Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Extreme Networks
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Публикаций - 37, упоминаний - 104
Extreme Networks упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 115 1
|Полубояринов Михаил 12 1
|Айнетдинов Артур 2 1
|Slater Mark - Слейтер Марк 1 1
|Михайлов Вадим 2 1
|Филиппов Павел 2 1
|Гусаков Сергей 1 1
|Дитрих Евгений 4 1
|Алыхов Евгений 2 1
|Арчинеков Егор 1 1
|Родионов Михаил 40 1
|Корогодин Андрей 4 1
|Колмыков Александр 8 1
|Савельев Виталий 36 1
|Хрипунов Павел 19 1
|Копейкин Алексей 14 1
|Сереченко Денис 13 1
|Бочаров Олег 27 1
|IDC - International Data Corporation 2743 1
|IHS Markit 21 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 92 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771730, в очереди разбора - 675412.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771730, в очереди разбора - 675412.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru