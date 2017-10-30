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GM General Motors Джи ЭМ СНГ

GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ


30.10.2017 Abbyy схантила главного по персоналу из General Motors и HP

ующейся в области ИТ, электротехники и энергетического машиностроения. В целом Машкова имеет 16-летний опыт работы в сфере HR в российских представительствах транснациональных компаний, среди которых General Motors (GM) и Hewlett-Packard. Как пояснили CNews в пресс-службе Abbyy, в новой должности Машкова будет отвечать за все вопросы, связанные с управлением персоналом в странах присутствия
06.10.2014 В General Motors назначен главный борец с автомобильными хакерами

Концерн General Motors (GM) создал должность руководителя по вопросам кибербезопасности. Таким образом, американская компания стала одним из первых автопроизводителей, который начал всерьез воспринимат
04.09.2014 General Motors готовит автомобили, следящие за взглядом водителя

Автомобили концерна General Motors (GM) будут оснащаться функцией мониторинга внимательности водителя во время движения. Таким образом, американский автопроизводитель решил бороться с любителями пользоваться телеф
11.08.2014 Автомобили General Motors будут собирать в Google Glass

Автомобилестроительный концерн General Motors (GM) тестирует компьютеризированные очки Google Glass на собственных предприятиях. Американская компания пытается разглядеть пользу носимых технологий для производственного проце
06.08.2014 General Motors: Автовладельцы хотят бесплатный LTE-интернет в автомобилях

Автоконцерн General Motors (GM) объявил об успешном тестировании широкополосной связи четвертого поколения (LTE) среди владельцев транспортных средствах, оснащенных этой опцией. Американская компания видит
17.07.2014 Автомобили General Motors получат продвинутого голосового помощника

Американский автоконцерн General Motors (GM) сотрудничает с британской технологической фирмой VocalIQ в разработке продвинутой системы голосового управления функциями транспортных средств. При помощи новинки водители с
19.06.2014 В General Motors научились отправлять SMS по госномеру автомобиля

В китайском представительстве концерна General Motors разработан прототип приложения для ОС Android, при помощи которого пользователи смартфонов могут сканировать номерные знаки автомобилей и отправлять их владельцам сообщения. Прог
14.05.2013 В новый ЦОД General Motors требуется 10 тыс. сотрудников

Genеral Motors продемонстрировала новый центр обработки и хранения данных в понедельник, 13 мая. Генеральный директор GM Дэн Акерсон (Dan Akerson) рассказал, что General Motors с 1980-х годов отдавала ИТ-функции на аутсорсинг компании Electronic Data Systems. Однако, сегодня, когда каждый сегмент автопромышленности неразрывно связан с электроникой и ИТ,
19.10.2012 3000 сотрудников HP переходят на работу в General Motors

ов соглашения предполагает, что 3 тыс. сотрудников HP перейдут в штат автомобилестроительной корпорации. В сообщении уточняется, что сотрудники, совершающие переход, были уже задействованы в проектах General Motors. В General Motors рассчитывают, что соглашения с HP позволят ей ускорить трансформацию своих ИТ за счет повышения скорости внедрения инноваций и сократить расходы на текущ
18.07.2012 Изгнание: ИТ-поставщики General Motors лишаются многомиллиардных контрактов

Директор General Motors по информационным технологиям Рэнди Мотт (Randy Mott) планирует сделать то, что до этого не делал ни один CIO - практически полностью отказаться от аутсорсинга и вернуть всю ИТ-д
26.07.2010 BMW, General Motors и другие выбрали платформу MeeGo для своих автомобилей

NIVI Apollo, которое позволит сократить затраты на создание новых IVI и сроки их вывода на рынок, отмечается в пресс-релизе. GENIVI – некоммерческая группа компаний, в число которых входят BMW Group, General Motors, PSA Peugeot Citroen, Hyundai Motor, Renault, а также производители автомобильной акустики, навигации и электронных компонентов Alpine Electronics, Intel, ARM, Nvidia, Renesas, F
22.12.2009 Финансовый директор Microsoft уходит в General Motors

Новым финансовым директором General Motors станет Крис Лиддел (Chris Liddell), в настоящее время занимающий аналогичную должность в корпорации Microsoft, сообщает РБК. Свой пост в Microsoft Лиддел оставит 31 декабря и при
16.12.2009 IBS DataFort обеспечит бесперебойную работу ИС General Motors в России

Компания IBS DataFort, поставщик услуг ИТ-аутсорсинга на российском рынке, обеспечит резервирование критичных информационных систем General Motors CIS, российского представительства корпорации General Motors (GM) — мирового производителя автомобилей. IBS DataFort также подготовит предложение и план работ по оптимизац
19.11.2009 Директор по персоналу General Motors перешёл в «HP в России и странах СНГ»

омпании HP в России и в странах СНГ, говорится в сообщении HP. Опыт Веры Машковой включает более 12 лет работы в области HR в различных транснациональных компаниях, таких как Shell, GlaxoSmithKline и General Motors. Ранее Вера Машкова занимала позицию директора по персоналу в компании General Motors в рамках сети национальных компаний по сбыту, в обязанности которого входила работа п
13.07.2009 Новые машины General Motors появятся на eBay

Компания General Motors в пятницу, 10 июня, объявила о том, что планирует в качестве эксперимента начать продавать новые машины на онлайн-аукционе eBay, чтобы таким образом расширить каналы сбыта своей

22.02.2007 AT&T заключила соглашение с General Motors на сумму $1 млрд

AT&T объявила о заключении пятилетнего контракта с General Motors на сумму $1 млрд, что должно способствовать повышению продуктивности крупнейшего в мире автопроизводителя. AT&T будет предоставлять услуги сетевой интеграции в телекоммуникационн
14.08.2006 Водородный концепт General Motors появится на дорогах

Как сообщил исполнительный директор компании General Motors Рик Вагонер (Rick Wagoner) на семинаре в центре автомобильных исследований 10 августа, уже в следующем месяце прессе в Южной Калифорнии будет представлена первая «дорожная» верси
14.08.2006 Водородный концепт General Motors появится на дорогах

Как сообщил исполнительный директор компании General Motors Рик Вагонер (Rick Wagoner) на семинаре в центре автомобильных исследований 10 августа, уже в следующем месяце прессе в Южной Калифорнии будет представлена первая «дорожная» верси
03.02.2006 General Motors вложит в ИТ $15 млрд

Корпорация General Motors намерена в течение пяти лет вложить в развитие информационных технологий $15 млрд., сообщает РБК со ссылкой на АР. На разработку данных технологий компания Electronic Data System
01.09.2005 General Motors представит ноутбук в стиле внедорожника Hummer

От компании General Motors ожидают появления нового ноутбука, стилизованного под известный вседорожник Hummer. Автопроизводитель подписал эксклюзивный трехлетний контракт с фирмой Itronix по выпуску портат
31.03.2005 General Motors начала выпуск водородных автомобилей

Корпорация General Motors подписала контракт с департаментом энергетики США на поставку 40 автомобилей на водородном топливе, а также на продолжение разработок в этой области. Сумма контракта, действующег
31.03.2005 General Motors начала выпуск водородных автомобилей

Корпорация General Motors подписала контракт с департаментом энергетики США на поставку 40 автомобилей на водородном топливе, а также на продолжение разработок в этой области. Сумма контракта, действующег
10.04.2003 Hughes Electronics будет выделен из General Motors

Крупная автомобилестроительная компания General Motors планирует выделить из себя подразделение спутникового ТВ Hughes Electronics и продать 19,9% его акций по $14 на сумму $3,8 млрд. Покупателем станет News Corporation, которая выпл
30.08.2002 General Motors купила самый мощный суперкомпьютер в автомобильной индустрии

в Европе и США, их общая вычислительная мощность - 4 трлн. операций с плавающей точкой в секунду. Производительная мощность нового суперкомпьютера - 2,3 терафлопа. Суперкомпьютер будет использоваться General Motors в процессе создания новых моделей автомобилей: проектирования, моделирования краш-тестов, работ по снижению уровня шума и т.д. Серверы IBM p690 позволят компании опробовать на ко
29.08.2002 General Motors купила 10 суперкомпьютеров у IBM

Сегодня стало известно об одной из крупнейших сделок в области высоких технологий -автомобильный концерн General Motors приобрел у компании IBM десять мощных суперкомпьютеров, работающих под управлением операционной системы UNIX. Все машины в скором времени будут объединены в один суперкомпьютер,

11.01.2002 General Motors разработала новый источник энергии для автомобиля

Концерн General Motors представил коцептуальный автомобиль AUTOnomy, источником энергии для передвижения которого служат топливные элементы (fuel cell), сообщает Autonews.Ru. Ходовая часть автомобиля в
11.01.2002 General Motors разработала новый источник энергии для автомобиля

Концерн General Motors представил коцептуальный автомобиль AUTOnomy, источником энергии для передвижения которого служат топливные элементы (fuel cell), сообщает Autonews.Ru. Ходовая часть автомобиля в
19.11.2001 Концерн General Motors внедряет глобальную систему управления персоналом

Workscape, ведущий провайдер интернет-приложений в сфере управления людскими ресурсами, объявил, что программное решение Employee.com будет использовано для поддержки корпоративного портала концерна General Motors, предназначенного исключительно для сотрудников компании. Интранет-портал General Motors, получивший название mySocrates, начнет работать в середине декабря. С этого момен
16.11.2001 Отдел электронной коммерции General Motors прекратит свое существование

Лидер мирового рынка автомобилестроения, корпорация General Motors намерена ликвидировать подразделение e-GM, специализирующееся на проектах электронной коммерции, сообщает "The Wall Street Journal". "В ближайшем будущем сотрудники e-GM, которых
30.10.2001 General Motors приняла решение о продаже Hughes Electronics компании EchoStar за $25,8 млрд.

После консультаций, длившихся более 18 месяцев, представители General Motors приняли решение о продаже своего подразделения Hughes Electronics компании EchoStar Communications за сумму в $25,8 млрд. наличными и акциями. Обмен акций будет производиться из

19.09.2001 General Motors нацеливается на японских онлайновых покупателей

Крупнейший мировой производитель автомобилей, компания General Motors, выступила инициатором создания совместного онлайнового предприятия Japan AutoWeb Services Inc. в партнерстве с целым рядом японских автопромышленников, таких как Isuzu Motors Lt
07.09.2001 General Motors оснастит автомобили спутниковыми радиоприемниками

урент, Sirius, будет брать за те же услуги на $2,5 дороже.Обе компании еще не начали предоставление услуг. XM начнет работу 12 сентября в нескольких городах, а Sirius - в четвертом квартале. В планах General Motors - оснащение всех новых моделей спутниковыми радиоприемниками в ближайшие три года.
24.08.2001 General Motors не согласна с мнением об опасности телефонов hands-free для водителей

Гигант-автопроизводитель General Motors в среду сообщил результаты исследования, опровергающие недавно опубликованные опыты ученых университета Юты. Ученые университета провели опыт над 64 водителями и выяснили, что ра
13.08.2001 General Motors начала переговоры с претендентом на покупку DirecTV

пределила, кому из двух претендентов отдать предпочтение, однако два дня назад финансовый директор GM Джон Дивайн (John Devine) сказал, что компания "очень серьезно" относится к предложению EchoStar. General Motors принадлежит 30% акций Hughes.
05.07.2001 General Motors приобрела у SpeechWorks технологию озвучивания текстовых сообщений для автомобильных устройств связи

OnStar, отделение General Motors по мобильным коммуникациям, заявило во вторник о покупке программы конвертирования текстовых файлов в звуковые (технология text-to-speech) у компании SpeechWorks. Поступающие на

20.06.2001 General Motors начнет сетевую торговлю "Кадиллаками" в Китае

Совместное предприятие General Motors в Шанхае планирует начать продажи автомобилей через интернет, тем самым расширив сеть, которая охватывает уже 40 стран. Шанхайское онлайновое отделение GM - SGM BuyPower, предста
04.04.2001 Сайтом General Motors будет управлять сторонняя компания

На прошедшей пресс-конференции компания General Motors заявила о том, что ориентированный на конечных потребителей автомобилей сайт GM, названный BuyPower, перейдет под управление компании RedCelsius. Эта фирма, являющаяся разработчи
22.02.2001 General Motors тестирует новую коммерческую интернет-систему

Компания General Motors заключила сделку с Autobytel.com на тестирование новой системы онлайновых продаж автомобилей с привязкой к географическому положению покупателя. По словам представителей GM, тест
15.12.2000 На eBay появится реклама General Motors

Компании eBay и General Motors заключили договор о сотрудничестве, сообщает E-Commerce Times. Онлайновый аукцион будет рекламировать компанию General Motors на своем сайте eBay Motors. Как сообщил предс
08.12.2000 Ford, DaimlerChrysler и General Motors создадут B2B портал

Американские автомобильные компании Ford Motor Co., DaimlerChrysler Corp. и General Motors Corp. объявили о предстоящем открытии совместного B2B портала, сообщает Yahoo! Actualites. На новой электронной торговой площадке будут продаваться запасные части к автомобилям,


Публикаций - 455, упоминаний - 473

GM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23748 79
Intel Corporation 11746 63
Apple Inc 11377 48
IBM - International Business Machines Corp 9257 46
Cisco Systems 4932 44
Oracle - Sun Microsystems 2207 39
Google LLC 11120 35
Yahoo! 3692 35
Oracle Corporation 6394 26
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 25
Lenovo Motorola 3506 22
AT&T Inc 1663 21
Dell EMC 4952 18
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 18
GE - General Electric - Дженерал электрик 441 18
HP Inc. 5586 18
AOL Inc 1588 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5620 17
GM - Hughes - DirecTV 118 16
Applied Materials 279 16
HP - Hewlett-Packard 3621 16
Samsung Electronics 9833 16
Hughes 113 15
AMD - Advanced Micro Devices 3914 15
HP EDS - Electronic Data Systems 236 14
Amazon Inc - Amazon.com 2838 14
Siemens AG - Siemens Group 2555 13
Sony 6494 13
Verizon - WorldCom 487 13
HP Compaq Computer Corp 1918 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2977 12
Прогноз 1681 11
AOL - America Online 715 10
Broadcom Inc - Avago Technologies 489 10
Nvidia Corp 3248 10
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 212 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2636 10
KLA Corporation 73 9
Oracle Siebel Systems 503 9
Lam Research - Novellus Systems 102 9
Ford 399 93
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 426 61
BMW Group 415 57
Ford Motor 166 47
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1923 47
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 44
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 254 42
Honda Motor Company 230 35
Volkswagen Audi Group 196 33
Volkswagen Group - VW 260 30
eBay Inc 1603 30
Tesla Motors 354 28
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 252 28
Boeing 990 25
Volvo Cars 250 24
Renault Groupe 147 20
Hyundai Motor Company 346 20
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 20
Merrill Lynch 433 20
Coca-Cola Company 252 20
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 545 18
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 113 17
Citi - Citigroup 294 16
Jaguar Land Rover 91 15
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 299 14
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 219 14
Chevrolet 37 14
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 119 14
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6707 13
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 86 13
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 88 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6314 13
Bank of America - Банк Америки 222 12
American Express - Amex 311 11
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 11
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 76 10
KIA Motors 100 10
Lockheed Martin 751 10
Walt Disney Company 575 9
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2549 9
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 389 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10611 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1349 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18466 12
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1000 10
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 589 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4659 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1930 7
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 958 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2903 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 594 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 508 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 199 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 216 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 168 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2545 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1704 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1213 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 485 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 247 2
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Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 27 1
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GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 4
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10353 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20912 11
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4946 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3795 11
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11827 11
Microsoft Windows 2000 12831 31
GM Cadillac 29 22
Apple iPhone - серия смартфонов 6720 21
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4834 18
Google Android 12867 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4396 15
Microsoft Windows 14681 15
Apple iOS 7006 13
Tesla Model S 68 13
Linux OS 8545 10
Toyota Prius 46 9
Apple iPad 3763 9
Age of Kings 3460 9
Apple Siri - Голосовой помощник 363 7
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 343 7
Apple CarPlay 37 7
Oracle Java - язык программирования 2810 7
Apple iPhone 6 6289 7
Oracle PeopleSoft 385 6
Apple iPod 1532 6
Google Maps - Карты Google 780 5
Nokia Alcatel-Lucent SA 1302 5
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 355 5
SAP Ariba 286 5
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 253 5
Яндекс.Навигатор 507 4
Tesla Model 3 40 4
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 4
Microsoft Windows XP 2371 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2547 4
Google Marketing Platform - DoubleClick 248 4
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 95 4
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Google Street View 102 4
Dassault Systemes - 3DExperience 68 4
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 762 4
Apple MacBook - серия ноутбуков 867 3
Stafory - робот Вера 310 3
Bush George - Буш Джордж 305 10
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 9
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 6
Scott Tony - Скотт Тони 7 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 267 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 4
Свердлов Денис 190 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 3
Brin Sergey - Сергей Брин 186 3
Медведев Дмитрий 1635 3
Hogan Mark - Хоган Марк 4 3
Mott Randy - Мотт Рэнди 6 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 3
Carl Stephen - Карл Стивен 9 2
Maestri Luca - Маэстри Лука 15 2
Bostandjiev Atanas - Бостанджиев Атанас 2 2
Cunningham Marty - Каннигхэм Марти 10 2
Pitofsky Robert - Питофски Роберт 5 2
Машкова Вера 2 2
Ableson Mike - Аблесон Майк 2 2
Calacanis Jason - Калаканис Джейсон 8 2
Рейман Леонид 1033 2
Schrader Tom - Шрейдер Том 8 2
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Европа 21508 50
Германия - Федеративная Республика 12187 42
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17261 40
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15439 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13079 25
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Бразилия - Федеративная Республика 2253 11
Швеция - Королевство 3547 11
Азия - Азиатский регион 5165 11
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Израиль 2628 10
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Земля - планета Солнечной системы 9990 9
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США - Лос-Анджелес 743 6
Сингапур - Республика 1786 6
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13398 6
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США - Техас 973 5
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Россия - Сибирь 2174 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 780 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15620 146
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14423 70
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43161 69
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Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3546 16
Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат 861 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4981 14
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation 2326 13
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2640 13
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4816 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4612 12
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7192 9
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1765 9
Кредитование - Сrediting - Заём 6034 9
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 391 9
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Bloomberg 1140 8
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Mercury Center 309 5
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NYT - The New York Times 1007 4
FT - Financial Times 1177 4
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NBC News 178 3
The Guardian - Британская газета 345 3
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Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 3
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