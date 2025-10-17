GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ

Захват китайского производителя чипов в Европе нарушит выпуск машин Toyota, Ford, Volkswagen, BMW и General Motors Нарушение производственной цепочки Производство автомобилей в США и Европе может остановиться уже в ноябре 2025 г. из-за нехватки чипов у автопроизводителей General Motors, Toyota, Ford, Volkswagen и Hyundai, пишет Reuters. Ведь власти Нидерландов неожиданно взяли под контроль в октябре 2025 г. одного из ключевых европейских производителей микрочип

General Motors прекращает разработку беспилотных такси Смена вектора производства General Motors заявила, что больше не будет финансировать развитие бизнеса коммерческих роботакси, пишет Reuters. Компания поглотит свою дочернюю компанию Cruise, занимающуюся разработкой беспи

General Motors экстренно остановила поездки своих беспилотных автомобилей Заявление производителя Cruise, беспилотное подразделение General Motors, заявило о приостановке эксплуатации всех своих автомобилей в США и расширении расследования аварии 2 октября 2023 г. в Сан-Франциско, в которой пострадал пешеход, пишет агентств

Abbyy схантила главного по персоналу из General Motors и HP ующейся в области ИТ, электротехники и энергетического машиностроения. В целом Машкова имеет 16-летний опыт работы в сфере HR в российских представительствах транснациональных компаний, среди которых General Motors (GM) и Hewlett-Packard. Как пояснили CNews в пресс-службе Abbyy, в новой должности Машкова будет отвечать за все вопросы, связанные с управлением персоналом в странах присутствия

В General Motors назначен главный борец с автомобильными хакерами Концерн General Motors (GM) создал должность руководителя по вопросам кибербезопасности. Таким образом, американская компания стала одним из первых автопроизводителей, который начал всерьез воспринимат

General Motors готовит автомобили, следящие за взглядом водителя Автомобили концерна General Motors (GM) будут оснащаться функцией мониторинга внимательности водителя во время движения. Таким образом, американский автопроизводитель решил бороться с любителями пользоваться телеф

Автомобили General Motors будут собирать в Google Glass Автомобилестроительный концерн General Motors (GM) тестирует компьютеризированные очки Google Glass на собственных предприятиях. Американская компания пытается разглядеть пользу носимых технологий для производственного проце

General Motors: Автовладельцы хотят бесплатный LTE-интернет в автомобилях Автоконцерн General Motors (GM) объявил об успешном тестировании широкополосной связи четвертого поколения (LTE) среди владельцев транспортных средствах, оснащенных этой опцией. Американская компания видит

Автомобили General Motors получат продвинутого голосового помощника Американский автоконцерн General Motors (GM) сотрудничает с британской технологической фирмой VocalIQ в разработке продвинутой системы голосового управления функциями транспортных средств. При помощи новинки водители с

В General Motors научились отправлять SMS по госномеру автомобиля В китайском представительстве концерна General Motors разработан прототип приложения для ОС Android, при помощи которого пользователи смартфонов могут сканировать номерные знаки автомобилей и отправлять их владельцам сообщения. Прог

В новый ЦОД General Motors требуется 10 тыс. сотрудников Genеral Motors продемонстрировала новый центр обработки и хранения данных в понедельник, 13 мая. Генеральный директор GM Дэн Акерсон (Dan Akerson) рассказал, что General Motors с 1980-х годов отдавала ИТ-функции на аутсорсинг компании Electronic Data Systems. Однако, сегодня, когда каждый сегмент автопромышленности неразрывно связан с электроникой и ИТ,

3000 сотрудников HP переходят на работу в General Motors ов соглашения предполагает, что 3 тыс. сотрудников HP перейдут в штат автомобилестроительной корпорации. В сообщении уточняется, что сотрудники, совершающие переход, были уже задействованы в проектах General Motors. В General Motors рассчитывают, что соглашения с HP позволят ей ускорить трансформацию своих ИТ за счет повышения скорости внедрения инноваций и сократить расходы на текущ

Изгнание: ИТ-поставщики General Motors лишаются многомиллиардных контрактов Директор General Motors по информационным технологиям Рэнди Мотт (Randy Mott) планирует сделать то, что до этого не делал ни один CIO - практически полностью отказаться от аутсорсинга и вернуть всю ИТ-д

BMW, General Motors и другие выбрали платформу MeeGo для своих автомобилей NIVI Apollo, которое позволит сократить затраты на создание новых IVI и сроки их вывода на рынок, отмечается в пресс-релизе. GENIVI – некоммерческая группа компаний, в число которых входят BMW Group, General Motors, PSA Peugeot Citroen, Hyundai Motor, Renault, а также производители автомобильной акустики, навигации и электронных компонентов Alpine Electronics, Intel, ARM, Nvidia, Renesas, F

Финансовый директор Microsoft уходит в General Motors Новым финансовым директором General Motors станет Крис Лиддел (Chris Liddell), в настоящее время занимающий аналогичную должность в корпорации Microsoft, сообщает РБК. Свой пост в Microsoft Лиддел оставит 31 декабря и при

IBS DataFort обеспечит бесперебойную работу ИС General Motors в России Компания IBS DataFort, поставщик услуг ИТ-аутсорсинга на российском рынке, обеспечит резервирование критичных информационных систем General Motors CIS, российского представительства корпорации General Motors (GM) — мирового производителя автомобилей. IBS DataFort также подготовит предложение и план работ по оптимизац

Директор по персоналу General Motors перешёл в «HP в России и странах СНГ» омпании HP в России и в странах СНГ, говорится в сообщении HP. Опыт Веры Машковой включает более 12 лет работы в области HR в различных транснациональных компаниях, таких как Shell, GlaxoSmithKline и General Motors. Ранее Вера Машкова занимала позицию директора по персоналу в компании General Motors в рамках сети национальных компаний по сбыту, в обязанности которого входила работа п

Новые машины General Motors появятся на eBay Компания General Motors в пятницу, 10 июня, объявила о том, что планирует в качестве эксперимента начать продавать новые машины на онлайн-аукционе eBay, чтобы таким образом расширить каналы сбыта своей

AT&T заключила соглашение с General Motors на сумму $1 млрд AT&T объявила о заключении пятилетнего контракта с General Motors на сумму $1 млрд, что должно способствовать повышению продуктивности крупнейшего в мире автопроизводителя. AT&T будет предоставлять услуги сетевой интеграции в телекоммуникационн

Водородный концепт General Motors появится на дорогах Как сообщил исполнительный директор компании General Motors Рик Вагонер (Rick Wagoner) на семинаре в центре автомобильных исследований 10 августа, уже в следующем месяце прессе в Южной Калифорнии будет представлена первая «дорожная» верси

Водородный концепт General Motors появится на дорогах Как сообщил исполнительный директор компании General Motors Рик Вагонер (Rick Wagoner) на семинаре в центре автомобильных исследований 10 августа, уже в следующем месяце прессе в Южной Калифорнии будет представлена первая «дорожная» верси

General Motors вложит в ИТ $15 млрд Корпорация General Motors намерена в течение пяти лет вложить в развитие информационных технологий $15 млрд., сообщает РБК со ссылкой на АР. На разработку данных технологий компания Electronic Data System

General Motors представит ноутбук в стиле внедорожника Hummer От компании General Motors ожидают появления нового ноутбука, стилизованного под известный вседорожник Hummer. Автопроизводитель подписал эксклюзивный трехлетний контракт с фирмой Itronix по выпуску портат

General Motors начала выпуск водородных автомобилей Корпорация General Motors подписала контракт с департаментом энергетики США на поставку 40 автомобилей на водородном топливе, а также на продолжение разработок в этой области. Сумма контракта, действующег

General Motors начала выпуск водородных автомобилей Корпорация General Motors подписала контракт с департаментом энергетики США на поставку 40 автомобилей на водородном топливе, а также на продолжение разработок в этой области. Сумма контракта, действующег

Hughes Electronics будет выделен из General Motors Крупная автомобилестроительная компания General Motors планирует выделить из себя подразделение спутникового ТВ Hughes Electronics и продать 19,9% его акций по $14 на сумму $3,8 млрд. Покупателем станет News Corporation, которая выпл

General Motors купила самый мощный суперкомпьютер в автомобильной индустрии в Европе и США, их общая вычислительная мощность - 4 трлн. операций с плавающей точкой в секунду. Производительная мощность нового суперкомпьютера - 2,3 терафлопа. Суперкомпьютер будет использоваться General Motors в процессе создания новых моделей автомобилей: проектирования, моделирования краш-тестов, работ по снижению уровня шума и т.д. Серверы IBM p690 позволят компании опробовать на ко

General Motors купила 10 суперкомпьютеров у IBM Сегодня стало известно об одной из крупнейших сделок в области высоких технологий -автомобильный концерн General Motors приобрел у компании IBM десять мощных суперкомпьютеров, работающих под управлением операционной системы UNIX. Все машины в скором времени будут объединены в один суперкомпьютер,

General Motors разработала новый источник энергии для автомобиля Концерн General Motors представил коцептуальный автомобиль AUTOnomy, источником энергии для передвижения которого служат топливные элементы (fuel cell), сообщает Autonews.Ru. Ходовая часть автомобиля в

General Motors разработала новый источник энергии для автомобиля Концерн General Motors представил коцептуальный автомобиль AUTOnomy, источником энергии для передвижения которого служат топливные элементы (fuel cell), сообщает Autonews.Ru. Ходовая часть автомобиля в

Концерн General Motors внедряет глобальную систему управления персоналом Workscape, ведущий провайдер интернет-приложений в сфере управления людскими ресурсами, объявил, что программное решение Employee.com будет использовано для поддержки корпоративного портала концерна General Motors, предназначенного исключительно для сотрудников компании. Интранет-портал General Motors, получивший название mySocrates, начнет работать в середине декабря. С этого момен

Отдел электронной коммерции General Motors прекратит свое существование Лидер мирового рынка автомобилестроения, корпорация General Motors намерена ликвидировать подразделение e-GM, специализирующееся на проектах электронной коммерции, сообщает "The Wall Street Journal". "В ближайшем будущем сотрудники e-GM, которых

General Motors приняла решение о продаже Hughes Electronics компании EchoStar за $25,8 млрд. После консультаций, длившихся более 18 месяцев, представители General Motors приняли решение о продаже своего подразделения Hughes Electronics компании EchoStar Communications за сумму в $25,8 млрд. наличными и акциями. Обмен акций будет производиться из

General Motors нацеливается на японских онлайновых покупателей Крупнейший мировой производитель автомобилей, компания General Motors, выступила инициатором создания совместного онлайнового предприятия Japan AutoWeb Services Inc. в партнерстве с целым рядом японских автопромышленников, таких как Isuzu Motors Lt

General Motors оснастит автомобили спутниковыми радиоприемниками урент, Sirius, будет брать за те же услуги на $2,5 дороже.Обе компании еще не начали предоставление услуг. XM начнет работу 12 сентября в нескольких городах, а Sirius - в четвертом квартале. В планах General Motors - оснащение всех новых моделей спутниковыми радиоприемниками в ближайшие три года.

General Motors не согласна с мнением об опасности телефонов hands-free для водителей Гигант-автопроизводитель General Motors в среду сообщил результаты исследования, опровергающие недавно опубликованные опыты ученых университета Юты. Ученые университета провели опыт над 64 водителями и выяснили, что ра

General Motors начала переговоры с претендентом на покупку DirecTV пределила, кому из двух претендентов отдать предпочтение, однако два дня назад финансовый директор GM Джон Дивайн (John Devine) сказал, что компания "очень серьезно" относится к предложению EchoStar. General Motors принадлежит 30% акций Hughes.

General Motors приобрела у SpeechWorks технологию озвучивания текстовых сообщений для автомобильных устройств связи OnStar, отделение General Motors по мобильным коммуникациям, заявило во вторник о покупке программы конвертирования текстовых файлов в звуковые (технология text-to-speech) у компании SpeechWorks. Поступающие на

General Motors начнет сетевую торговлю "Кадиллаками" в Китае Совместное предприятие General Motors в Шанхае планирует начать продажи автомобилей через интернет, тем самым расширив сеть, которая охватывает уже 40 стран. Шанхайское онлайновое отделение GM - SGM BuyPower, предста