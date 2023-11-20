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Yahoo!
Yahoo! представляет собой технологическую компанию, основанную в 1994 году Джерри Янгом и Дэвидом Фило. Изначально позиционировавшаяся как поисковая система, компания быстро расширила свою деятельность, включив в неё электронную почту, новостные агрегаторы, спортивные порталы и другие сервисы. На протяжении многих лет Yahoo! оставалась одной из ведущих компаний в интернет-сфере, хотя её позиции на рынке постепенно ослабевали.
Компания известна своим поисковым сервисом, который, согласно данным StatCounter, занимает около 1-1,5% мирового рынка поисковых систем, уступая таким игрокам, как Google, Bing и «Яндекс». В 2017 году Yahoo! была приобретена телекоммуникационной компанией Verizon Communications, которая позже объединила её с AOL в рамках подразделения Verizon Media Group. В 2021 году Verizon продала активы Yahoo! и AOL инвестиционной компании Apollo Global Management.
Одним из ключевых продуктов компании является Yahoo! Mail, почтовый сервис, который остаётся популярным среди пользователей. Кроме того, Yahoo! предоставляет доступ к новостным платформам, спортивным порталам, финансовым сервисам и развлекательному контенту. Компания использует технологии машинного обучения и анализа данных для улучшения пользовательского опыта.
В истории Yahoo! отмечены несколько значительных судебных разбирательств. Наиболее громким стал инцидент с утечкой данных в 2013-2014 годах, когда хакеры скомпрометировали все 3 миллиарда аккаунтов пользователей. Компания была оштрафована на $35 млн Комиссией по ценным бумагам и биржам США за сокрытие информации об утечке от инвесторов. В 2018 году Yahoo! согласилась выплатить $50 млн компенсации и предоставить услуги по мониторингу кредитов для 200 миллионов пострадавших пользователей. Компания также сталкивалась с блокировками в различных странах. Например, в России её сервисы были ограничены из-за нарушения авторских прав на контент, а в 2023 году Yahoo! прекратила свою деятельность в стране, сохранив только доступ к электронной почте.
Yahoo! является частью группы компаний, включая ранее приобретённые активы, такие как Tumblr, который был продан в 2019 году за сумму, значительно меньшую первоначальной стоимости покупки.
Конкурирующие компании на рынке:
СОБЫТИЯ
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Стало известно о том, что Блэйк Ирвинг (Blake Irving), директор Yahoo по продуктам, покинет свой пост в этой компании. Как сообщает издание All things D, официально об отставке Ирвинга компания планирует сообщить на следующей неделе. Блэйк Ирвинг пришел в <
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