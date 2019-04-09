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Extreme Networks

Extreme Networks

СОБЫТИЯ

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09.04.2019 Extreme NOW Forum 2019 пройдет 11 апреля

11 апреля 2019 года пройдет ежегодное мероприятие компании Extreme Networks – Extreme NOW Forum 2019. На площадке «Цифровое деловое пространство» соберутся эксперты Extreme Networks, дистрибьюторы, партнеры и конечно же заказчики, которые исполь
03.04.2019 Получите билет в цифровую реальность на Extreme NOW Forum 2019

11 апреля 2019 г. пройдет ежегодное мероприятие компании Extreme Networks – Extreme NOW Forum 2019. На площадке «Цифровое деловое пространство» соберутся эксперты Extreme Networks, дистрибьюторы, партнеры и конечно же заказчики, которые исполь
31.07.2015 Extreme Networks представила новую версию беспроводного продукта IndentiFI

Компания Extreme Networks представила новую версию беспроводного продукта IdentiFi. Обновлённая версия
30.04.2015 Extreme Networks представила SDN-решения с поддержкой интеграции с OpenDaylight

Компания Extreme Networks расширила возможности своей платформы программно-определяемых сетей (SDN — s
23.01.2015 Extreme Networks представила мобильное приложение PartnerLink

Компания Extreme Networks, производитель высокопроизводительных сетевых решений, представила мобильное
22.10.2014 Extreme Networks обновила портфель решений Unified Edge

Компания Extreme Networks объявила о расширении своего портфеля решений уровня доступа Unified Edge, п
29.05.2014 Представительство Extreme Networks в России возглавил Дмитрий Винокур

Компания Extreme Networks, поставщик высокопроизводительных сетевых решений, объявила о назначении Дми
18.02.2014 Extreme Networks назначает Эрика Брукмана на должность вице-президента и технического директора

Компания Extreme Networks сообщила о назначении Эрика Брукмана (Eric Broockman) на должность вице-през
05.02.2014 Extreme Networks представила решение Purview для сетевого анализа данных о работе приложений

Компания Extreme Networks представила Purview, первое в своём роде решение, построенное на базе специа
13.11.2010 Сетевые технологии Extreme Networks обеспечивают непрерывную работу критичных приложений в VMware

Компания Extreme Networks объявила о развертывании инновационных сетевых решений для корпоративной сет
28.04.2010 «Стэп Лоджик» будет внедрять решения Extreme Networks

Компания «СТЭП ЛОДЖИК» объявила о заключении соглашения о партнерстве с американской компанией Extreme Networks, поставщиком проводных и беспроводных решений для корпоративных сетей, ЦОДов, а также телекоммуникационных компаний. Высокотехнологичные решения требуют наличия не только высок
23.07.2008 BusyBox засудит Extreme Networks за нарушение GPL

ени разработчиков набора Unix-утилит для встраиваемых систем BusyBox. Ответчиком выступает компания Extreme Networks, Inc., которая, как сообщается, в нарушение лицензии не предоставила своим к
10.04.2006 Extreme Networks выпустила новые коммутаторы

Компания Extreme Networks объявила о выпуске нового класса коммутаторов BlackDiamond 12К, предназначен
22.01.2002 Квартальные убытки Extreme Networks составили $10,7 млн.
18.10.2001 Extreme Networks удалось закончить квартал без убытков

Extreme Networks удалось закончить квартал без убытков Компания Extreme Networks, производитель сетевого оборудования для широкополосных сетей, в среду сообщ
06.04.2000 Extreme Networks и Allied Telesyn International заключили партнерское соглашение

Компании Allied Telesyn International и Extreme Networks объявили о подписании соглашения, согласно которому продажа всей линии гигаб
21.03.2000 3Com передаст часть своего бизнеса Extreme Networks и Motorola

В рамках предполагаемой реорганизации компания 3Com планирует передать часть своего бизнеса компаниям Extreme Networks и Motorola. Детали этого плана пока не сообщались, но уже ясно, что коммутационная технология класса high-end CoreBuilder, ориентированная на корпоративный рынок, будет передан
21.03.2000 3Com передаст часть своего бизнеса Extreme Networks и Motorola

В рамках предполагаемой реорганизации компания 3Com планирует передать часть своего бизнеса компаниям Extreme Networks и Motorola. Детали этого плана пока не сообщались, но уже ясно, что коммутационная технология класса high-end CoreBuilder, ориентированная на корпоративный рынок, будет передан
24.01.2000 Оборудование Juniper Networks и Extreme Networks скоро будет взаимно совместимым

Juniper Networks и Extreme Networks, два производителя сетевого оборудования, планируют объявить на этой неделе соглашения, согласно которому они обеспечат совместимость своих технологий. По словам George Prodan

05.11.1999 Ericsson объединяется с Extreme Networks на рынке IP-сетей

Компания Ericsson объявила об образовании альянса с американской фирмой Extreme Networks, выпускающей сетевое оборудование, с целью создавать объединенные информационные и голосовые сети на базе Интернет. Ericsson будет продавать коммутационное оборудование Extreme

Публикаций - 110, упоминаний - 130

Extreme Networks и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 47
HPE - Juniper Networks 460 28
IBM - International Business Machines Corp 9699 26
Microsoft Corporation 25775 24
Yahoo! 3726 20
Intel Corporation 12811 19
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 16
HP - Hewlett-Packard 3662 15
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 14
Huawei 4677 14
Apple Inc 13156 14
AMD - Advanced Micro Devices 4641 14
Dell EMC 5180 13
Oracle Corporation 7074 13
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 12
Lenovo Motorola 3566 12
HP 3Com 681 11
Broadcom - VMware 2610 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 11
Oracle Siebel Systems 519 10
JDSU - JDS Uniphase 219 10
Yahoo! Inktomi - WebSpective Software 118 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 10
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 9
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 9
Commerce One - CMRC 176 9
HP Inc. 5883 9
Check Point Software Technologies 829 9
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 9
Fortinet 452 9
Redback Networks 55 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Dell Technologies - Dell Computer 2219 8
Ciena 221 7
Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 77 7
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 7
Sonus Networks 38 7
Sycamore Networks - SCMR 57 7
Samsung Electronics 11065 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 32
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 30
eBay Inc 1640 18
Merrill Lynch 454 10
Expedia - Travelocity 60 8
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 6
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 6
Ford 435 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
Enron - Enrongate 122 4
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 4
Boeing 1031 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Unilever - Юнилевер Русь 171 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 2
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 38 2
RBC Capital Markets 59 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
Prudential Financial 52 2
State Street Global Advisors 36 2
Dow Chemical Company (TDCC) 34 2
RBC Dain Rauscher Wessels 27 2
Cowen - SG Cowen 66 2
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 2
Global Partners Securities 42 2
Dreyfus Premier Technology Growth 2 2
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 2
C.E. Unterberg Towbin 11 2
Почта России ПАО 2370 2
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 10
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Congress - United States Senate - Банковский комитет Сената США 7 1
Минстрой РФ - Строительство НИЦ 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 107 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 20
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 16
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 13
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 9
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 4
High-End - высочайший («элитный») класс техники 722 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 4
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
Microsoft Windows 2000 8678 7
SAP Ariba 309 6
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 4
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 4
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 3
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 2
Broadcom - Omnissa Horizon - VMware Horizon Suite - VMware VDI 138 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
MP3.com 130 2
HP 3Com - 3Com CoreBuilder 10 2
Apple iPhone 6 4861 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 47 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 1
Broadcom - VMware vSphere 614 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 136 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Avaya Aura 124 1
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
СФР - ПФР ЦОД 1 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security 146 1
Avaya Open SIP 8 1
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 56 1
Extreme Networks ExtremeCloud IQ - XIQ 1 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 1
Netwell Technical Library 2 1
Open vSwitch - OpenVSwitch 19 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 85 1
Linux Foundation - ONOS - Open Network Operating System - Система с открытым исходным кодом для программно-конфигурируемых сетей - Открытая сетевая операционная система 4 1
Linux OpenDaylight Project - Open Source SDN 14 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 98 1
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 8
Wedbush Gary - Уэдбуш Гэри 6 4
Herskovitz Mark - Герсковитц Марк 4 4
Винокур Дмитрий 13 3
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Altabef Douglas - Алтабеф Дуглас 9 2
Pataki George - Патаки Джордж 10 2
Blodget Henry - Блоджет Генри 35 2
Carty Michael - Карти Майкл 20 2
Гермашев Борис 4 2
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 2
Pradilla Charles - Прадилья Чарлз 6 2
Hirsch Jeff - Хирш Джефф 2 2
Forelli John - Форелли Джон 25 2
Sowerby David - Соуэрби Дэвид 4 2
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 2
Meyers Warren - Мейерс Уоррен 4 2
Ferguson Roger - Фергюсон Роджер 2 2
Pickett John - Пикетт Джон 10 2
Berger Chuck - Бергер Чак 2 2
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 2
Finnerty Brian - Финнерти Брайан 13 2
Gunnar Joseph 23 2
Daschle Thomas - Дашле Томас - Daschle Tom - Дашл Том 9 2
Willke Helmut - Вильке Хельмут 2 2
Родионов Михаил 47 2
Березин Максим 144 1
Бочаров Олег 28 1
Сереченко Денис 13 1
Копейкин Алексей 16 1
Хрипунов Павел 20 1
Савельев Виталий 55 1
Sarno Joe - Сарно Джо 8 1
Колмыков Александр 9 1
Воронин Алексей 19 1
Корогодин Андрей 4 1
Полубояринов Михаил 14 1
Окулов Валерий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Европа 24964 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Ирак - Республика 709 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
США - Иллинойс - Чикаго 440 3
Аргентина - Аргентинская Республика 615 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 283 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 2
Италия - Милан 166 2
Япония 13807 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Канада 5082 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Евразия - Евразийский континент 643 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
США - Калифорния 4829 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
Европа Западная 1496 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 23
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 12
ISDEX интернет-индекс 250 11
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 3
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 30
CNET Networks - CNET News 1643 13
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 6
Dow Jones - MarketWatch 334 6
Computer Weekly 376 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
ExtremeTech 40 1
Internet Stock Report 994 32
S&P 500 565 21
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 15
IDC - International Data Corporation 4975 4
Gartner - Гартнер 3658 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
Thomson Financial - Thomson First Call 386 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 2
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
ZK Research 8 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 10 1
SDN Central 3 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
Extreme NOW Forum 3 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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