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Groupon Групон ДарБери скидочный сервис

Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис


27.06.2018 В России арестованы хакеры, обокравшие «Юлмарт», «Групон», «Биглион» и PayPal

ими бонусами можно было оплатить новую покупку. Следствие сообщает, что с помощью таких покупок ущерб был нанесен «десяткам» компаний, в число которых вошли «Юлмарт», «Биглион», «Купикупон», PayPal, «Групон» и другие. Как уточнили по просьбе CNews в ИБ-компании Group-IB, которая принимает участие в расследовании, пострадали также некоторые онлайн-такси, но следствие пока не разглашает, каки
12.07.2016 Сервис «Groupon Россия» сменил название на Frendi

Сервис «Groupon Россия» завершил ребрендинг, в рамках которого изменил фирменный стиль, коммуникацион
01.07.2016 «Groupon Россия» проводит ребрендинг

«Groupon Россия» изменит название, фирменный стиль и коммуникационную платформу в рамках компл
26.01.2016 Groupon ушел из Украины

Прекращение работы на Украине Купонный сервис Groupon прекратил свою работу на Украине. Об этом компания сообщила на официальном сайте. На 
11.03.2015 Groupon запустил в России новое приложение для Android

ановились все лучше, а пользоваться ими было удобнее, - говорит Вадим Федотов, генеральный директор Groupon Russia. - Локализация приложения для Android еще один шаг в этом направлении. Теперь

16.02.2015 По итогам 2014 г. Groupon вырос на 24%

получали исключительно позитивный опыт и незабываемые впечатления», - говорит генеральный директор Groupon Russia Вадим Федотов.
28.02.2014 Мильнер и Усманов бегут из Facebook, Groupon и Zynga

ий в разработчике игр для социальных сетей Zynga и практически все ценные бумаги скидочного сервиса Groupon. Фонд Digital Sky Technology (DST) был создан в середине 2000-х годов Юрием Мильнером
16.07.2013 «Групон» запустил B2B-платформу для многотысячной аудитории своих партнеров

Российское подразделение международной компании «Групон», «Групон Россия», объявило о запуске новой интернет-платформы для осуществлени
29.05.2013 Groupon и American Express проинвестируют SumUp

Компания SumUp, предоставляющая предпринимателям возможность приема платежей по картам с помощью смартфона и специального ридера, сообщила о том, что скидочный сервис Groupon и компания American Express, эмитент платежных карт, выступили в качестве новых инвесторов SumUp. Первый инвестиционный раунд (Series A funding) прошел во втором квартале 2012 г. В нём

27.03.2013 Гендиректор российского Groupon стал главой украинского представительства компании

ынков. «Принятие одной модели оперирования во всех странах и  следование общим стандартам позволяет Groupon легко применять свои передовые практики и в России, и на Украине. Высокая сосредоточе
01.03.2013 Groupon уволил своего основателя

ии Эндрю Мэйсона (Andrew Mason). Временно его обязанности будут выполнять исполнительный председатель совета директоров Эрик Лефковски (Eric Lefkofsky) и вице-председатель Тед Леонсис (Ted Leonsis). «Groupon продолжит инвестировать в рост, и мы уверены, что с тщательно сформированной управленческой командой и текущими лидирующими рыночными позициями мы хорошо подготовлены к будущему», - про
15.11.2012 Groupon назначил операционного директора

Операционным директором Groupon стал Кэл Раман (Kal Raman). О назначении сообщается на официальном сайте. Раман - бывший старший вице-президент компании, который ранее возглавлял глобальные продажи и операции. Он прис
12.11.2012 Mail.ru избавляется от акций Facebook, Zynga и Groupon

С конца октября Mail.ru Group продала значительную часть своих долей в зарубежных интернет-компаниях: в социальной сети Facebook, в разработчике игр для этой сети Zynga, а также в скидочном сервисе Groupon. Сейчас на сайте Mail.ru Group указано, что компания владеет 0,52% акций Facebook, 0,16% - в Zynga и 0,84% - в Groupon. Между тем, на конец октября доли Mail.ru Group во всех тре
20.08.2012 Инвесторы бегут из Groupon

По крайней мере четверо инвесторов скидочного сервиса Groupon, которые приобрели долю в компании до ее выхода на биржу, полностью продали свой пакет акций или существенно сократили число принадлежащих им ценных бумаг. Один из них - Марк Андреессен
14.08.2012 Сотрудники бегут из скидочного сервиса Groupon

Менеджеры по продажам популярного скидочного сервиса Groupon бегут из компании, сообщает Wall Street Journal. По словам Майка Силагадзе (Mike Silagadze), руководителя компании Top Hat Monocle, которая занимается выпуском инструментов для обучения
22.06.2012 Сервисы Groupon можно будет оплатить через банковское приложение УЭК

Федеральная уполномоченная организация «Универсальная электронная карта» (УЭК) и компания Groupon Russia подписали договор о реализации проекта по обеспечению владельцев «Универсально
26.03.2012 Groupon приобрел стартап FeeFighters

Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon приобрел сервис FeeFighters, который предлагает сравнение цен на услуги обработки платежей с кредитных карт для представителей розничной торговли. Финансовые условия сделки не раскрываю
15.03.2012 Groupon переманил топ-менеджера у Zynga

известно о том, что Кертис Ли (Curtis Lee), директор по продакт менеджменту компании Zynga, покидает свой пост в крупнейшим в мире разработчике социальных игр и переходит на работу в скидочный сервис Groupon. В Groupon он займет позицию вице-президента по потребительским продуктам, в рамках которой будет возглавлять работу над всеми потребительскими аспектами продуктов самого крупног
02.03.2012 Аудитория мобильных приложений Groupon за год выросла более чем в три раза

Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon сообщил о рекордных показателях мобильных продаж в Северной Америке в декабре 2011 г.
02.03.2012 Groupon запустил свой сервис в Таиланде

Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon сообщил о выходе на рынок Таиланда и запуске подразделения Groupon Thailand. Н
29.02.2012 Groupon купил социальный стартап Uptake

Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon приобрел стартап Uptake, социальный сервис для путешественников. Об этом сообщает издание AllThingsD со ссылкой на осведомленный источник внутри компании. По его информации, сумма сделк
20.02.2012 Groupon купил разработчиков мобильных приложений Kima Labs

Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon приобрел стартап Kima Labs, разработчиков мобильных приложений. Студия Kima Labs разработала приложение TapBuy для осуществления мобильных платежей и приложение Barcode Hero для распозн
09.02.2012 Groupon: доходы в 2011 г. выросли на 419%, а убытки составили $350,8 млн

Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon недавно опубликовал свой финансовый отчет за четвертый квартал 2011 г. и за весь прошлый год. Доходы компании в четвертом квартале выросли за год на 194% и составили $506,5 млн против $
23.01.2012 Groupon купил сервис социальных покупок Mertado

Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon объявил о том, что недавно приобрел стартап Mertado, сервис социальных покупок, котор
13.01.2012 Groupon будет продвигать свои акции в сети мобильного оператора Deutsche Telekom

Телекоммуникационная компания Deutsche Telekom и скидочный сервис Groupon сообщили о создании стратегического партнерства с тем, чтобы доводить до клиентов в различных странах Европы выставляемые на Groupon спецпредложения местных фирм с использованием
29.12.2011 Groupon купил социальный стартап Campfire Labs

Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon недавно приобрел калифорнийский стартап Campfire Labs еще до его официального запуска. Финансовые условия сделки не разглашаются, сообщает TechCrunch. Стартап Campfire Labs работал над

13.12.2011 Пользователи «Абсолют On-Line» теперь могут оплачивать услуги «Групон», «Одноклассники» и «ВКонтакте»

жно оплачивать через интернет-банк «Абсолют On-Line». Теперь клиенты «Абсолют Банка» с помощью «Абсолют On-Line» могут покупать купоны организатора коллективных скидок на российском рынке — компании «Групон». В то же время, пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» имеют возможность пополнять свои лицевые счета для оплаты услуг на этих сайтах. При этом все платежи осуществляются б
09.12.2011 Groupon может приобрести разработчика мобильных приложений Clever Sense

Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon сейчас находится в поздней стадии переговоров о приобретении стартапа Clever Sense, базирующегося в Кремниевой долине. Компания Clever Sense является разработчиком достаточно популярног
08.12.2011 Представителей Groupon обвиняют во взломе email и подделке контракта

Американская компания подала иск в федеральный суд против крупнейшего в мире скидочного сервиса Groupon, обвинив его в том, что представители Groupon незаконно изменили условия своего контракта с этой компанией, получив несанкционированный доступ к ее электронной почте. Иск был под
07.12.2011 «Групон» рискует потерять пользователей в России из-за плохой работы call-центра

ециалисты «Открытых Коммуникаций» изучили работу контакт-центров семи крупнейших купонных сервисов: Groupon.ru, Kupikupon.ru, Weclever.ru, Biglion.ru, Kupibonus.ru, Bigbuzzy.ru и Vigoda.ru (инф
08.11.2011 «Финам» присвоил оценку акциям Groupon

ИК «Финам» оценила справедливую цену обыкновенных акций класса «А» компании Groupon, определив ее на уровне $21,79 за штуку. По мнению аналитиков инвестиционной компании, рост интереса к рынку скидочных и купонных сервисов совместно с распространением широкополосного д
07.11.2011 Groupon провел успешное IPO под шквалом критики

цу, 4 ноября, состоялось первичное публичное размещение акций крупнейшего в мире скидочного сервиса Groupon на нью-йоркской бирже NASDAQ. Изначальная цена размещения акций, которые торговались

05.11.2011 Акции Groupon подорожали на 40% после IPO

ра, 4 ноября, состоялось первичное публичное размещение акций крупнейшего в мире скидочного сервиса Groupon на нью-йоркской бирже NASDAQ. Изначальная цена размещения акций Groupon, котор
04.11.2011 Перед IPO Groupon оценили в $12,7 млрд

Популярный скидочный сервис Groupon сегодня, 4 ноября, проводит первичное публичное размещение своих акций на бирже Nasda
25.10.2011 Groupon подал в суд на своих сотрудников, перешедших в Google

Скидочный сервис Groupon недавно подал судебный иск против двух своих бывших сотрудников, перешедших на работу в конкурирующую службу от компании Google, обвинив их в использовании бизнес-секретов Groupon

21.10.2011 Mail.ru заработает на Groupon более $500 млн за 1,5 года

Скидочный сервис Groupon опубликовал параметры предстоящего первичного размещения своих акций (IPO). В ходе ра
21.10.2011 Groupon планирует привлечь $540 млн в ходе IPO

Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon в ходе запланированного IPO планирует привлечь сумму в размере около $540 млн. Об это
21.10.2011 Groupon: убытки в третьем квартале составили $10,6 млн

Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon опубликовал свой финансовый отчет за третий квартал текущего года. Доход компании в третьем квартале составил $430 млн, что говорит о росте на 9%. Валовая выручка (выручка до выплат отч
20.10.2011 Перед IPO Groupon оценят дешевле $12 млрд

Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon планирует осуществить первичное публичное размещение акций в течение ближайших двух н
19.10.2011 Groupon начнет проведение IPO на следующей неделе

Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon решил ускорить воплощение в реальность своих планов по проведению первичного публично

Публикаций - 217, упоминаний - 265

Groupon и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4438 84
Google LLC 11775 55
Zynga Game Network 132 53
VK - Mail.ru Group 3455 45
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 30
X Corp - Twitter 2845 28
Yandex - Яндекс 7340 24
Microsoft Corporation 24625 20
LivingSocial 22 19
Apple Inc 12100 14
Alibaba Group 422 12
Yahoo! 3697 12
Amazon Inc - Amazon.com 2998 11
Dropbox 498 11
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 10
Nginx - Энджайникс 164 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 8
PayPal 654 6
МегаФон 8805 5
Tencent 157 5
Box inc - box.com - box.net 357 5
AOL Inc 1593 5
Netcraft 59 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 4
Xiaomi 1732 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 4
Adobe Systems 1549 4
Salesforce.com 427 4
Flocktory - Флоктори 22 3
Samsung Electronics 10254 3
Intel Corporation 12197 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 3
VK - Mail.ru Port.ru 91 3
HPE - Juniper Networks 426 3
Цифра ГК 2426 3
Oktogo - Октого 22 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 3
Ростелеком - Связьинвест 1707 2
DST Global - Digital Sky Technologies 220 44
LinkedIn 635 14
Airbnb 90 13
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 65 12
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 11
NanduQ - Qiwi 996 10
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 10
Runa Capital 158 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 7
Sequoia Capital 111 7
Darberry - Дарберри 8 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 6
eBay Inc 1619 6
MSD Capital 14 6
Tiger Global Management 44 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 5
Газпром ПАО 1342 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 5
Naspers 83 5
JD.com - Jingdong Mall 86 5
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 4
Связной ГК 1369 4
Sapato.ru 21 4
Greylock Partners 38 4
Accel Partners 48 4
NEA - New Enterprise Associates 22 4
BV Capital - Eventure Capitale 10 4
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 11 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 3
Walmart - Wal-Mart Stores 377 3
РВК - Российская венчурная компания 549 3
GFG - Lamoda - Купишуз 164 3
Лента - Утконос 177 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 3
Silver Lake Partners 76 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
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Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 6 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 170 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
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Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
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ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
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FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 20
Biglion - Биглион 59 20
Google Android 13994 12
Microsoft Skype 2067 12
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 10
Microsoft Windows 15657 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 7
Yelp 44 7
Apple iOS 7809 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 6
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 6
Microsoft Windows 2000 8661 6
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 5
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 5
Pinterest 66 5
Google Play - Google Store - Android Market 3291 4
WordPress Foundation - WordPress 223 4
Hulu - онлайн-кинотеатр 96 4
Microsoft Exchange 1714 4
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 106 4
WhatsApp Messenger 1081 3
Google YouTube - Видеохостинг 2747 3
Apple iPad 3860 3
Opera Browser - Браузер 1021 3
LinguaLeo 28 3
Nginx Plus 13 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 3
Meta - Facebook Deals 3 3
Linux OS 9937 2
Microsoft Office 3734 2
Apple - App Store 2890 2
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Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 222 2
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Мильнер Юрий 134 33
Усманов Алишер 301 28
Mason Andrew - Масон Эндрю 10 10
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 9
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Фролкин Михаил 17 6
Mason Andrew - Мейсон Эндрю 6 6
Федотов Вадим 11 5
Фингер Грегори 13 5
Белоусов Сергей 241 4
Делицын Леонид 128 4
Чихачев Дмитрий 29 4
Dell Michael - Делл Майкл 190 4
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Щеголев Игорь 698 3
Гришин Дмитрий 208 3
Медведев Дмитрий 1654 3
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 3
Levie Aaron - Леви Аарон 8 3
Винчер Михаил 4 3
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Савцова Ирина 5 3
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Путин Владимир 3171 2
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Лысенко Виктор 5 2
Колесников Алексей 22 2
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Мацанюк Игорь 22 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 15
Украина 7608 13
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Азия - Азиатский регион 5528 9
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 7
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Африка - Африканский регион 3478 6
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Индия - Bharat 5433 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 5
Америка - Американский регион 2160 5
Италия - Итальянская Республика 4352 4
Казахстан - Республика 5525 4
Япония 13282 4
Беларусь - Белоруссия 5638 4
Франция - Французская Республика 7845 4
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Южная Корея - Республика 6646 3
Канада 4881 3
Ближний Восток 2943 3
Нидерланды 3517 3
Финляндия - Финляндская Республика 3604 3
Израиль 2730 3
Великобритания - Виргинские Острова 231 3
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США - Калифорния - Сан-Диего 367 3
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