia Corp 3986 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 65 1
Meta Platforms 176 1
Western Digital Corporation - WDC 588 1
Amazon Inc - Amazon.com 3267 1
Alibaba Group 473 1
Microsoft Corporation 25751 1
Apple Inc 13119 1
Intel Corporation 12799 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 943 1
Seagate Technology 766 1
Salesforce 496 1
Yahoo! 3726 1
Tencent 190 1
Canalys 236 1
Google DeepMind 81 1
Uber 356 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Microsoft - LinkedIn 697 2
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Stellantis NV 6 1
General Atlantic - GA 28 1
Dragoneer Investment Group 5 1
John F. Kennedy International Airport - Международный аэропорт имени Джона Кеннеди - ИАТА: JFK, ИКАО: KJFK 19 1
eBay Inc 1640 1
Volvo Cars 262 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
SoftBank Group 284 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 629 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
Судебная власть - Judicial power 2489 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1406 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 393 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3670 10
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1305 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16128 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22267 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3651 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9887 4
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 343 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7422 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11760 3
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 370 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12849 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34775 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15408 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24316 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8603 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10651 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 365 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3182 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2399 1
Google Android устройства-девайсы 848 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2993 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 685 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18066 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8232 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22514 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4453 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9982 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5852 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12807 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8736 1
Toyota Prius 49 2
Google Cloud Platform - GCP 380 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 358 2
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 106 1
Uber Greyball 2 1
U.S. Department of Defense - DARPA Urban Challenge 3 1
Google Chrome - браузер 1695 1
Google YouTube - Видеохостинг 2995 1
Google Android 15217 1
Microsoft Azure 1523 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1444 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 187 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 707 1
Lewandowski Anthony - Левандовски Энтони 4 4
Ron Lior - Рон Лиор 3 3
Kalanick Travis - Каланик Тревис 11 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 684 2
Johnson Jeff - Джонсон Джефф 14 2
Jones Jeff - Джонс Джеф 10 2
Alsup William - Элсап Уильям 11 2
Долгов Дмитрий 4 1
Anderson David - Андерсон Дэвид 14 1
Khosrowshahi Dara - Хосровшахи Дара 7 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 45 1
Michael Emil - Майкл Эмиль 3 1
Mawakana Tekedra - Мавакана Текедра 1 1
Gupta Varun - Гупта Варун 3 1
Singhal Amit - Сингал Амит - Сингхал Эмит 5 1
Krafcik John - Крафчик Джон 2 1
Boodry Kirk - Будр Кирк 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54666 8
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1460 5
Россия - РФ - Российская федерация 165588 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1091 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19060 2
Япония 13788 2
США - Мичиган 274 1
США - Северная Каролина 327 1
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 1
США - Дикий Запад - Американский Старый Запад 95 1
США - Калифорния - Санта-Моника 42 1
США - Портленд 66 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4193 1
Индия - Bharat 5861 1
США - Нью-Йорк 3177 1
США - Калифорния 4823 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1216 1
США - Аризона 549 1
США - Орегон 255 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21553 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8203 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8798 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8921 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7390 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3140 5
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 592 4
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 3060 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53298 3
Конституция США 75 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57496 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33627 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1887 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3847 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 475 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 120 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27199 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 946 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 164 1
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Физика - Physics - область естествознания 2934 1
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Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1705 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18093 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7470 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3151 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8810 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1717 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1237 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1847 1
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Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 361 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1133 1
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Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1187 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6083 5
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IBT - International Business Times 14 1
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The Register - The Register Hardware 1781 1
Bloomberg 1620 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1303 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 241 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1212 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2658 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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