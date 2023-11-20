Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Yahoo!

Yahoo!

Yahoo! представляет собой технологическую компанию, основанную в 1994 году Джерри Янгом и Дэвидом Фило. Изначально позиционировавшаяся как поисковая система, компания быстро расширила свою деятельность, включив в неё электронную почту, новостные агрегаторы, спортивные порталы и другие сервисы. На протяжении многих лет Yahoo! оставалась одной из ведущих компаний в интернет-сфере, хотя её позиции на рынке постепенно ослабевали.

Компания известна своим поисковым сервисом, который, согласно данным StatCounter, занимает около 1-1,5% мирового рынка поисковых систем, уступая таким игрокам, как Google, Bing и «Яндекс». В 2017 году Yahoo! была приобретена телекоммуникационной компанией Verizon Communications, которая позже объединила её с AOL в рамках подразделения Verizon Media Group. В 2021 году Verizon продала активы Yahoo! и AOL инвестиционной компании Apollo Global Management.

Одним из ключевых продуктов компании является Yahoo! Mail, почтовый сервис, который остаётся популярным среди пользователей. Кроме того, Yahoo! предоставляет доступ к новостным платформам, спортивным порталам, финансовым сервисам и развлекательному контенту. Компания использует технологии машинного обучения и анализа данных для улучшения пользовательского опыта.

В истории Yahoo! отмечены несколько значительных судебных разбирательств. Наиболее громким стал инцидент с утечкой данных в 2013-2014 годах, когда хакеры скомпрометировали все 3 миллиарда аккаунтов пользователей. Компания была оштрафована на $35 млн Комиссией по ценным бумагам и биржам США за сокрытие информации об утечке от инвесторов. В 2018 году Yahoo! согласилась выплатить $50 млн компенсации и предоставить услуги по мониторингу кредитов для 200 миллионов пострадавших пользователей. Компания также сталкивалась с блокировками в различных странах. Например, в России её сервисы были ограничены из-за нарушения авторских прав на контент, а в 2023 году Yahoo! прекратила свою деятельность в стране, сохранив только доступ к электронной почте.

Yahoo! является частью группы компаний, включая ранее приобретённые активы, такие как Tumblr, который был продан в 2019 году за сумму, значительно меньшую первоначальной стоимости покупки. 

Конкурирующие компании на рынке:

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.11.2023 Древний конкурент Google восстал из мертвых. Легендарный поисковик проведет масштабный ребрендинг и получит новые функции

Неожиданное возвращение Поисковый сервис Yahoo готовится перерождению – как пишет портал MSPowerUser, его ожидают ребрендинг, а заодно и редизайн. Также поисковик обзаведется новыми функциями, и все это для того, чтобы триумфально вер
01.11.2021 Всемирно известный поисковик попал под запрет в России

Yahoo попал в немилость Компания Yahoo, владеющая одноименной поисковой системой, попадала под блокировку в Рунете. Как пишет

04.05.2021 Легендарная Yahoo продается за бесценок

Yahoo и AOL меняют владельца Телекоммуникационная компания Verizon Communications объявила о распродаже своих активов – медиахолдинга AOL и компании Yahoo. В своем сообщении Verizon указала, что нашла покупателя – им стала инвестиционная компания Apollo Global Management. Впервые об интересе Verizon к продаже Yahoo и AOL стало извест
17.10.2019 Закрывается крупнейшая в мире площадка веб-форумов. Весь контент будет уничтожен

Что с возу упало, то не вырубить топором Yahoo – одна из старейших мировых интернет-компаний, ныне принадлежащая американскому операто
26.04.2018 В США оценили утраченную приватность пользователей в 7 центов на человека

Штраф Yahoo за утечку Комиссия по биржам и ценным бумагам США оштрафовала Yahoo на $35 млн за массированную утечку данных, произошедшую в 2014 г. Тогда хакерам удалось украсть имена пользовате
06.12.2017 Yahoo и Mozilla вступили в войну из-за поиска в Firefox

Роман с продолжением Mozilla Foundation и Yahoo обменялись исковыми заявлениями друг к другу после того, как Mozilla отказалась использовать поиск Yahoo по умолчанию в браузерах Firefox. Yahoo требует компенсацию за «ущер
04.10.2017 Абсолютно все 3 миллиарда аккаунтов Yahoo скомпрометированы

Новые данныеАбсолютно все учетные записи пользователей Yahoo были скомпрометированы во время кражи данных в августе 2013 г. Ранее считалось, что пострадало около 1 млрд аккаунтов из существовавших на то время 3 млрд — такую информацию сама Yahoo
23.06.2017 Новый хозяин Yahoo закрывает его «лучший» и «культовый» сервис

Первая потеря в YahooВ конце июня 2017 г. Yahoo планирует закрыть приложение News Digest, предназначенное для агрегации новостей. Это одна из первых потерь в компании после того, как она была выкуплена сотовым оператором Verizon за $4,
16.02.2017 Хакеры устроили Verizon скидку при покупке Yahoo

Расчет на скидку Оператор Verizon намерен пересмотреть условия идущей сейчас сделки по приобретению интернет-сервиса Yahoo. Как пишет Reuters, покупатель намерен снизить сумму покупки на $250 – 350 млн. Bloomberg со ссылкой на свои источники, пишет, что условия сделки уже пересмотрены. В 2016 г. стороны догов
10.01.2017 После продажи у Yahoo отберут имя и гендиректора

От Yahoo к Altaba Компания Yahoo будет переименована в Altaba, а ее гендиректор Марисса Майер (Marissa Mayer) покинет состав Совета директоров. Как сообщает Reuters, об этом заявили в самой
15.12.2016 Обновлен мировой рекорд: Из Yahoo угнали данные миллиарда пользователей

Похищенный миллиард Корпорация Yahoo официально признала факт еще одной колоссальной утечки пользовательских данных: как ста
07.10.2016 В Yahoo развернуты гонения на сотрудников-мужчин

Бывший сотрудник обвинил директора Yahoo в гендерной дискриминации Бывший сотрудник Yahoo Скотт Ард (Scott Ard) подал в с
05.10.2016 Yahoo сканирует всю переписку своих пользователей и передает данные в ФБР и АНБ

ноудена Экс-сотрудник американских спецслужб и эксперт в сфере кибер-безопасности Эдвард Сноуден (Edward Snowden) в своем Twitter-аккаунте призвал пользователей сети закрывать свои аккаунты в сервисе Yahoo. Причиной этому стал опубликованный накануне в американских СМИ материал, где Yahoo обвиняется в создания программы для сканирования почты пользователей. «Пользуетесь Yahoo?
25.07.2016 Пионер интернет-бизнеса Yahoo продан за $4,8 млрд

Yahoo расстается с основным бизнесом Verizon Communications, крупнейший телекоммуникационный оператор США, намерена объявить о приобретении основных активов интернет-компании Yahoo за $4,8 млрд, сообщило агентство Bloomberg. Официальный анонс о поглощении Yahoo ожидается сегодня, перед открытием биржевых торгов В Нью-Йорке. Согласно информации неназванных инд
08.07.2016 Марисса Майер подарила Mozilla Firefox $1 млрд денег Yahoo

Условия соглашения Согласно условиям контракта, заключенного между Mozilla и Yahoo в 2014 г., Yahoo обязуется ежегодно вплоть до 2019 г. перечислять партнеру $375 млн, а Mozilla — оставлять поисковую систему Yahoo в качестве поиска по умолчанию в редакции

08.06.2016 Yahoo начала распродажу патентов. Потенциальные покупатели: Google и Microsoft

3 тыс. патентов и заявок Yahoo выставила на продажу около 3 тыс. своих патентов и заявок. Продажа будет осуществлена через аукцион. Компания планирует получить более $1 млрд от сделки, сообщает Wall Street Journal со с
29.03.2016 Yahoo дала покупателям своих активов на раздумья не больше двух недель

Две недели на прием заявок Yahoo отвела две недели на прием заявок от покупателей, желающих приобрести основной бизнес Yahoo и ее азиатские активы, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на два независимых источн
25.03.2016 Microsoft хочет профинансировать покупку Yahoo

Microsoft готова дать взаймы  Microsoft предложила частным инвестиционным фондам финансовую поддержку в приобретении компании Yahoo в виде займов. Как сообщает Re/code со ссылкой на осведомленные источники, руководители корпорации провели встречи с компаниями, заинтересованными в сделке, и изложили суть своего предлож
20.02.2016 Yahoo выставлена на продажу

Продажа Yahoo Yahoo официально приступила к продаже своего основного бизнеса, главным образом состоящ
02.02.2016 Yahoo готовит массовые увольнения

Реструктуризация Американская компания Yahoo готовится объявить о комплексе мер, направленном на снижение издержек. Меры включат закрытие ряда подразделений и сокращение до 15% штата компании, что составляет около 1,6 тыс. сотрудник
18.12.2015 Атака акционеров: Раскрыты новые подробности миллионных растрат главы Yahoo Мариссы Майер

Растраты Мариссы Майер Управляющий хедж-фонда SpringOwl и один из акционеров Yahoo Эрик Джексон (Eric Jackson) продолжает компрометировать главу этого интернет-гиганта Мариссу Майер (Marissa Mayer). После его откровений с Reuters на тему того, кто может сменить Майер на
17.12.2015 Директрису Yahoo обвиняют в растрате миллиардов долларов

Причина увольнения Одна из причин потери доверия к генеральному директору Yahoo Мариссе Майер (Marissa Mayer) является тот факт, что за период ее правления компания приобрела множество фирм, которые ей не нужны и никоим образом не увеличили ее капитализацию на рынке.
15.12.2015 Yahoo готовится уволить Мариссу Майер. Названы вероятные преемники

Вероятные преемники Мариссы Майер Генеральный директор Yahoo Марисса Майер (Marissa Mayer) вскоре может уйти в отставку, а на ее место могут быть на
14.12.2015 В России под запрет попали сервисы Yahoo

Блокировка Yahoo Роскомнадзор внес в Реестр запрещенных сайтов страницу с домена sports.yahoo.com
10.09.2015 Власти России заблокировали сервисы Yahoo

скомнадзор против ИГИЛ Роскомнадзор внес в Реестр запрещенных сайтов страницу с видеосервиса Screen.yahoo.com, принадлежащего американской корпорации Yahoo. Причиной стало размещение на

20.04.2015 Новый патч Microsoft заблокировал поиск Google в Internet Explorer

xplorer, выпущенный на прошлой неделе в составе кумулятивного обновления MS15-032, заблокировал возможность использовать в поисковой строке браузера альтернативные поисковые системы, включая Google и Yahoo. Жалобы на это появились на официальном интернет-форуме Microsoft TechNet. В качестве поисковика по умолчанию в IE установлен Microsoft Bing. «Я установил обновления на три системы — две

08.08.2014 Google и Yahoo создают почту, защищенную от слежки государства и хакеров

почтового сервиса возможность «сквозного» шифрования сообщений. В случае активации этой функции прочесть письмо смогут только отправитель и получатель, утверждает глава по информационной безопасности Yahoo Алекс Стамос (Alex Stamos). При этом, по словам Стамоса, и самой Yahoo, и спецслужбам, и злоумышленникам сообщение будет видно как бессмысленный набор символов. Заголовок письма ши
17.04.2014 Yahoo хочет потеснить поиск Google в iPhone

Глава Yahoo Марисса Мейер (Marissa Mayer) затеяла кампанию по смене поисковой системы по умолчанию в iPhone и iPad. Сейчас этой поисковой системой является Google. Мейер хочет сменит ее на собственну
01.04.2014 Yahoo хочет создать «убийцу» YouTube

Американская интернет-компания Yahoo ведет переговоры о покупке сети видеоконтента News Distribution Network (NDN) за $300 млн, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Сеть позволяет поставщикам в
20.05.2013 Официально: Yahoo покупает блогхостинг Tumblr за $1,1 млрд

Компания Yahoo подтвердила информацию о покупке Tumblr. На сайте компании сообщается, что она подписала обязывающее соглашение. Напомним, в конце прошлой недели источники сообщили о предстоящей сделке и
27.04.2013 Председатель правления Yahoo уйдет в отставку

Фрэд Аморосо (Fred Amoroso), глава правления компании Yahoo, не будет заявлять свою кандидатуру на новый срок на грядущем собрании акционеров, которое состоится 25 июня. Аморосо пробыл на своей должности менее года. До присоединения к совету дирек
27.02.2013 Yahoo запретила сотрудникам работать удаленно

Руководство Yahoo в последнее время ориентируется на мобильные технологии, и в то же время требует от собственных сотрудников работать исключительно в офисе. Генеральный директор Yahoo Марисса Мейер
05.12.2012 Yahoo купила разработчика видеочата OnTheAir

Компания Yahoo приобрела стартап OnTheAir, который в марте 2012 г. запустил сервис, позволяющий организовывать видеочаты через веб-браузер. Об этом сообщило агентство Reuters. OnTheAir войдет в состав м
19.09.2012 Yahoo! завершила сделку суммой $7,6 млрд с Alibaba

я в сфере электронной коммерции, объявила о завершении сделки по выкупу половины 40-процентной доли Yahoo! в Alibaba Group. О сделке было объявлено в мае 2012 г. Ее сумма составила $7,6 млрд, в
17.07.2012 Топ-менеджер Google возглавила Yahoo

Компания Yahoo объявила о назначении 37-летней Мариссы Мейер (Marissa Mayer) на должность президента и
12.07.2012 Хакеры выложили в Сеть пароли полумиллиона пользователей Yahoo

открытом доступе в Сети личные данные более чем 453 тыс. пользователей одного из сервисов компании Yahoo, которые, по словам хакеров, хранились в открытом виде, без шифрования. Базу пользовате
24.05.2012 Yahoo выпустила собственный инновационный браузер. ВИДЕО

Самый посещаемый в США портал Yahoo официально анонсировал выход собственного нового веб-браузера под названием Yahoo Axis. Браузер уже доступен пользователям в версиях для устройств iPad и iPhone, а также в виде доп
21.05.2012 Yahoo! получит $7,1 млрд за продажу доли в Alibaba Group

Американская Yahoo! и китайская Alibaba Group подписали соглашение, в рамках которого Yahoo! наполо
14.05.2012 Глава Yahoo! поплатился должностью за ошибку в биографии

Главный исполнительный директор Yahoo! Скотт Томпсон (Scott Thompson), также занимающий кресло в совете директоров компании,

06.04.2012 Из Yahoo уходит главный разработчик

Стало известно о том, что Блэйк Ирвинг (Blake Irving), директор Yahoo по продуктам, покинет свой пост в этой компании. Как сообщает издание All things D, официально об отставке Ирвинга компания планирует сообщить на следующей неделе. Блэйк Ирвинг пришел в <

Публикаций - 3726, упоминаний - 6702

Yahoo! и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 1140
Microsoft Corporation 25775 1088
AOL Inc - America Online 1883 509
Amazon Inc - Amazon.com 3277 341
Meta Platforms - Facebook 4621 253
Cisco Systems 5372 237
Intel Corporation 12811 207
IBM - International Business Machines Corp 9699 196
Apple Inc 13156 194
Oracle Corporation 7074 172
Yandex - Яндекс 9216 167
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 145
VK - Mail.ru Group 3602 107
Lenovo Motorola 3566 107
X Corp - Twitter 2938 96
Dell EMC 5180 95
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 91
AT&T Inc 1726 89
HP - Hewlett-Packard 3662 87
Dell Technologies - Dell Computer 2219 85
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 79
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 76
Commerce One - CMRC 176 75
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 74
HPE - Juniper Networks 460 70
JDSU - JDS Uniphase 219 70
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 70
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 127 68
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 66
Verizon - WorldCom 501 65
Alibaba Group 473 62
Adobe Systems 1597 61
AMD - Advanced Micro Devices 4641 59
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 114 58
Applied Materials 305 57
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 57
Sony 6739 56
Ciena 221 55
AltaVista Search Engine 202 55
Check Point Software Technologies 829 52
eBay Inc 1640 357
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 313
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 240
Merrill Lynch 454 87
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 74
Microsoft - LinkedIn 699 67
SoftBank Group 284 49
Warner 540 49
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 47
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 41
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 40
Walt Disney Company 647 38
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 38
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 37
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 35
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 32
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 30
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 29
Priceline.com - online travel agency 139 26
Ford 435 25
Bertelsmann 195 25
Bank of America - Банк Америки 271 24
Walmart - Wal-Mart Stores 405 24
Россети Ленэнерго 1699 23
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 21
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 20
Sony BMG 187 19
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 18
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 18
DST Global - Digital Sky Technologies 229 17
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 17
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 16
Coca-Cola Company 261 16
Expedia Group 136 15
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 14
Sony Music Entertainment 161 14
Barnes & Noble 171 14
Cowen - SG Cowen 66 14
American Express - Amex 338 13
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 87
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 73
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 67
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 64
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 50
Судебная власть - Judicial power 2500 39
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 39
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 35
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 35
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 29
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 29
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 28
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 25
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 21
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 20
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 18
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 17
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 17
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 16
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 16
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 15
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 13
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 10
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 9
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 9
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 7
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 33
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 22
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 21
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 20
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 15
LICRA - International League Against Racism and Anti-Semitism - Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme - Международная Лига Противников Расизма и Антисемитизма 12 12
Apache Software Foundation - ASF 231 10
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 9
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 9
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 8
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 8
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 7
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 7
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 6
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 6
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 6
Демократическая политическая партия США 122 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
Ассоциация менеджеров 107 5
Коммунизм - Коммунистические партии 71 5
UEJF - Union des étudiants juifs de France - Союз студентов-евреев Франции - Союз французских еврейских студентов 5 5
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 5
Online Publishers Association 10 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 3
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 3
ASTA - Anti-Spam Technical Alliance - Анти-спамовый альянс - Антиспамерский технический альянс 3 3
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 392
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 330
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 324
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 274
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 272
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 208
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 200
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 193
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 190
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 173
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 163
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 160
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 149
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 148
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 139
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 121
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 118
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 116
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 109
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 100
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 100
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 91
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 86
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 86
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 83
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 82
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 82
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 79
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 77
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 76
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 75
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 72
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 71
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 70
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 70
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 69
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 68
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 64
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 64
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 62
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 294
Microsoft Windows 16882 154
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 141
Google YouTube - Видеохостинг 3002 130
Google - Gmail 1021 126
Microsoft Windows 2000 8678 112
Myspace - социальная сеть 640 103
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 101
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 97
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 87
Mozilla Firefox - браузер 1951 83
SAP Ariba 309 82
Yahoo! Mail - @yahoo.com 106 79
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 79
Linux OS 11533 73
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger - YMSG - Y!M 123 72
Baidu 302 68
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 68
Apple iPhone 6 4861 66
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 64
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 63
Google Android 15244 62
Flickr - Фотохостинг 258 61
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 56
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 52
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 50
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 48
Microsoft Outlook 1506 48
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 44
Apple iOS 8583 43
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 37
Google Chrome - браузер 1701 36
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 36
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 34
Apple iTunes Store 1118 33
Google Talk - Google Chat 163 33
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 32
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 32
Microsoft Office 4170 31
Oracle Java - язык программирования 3469 30
Yang Jerry - Янг Джерри 96 90
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 51
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 50
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 42
Semel Terry - Семел Терри 43 41
Icahn Carl - Айкан Карл 68 37
Icahn Carl - Икан Карл 59 37
Bartz Carol - Братц Кэрол 40 35
Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 25
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 21
Decker Susan - Decker Sue - Деккер Сью - Декер Сьюзен 21 21
Brin Sergey - Сергей Брин 193 21
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 20
Larry Page - Ларри Пейдж 197 19
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 18
Blodget Henry - Блоджет Генри 35 18
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 17
Bush George - Буш Джордж 336 17
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 13
Ma Jack - Ма Джек 27 13
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 13
Артамонова Анна 183 12
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 12
Johnson Kevin - Джонсон Кевин 24 12
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 12
Koogle Timothy - Кугл Тимоти 11 11
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 10
Chambers John - Чемберс Джон 123 10
Hogan Art - Хоган Арт 47 10
Filo David - Фило Дэвид 10 10
Schneider Hilary - Шнайдер Хилари 11 10
Мильнер Юрий 137 9
Носик Антон 106 9
Spears Britney - Спирс Бритни 65 9
Messier Jean Marie - Мессе Жан Мари 18 9
Усманов Алишер 311 8
Делицын Леонид 137 8
Wales Jimmy - Уэйлс Джимми - Уолесс Джимми 43 8
Thompson Scott - Томпсон Скотт 9 8
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1299
Россия - РФ - Российская федерация 166168 409
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 310
Европа 24964 270
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 215
Франция - Французская Республика 8177 212
Япония 13807 178
Германия - Федеративная Республика 13221 167
Канада 5082 113
США - Нью-Йорк 3180 98
США - Калифорния 4829 84
Азия - Азиатский регион 5920 79
Южная Корея - Республика 7052 75
Индия - Bharat 5870 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 71
Италия - Итальянская Республика 4508 69
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 63
Испания - Королевство 3840 57
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 54
Китай - Тайвань 4245 54
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 52
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 51
Украина 7928 47
Швеция - Королевство 3782 43
Нидерланды 3746 42
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 42
Финляндия - Финляндская Республика 3697 40
Израиль 2856 40
Сингапур - Республика 1953 39
Америка - Американский регион 2206 37
Бразилия - Федеративная Республика 2520 36
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 30
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 30
Китай - Пекин - Beijing 1096 28
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 27
США - Колумбия - Вашингтон 1487 25
Ирландия - Республика 1051 25
Ближний Восток 3154 25
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 405
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 400
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 385
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 292
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 220
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 182
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 154
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 149
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 145
ISDEX интернет-индекс 250 145
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 117
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 112
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 110
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 98
Английский язык 7030 94
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 89
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 88
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 87
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 84
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 80
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 78
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 74
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 73
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 69
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 67
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 66
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 64
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 62
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 62
Цензура - Свобода слово 514 62
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 53
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 49
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 44
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 41
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 41
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 41
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 41
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 41
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 797 41
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 40
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 344
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 279
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 201
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 138
CNET Networks - CNET News 1643 130
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 117
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 103
NYT - The New York Times 1100 94
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 94
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 73
AP - Associated Press 2007 68
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 52
News Corp - News Corporation 221 51
Mashable 372 45
Wikipedia - Википедия 650 43
Dow Jones - MarketWatch 334 40
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 39
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 35
Bloomberg 1627 29
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 27
Silicon 494 26
Times 661 25
FT - Financial Times 1296 25
The Register - The Register Hardware 1784 23
SiliconValley.com - SV.com 239 18
Mercury Center 309 18
NBC News 188 17
USA Today 153 17
Forbes - Форбс 1002 17
The Guardian - Британская газета 406 16
The Washington Post 350 16
MSNBC - телеканал 89 16
Silicon.com 364 15
Известия ИД 770 14
Yahoo! Finance 122 14
Viacom - Video & Audio Communications 117 14
InterNetNews - InternetNews.com 218 14
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 13
Walt Disney Company - ESPN 56 13
ZDnet 663 13
Internet Stock Report 994 239
S&P 500 565 198
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 151
comScore 379 124
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 85
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 68
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 41
IDC - International Data Corporation 4975 35
HitWise 69 34
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 31
Thomson Financial - Thomson First Call 386 30
Gartner - Гартнер 3658 29
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 25
Forrester Research 834 22
Bear Stearns 79 18
eMarketer 206 16
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 15
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 15
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 13
comScore Networks 35 12
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 9
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 8
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 7
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 6
Moody's Investors Service 136 6
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 6
Индекс потребительского доверия 20 6
Needham & Company 36 6
Fortune Global 500 295 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
Webtrends 18 5
Frost & Sullivan 207 4
Net Applications 127 4
Experian Hitwise - CheetahMail 6 4
comScore World Metrix 13 4
StockCharts 19 4
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 4
IBM Research 111 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
Gartner - Dataquest 353 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 18
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 14
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 6
РАН - Российская академия наук 2122 6
University of California - Калифорнийский университет 101 5
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 4
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 4
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
University of Oxford - Оксфордский университет 211 3
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 3
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 2
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 2
NYPL - New York Public Library - Нью-Йоркская публичная библиотека 13 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 127
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 99
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 26
День молодёжи - 27 июня 1087 9
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 8
Silicon Valley Insiders 20 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 7
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
Black Hat - Конференция 120 4
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 4
Web Summit 13 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
CeBIT 614 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
Oracle TechForum 25 2
Связь-Экспокомм 276 2
Gartner Symposium ITxpo 27 2
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Turing Award - Премия Тьюринга 15 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
ASTEX - Astana Smart Technologies Exhibition - Астанинская выставка умных технологий 4 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Picnic Cross Media Week 1 1
День смеха - 1 апреля 5 1
LinuxWorld 52 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Webby Awards - Премия Вебби 26 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
FBM - Frankfurter Buchmesse - Frankfurt Book Fair - Франкфуртская книжная ярмарка 3 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще