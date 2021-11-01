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Yahoo!

Yahoo!


01.11.2021 Всемирно известный поисковик попал под запрет в России 13
18.10.2021 «Вероломный» шаг Apple навстречу пользователям iOS лишил Facebook и Google миллиардов 1
29.07.2021 Через бреши в Windows атакованы политики, журналисты и диссиденты по всему миру 1
04.05.2021 Легендарная Yahoo продается за бесценок 12
15.04.2021 Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний 1
07.04.2021 Киберпреступники используют Telegram-ботов и Google-формы для автоматизации фишинга 1
05.04.2021 Разработку «гугломобиля» возглавил выходец из России 1
25.02.2021 Веб-студии всего мира под угрозой закрытия. Microsoft запустила сервис создания сайтов, и он полностью бесплатный 1
18.01.2021 Check Point: чаще всего в фишинговых атаках хакеры используют бренды Microsoft и DHL 1
28.12.2020 Разработчики новых поисковиков рассказали, как они будут уничтожать Google 1
09.12.2020 МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО 1
01.12.2020 Создана замена покойному Adobe Flash Player, которая лучше и безопаснее работает 1
23.11.2020 Минцифры отменяет создание системы фильтрации интернета для детей за 4,2 миллиарда 1
12.10.2020 Власти США «раскулачивают» Google. У него отнимут Chrome и рекламный бизнес 1
28.08.2020 Google в опасности: Apple строит собственный поисковый сервис 1
03.08.2020 «Ростелеком» получит от властей 10 миллиардов на постройку интернета без Facebook, «Вконтакте» и танчиков 1
31.07.2020 Браузер MS Edge рушится, если использовать поиск Google. Как решить проблему? 1
22.06.2020 Во Flash-плееры заложена «бомба с часовым механизмом». В конце 2020 г. они перестанут работать 1
26.02.2020 Google и «Яндекс» видят и индексируют чаты WhatsApp и Telegram с детским порно 1
19.11.2019 Как Google тайно манипулирует результатами поиска, и кто от этого в выигрыше 1
08.11.2019 Microsoft нашла полезное применение своему поисковику Bing 1
28.10.2019 Умер один из первых инвесторов Apple 2
17.10.2019 Закрывается крупнейшая в мире площадка веб-форумов. Весь контент будет уничтожен 21
16.10.2019 Как менялась популярность языков программирования год от года 1
13.08.2019 Tumblr продается: Владельцы загубили сервис и избавляются от него в 50 раз дешевле старой цены 7
05.08.2019 Из-за неправильных настроек сверхпопулярного сервиса Jira в сеть утекли данные Google, НАСА и ООН 1
19.07.2019 Лучшие почтовые клиенты для ПК: выбор ZOOM 2
11.07.2019 В Сеть слиты полмиллиона логинов и паролей к магазину Ozon 2
18.06.2019 В Telegram работает канал, который выдает чужие пароли по адресу e-mail 2
11.06.2019 Через четыре года Python заменит C и Java 1
17.04.2019 В России появились два новых ИТ-миллиардера 1
08.04.2019 В Facebook обнаружился маркетплейс краденых данных и хакерских инструментов на 400 тыс. участников 1
26.03.2019 Власти полностью перекроют россиянам доступ к онлайн-казино 1
31.01.2019 Infowatch: общемировой объем штрафов за утечки персональных данных превысил $300 млн 1
20.12.2018 Мировые ИТ-гиганты в 2018 году проштрафились на $246,8 млн за утечку данных 2
17.12.2018 Создатель знаменитого сервиса Vine умер от передозировки 1
10.12.2018 Бескультурные хакеры взломали Linux.org 1
28.08.2018 Протокол IPv6 перестанет спасать от блокировок Роскомнадзора 1
15.05.2018 Интимные данные миллионов пользователей Facebook годами лежали в свободном доступе 1
26.04.2018 В США оценили утраченную приватность пользователей в 7 центов на человека 12

Публикаций - 2249, упоминаний - 5787

Yahoo! упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 8878 1043
Microsoft Corporation 16925 775
AOL Inc 783 298
Meta - Facebook 3966 246
Apple Inc - Эппл Рус 9079 139
Yandex - Яндекс 4360 134
Amazon Inc - Amazon.com 1799 117
VK - Mail.ru Group 2746 92
Twitter 2208 92
IBM 6150 89
Cisco Systems 3191 67
Intel Corporation 7576 63
Oracle Corporation 4747 55
Alibaba Group 306 49
Nokia Corporation 4114 49
Rambler Group - Рамблер ГК 677 47
AT&T Inc 941 42
Adobe Systems 1109 40
Lenovo Motorola 2271 38
Verizon 648 36
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1359 34
AOL - America Online 121 32
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1723 32
Dell EMC 3631 32
Oracle Sun Microsystems 1164 30
Comcast 148 29
HP Inc. 4347 29
HP - Hewlett-Packard 2077 28
Sony 4352 28
PayPal 570 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3455 26
Samsung Electronics 7863 26
Vodafone Group 885 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7995 23
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1300 23
General Electric - Дженерал электрик 222 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7103 21
Bebo - социальная сеть 77 19
Nortel Networks 662 19
AMD - Advanced Micro Devices 2675 17
eBay Inc 1001 139
WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 238 66
LinkedIn 543 65
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 631 36
SoftBank Group 135 19
Morgan Stanley - Морган Стэнли 272 18
Merrill Lynch 146 17
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 258 16
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 280 16
GM - General Motors 235 16
Bank of America - Банк Америки 157 14
Citigroup 192 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 14
DST Global 167 14
Ford 228 12
Netflix - Онлайн-кинотеатр 339 10
The Walt Disney Company 251 10
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 55 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4566 9
Silver Lake Partners 67 9
Coca-Cola Company 178 9
Sequoia Capital 96 8
Expedia Group 71 8
RBC Capital Markets 46 7
UMG - Universal Music Group 178 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 507 6
Sony BMG 115 6
Sony Pictures Entertainment 115 6
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 76 5
PepsiCo - Пепсико 114 5
Warner Bros. International Television Distribution 232 5
DST - Digital Sky Technologies 84 5
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 45 5
Visa International 1507 5
РТС - Фондовая биржа 291 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 322 5
Walmart - Wal-Mart Stores 253 5
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 672 4
WMG - Warner Music Group 155 4
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 35 4
Конгресс США - U.S. Congress legislation 239 26
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 671 16
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 314 16
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 194 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 13
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 231 12
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 396 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2065 10
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 193 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2196 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6645 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 426 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 975 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1876 8
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 201 7
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 241 6
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 48 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1198 6
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 65 5
Правительство РФ 2390 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 481 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1797 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1039 4
Президент Российской Федерации 1577 4
Президент США - The White House - Белый дом 67 4
Пентагон - Министерство обороны США 640 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 410 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1369 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1749 4
МКС - Международная космическая станция 360 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 193 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 141 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1762 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1833 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2519 3
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 113 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 149 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 71 2
IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 50 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 623 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1025 76
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 78 11
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 158 9
ASF - Apache Software Foundation 75 7
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 43 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 444 6
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 69 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1391 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 62 3
Creative Commons - некоммерческая организация 35 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 22 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 149 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 315 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 91 2
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 9 2
Eclipse Foundation 24 2
IFPI - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 99 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 86 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 2
Демократическая политическая партия США 43 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 138 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 302 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 32 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 29 1
World Wide Web Foundation 6 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
Единая Россия - Политическая партия 203 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 9 1
АРБ - Ассоциация российских банков 135 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 24 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 66 1
РПЦ - Русская православная церковь 32 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6506 132
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 861 36
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2227 32
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8876 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3602 31
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1271 29
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 171 26
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1549 24
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5311 22
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2105 21
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7789 21
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3664 20
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 663 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11414 18
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 109 15
3G - Стандарт мобильной связи 4558 13
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 549 13
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1263 13
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1758 13
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 593 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1066 11
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4117 11
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 553 11
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1784 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2612 10
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 160 10
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 135 10
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1058 9
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 580 9
Website - Вебсайт 176 9
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1604 9
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 617 8
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 652 8
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 367 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2289 8
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 245 8
IPv6 - Internet Protocol version 6 281 8
IPv4 - Internet Protocol version 4 161 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1351 8
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 583 8
Microsoft MSN - Microsoft Network 422 206
Google YouTube - Видеохостинг 2054 117
Microsoft Bing 321 101
Google Gmail 743 97
Myspace - социальная сеть 598 96
Microsoft Windows 10 9011 90
Microsoft Skype 1747 83
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1616 74
ICQ 674 69
Microsoft Windows Live Hotmail 178 60
Flickr - Фотохостинг 224 56
Google Android 10788 54
Apple iPhone - серия смартфонов 5363 51
Linux OS 6030 51
Baidu 219 47
Microsoft Edge - браузер 1542 45
Microsoft Windows Live 191 36
Apple iOS 5768 35
Microsoft Outlook 969 34
Google Talk - Google Chat 157 32
Cisco Jabber - Мессенджер 118 28
Google Chrome - браузер 1123 28
Apple Mac - Apple Macintosh 1807 27
Google AdSense 104 26
Microsoft Office 2620 26
Apple iTunes Store 924 26
Apple Safari - Браузер 700 24
Google Marketing Platform - DoubleClick 104 22
VK - Mail.ru Одноклассники 941 22
Apple iPad 3264 22
Google Maps - Карты Google 481 21
Hulu - Онлайн-кинотеатр 89 21
Apple iPod 1185 20
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 481 20
Opera - Браузер 802 20
Microsoft Windows Vista Longhorn 1358 19
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1700 18
Dropbox - Файловый хостинг 390 18
JavaScript - Язык программирования 817 17
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 169 17
Yang Jerry - Янг Джерри 77 77
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 469 47
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 262 47
Gates William Henry - Гейтс Билл 579 37
Icahn Carl - Айкан Карл 64 37
Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 25
Brin Sergey - Сергей Брин 173 20
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 19
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 17
Steve Jobs - Стив Джобс 889 17
Larry Page - Ларри Пейдж 169 16
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 267 13
Myerson Terry - Майерсон Терри 62 12
Артамонова Анна 176 10
Мильнер Юрий 119 9
Делицын Леонид 106 8
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 214 7
Smith Brad - Смит Брэд 59 7
Усманов Алишер 247 7
Волож Аркадий 200 7
Allen Paul - Аллен Пол 67 6
Wales Jimmy Donal - Уэйлс Джимми 35 6
Аитов Тимур 183 5
Мучник Феликс 59 5
Рейман Леонид 937 5
Гришин Дмитрий 174 4
Ушаков Михаил 29 4
Otellini Paul - Отеллини Пол 141 4
Гвоздев Дмитрий 84 4
Satya Nadella - Сатья Наделла 172 3
Касперский Евгений 267 3
Басов Алексей 114 3
Путин Владимир 2130 3
Инютин Артем 81 3
Каплун Герман 47 3
Медведев Дмитрий 1477 3
Новодворский Алексей 100 3
Навальный Алексей 58 3
Меднов Сергей 120 3
Acton Brian - Эктон Брайан 7 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 22587 608
Россия - Российская федерация - РФ 72937 246
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8280 176
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6657 113
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8766 101
Япония 5291 70
Германия - Федеративная Республика 5630 66
Канада 1936 58
США - Нью-Йорк 1770 50
Индия - Республика 3093 48
Франция - Французская Республика 3265 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23560 44
Европа 5654 44
США - Калифорния 1778 42
США - Калифорния - Кремниевая долина 506 42
Италия - Итальянская Республика 2051 35
Азия - Азиатский регион 2385 34
Южная Корея - Республика 2422 33
США - Калифорния - Сан-Франциско 1007 33
Австралия - Австралийский Союз 1695 31
Китай - Тайвань 1035 26
Бразилия - Федеративная Республика 1469 25
Украина 4862 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10839 24
Испания - Королевство 1843 23
Сингапур - Республика 1094 22
Америка 732 22
Китай - Пекин 577 21
Ближний Восток 2084 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10360 18
Израиль 1067 18
Великобритания - Лондон 1374 17
Латинская Америка 1017 17
Северная Америка 2006 17
Китай - Гонконг - Специальный административный район 872 16
Иран - Исламская Республика Иран 546 16
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1015 15
США - Колумбия - Вашингтон 634 15
Ирландия - Республика 592 15
Швеция - Королевство 1240 14
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1923 49
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1247 37
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3839 31
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4712 11
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 343 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3410 7
Спам - Spam 173 7
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 6
Русский язык 1312 6
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 128 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1155 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2520 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 545 5
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 515 4
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 132 4
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 91 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 177 3
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 63 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1383 3
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1017 3
Страхование - Страховое дело 51 2
ТИК - Территориальные избирательные комиссии 20 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1005778, в очереди разбора - 907991.
Создано именных указателей - 47501.
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