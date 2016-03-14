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HPE Juniper Networks

HPE - Juniper Networks


14.03.2016 Lenovo и Juniper Networks совместно создадут решения для инфраструктуры ЦОД нового поколения

Компании Lenovo и Juniper Networks объявили о начале партнерства с целью разработки конвергентных, гиперконвергентных и гипермасштабируемых решений для инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) нового поколе
12.03.2015 Топ-менеджер Juniper Networks назначен CIO VMware

VMware, Айер имеет 25-летний опыт руководства и внедрения инноваций в производственных компаниях, а также в высокотехнологичных фирмах из Кремниевой долины. В настоящий момент Айер покидает компанию Juniper Networks, в которой он занимал пост старшего вице-президента и ИТ-директора, а также отвечал за технологические и бизнес-процессы, включая обслуживание критически важных сервисов трансф
14.02.2013 Топ-менеджер Juniper Networks возглавил бизнес-подразделение Riverbed Technology по доставке приложений

прибыли и развитие этого бизнес-подразделения». Перед тем как прийти в Riverbed, Панкоттин занимал должность вице-президента и генерального директора бизнес-подразделения новых технологий в компании Juniper Networks. Кроме того, он был президентом и CEO компании Daptiv (которая ранее называлась eProject), где руководил переводом решений для портфельного управления проектами на модель «ПО к
08.08.2012 Juniper Networks и Riverbed оптимизируют доставку приложений через различные устройства, сети и облачные среды

Компании Juniper Networks и Riverbed Technology сообщили о создании технологического партнерства в сфере оптимизации территориально распределленых сетей (WAN), ускорения доставки приложений и повышения

07.03.2012 Juniper Networks и Nokia Siemens Networks представили интегрированное решение для передачи пакетного трафика

Компании Juniper Networks и Nokia Siemens Networks сообщили о создании системы для передачи трафика в интегрированных транспортных сетях, состоящей из пакетных транспортных коммутаторов серии Juniper
24.02.2012 Juniper Networks приобрела разработчика системы перехвата вторжений Mykonos Software

Компания Juniper Networks объявила о приобретении Mykonos Software, разработчика системы перехвата вторжений, обеспечивающей защиту веб-сайтов и интернет-приложений. Это приобретение позволит Juniper ра
08.02.2012 Juniper представил новое решение для повышения надежности и рентабельности мобильных сетей

Компания Juniper Networks представила новое решение Universal Access, способное обеспечить большее количество мобильных вызовов и транзакций, снизив при этом вероятность обрыва связи. Данное решение поз
26.01.2012 Juniper Networks приобретает права на технологию по управлению доставкой контента компании BitGravity

Компании Juniper Networks и BitGravity сообщили о заключении окончательного соглашения, согласно которому Juniper получает права на технологию по управлению доставкой контента BitGravity CDN. Финансовая
24.11.2011 Inoventica и Juniper Networks подписали соглашение о сотрудничестве

Группа компаний Inoventica объявила о заключении соглашения о сотрудничестве с компанией Juniper Networks. Соглашение было подписано в рамках рабочего визита основателя, технического директора и заместителя председателя совета директоров компании Juniper Networks Прадипа Син
09.11.2011 Inoventica выбрала решения Juniper Networks для создания сетевой инфраструктуры «облачного» ЦОДа

облачного» центра обработки данных Inoventica, который готовится к сдаче в эксплуатацию в Судогодском районе Владимирской области. Сетевая инфраструктура ЦОДа будет построена на оборудовании компании Juniper Networks. Поставку оборудования осуществит системный интегратор «Энтайп», имеющий статус элитного партнера Juniper Networks. Сетевая инфраструктура «облачного» ЦОДа Inoventica бу
09.11.2011 Решения Juniper Networks защитят смартфоны и планшеты Samsung в корпоративных сетях

Компания Juniper Networks объявила о расширении сотрудничества с Samsung. Стороны совместно разработают решения для обеспечения безопасности мобильных устройств, сетевых ресурсов и приложений, что актуа
01.11.2011 ТТК выбрал решения Juniper Networks для построения широкополосной сети Ethernet

Компания Juniper Networks объявила о выборе российским оператором ТТК маршрутизаторов Juniper Networks MX серии 3D Universal Edge для построения широкополосной сети Ethernet. «Мы постоянно модерн
30.09.2011 Juniper Networks представила концепцию Simply Connected для увеличения эффективности удаленной работы в сети

Компания Juniper Networks объявила о выходе портфолио продуктов Simply Connected. Новый комплекс решений включает средства коммутации, а также продукты для беспроводных сетей и обеспечения сетевой безоп
10.08.2011 Juniper Networks сертифицирована по экологическому стандарту ISO 14001

Компания Juniper Networks, поставщик инновационных продуктов для работы сетей, объявила о завершении сертификации по стандарту ISO 14001 по итогам успешного внедрения на предприятии системы экологическо
08.08.2011 Два топ-менеджера Juniper Networks перешли в Cisco

Компания Cisco объявила о назначении Нила Ористано (Neal Oristano) на должность вице-президента по продажам на мировом операторском рынке. Нил Ористано пришел в Cisco из компании Juniper Networks, где в течение семи лет работал старшим вице-президентом по продажам на операторском рынке Северной и Южной Америк. Кроме того, Cisco объявила о назначении еще одного нового ви
27.07.2011 Выручка Juniper Networks во втором квартале выросла на 15%

20.04.2011 Выручка Juniper Networks в первом квартале 2011 г. составила $1,102 млрд

18.04.2011 «МегаФон» выбрал решения Juniper Networks для маршрутизации и обеспечения безопасности инфраструктуры мобильной сети

Компания Juniper Networks объявила о том, что мобильный оператор «МегаФон» запустил 3G-сервисы, интегрировал в инфраструктуру сети высокопроизводительные маршрутизаторы серии SRX и универсальные маршрут
12.04.2011 В Juniper Networks назначен вице-президент подразделения продуктов для операторов в регионе EMEA

м в регионе EMEA и отвечал за продажи услуг широкополосного мобильного доступа. Ранее он работал на управленческих позициях в различных компаниях-вендорах сетевого оборудования для операторов связи. «Juniper Networks – новатор на рынке сетевых технологий, - говорит Джеймс Бристоу. - Многие операторы сейчас находятся на промежуточном этапе: возрастающие требования к услугам фиксированного и

25.02.2011 Juniper Networks выпустила новое сетевое решение для ЦОД QFabric

Компания Juniper Networks объявила о выпуске решения QFabric, который обеспечивает качественный скачок в производительности ЦОДов, снижает эксплуатационные расходы и повышает гибкость бизнеса как в масш
22.02.2011 Juniper Networks представила решение для обеспечения безопасности частных и общественных «облачных» сетей

Компания Juniper Networks сообщила об интеграции нового виртуального шлюза Juniper Networks vGW со шлюзами для центров обработки данных Juniper Networks серии SRX с целью предоставления ви
14.02.2011 Juniper Networks анонсировала новые продукты для мобильных операторов

В рамках Всемирного мобильного конгресса в Барселоне компания Juniper Networks анонсировала новые продукты, услуги и партнерства, направленные на создание новых возможностей открытых, масштабируемых и безопасных решений, которые позволят мобильным операто
11.02.2011 Juniper Networks обеспечит безопасность сетей казахстанского ЖД-перевозчика «Казахстан Темир Жолы»

Компания Juniper Networks объявила о том, что «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ), национальный железнодорожный перевозчик Казахстана, внедрил новую кампусную сеть с высокопроизводительными межсетевыми экранам
10.02.2011 Juniper Networks выпустила комплект средств разработки ПО Junos Space SDK

Компания Juniper Networks объявила о выпуске комплекта средств разработки ПО Junos Space SDK и о новых партнерствах в области разработки приложений на Junos и Junos Space. Платформа Junos позволяет парт
09.02.2011 Эмилио Умеока назначен старшим вице-президентом по международным партнерствам Juniper Networks

Компания Juniper Networks объявила о назначении Эмилио Умеока (Emilio Umeoka) старшим вице-президентом по международным партнерствам с 21 января 2011 г. и Дэвида Хэлфера – вице-президентом по партнерств
01.02.2011 Выручка Juniper Networks в 2010 г. выросла на 23% до $4,093 млрд

Компания Juniper Networks обнародовала предварительные финансовые итоги за четвертый квартал и за год, окончившиеся 31 декабря 2010 г., и дала свой прогноз на первый квартал, оканчивающийся 31 марта 201
15.12.2010 Juniper обеспечивает безопасность корпоративных пользователей Apple iPad

Компания Juniper Networks объявила о том, что приложение Junos Pulse для устройств iPad на iOS 4.2, позволяющее обеспечить безопасный доступ к корпоративным ресурсам, доступно в магазине Apple iTunes Ap
07.12.2010 Juniper Networks покупает разработчика решений в области безопасности виртуализированных ЦОДов Altor Networks

Компания Juniper Networks объявила о приобретении Altor Networks, разработчика решений для обеспечения безопасности корпоративных виртуализированных инфраструктур. Как ожидается, приобретение Altor позв
22.11.2010 Шон Долан назначен на пост старшего вице-президента Juniper Networks в регионе EMEA

Компания Juniper Networks объявила о назначении Шона Долана (Sean Dolan) на пост старшего вице-президента компании в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA). Долан перешел в Juniper из Alcatel-
17.11.2010 Juniper Networks приобретёт Trapeze Networks – разработчика решений WLAN

Компании Juniper Networks и Belden объявили о заключении окончательного соглашения на приобретение Juniper компании Trapeze Networks (бренд компании Belden) – разработчика технологий, обеспечивающих раб
27.10.2010 Juniper Networks представила новое ПО для защиты доступа с мобильных устройств

Компания Juniper Networks представила решение Junos Pulse Mobile Security Suite – комплексное программное обеспечение для защиты мобильных устройств, используемых как для работы, так и в личных целях, а
22.10.2010 Выручка Juniper Networks в третьем квартале превысила $1 млрд

Компания Juniper Networks объявила предварительные финансовые результаты за третий квартал, который окончился 30 сентября 2010 г. Выручка компании в третьем квартале 2010 г. выросла на 23% по сравнению

20.10.2010 Juniper Networks представила приложение Media Flow Publisher для доставки видеоконтента по интернету

Компания Juniper Networks представила Media Flow Publisher – приложение для решения Media Flow Controller, которое позволяет осуществлять качественную доставку видеоконтента большому количеству пользова
15.09.2010 В Juniper Networks назначен вице-президент по маркетингу в регионе EMEA

Компания Juniper Networks объявила о назначении Николаса Барли (Nicholas Barley) на должность вице-президента по маркетингу в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки. Николас Барли перешел в Junipe
08.09.2010 Inline Technologies построила сетевую инфраструктуру дата-центра на оборудовании Juniper Networks

фраструктуры для второго коммерческого центра обработки данных компании «ДатаЛайн», также входящей в холдинг ITG (Inline Technologies Group). Сетевая инфраструктура построена на оборудовании компании Juniper Networks. Создание инфраструктуры ЦОД, расположенном на Коровинском шоссе – второй проект, выполненный Inline Technologies для компании «ДатаЛайн». Первый – построение информационно-ком
03.09.2010 Juniper Networks представила новые подсистемы VXA для обработки медиаданных

й решение для конвергентной доставки контента и кэширования, которое дает возможность поставщикам услуг и создателям контента более эффективно осуществлять доставку медиаданных, говорится в сообщении Juniper Networks. «Согласно отчетам ведущих аналитических агентств, последние несколько лет рынок переживает бурный рост объемов видеотрафика, иногда даже удваивающегося в течение полугода, – з
02.07.2010 Juniper Networks подписал со «Связьинвестом» и «Энвижн Груп» меморандум о взаимопонимании с целью построения в России «информационного общества»

Компания Juniper Networks подписала меморандум о взаимопонимании с российской телекоммуникационной группой «Связьинвест» и интеллектуальным интегратором «Энвижн Груп» (NVision Group). Подписание меморан
17.06.2010 Juniper Networks объявила о начале поставок Junos Pulse и AppTrack

Компания Juniper Networks анонсировала начало поставок Junos Pulse – решения, позволяющего совершенствовать предоставление услуг для мобильных устройств в ходе внедрения операторами связи новых сервисов
24.02.2010 Juniper Networks создает новое бизнес-подразделение для разработки ПО

Компания Juniper Networks объявила о создании нового бизнес-подразделения и серии сопутствующих назначений. По словам Кевина Джонсона (Kevin Johnson), главы Juniper, в продолжение объявленной в сентябре
03.02.2010 Выручка Juniper Networks за 2009 г. составила $3,32 млрд

Компания Juniper Networks объявила предварительные финансовые результаты за четвертый квартал 2009 г. и за весь 2009 г. Чистые доходы компании в третьем квартале 2009 г. выросли на 2% по сравнению с чет

Публикаций - 423, упоминаний - 433

HPE замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Cisco Systems 4989 182
Microsoft Corporation 23981 108
IBM - International Business Machines Corp 9320 87
Intel Corporation 11859 85
Yahoo! 3687 70
Amazon Inc - Amazon.com 2873 59
Oracle Corporation 6488 58
Oracle - Sun Microsystems 2209 56
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 54
Dell EMC 4968 49
JDSU - JDS Uniphase 218 49
HP - Hewlett-Packard 3614 49
Dell Technologies - Dell Computer 2115 49
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1430 48
Ciena 202 44
Lenovo Motorola 3489 36
Commerce One 175 35
HP Compaq Computer Corp 1915 35
Broadcom Inc - Avago Technologies 491 34
Verizon - WorldCom 483 32
Check Point Software Technologies 729 31
TI - Texas Instruments Incorporated 810 29
Applied Materials 283 29
AMD - Advanced Micro Devices 3983 25
Apple Inc 11584 25
AT&T Inc 1663 24
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 23
Extreme Networks 100 21
GE - General Electric - Дженерал электрик 441 20
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 211 19
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2973 19
Прогноз 1571 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 18
Broadcom - VMware 2246 16
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1568 15
Google LLC 11331 15
NVision Group - Энвижн Груп 675 15
Brocade Communications Systems 240 15
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1025 14
HP 3Com 677 14
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1927 139
eBay Inc 1605 53
Merrill Lynch 433 41
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 31
CMGI 130 24
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 563 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 15
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 14
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 219 13
Jefferies Group - Jefferies & Co 64 12
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 446 11
Priceline.com - online travel agency 139 11
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 297 11
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 120 11
First Call 223 10
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 219 9
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 8
Bank of America - Банк Америки 259 8
Expedia Group 134 8
Cowen - SG Cowen 66 8
Enron - Enrongate 122 8
Caterpillar - 88 8
Prudential Securities 68 7
Coca-Cola Company 252 7
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 215 7
The Home Depot Inc 61 6
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 6
TD Ameritrade 64 6
Alcoa 48 6
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 88 6
Сплит 169 5
Barnes & Noble 129 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6414 5
Agency.com 18 5
ABN AMRO 98 5
State Street Global Advisors 36 5
Global Partners Securities 42 5
Walmart - Wal-Mart Stores 371 5
Boeing 990 5
PartnerRe Asset Management 15 4
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 394 37
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1103 18
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 976 9
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 63 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1093 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2234 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10245 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1633 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4148 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5413 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1383 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 264 4
Федеральное казначейство России 1638 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1109 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1737 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 417 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 591 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 326 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1139 3
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 29 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2633 2
Правительство Москвы 2161 2
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 17 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 173 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3091 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1010 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1711 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2809 2
Президент Российской Федерации 3986 2
Федеральное собрание Российской Федерации 248 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 321 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 733 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 446 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 485 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4660 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 72 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 197 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3320 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3132 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2641 149
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 995 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1390 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 179 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57898 106
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6254 99
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27375 64
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10174 53
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19695 52
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3951 50
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23337 47
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 3814 42
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18906 41
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14064 39
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3248 34
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2544 32
MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 625 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23360 31
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3719 29
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23183 28
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4419 28
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11658 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22509 25
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8974 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14417 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26526 24
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5344 23
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7772 23
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10246 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43410 21
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11555 21
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5432 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11228 19
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13436 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22511 18
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3563 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10715 17
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5106 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8943 15
Масштабируемость - Scalability 2872 15
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9128 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16434 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27765 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6927 14
SAP Ariba 287 41
HPE - Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 46 34
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 248 19
Microsoft Windows 2000 8661 14
Apple iPhone 6 4861 12
Google Android 13281 11
Linux OS 8965 10
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 9
Microsoft Windows 14936 9
Apple iOS 7269 9
HPE - Juniper Networks - Juniper NetScreen 29 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6823 7
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3740 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 5
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HPE - Juniper Networks - Juniper MX Series - серия маршрутизаторов 13 5
Apple - App Store 2744 4
Microsoft Skype 2007 4
Hulu - онлайн-кинотеатр 94 4
Google Play - Google Store - Android Market 3127 4
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 97 4
HPE - Juniper Networks - Juniper UAC - Juniper Unified Access Control 4 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2384 4
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 164 4
Apple iPod Touch 744 3
Xperi TiVo 82 3
Apple iPad 3790 3
Microsoft Windows XP 2536 3
Groupon - Групон - скидочный сервис 200 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1783 3
Cisco CRS-3 5 3
MP3.com 123 3
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Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 276 2
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Солодков Виктор 3 3
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Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
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