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ВЭБ.РФ ГТЛК Государственная транспортная лизинговая компания ПАО

ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) — крупнейшая в своей нише. Она поставляет технику и оборудование в лизинг для транспортных и других предприятий во всех регионах, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики.

СОБЫТИЯ

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07.05.2026 От ВКС до интеллектуальной обработки встреч: ГТЛК внедрила решения IVA Technologies

Лизинговая компания ГТЛК внедрила сервер видеоконференцсвязи IVA MCU и систему распознавания речи на базе искусственного интеллекта IVA Terra от российского разработчика корпоративных коммуникаций IVA Technologies
14.08.2025 ГТЛК, «ХайТэк», «Терра Тех» и БАС подвели первые итоги эксперимента по комбинированию спутниковых, беспилотных технологий и ИИ

могут расширить применение услуг БАС, помочь при предотвращении чрезвычайных ситуаций и минимизировать их последствия за счет быстрого переключения с оказания услуг на ликвидацию ЧС», – сказал глава ГТЛК Михаил Парнев. «Применение российских ИИ-ускорителей LinQ на базе тензорного процессора собственной архитектуры в данном эксперименте имеет стратегическое значение для демонстрации возможн
19.06.2025 «ХайТэк», ГТЛК и «Терра Тех» подписали соглашение о сотрудничестве для объединения спутниковых технологий, БАС и ИИ

итет России и даст старт для развития новых технологичных отраслей», – отметил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. «Терра Тех, являясь оператором Роскосмоса по геотехнологиям, накопил кол
17.04.2025 ГТЛК обновила ИТ-инфраструктуру на базе Deckhouse Kubernetes Platform

ями, стала элементом обновления ИТ-инфраструктуры Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Решение позволило мигрировать систему управления корпоративными процессами BoardMaps 3
04.03.2025 ГТЛК совершенствует систему контроля своих транспортных активов с помощью решений Sitronics Group и «ГЛОНАСС»

ГТЛК перешла на дистанционный цифровой формат мониторинга своих активов в сегментах водного и городского пассажирского транспорта. ГТЛК контролирует активы на всех этапах жизненного цикла – от закупочной компании комплектующих и непосредственно производства транспортной техники до ее эксплуатации, ремонтов и выбытия. С пом
20.11.2024 ГТЛК заключила договор лизинга космических аппаратов со «Спутникс»

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила договор на поставку в лизинг группой компаний «Спутникс» трех космических апп
04.09.2024 ГТЛК и Sitronics Space будут развивать цифровые сервисы на базе низкоорбитальной спутниковой группировки

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и «Ситроникс Спейс» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития российских т
07.06.2024 ГТЛК заказала строительство 6 электросудов проекта «Экокруизер-м» на верфи «Эмпериум»

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписало c компанией «Эмпериум» (входит в Sitronics Group) контракт на строительство 6
06.06.2024 ГТЛК и «Спутникс» будут развивать спутниковые технологии

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и «Спутникс» (входит в Sitronics Space) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере р
17.04.2024 Мишустин назначил единственного поставщика БПЛА на госзакупках

Поставщик беспилотников по госконтрактам ГТЛК будет единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024 - 2025 гг. Об этом

25.10.2023 В «Государственной транспортной лизинговой компании» внедрят долговременный архив на базе Directum RX

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставляет технику и оборудование для транспортных и других предприятий во всех региона
04.09.2023 Власти России выделят 60 миллиардов на льготный лизинг БПЛА

бъем программы льготного лизинга беспилотников от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) до 2030 г. предварительно оценивается в 60,7 млрд руб., в том числе 24 млрд руб. из бюд
16.06.2023 ГТЛК договорилась с Evocargo о сотрудничестве в сфере автономных грузоперевозок

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и компания Evocargo, предоставляющая сервис на базе электрических автономных платформ с
14.07.2022 На льготный лизинг российского «железа» не хватает 10 миллиардов

Больше средств на лизинг «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) попросила выделить на госпрограмму льготного лизинга электроники и вычислительной техни
14.01.2022 ГТЛК поставит «Почте России» цифровое оборудование в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика»

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставит АО «Почта России» свыше 17,5 тыс. единиц телекоммуникационного и весоизмерител
24.05.2021 Алексей Куканов, ГТЛК: Цифровому лизингу предстоит стать драйвером импортозамещения в ближайшие 5-7 лет

CNews: Расскажите об основных целях, задачах и сроках программы льготного лизинга цифровых активов ГТЛК, запущенной совместно с Минцифры России, а также о роли ГТЛК в ней. Алексей Куканов: Ключевая цель программы, стартовавшей в конце 2019 года — поддержка российских производителей ра
15.12.2020 «Почта России» под давлением властей срочно купила российские серверы. Госпосредник заработает 200 миллионов

ния для «Почты России» за 2,705 млрд руб. стала «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), а ее поставщиком в этом проекте (тоже безальтернативно) — компания «Технопром». Указан
04.08.2020 Государство отпустило 3 миллиарда на лизинг «железа» и ПО

руб. должна быть направлена на докапитализацию «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) с целью реализации лизинговых сделок на льготных условиях для поддержки внедрения цифро
15.07.2020 «Инфосекьюрити» и ГТЛК трансформировали систему сбора и анализа событий ИБ в SOC-as-a-service

ку, выстроена методология и процессы управления инцидентами в круглосуточном режиме. В июле 2017 г. ГТЛК совместно с «Инфосекьюрити» запустили в промышленную эксплуатацию платформу MaxPatrol SI
13.01.2020 Власти выделили 3 миллиарда на льготный лизинг «железа» и ПО

ТЛК в контуре нацпрограммы «Цифровая экономика» «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) сообщила о получении 3 млрд руб. бюджетных средств в рамках федерального проекта «Цифро
12.07.2017 Государственная транспортная лизинговая компания управляет инцидентами безопасности с помощью MaxPatrol SIEM

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и «Инфосекьюрити» объявили о завершении работ по внедрению системы мониторинга и управления инцидентами ИБ на базе технологий Positive Technologies. Установленная в рамках проекта система
03.12.2015 «ГЛОНАСС» и ГТЛК договорились о сотрудничестве с целью использования «ЭРА-ГЛОНАСС» в сфере транспорта и лизинговых услуг

Акционерное общество «ГЛОНАСС» и «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) заключили соглашение о сотрудничестве. Цель сотрудничества – реализация совместных дейс
13.09.2012 В Государственной транспортной лизинговой компании внедрена СЭД Directum

ронный архив переведено свыше 15 тыс. документов. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставляет в лизинг различные виды техники и оборудования для предприятий транспортной

08.08.2007 ГТЛК управляет бизнесом с «Хомнет:Лизингом»

В «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) завершен проект внедрения комплексного передового решения «Хомнет:Лизинг». После реорга

Публикаций - 63, упоминаний - 105

ВЭБ.РФ и организации, системы, технологии, персоны:

9508 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 628 9
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 9
R-Vision - Р-Вижн 262 9
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 137 9
Ланит Интеграция 218 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 776 9
Polymedia - Полимедиа 158 9
Газинформсервис - ГИС 483 9
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 56 9
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 9
ФинГрад - FinGrad 48 9
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 21 9
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 9
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 30 9
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 59 9
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 141 9
Аусферр ИТЦ 44 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15574 9
РСХБ Интех - RSHB Intech 87 8
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 27 8
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1454 7
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1071 6
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 766 5
Беспилотные авиационные системы 92 5
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 4
Технопром Инновационная корпорация 48 4
РусГидро ИТ сервис 37 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3429 4
Microsoft Corporation 25695 4
ХайТэк - Hi-Tech 234 3
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 127 3
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 18 3
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - ТН Диджитал 11 3
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 149 3
Восход ФГБУ НИИ 717 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1736 2
Directum - Директум 1246 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1907 2
Visiology - Визиолоджи 87 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 287 12
РЖД - Российские железные дороги 2084 12
ВТБ - Почта Банк 512 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1880 10
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 208 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1107 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 611 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 9
Русагро Группа Компаний 368 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 540 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 617 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 618 9
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 108 9
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 206 9
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 252 9
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 75 9
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 194 9
Синара Банк - ДелоБанк 68 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 83 9
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 9
Фора Банк 84 9
Аэропорты регионов УК 23 9
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 9
ГРИНН Корпорация - МегаГРИНН 18 9
ТОФС - Технологии ОФС 31 9
Почта России ПАО 2343 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8751 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 371 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 481 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 151 4
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 22 4
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 137 3
ВодоходЪ - ВодоходЪ. Пассажирский Порт 10 3
РВК - Российская венчурная компания 569 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 906 2
ПСБ - Промсвязьбанк 954 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 181 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 112 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13646 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3830 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4929 11
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 154 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2310 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 10
Федеральное казначейство России 1938 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 10
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 101 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 755 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2055 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6508 8
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 471 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 403 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3410 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2327 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 613 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5569 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3186 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 382 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 262 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1298 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 366 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 614 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 152 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 77 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 468 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 726 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 41 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 54 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25228 36
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10234 4
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9291 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12728 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2372 13
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 367 11
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 433 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 940 9
НКТ - Р7-Офис 537 9
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 93 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 291 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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