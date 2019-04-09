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Extreme Networks
СОБЫТИЯ
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|09.04.2019
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Extreme NOW Forum 2019 пройдет 11 апреля
11 апреля 2019 года пройдет ежегодное мероприятие компании Extreme Networks – Extreme NOW Forum 2019. На площадке «Цифровое деловое пространство» соберутся эксперты Extreme Networks, дистрибьюторы, партнеры и конечно же заказчики, которые исполь
|03.04.2019
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Получите билет в цифровую реальность на Extreme NOW Forum 2019
11 апреля 2019 г. пройдет ежегодное мероприятие компании Extreme Networks – Extreme NOW Forum 2019. На площадке «Цифровое деловое пространство» соберутся эксперты Extreme Networks, дистрибьюторы, партнеры и конечно же заказчики, которые исполь
|31.07.2015
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Extreme Networks представила новую версию беспроводного продукта IndentiFI
Компания Extreme Networks представила новую версию беспроводного продукта IdentiFi. Обновлённая версия
|30.04.2015
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Extreme Networks представила SDN-решения с поддержкой интеграции с OpenDaylight
Компания Extreme Networks расширила возможности своей платформы программно-определяемых сетей (SDN — s
|23.01.2015
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Extreme Networks представила мобильное приложение PartnerLink
Компания Extreme Networks, производитель высокопроизводительных сетевых решений, представила мобильное
|22.10.2014
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Extreme Networks обновила портфель решений Unified Edge
Компания Extreme Networks объявила о расширении своего портфеля решений уровня доступа Unified Edge, п
|29.05.2014
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Представительство Extreme Networks в России возглавил Дмитрий Винокур
Компания Extreme Networks, поставщик высокопроизводительных сетевых решений, объявила о назначении Дми
|18.02.2014
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Extreme Networks назначает Эрика Брукмана на должность вице-президента и технического директора
Компания Extreme Networks сообщила о назначении Эрика Брукмана (Eric Broockman) на должность вице-през
|05.02.2014
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Extreme Networks представила решение Purview для сетевого анализа данных о работе приложений
Компания Extreme Networks представила Purview, первое в своём роде решение, построенное на базе специа
|13.11.2010
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Сетевые технологии Extreme Networks обеспечивают непрерывную работу критичных приложений в VMware
Компания Extreme Networks объявила о развертывании инновационных сетевых решений для корпоративной сет
|28.04.2010
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«Стэп Лоджик» будет внедрять решения Extreme Networks
Компания «СТЭП ЛОДЖИК» объявила о заключении соглашения о партнерстве с американской компанией Extreme Networks, поставщиком проводных и беспроводных решений для корпоративных сетей, ЦОДов, а также телекоммуникационных компаний. Высокотехнологичные решения требуют наличия не только высок
|23.07.2008
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BusyBox засудит Extreme Networks за нарушение GPL
ени разработчиков набора Unix-утилит для встраиваемых систем BusyBox. Ответчиком выступает компания Extreme Networks, Inc., которая, как сообщается, в нарушение лицензии не предоставила своим к
|10.04.2006
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Extreme Networks выпустила новые коммутаторы
Компания Extreme Networks объявила о выпуске нового класса коммутаторов BlackDiamond 12К, предназначен
|22.01.2002
|Квартальные убытки Extreme Networks составили $10,7 млн.
|18.10.2001
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Extreme Networks удалось закончить квартал без убытков
Extreme Networks удалось закончить квартал без убытков Компания Extreme Networks, производитель сетевого оборудования для широкополосных сетей, в среду сообщ
|06.04.2000
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Extreme Networks и Allied Telesyn International заключили партнерское соглашение
Компании Allied Telesyn International и Extreme Networks объявили о подписании соглашения, согласно которому продажа всей линии гигаб
|21.03.2000
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3Com передаст часть своего бизнеса Extreme Networks и Motorola
В рамках предполагаемой реорганизации компания 3Com планирует передать часть своего бизнеса компаниям Extreme Networks и Motorola. Детали этого плана пока не сообщались, но уже ясно, что коммутационная технология класса high-end CoreBuilder, ориентированная на корпоративный рынок, будет передан
|21.03.2000
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3Com передаст часть своего бизнеса Extreme Networks и Motorola
В рамках предполагаемой реорганизации компания 3Com планирует передать часть своего бизнеса компаниям Extreme Networks и Motorola. Детали этого плана пока не сообщались, но уже ясно, что коммутационная технология класса high-end CoreBuilder, ориентированная на корпоративный рынок, будет передан
|24.01.2000
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Оборудование Juniper Networks и Extreme Networks скоро будет взаимно совместимым
Juniper Networks и Extreme Networks, два производителя сетевого оборудования, планируют объявить на этой неделе соглашения, согласно которому они обеспечат совместимость своих технологий. По словам George Prodan
|05.11.1999
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Ericsson объединяется с Extreme Networks на рынке IP-сетей
Компания Ericsson объявила об образовании альянса с американской фирмой Extreme Networks, выпускающей сетевое оборудование, с целью создавать объединенные информационные и голосовые сети на базе Интернет. Ericsson будет продавать коммутационное оборудование Extreme
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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