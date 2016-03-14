HPE Juniper Networks

Lenovo и Juniper Networks совместно создадут решения для инфраструктуры ЦОД нового поколения Компании Lenovo и Juniper Networks объявили о начале партнерства с целью разработки конвергентных, гиперконвергентных и гипермасштабируемых решений для инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) нового поколе

Топ-менеджер Juniper Networks назначен CIO VMware VMware, Айер имеет 25-летний опыт руководства и внедрения инноваций в производственных компаниях, а также в высокотехнологичных фирмах из Кремниевой долины. В настоящий момент Айер покидает компанию Juniper Networks, в которой он занимал пост старшего вице-президента и ИТ-директора, а также отвечал за технологические и бизнес-процессы, включая обслуживание критически важных сервисов трансф

Топ-менеджер Juniper Networks возглавил бизнес-подразделение Riverbed Technology по доставке приложений прибыли и развитие этого бизнес-подразделения». Перед тем как прийти в Riverbed, Панкоттин занимал должность вице-президента и генерального директора бизнес-подразделения новых технологий в компании Juniper Networks. Кроме того, он был президентом и CEO компании Daptiv (которая ранее называлась eProject), где руководил переводом решений для портфельного управления проектами на модель «ПО к

Juniper Networks и Riverbed оптимизируют доставку приложений через различные устройства, сети и облачные среды Компании Juniper Networks и Riverbed Technology сообщили о создании технологического партнерства в сфере оптимизации территориально распределленых сетей (WAN), ускорения доставки приложений и повышения

Juniper Networks и Nokia Siemens Networks представили интегрированное решение для передачи пакетного трафика Компании Juniper Networks и Nokia Siemens Networks сообщили о создании системы для передачи трафика в интегрированных транспортных сетях, состоящей из пакетных транспортных коммутаторов серии Juniper

Juniper Networks приобрела разработчика системы перехвата вторжений Mykonos Software Компания Juniper Networks объявила о приобретении Mykonos Software, разработчика системы перехвата вторжений, обеспечивающей защиту веб-сайтов и интернет-приложений. Это приобретение позволит Juniper ра

Juniper представил новое решение для повышения надежности и рентабельности мобильных сетей Компания Juniper Networks представила новое решение Universal Access, способное обеспечить большее количество мобильных вызовов и транзакций, снизив при этом вероятность обрыва связи. Данное решение поз

Juniper Networks приобретает права на технологию по управлению доставкой контента компании BitGravity Компании Juniper Networks и BitGravity сообщили о заключении окончательного соглашения, согласно которому Juniper получает права на технологию по управлению доставкой контента BitGravity CDN. Финансовая

Inoventica и Juniper Networks подписали соглашение о сотрудничестве Группа компаний Inoventica объявила о заключении соглашения о сотрудничестве с компанией Juniper Networks. Соглашение было подписано в рамках рабочего визита основателя, технического директора и заместителя председателя совета директоров компании Juniper Networks Прадипа Син

Inoventica выбрала решения Juniper Networks для создания сетевой инфраструктуры «облачного» ЦОДа облачного» центра обработки данных Inoventica, который готовится к сдаче в эксплуатацию в Судогодском районе Владимирской области. Сетевая инфраструктура ЦОДа будет построена на оборудовании компании Juniper Networks. Поставку оборудования осуществит системный интегратор «Энтайп», имеющий статус элитного партнера Juniper Networks. Сетевая инфраструктура «облачного» ЦОДа Inoventica бу

Решения Juniper Networks защитят смартфоны и планшеты Samsung в корпоративных сетях Компания Juniper Networks объявила о расширении сотрудничества с Samsung. Стороны совместно разработают решения для обеспечения безопасности мобильных устройств, сетевых ресурсов и приложений, что актуа

ТТК выбрал решения Juniper Networks для построения широкополосной сети Ethernet Компания Juniper Networks объявила о выборе российским оператором ТТК маршрутизаторов Juniper Networks MX серии 3D Universal Edge для построения широкополосной сети Ethernet. «Мы постоянно модерн

Juniper Networks представила концепцию Simply Connected для увеличения эффективности удаленной работы в сети Компания Juniper Networks объявила о выходе портфолио продуктов Simply Connected. Новый комплекс решений включает средства коммутации, а также продукты для беспроводных сетей и обеспечения сетевой безоп

Juniper Networks сертифицирована по экологическому стандарту ISO 14001 Компания Juniper Networks, поставщик инновационных продуктов для работы сетей, объявила о завершении сертификации по стандарту ISO 14001 по итогам успешного внедрения на предприятии системы экологическо

Два топ-менеджера Juniper Networks перешли в Cisco Компания Cisco объявила о назначении Нила Ористано (Neal Oristano) на должность вице-президента по продажам на мировом операторском рынке. Нил Ористано пришел в Cisco из компании Juniper Networks, где в течение семи лет работал старшим вице-президентом по продажам на операторском рынке Северной и Южной Америк. Кроме того, Cisco объявила о назначении еще одного нового ви

«МегаФон» выбрал решения Juniper Networks для маршрутизации и обеспечения безопасности инфраструктуры мобильной сети Компания Juniper Networks объявила о том, что мобильный оператор «МегаФон» запустил 3G-сервисы, интегрировал в инфраструктуру сети высокопроизводительные маршрутизаторы серии SRX и универсальные маршрут

В Juniper Networks назначен вице-президент подразделения продуктов для операторов в регионе EMEA м в регионе EMEA и отвечал за продажи услуг широкополосного мобильного доступа. Ранее он работал на управленческих позициях в различных компаниях-вендорах сетевого оборудования для операторов связи. «Juniper Networks – новатор на рынке сетевых технологий, - говорит Джеймс Бристоу. - Многие операторы сейчас находятся на промежуточном этапе: возрастающие требования к услугам фиксированного и

Juniper Networks выпустила новое сетевое решение для ЦОД QFabric Компания Juniper Networks объявила о выпуске решения QFabric, который обеспечивает качественный скачок в производительности ЦОДов, снижает эксплуатационные расходы и повышает гибкость бизнеса как в масш

Juniper Networks представила решение для обеспечения безопасности частных и общественных «облачных» сетей Компания Juniper Networks сообщила об интеграции нового виртуального шлюза Juniper Networks vGW со шлюзами для центров обработки данных Juniper Networks серии SRX с целью предоставления ви

Juniper Networks анонсировала новые продукты для мобильных операторов В рамках Всемирного мобильного конгресса в Барселоне компания Juniper Networks анонсировала новые продукты, услуги и партнерства, направленные на создание новых возможностей открытых, масштабируемых и безопасных решений, которые позволят мобильным операто

Juniper Networks обеспечит безопасность сетей казахстанского ЖД-перевозчика «Казахстан Темир Жолы» Компания Juniper Networks объявила о том, что «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ), национальный железнодорожный перевозчик Казахстана, внедрил новую кампусную сеть с высокопроизводительными межсетевыми экранам

Juniper Networks выпустила комплект средств разработки ПО Junos Space SDK Компания Juniper Networks объявила о выпуске комплекта средств разработки ПО Junos Space SDK и о новых партнерствах в области разработки приложений на Junos и Junos Space. Платформа Junos позволяет парт

Эмилио Умеока назначен старшим вице-президентом по международным партнерствам Juniper Networks Компания Juniper Networks объявила о назначении Эмилио Умеока (Emilio Umeoka) старшим вице-президентом по международным партнерствам с 21 января 2011 г. и Дэвида Хэлфера – вице-президентом по партнерств

Выручка Juniper Networks в 2010 г. выросла на 23% до $4,093 млрд Компания Juniper Networks обнародовала предварительные финансовые итоги за четвертый квартал и за год, окончившиеся 31 декабря 2010 г., и дала свой прогноз на первый квартал, оканчивающийся 31 марта 201

Juniper обеспечивает безопасность корпоративных пользователей Apple iPad Компания Juniper Networks объявила о том, что приложение Junos Pulse для устройств iPad на iOS 4.2, позволяющее обеспечить безопасный доступ к корпоративным ресурсам, доступно в магазине Apple iTunes Ap

Juniper Networks покупает разработчика решений в области безопасности виртуализированных ЦОДов Altor Networks Компания Juniper Networks объявила о приобретении Altor Networks, разработчика решений для обеспечения безопасности корпоративных виртуализированных инфраструктур. Как ожидается, приобретение Altor позв

Шон Долан назначен на пост старшего вице-президента Juniper Networks в регионе EMEA Компания Juniper Networks объявила о назначении Шона Долана (Sean Dolan) на пост старшего вице-президента компании в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA). Долан перешел в Juniper из Alcatel-

Juniper Networks приобретёт Trapeze Networks – разработчика решений WLAN Компании Juniper Networks и Belden объявили о заключении окончательного соглашения на приобретение Juniper компании Trapeze Networks (бренд компании Belden) – разработчика технологий, обеспечивающих раб

Juniper Networks представила новое ПО для защиты доступа с мобильных устройств Компания Juniper Networks представила решение Junos Pulse Mobile Security Suite – комплексное программное обеспечение для защиты мобильных устройств, используемых как для работы, так и в личных целях, а

Выручка Juniper Networks в третьем квартале превысила $1 млрд Компания Juniper Networks объявила предварительные финансовые результаты за третий квартал, который окончился 30 сентября 2010 г. Выручка компании в третьем квартале 2010 г. выросла на 23% по сравнению

Juniper Networks представила приложение Media Flow Publisher для доставки видеоконтента по интернету Компания Juniper Networks представила Media Flow Publisher – приложение для решения Media Flow Controller, которое позволяет осуществлять качественную доставку видеоконтента большому количеству пользова

В Juniper Networks назначен вице-президент по маркетингу в регионе EMEA Компания Juniper Networks объявила о назначении Николаса Барли (Nicholas Barley) на должность вице-президента по маркетингу в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки. Николас Барли перешел в Junipe

Inline Technologies построила сетевую инфраструктуру дата-центра на оборудовании Juniper Networks фраструктуры для второго коммерческого центра обработки данных компании «ДатаЛайн», также входящей в холдинг ITG (Inline Technologies Group). Сетевая инфраструктура построена на оборудовании компании Juniper Networks. Создание инфраструктуры ЦОД, расположенном на Коровинском шоссе – второй проект, выполненный Inline Technologies для компании «ДатаЛайн». Первый – построение информационно-ком

Juniper Networks представила новые подсистемы VXA для обработки медиаданных й решение для конвергентной доставки контента и кэширования, которое дает возможность поставщикам услуг и создателям контента более эффективно осуществлять доставку медиаданных, говорится в сообщении Juniper Networks. «Согласно отчетам ведущих аналитических агентств, последние несколько лет рынок переживает бурный рост объемов видеотрафика, иногда даже удваивающегося в течение полугода, – з

Juniper Networks подписал со «Связьинвестом» и «Энвижн Груп» меморандум о взаимопонимании с целью построения в России «информационного общества» Компания Juniper Networks подписала меморандум о взаимопонимании с российской телекоммуникационной группой «Связьинвест» и интеллектуальным интегратором «Энвижн Груп» (NVision Group). Подписание меморан

Juniper Networks объявила о начале поставок Junos Pulse и AppTrack Компания Juniper Networks анонсировала начало поставок Junos Pulse – решения, позволяющего совершенствовать предоставление услуг для мобильных устройств в ходе внедрения операторами связи новых сервисов

Juniper Networks создает новое бизнес-подразделение для разработки ПО Компания Juniper Networks объявила о создании нового бизнес-подразделения и серии сопутствующих назначений. По словам Кевина Джонсона (Kevin Johnson), главы Juniper, в продолжение объявленной в сентябре