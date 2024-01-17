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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200131
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США Портленд

СОБЫТИЯ


17.01.2024 Зарядные станции Tesla в США из-за морозов превратились в «кладбища автомобилей» 1
15.01.2024 Разработка ядра Linux остановилась из-за плохой погоды в городе, где живет Линус Торвальдс 2
06.10.2021 У Intel колоссальная проблема с кадрами. Процессоры производят вчерашние школьники 1
23.04.2021 AppDynamics расширяет географию присутствия SaaS на пять новых регионов 1
11.12.2019 Закрылся «король Kickstarter». Собранные $13 млн пропали 1
15.11.2019 Москва поднялась на 10 строчек в глобальном рейтинге инновационных городов 1
09.04.2018 В MAPS.ME запустили готовые маршруты по крупнейшим городам мира 1
05.05.2017 На Uber завели уголовное дело за использование ПО для обмана чиновников 2
06.03.2017 Uber годами следит за чиновниками, чтобы не подавать им такси 2
21.04.2015 Американская компания Shelter Products внедрила российский сервер видеконференцсвязи от TrueConf 1
07.11.2014 Раскрыта тайна внезапного исчезновения загадочных барж Google 1
20.06.2014 Разработчик ПО для ИТ-автоматизации Puppet Labs привлек $40 млн 1
15.07.2013 Онлайн - детям не игрушка 1
11.07.2013 Конференция jQuery Russia: все о самой популярной библиотеке в мире 1
02.08.2012 Что будет с Русской службой «Би-би-си»? 1
02.06.2011 Google запустил конкурента Groupon 2
22.04.2011 Groupon переманил топ-менеджера у Google 1
28.01.2011 Террористы распространяют пропаганду по Bluetooth 1
24.12.2010 SCADA PcVue будет наблюдать за ветровыми электростанциями 1
08.11.2010 В Америке вручены награды за лучшие госпроекты в области Open Source 1
04.11.2010 Высокие деревья понижают преступность 1
22.07.2010 Microsoft стала спонсором OSCON-2010 1
02.09.2009 Россия: число абонентов мобильного WiMAX к концу 2009 г. достигнет 460 тыс. 1
01.04.2009 Samsung представил WiMAX-КПК 1
09.07.2008 Интерференционная литография: получено рекордное разрешение 1
19.03.2008 Интернет-зависимость признали психическим расстройством 1
04.02.2008 Пропал без вести японский пилот-рекордсмен 1
12.12.2007 Google Street Views пополнился новыми городами 1
10.10.2007 Google Street View пополнился шестью новыми городами 1
21.03.2007 Таблица Менделеева: кульминация русской научной славы 1
29.11.2006 Comcast вышел на мобильный рынок 1
13.10.2006 Intel выпустил микросхемы с поддержкой технологии WiMax для мобильных сетей 1
08.06.2006 Продавец антивируса запугивал пользователей 1
12.12.2005 Появился геосервис Google Transit 1
12.12.2005 Появился геосервис Google Transit 1
26.07.2005 Геймеров приобщат к Христу 1
04.04.2005 Intel вложит около $5 млрд. в модернизацию заводов 1
17.12.2003 "Intel ЮНИОР-2004": поиск талантов продолжается 1
24.03.2003 Мобильная связь в США дорожает 1
17.07.2002 AT&T Wireless открыла услугу мобильного обмена фотографиями 1

Публикаций - 67, упоминаний - 72

США и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12847 10
AT&T Inc 1726 10
Google LLC 12736 9
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 5
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 4
Cisco Systems 5372 3
Microsoft Corporation 25812 3
Lenovo Motorola 3568 3
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 3
AT&T Broadband - Tele-Communications - TCI 88 3
AT&T - TeleCorp PCS 8 2
Semtech - Sierra Wireless 34 2
Samsung Electronics 11095 2
IBM - International Business Machines Corp 9706 2
HPE SGI - Silicon Graphics 390 2
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1582 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
Comcast 231 2
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Clearwire 42 2
Новые платформы 17 1
Cambium Networks - Motorola Canopy 25 1
Broadcom - VMware 2616 1
Alphabet 178 1
Dell EMC 5197 1
Amazon Inc - Amazon.com 3291 1
X Corp - Twitter 2940 1
Huawei 4687 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5819 1
AMD - Advanced Micro Devices 4677 1
Oracle Corporation 7089 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 952 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
VK - Mail.ru Group 3608 1
Citrix Systems 870 1
Red Hat 1378 1
Philips 2100 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Uber 361 2
True Ventures 10 1
eBay Inc 1642 1
Kickstarter 136 1
Tesla Motors 463 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 738 1
Bank of America - Банк Америки 272 1
Nike 195 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 286 1
Google Ventures - GV 37 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 1
Warner 540 1
Малахит СПМБМ - Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» имени академика Н.Н. Исанина 6 1
LG Chem 27 1
Iberdrola 17 1
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5986 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 460 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 2
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1548 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2079 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 555 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 691 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 785 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 633 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1416 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 271 1
Министерство юстиции штата Орегон США - Oregon Department of Justice 1 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 228 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 1
U.S. NOAA - National Weather Service- Национальная метеорологическая служба США - National Hurricane Center - Национальный центр США по слежению за ураганами 23 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1695 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
WiMAX Forum 69 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
OSA - Open Source for America 5 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29776 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13756 7
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1846 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18119 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23027 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17030 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9815 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24525 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6869 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4805 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22681 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28387 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33641 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9588 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10772 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9673 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10246 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7957 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 690 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26933 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8717 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7555 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9347 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8696 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2238 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5399 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4484 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3379 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8545 2
Наушники - Headphones 4507 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8825 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7555 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13010 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7747 2
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 2
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 258 2
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 435 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1162 2
Linux OS 11580 4
Apple iPhone 6 4861 4
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 3
Google Offers 7 2
JavaScript - JS - язык программирования 1432 2
Intel Itanium 649 2
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 2
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
Google Street View 105 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Uber Greyball 2 2
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - CommuniCam 17 2
Microsoft Windows 16940 1
Microsoft Azure 1526 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 208 1
Mozilla Firefox - браузер 1957 1
Opera Browser - Браузер 1056 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 305 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 268 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 143 1
Drupal - CMS-система 83 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Tesla Model 3 52 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 1
VK - Mail.ru Maps.me 55 1
Intel Sandy Bridge 145 1
Slashdot - VA Software - SourceForge 50 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 1
JQuery 43 1
Linux Kernel 17 1
Cisco - AppDynamics Business iQ - AppDynamics Business Observability 6 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5259 1
Samsung Electronics TouchWiz 202 1
Linux - Debian GNU 570 1
Tesla Model S 79 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Intel WiMax Connection - Intel Rosedale WiMax chip 9 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 237 2
McDermott Michael - МакДермотт Майкл 4 1
Georgiadis Margo - Георгиадис Марго 3 1
Nag Sid - Нэг Сид 5 1
Kirchner Eric - Киршнер Эрик 1 1
Methvin Dave - Метвин Дэйв 2 1
Schaake Marietje - Шааке Мариэтте 1 1
Maloney Sean - Малони Шон 50 1
Mizelle Chalis - Мизель Шалис 1 1
Graves Ryan - Грейвс Райан 2 1
Ефимов Владимир 145 1
Лисовский Евгений 20 1
Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 15 1
Менделеев Дмитрий 10 1
Тихонов Денис 2 1
Grepper Ryan - Греппер Райан 1 1
Barr William - Барр Уильям 2 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Истомин Максим 26 1
Гончаров Александр 19 1
Weiss Shlomit - Вайс Шломит 6 1
Huygens Christiaan - Гюйгенс Христиан 4 1
Аносов Павел 1 1
Bardeen John - Бардин Джон 2 1
van Leeuwenhoek Antoni - ван Левенгук Антони 5 1
Akopyan Elly - Акопян Элли 1 1
Behlendorf Brian - Белендорф Брайан 6 1
Shockley William - Шокли Уильям 5 1
Beard Tyler - Берд Тайлер 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54865 40
США - Орегон 255 30
Россия - РФ - Российская федерация 167025 10
США - Нью-Йорк 3185 10
США - Техас - Даллас 186 9
Европа 24995 8
США - Иллинойс - Чикаго 441 8
Япония 13820 7
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1462 7
США - Вашингтон - Сиэтл 407 7
США - Массачусетс - Бостон 384 7
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 806 6
США - Калифорния 4833 6
США - Колумбия - Вашингтон 1493 6
Канада 5085 5
Великобритания - Лондон 2433 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3416 5
США - Калифорния - Сан-Диего 370 5
США - Флорида - Майами 200 5
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47755 4
Азия - Азиатский регион 5935 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 4
США - Техас - Хьюстон 260 4
США - Мэриленд - Балтимор 178 4
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19231 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13835 3
Сингапур - Республика 1957 3
Индия - Bharat 5887 3
Германия - Федеративная Республика 13250 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1825 3
ЮАР - Кейптаун 46 3
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 80 3
США - Мичиган - Детройт 88 3
США - Огайо - Цинциннати 29 3
США - Миссури - Сент-Луис 77 2
Южная Корея - Республика 7069 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19603 2
Америка - Американский регион 2206 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57961 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21787 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33937 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16164 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1722 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5889 3
Физика - Physics - область естествознания 2951 3
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18241 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8867 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11389 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3160 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6630 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5809 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27438 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6087 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11716 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10922 2
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Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2291 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53704 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7602 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6195 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4689 2
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3801 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1579 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6806 1
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 503 1
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ZDnet 664 1
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TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 315 1
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Gartner - Гартнер 3662 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Fortune Global 100 142 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1004 1
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МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 1
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