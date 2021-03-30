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Extreme Networks


30.03.2021 Wi-Fi 6 или 5G? И если 5G — то какая? 1
15.12.2020 «Почта России» под давлением властей срочно купила российские серверы. Госпосредник заработает 200 миллионов 1
11.12.2020 Облачное управление для корпоративных сетей 3
12.08.2020 RRC анонсирует RRC Innovation Lab 1
10.07.2020 Российские ЦОДы переходят на SDN. В чем преимущества таких решений? 1
07.07.2020 Число устройств интернета вещей утроится к 2030 году 1
13.08.2019 Inline Technologies модернизировала ИТ-инфраструктуру НИЦ «Строительство» 1
09.04.2019 Extreme NOW Forum 2019 пройдет 11 апреля 15
03.04.2019 Получите билет в цифровую реальность на Extreme NOW Forum 2019 13
30.10.2018 Российский сборщик серверов IBM начал выпуск американского сетевого «железа» 4
23.04.2018 КРОК создал инфраструктуру стадиона «Екатеринбург Арена» 1
09.01.2018 «Техносерв» создал систему VDI для ПФР России 1
20.03.2017 Ежегодная ИТ-конференция Extreme Forum 2017 состоится в этом году 22 марта 2
17.03.2017 «Борлас» оснастила РУДН сетевым оборудованием 1
15.12.2016 «Крок» открыл новое направление в СПОРТе — лабораторию SDN-решений 1
03.11.2016 «ЛанКей» объединил московское представительство и европейские офисы Strabag SE в единую мультисервисную сеть 1
01.03.2016 SDN для ЦОДов: как обеспечить безопасность 1
26.01.2016 «К» как «Кельвин»: жалоба в ФАС не отменила полумиллиардный конкурс Пенсионного фонда 1
12.11.2015 «Тринити» создала беспроводную сеть передачи данных Wi-Fi для университета ИТМО 1
09.10.2015 «Ростелеком» в 2,5 раза сбил цену своего полумиллиардного контракта 1
22.09.2015 Fortinet представила систему безопасности программно-определяемых сетей 1
22.09.2015 «Быстроденьги» выбрали гибридное «облако» «Крок» для контроля затрат на ИТ и управления инфраструктурой 1
10.09.2015 Михаил Родионов назначен главой представительства Fortinet в России и Казахстане 1
31.07.2015 Extreme Networks представила новую версию беспроводного продукта IndentiFI 3
30.04.2015 Extreme Networks представила SDN-решения с поддержкой интеграции с OpenDaylight 1
23.01.2015 Extreme Networks представила мобильное приложение PartnerLink 2
22.10.2014 Extreme Networks обновила портфель решений Unified Edge 1
29.05.2014 Представительство Extreme Networks в России возглавил Дмитрий Винокур 4
18.02.2014 Extreme Networks назначает Эрика Брукмана на должность вице-президента и технического директора 3
05.02.2014 Extreme Networks представила решение Purview для сетевого анализа данных о работе приложений 6
17.09.2013 Extreme покупает Enterasys за $180 млн 3
13.11.2010 Сетевые технологии Extreme Networks обеспечивают непрерывную работу критичных приложений в VMware 2
24.06.2010 Утвержден стандарт 100-гигабитных сетей 1
30.04.2010 Хельмут Вильке: Статичные сети для ЦОД будущего не годятся 13
28.04.2010 «Стэп Лоджик» будет внедрять решения Extreme Networks 8
23.07.2008 BusyBox засудит Extreme Networks за нарушение GPL 1
04.04.2008 В Москве прошел Russian CSO Summit 1

Публикаций - 37, упоминаний - 104

Extreme Networks упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 2074 5
Fortinet 288 5
IBM 3586 5
Крок 1223 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 559 4
Технопром Инновационная корпорация 25 3
Brocade Communications Systems 145 3
VMware 1832 3
RRC 67 3
Marvel - Марвел-Дистрибуция 32 2
Juniper Networks 168 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 2
Comptek - Комптек 53 2
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
Lenovo Motorola Solutions 100 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Arista Networks 15 1
F5 Networks 81 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 191 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Samsung Electronics 5759 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
ГЛОНАСС АО 82 1
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 1
Red Hat 670 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 18 1
Infotecs - ИнфоТеКС 250 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
Check Point Software Technologies 449 1
Facebook 3769 1
Lenovo Group 1645 1
Huawei 2736 1
Microsoft Corporation 11253 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 2
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 16 2
Почта России ПАО 1580 1
Аэрофлот 493 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
Транснефть 159 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 8 1
Открытие Арена - стадион 17 1
Быстроденьги МФК 22 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 351 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 17 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 115 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 6
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1281 2
OpenStack 347 2
ЕЦУС - Единый центр управления сетью 6 1
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 70 1
Control Plane - уровень протоколов, контролирующих состояние сети и заполняющих таблицы пересылок 11 1
СМИС - Система Мониторинга Инженерных Систем 10 1
Data Plane - механизм обработки процесса передачи данных 8 1
Public cloud - Публичное облако 19 1
IBN - Intent Based Networks - сеть на основе намерений - интенционно-ориентированные сети 8 1
Private Cloud - Частные облака 44 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 240 1
VCS - Virtual Cluster Switching - Технологии виртуализации коммутаторов 6 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
OpenFlow - протокол управления процессом обработки данных 35 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 139 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 1
ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 71 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1271 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3761 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 1
Avaya Aura IP-АТС 1 1
Linux OpenDaylight Project 11 1
Extreme Networks ExtremeCloud IQ - XIQ 1 1
Avaya Open SIP 6 1
ПФР ЦОД 1 1
Microsoft Lync 272 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 1
VMware Horizon 55 1
VMware ESXi 142 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Google Android 10752 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 483 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Azure 1171 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Полубояринов Михаил 12 1
Айнетдинов Артур 2 1
Slater Mark - Слейтер Марк 1 1
Михайлов Вадим 2 1
Филиппов Павел 2 1
Гусаков Сергей 1 1
Дитрих Евгений 4 1
Алыхов Евгений 2 1
Арчинеков Егор 1 1
Родионов Михаил 40 1
Корогодин Андрей 4 1
Колмыков Александр 8 1
Савельев Виталий 36 1
Хрипунов Павел 19 1
Копейкин Алексей 14 1
Сереченко Денис 13 1
Бочаров Олег 27 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 4
Европа 3804 3
Россия - СФО - Новосибирск 1992 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 2
Северная Америка 1422 1
Россия - Улан-Удэ 143 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Ставрополь 276 1
Россия - Хабаровск 626 1
Восточная Европа 1701 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
Казахстан - Республика 2665 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 1
Россия - Сочи 914 1
Россия - ПФО - Казань 1529 1
Евразия 161 1
Россия - Краснодар 1043 1
Россия - Тверь 332 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1161 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 764 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 1
IDC - International Data Corporation 2743 1
IHS Markit 21 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 92 1
Extreme NOW Forum 3 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771730, в очереди разбора - 675412.
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