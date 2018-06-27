Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис

В России арестованы хакеры, обокравшие «Юлмарт», «Групон», «Биглион» и PayPal ими бонусами можно было оплатить новую покупку. Следствие сообщает, что с помощью таких покупок ущерб был нанесен «десяткам» компаний, в число которых вошли «Юлмарт», «Биглион», «Купикупон», PayPal, «Групон» и другие. Как уточнили по просьбе CNews в ИБ-компании Group-IB, которая принимает участие в расследовании, пострадали также некоторые онлайн-такси, но следствие пока не разглашает, каки

Сервис «Groupon Россия» сменил название на Frendi Сервис «Groupon Россия» завершил ребрендинг, в рамках которого изменил фирменный стиль, коммуникацион

«Groupon Россия» проводит ребрендинг «Groupon Россия» изменит название, фирменный стиль и коммуникационную платформу в рамках компл

Groupon ушел из Украины Прекращение работы на Украине Купонный сервис Groupon прекратил свою работу на Украине. Об этом компания сообщила на официальном сайте. На

Groupon запустил в России новое приложение для Android ановились все лучше, а пользоваться ими было удобнее, - говорит Вадим Федотов, генеральный директор Groupon Russia. - Локализация приложения для Android еще один шаг в этом направлении. Теперь

По итогам 2014 г. Groupon вырос на 24% получали исключительно позитивный опыт и незабываемые впечатления», - говорит генеральный директор Groupon Russia Вадим Федотов.

Мильнер и Усманов бегут из Facebook, Groupon и Zynga ий в разработчике игр для социальных сетей Zynga и практически все ценные бумаги скидочного сервиса Groupon. Фонд Digital Sky Technology (DST) был создан в середине 2000-х годов Юрием Мильнером

«Групон» запустил B2B-платформу для многотысячной аудитории своих партнеров Российское подразделение международной компании «Групон», «Групон Россия», объявило о запуске новой интернет-платформы для осуществлени

Groupon и American Express проинвестируют SumUp Компания SumUp, предоставляющая предпринимателям возможность приема платежей по картам с помощью смартфона и специального ридера, сообщила о том, что скидочный сервис Groupon и компания American Express, эмитент платежных карт, выступили в качестве новых инвесторов SumUp. Первый инвестиционный раунд (Series A funding) прошел во втором квартале 2012 г. В нём

Гендиректор российского Groupon стал главой украинского представительства компании ынков. «Принятие одной модели оперирования во всех странах и следование общим стандартам позволяет Groupon легко применять свои передовые практики и в России, и на Украине. Высокая сосредоточе

Groupon уволил своего основателя ии Эндрю Мэйсона (Andrew Mason). Временно его обязанности будут выполнять исполнительный председатель совета директоров Эрик Лефковски (Eric Lefkofsky) и вице-председатель Тед Леонсис (Ted Leonsis). «Groupon продолжит инвестировать в рост, и мы уверены, что с тщательно сформированной управленческой командой и текущими лидирующими рыночными позициями мы хорошо подготовлены к будущему», - про

Groupon назначил операционного директора Операционным директором Groupon стал Кэл Раман (Kal Raman). О назначении сообщается на официальном сайте. Раман - бывший старший вице-президент компании, который ранее возглавлял глобальные продажи и операции. Он прис

Mail.ru избавляется от акций Facebook, Zynga и Groupon С конца октября Mail.ru Group продала значительную часть своих долей в зарубежных интернет-компаниях: в социальной сети Facebook, в разработчике игр для этой сети Zynga, а также в скидочном сервисе Groupon. Сейчас на сайте Mail.ru Group указано, что компания владеет 0,52% акций Facebook, 0,16% - в Zynga и 0,84% - в Groupon. Между тем, на конец октября доли Mail.ru Group во всех тре

Инвесторы бегут из Groupon По крайней мере четверо инвесторов скидочного сервиса Groupon, которые приобрели долю в компании до ее выхода на биржу, полностью продали свой пакет акций или существенно сократили число принадлежащих им ценных бумаг. Один из них - Марк Андреессен

Сотрудники бегут из скидочного сервиса Groupon Менеджеры по продажам популярного скидочного сервиса Groupon бегут из компании, сообщает Wall Street Journal. По словам Майка Силагадзе (Mike Silagadze), руководителя компании Top Hat Monocle, которая занимается выпуском инструментов для обучения

Сервисы Groupon можно будет оплатить через банковское приложение УЭК Федеральная уполномоченная организация «Универсальная электронная карта» (УЭК) и компания Groupon Russia подписали договор о реализации проекта по обеспечению владельцев «Универсально

Groupon приобрел стартап FeeFighters Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon приобрел сервис FeeFighters, который предлагает сравнение цен на услуги обработки платежей с кредитных карт для представителей розничной торговли. Финансовые условия сделки не раскрываю

Groupon переманил топ-менеджера у Zynga известно о том, что Кертис Ли (Curtis Lee), директор по продакт менеджменту компании Zynga, покидает свой пост в крупнейшим в мире разработчике социальных игр и переходит на работу в скидочный сервис Groupon. В Groupon он займет позицию вице-президента по потребительским продуктам, в рамках которой будет возглавлять работу над всеми потребительскими аспектами продуктов самого крупног

Аудитория мобильных приложений Groupon за год выросла более чем в три раза Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon сообщил о рекордных показателях мобильных продаж в Северной Америке в декабре 2011 г.

Groupon запустил свой сервис в Таиланде Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon сообщил о выходе на рынок Таиланда и запуске подразделения Groupon Thailand. Н

Groupon купил социальный стартап Uptake Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon приобрел стартап Uptake, социальный сервис для путешественников. Об этом сообщает издание AllThingsD со ссылкой на осведомленный источник внутри компании. По его информации, сумма сделк

Groupon купил разработчиков мобильных приложений Kima Labs Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon приобрел стартап Kima Labs, разработчиков мобильных приложений. Студия Kima Labs разработала приложение TapBuy для осуществления мобильных платежей и приложение Barcode Hero для распозн

Groupon: доходы в 2011 г. выросли на 419%, а убытки составили $350,8 млн Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon недавно опубликовал свой финансовый отчет за четвертый квартал 2011 г. и за весь прошлый год. Доходы компании в четвертом квартале выросли за год на 194% и составили $506,5 млн против $

Groupon купил сервис социальных покупок Mertado Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon объявил о том, что недавно приобрел стартап Mertado, сервис социальных покупок, котор

Groupon будет продвигать свои акции в сети мобильного оператора Deutsche Telekom Телекоммуникационная компания Deutsche Telekom и скидочный сервис Groupon сообщили о создании стратегического партнерства с тем, чтобы доводить до клиентов в различных странах Европы выставляемые на Groupon спецпредложения местных фирм с использованием

Groupon купил социальный стартап Campfire Labs Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon недавно приобрел калифорнийский стартап Campfire Labs еще до его официального запуска. Финансовые условия сделки не разглашаются, сообщает TechCrunch. Стартап Campfire Labs работал над

Пользователи «Абсолют On-Line» теперь могут оплачивать услуги «Групон», «Одноклассники» и «ВКонтакте» жно оплачивать через интернет-банк «Абсолют On-Line». Теперь клиенты «Абсолют Банка» с помощью «Абсолют On-Line» могут покупать купоны организатора коллективных скидок на российском рынке — компании «Групон». В то же время, пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» имеют возможность пополнять свои лицевые счета для оплаты услуг на этих сайтах. При этом все платежи осуществляются б

Groupon может приобрести разработчика мобильных приложений Clever Sense Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon сейчас находится в поздней стадии переговоров о приобретении стартапа Clever Sense, базирующегося в Кремниевой долине. Компания Clever Sense является разработчиком достаточно популярног

Представителей Groupon обвиняют во взломе email и подделке контракта Американская компания подала иск в федеральный суд против крупнейшего в мире скидочного сервиса Groupon, обвинив его в том, что представители Groupon незаконно изменили условия своего контракта с этой компанией, получив несанкционированный доступ к ее электронной почте. Иск был под

«Групон» рискует потерять пользователей в России из-за плохой работы call-центра ециалисты «Открытых Коммуникаций» изучили работу контакт-центров семи крупнейших купонных сервисов: Groupon.ru, Kupikupon.ru, Weclever.ru, Biglion.ru, Kupibonus.ru, Bigbuzzy.ru и Vigoda.ru (инф

«Финам» присвоил оценку акциям Groupon ИК «Финам» оценила справедливую цену обыкновенных акций класса «А» компании Groupon, определив ее на уровне $21,79 за штуку. По мнению аналитиков инвестиционной компании, рост интереса к рынку скидочных и купонных сервисов совместно с распространением широкополосного д

Groupon провел успешное IPO под шквалом критики цу, 4 ноября, состоялось первичное публичное размещение акций крупнейшего в мире скидочного сервиса Groupon на нью-йоркской бирже NASDAQ. Изначальная цена размещения акций, которые торговались

Акции Groupon подорожали на 40% после IPO ра, 4 ноября, состоялось первичное публичное размещение акций крупнейшего в мире скидочного сервиса Groupon на нью-йоркской бирже NASDAQ. Изначальная цена размещения акций Groupon, котор

Перед IPO Groupon оценили в $12,7 млрд Популярный скидочный сервис Groupon сегодня, 4 ноября, проводит первичное публичное размещение своих акций на бирже Nasda

Groupon подал в суд на своих сотрудников, перешедших в Google Скидочный сервис Groupon недавно подал судебный иск против двух своих бывших сотрудников, перешедших на работу в конкурирующую службу от компании Google, обвинив их в использовании бизнес-секретов Groupon

Mail.ru заработает на Groupon более $500 млн за 1,5 года Скидочный сервис Groupon опубликовал параметры предстоящего первичного размещения своих акций (IPO). В ходе ра

Groupon планирует привлечь $540 млн в ходе IPO Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon в ходе запланированного IPO планирует привлечь сумму в размере около $540 млн. Об это

Groupon: убытки в третьем квартале составили $10,6 млн Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon опубликовал свой финансовый отчет за третий квартал текущего года. Доход компании в третьем квартале составил $430 млн, что говорит о росте на 9%. Валовая выручка (выручка до выплат отч

Перед IPO Groupon оценят дешевле $12 млрд Крупнейший в мире скидочный сервис Groupon планирует осуществить первичное публичное размещение акций в течение ближайших двух н