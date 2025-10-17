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GM General Motors Джи ЭМ СНГ

GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ

СОБЫТИЯ

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17.10.2025 Захват китайского производителя чипов в Европе нарушит выпуск машин Toyota, Ford, Volkswagen, BMW и General Motors

Нарушение производственной цепочки Производство автомобилей в США и Европе может остановиться уже в ноябре 2025 г. из-за нехватки чипов у автопроизводителей General Motors, Toyota, Ford, Volkswagen и Hyundai, пишет Reuters. Ведь власти Нидерландов неожиданно взяли под контроль в октябре 2025 г. одного из ключевых европейских производителей микрочип
11.12.2024 General Motors прекращает разработку беспилотных такси

Смена вектора производства General Motors заявила, что больше не будет финансировать развитие бизнеса коммерческих роботакси, пишет Reuters. Компания поглотит свою дочернюю компанию Cruise, занимающуюся разработкой беспи
15.11.2023 General Motors экстренно остановила поездки своих беспилотных автомобилей

Заявление производителя Cruise, беспилотное подразделение General Motors, заявило о приостановке эксплуатации всех своих автомобилей в США и расширении расследования аварии 2 октября 2023 г. в Сан-Франциско, в которой пострадал пешеход, пишет агентств
30.10.2017 Abbyy схантила главного по персоналу из General Motors и HP

ующейся в области ИТ, электротехники и энергетического машиностроения. В целом Машкова имеет 16-летний опыт работы в сфере HR в российских представительствах транснациональных компаний, среди которых General Motors (GM) и Hewlett-Packard. Как пояснили CNews в пресс-службе Abbyy, в новой должности Машкова будет отвечать за все вопросы, связанные с управлением персоналом в странах присутствия
06.10.2014 В General Motors назначен главный борец с автомобильными хакерами

Концерн General Motors (GM) создал должность руководителя по вопросам кибербезопасности. Таким образом, американская компания стала одним из первых автопроизводителей, который начал всерьез воспринимат
04.09.2014 General Motors готовит автомобили, следящие за взглядом водителя

Автомобили концерна General Motors (GM) будут оснащаться функцией мониторинга внимательности водителя во время движения. Таким образом, американский автопроизводитель решил бороться с любителями пользоваться телеф
11.08.2014 Автомобили General Motors будут собирать в Google Glass

Автомобилестроительный концерн General Motors (GM) тестирует компьютеризированные очки Google Glass на собственных предприятиях. Американская компания пытается разглядеть пользу носимых технологий для производственного проце
06.08.2014 General Motors: Автовладельцы хотят бесплатный LTE-интернет в автомобилях

Автоконцерн General Motors (GM) объявил об успешном тестировании широкополосной связи четвертого поколения (LTE) среди владельцев транспортных средствах, оснащенных этой опцией. Американская компания видит
17.07.2014 Автомобили General Motors получат продвинутого голосового помощника

Американский автоконцерн General Motors (GM) сотрудничает с британской технологической фирмой VocalIQ в разработке продвинутой системы голосового управления функциями транспортных средств. При помощи новинки водители с
19.06.2014 В General Motors научились отправлять SMS по госномеру автомобиля

В китайском представительстве концерна General Motors разработан прототип приложения для ОС Android, при помощи которого пользователи смартфонов могут сканировать номерные знаки автомобилей и отправлять их владельцам сообщения. Прог
14.05.2013 В новый ЦОД General Motors требуется 10 тыс. сотрудников

Genеral Motors продемонстрировала новый центр обработки и хранения данных в понедельник, 13 мая. Генеральный директор GM Дэн Акерсон (Dan Akerson) рассказал, что General Motors с 1980-х годов отдавала ИТ-функции на аутсорсинг компании Electronic Data Systems. Однако, сегодня, когда каждый сегмент автопромышленности неразрывно связан с электроникой и ИТ,
19.10.2012 3000 сотрудников HP переходят на работу в General Motors

ов соглашения предполагает, что 3 тыс. сотрудников HP перейдут в штат автомобилестроительной корпорации. В сообщении уточняется, что сотрудники, совершающие переход, были уже задействованы в проектах General Motors. В General Motors рассчитывают, что соглашения с HP позволят ей ускорить трансформацию своих ИТ за счет повышения скорости внедрения инноваций и сократить расходы на текущ
18.07.2012 Изгнание: ИТ-поставщики General Motors лишаются многомиллиардных контрактов

Директор General Motors по информационным технологиям Рэнди Мотт (Randy Mott) планирует сделать то, что до этого не делал ни один CIO - практически полностью отказаться от аутсорсинга и вернуть всю ИТ-д
26.07.2010 BMW, General Motors и другие выбрали платформу MeeGo для своих автомобилей

NIVI Apollo, которое позволит сократить затраты на создание новых IVI и сроки их вывода на рынок, отмечается в пресс-релизе. GENIVI – некоммерческая группа компаний, в число которых входят BMW Group, General Motors, PSA Peugeot Citroen, Hyundai Motor, Renault, а также производители автомобильной акустики, навигации и электронных компонентов Alpine Electronics, Intel, ARM, Nvidia, Renesas, F
22.12.2009 Финансовый директор Microsoft уходит в General Motors

Новым финансовым директором General Motors станет Крис Лиддел (Chris Liddell), в настоящее время занимающий аналогичную должность в корпорации Microsoft, сообщает РБК. Свой пост в Microsoft Лиддел оставит 31 декабря и при
16.12.2009 IBS DataFort обеспечит бесперебойную работу ИС General Motors в России

Компания IBS DataFort, поставщик услуг ИТ-аутсорсинга на российском рынке, обеспечит резервирование критичных информационных систем General Motors CIS, российского представительства корпорации General Motors (GM) — мирового производителя автомобилей. IBS DataFort также подготовит предложение и план работ по оптимизац
19.11.2009 Директор по персоналу General Motors перешёл в «HP в России и странах СНГ»

омпании HP в России и в странах СНГ, говорится в сообщении HP. Опыт Веры Машковой включает более 12 лет работы в области HR в различных транснациональных компаниях, таких как Shell, GlaxoSmithKline и General Motors. Ранее Вера Машкова занимала позицию директора по персоналу в компании General Motors в рамках сети национальных компаний по сбыту, в обязанности которого входила работа п
13.07.2009 Новые машины General Motors появятся на eBay

Компания General Motors в пятницу, 10 июня, объявила о том, что планирует в качестве эксперимента начать продавать новые машины на онлайн-аукционе eBay, чтобы таким образом расширить каналы сбыта своей

22.02.2007 AT&T заключила соглашение с General Motors на сумму $1 млрд

AT&T объявила о заключении пятилетнего контракта с General Motors на сумму $1 млрд, что должно способствовать повышению продуктивности крупнейшего в мире автопроизводителя. AT&T будет предоставлять услуги сетевой интеграции в телекоммуникационн
14.08.2006 Водородный концепт General Motors появится на дорогах

Как сообщил исполнительный директор компании General Motors Рик Вагонер (Rick Wagoner) на семинаре в центре автомобильных исследований 10 августа, уже в следующем месяце прессе в Южной Калифорнии будет представлена первая «дорожная» верси
14.08.2006 Водородный концепт General Motors появится на дорогах

Как сообщил исполнительный директор компании General Motors Рик Вагонер (Rick Wagoner) на семинаре в центре автомобильных исследований 10 августа, уже в следующем месяце прессе в Южной Калифорнии будет представлена первая «дорожная» верси
03.02.2006 General Motors вложит в ИТ $15 млрд

Корпорация General Motors намерена в течение пяти лет вложить в развитие информационных технологий $15 млрд., сообщает РБК со ссылкой на АР. На разработку данных технологий компания Electronic Data System
01.09.2005 General Motors представит ноутбук в стиле внедорожника Hummer

От компании General Motors ожидают появления нового ноутбука, стилизованного под известный вседорожник Hummer. Автопроизводитель подписал эксклюзивный трехлетний контракт с фирмой Itronix по выпуску портат
31.03.2005 General Motors начала выпуск водородных автомобилей

Корпорация General Motors подписала контракт с департаментом энергетики США на поставку 40 автомобилей на водородном топливе, а также на продолжение разработок в этой области. Сумма контракта, действующег
31.03.2005 General Motors начала выпуск водородных автомобилей

Корпорация General Motors подписала контракт с департаментом энергетики США на поставку 40 автомобилей на водородном топливе, а также на продолжение разработок в этой области. Сумма контракта, действующег
10.04.2003 Hughes Electronics будет выделен из General Motors

Крупная автомобилестроительная компания General Motors планирует выделить из себя подразделение спутникового ТВ Hughes Electronics и продать 19,9% его акций по $14 на сумму $3,8 млрд. Покупателем станет News Corporation, которая выпл
30.08.2002 General Motors купила самый мощный суперкомпьютер в автомобильной индустрии

в Европе и США, их общая вычислительная мощность - 4 трлн. операций с плавающей точкой в секунду. Производительная мощность нового суперкомпьютера - 2,3 терафлопа. Суперкомпьютер будет использоваться General Motors в процессе создания новых моделей автомобилей: проектирования, моделирования краш-тестов, работ по снижению уровня шума и т.д. Серверы IBM p690 позволят компании опробовать на ко
29.08.2002 General Motors купила 10 суперкомпьютеров у IBM

Сегодня стало известно об одной из крупнейших сделок в области высоких технологий -автомобильный концерн General Motors приобрел у компании IBM десять мощных суперкомпьютеров, работающих под управлением операционной системы UNIX. Все машины в скором времени будут объединены в один суперкомпьютер,

11.01.2002 General Motors разработала новый источник энергии для автомобиля

Концерн General Motors представил коцептуальный автомобиль AUTOnomy, источником энергии для передвижения которого служат топливные элементы (fuel cell), сообщает Autonews.Ru. Ходовая часть автомобиля в
11.01.2002 General Motors разработала новый источник энергии для автомобиля

Концерн General Motors представил коцептуальный автомобиль AUTOnomy, источником энергии для передвижения которого служат топливные элементы (fuel cell), сообщает Autonews.Ru. Ходовая часть автомобиля в
19.11.2001 Концерн General Motors внедряет глобальную систему управления персоналом

Workscape, ведущий провайдер интернет-приложений в сфере управления людскими ресурсами, объявил, что программное решение Employee.com будет использовано для поддержки корпоративного портала концерна General Motors, предназначенного исключительно для сотрудников компании. Интранет-портал General Motors, получивший название mySocrates, начнет работать в середине декабря. С этого момен
16.11.2001 Отдел электронной коммерции General Motors прекратит свое существование

Лидер мирового рынка автомобилестроения, корпорация General Motors намерена ликвидировать подразделение e-GM, специализирующееся на проектах электронной коммерции, сообщает "The Wall Street Journal". "В ближайшем будущем сотрудники e-GM, которых
30.10.2001 General Motors приняла решение о продаже Hughes Electronics компании EchoStar за $25,8 млрд.

После консультаций, длившихся более 18 месяцев, представители General Motors приняли решение о продаже своего подразделения Hughes Electronics компании EchoStar Communications за сумму в $25,8 млрд. наличными и акциями. Обмен акций будет производиться из

19.09.2001 General Motors нацеливается на японских онлайновых покупателей

Крупнейший мировой производитель автомобилей, компания General Motors, выступила инициатором создания совместного онлайнового предприятия Japan AutoWeb Services Inc. в партнерстве с целым рядом японских автопромышленников, таких как Isuzu Motors Lt
07.09.2001 General Motors оснастит автомобили спутниковыми радиоприемниками

урент, Sirius, будет брать за те же услуги на $2,5 дороже.Обе компании еще не начали предоставление услуг. XM начнет работу 12 сентября в нескольких городах, а Sirius - в четвертом квартале. В планах General Motors - оснащение всех новых моделей спутниковыми радиоприемниками в ближайшие три года.
24.08.2001 General Motors не согласна с мнением об опасности телефонов hands-free для водителей

Гигант-автопроизводитель General Motors в среду сообщил результаты исследования, опровергающие недавно опубликованные опыты ученых университета Юты. Ученые университета провели опыт над 64 водителями и выяснили, что ра
13.08.2001 General Motors начала переговоры с претендентом на покупку DirecTV

пределила, кому из двух претендентов отдать предпочтение, однако два дня назад финансовый директор GM Джон Дивайн (John Devine) сказал, что компания "очень серьезно" относится к предложению EchoStar. General Motors принадлежит 30% акций Hughes.
05.07.2001 General Motors приобрела у SpeechWorks технологию озвучивания текстовых сообщений для автомобильных устройств связи

OnStar, отделение General Motors по мобильным коммуникациям, заявило во вторник о покупке программы конвертирования текстовых файлов в звуковые (технология text-to-speech) у компании SpeechWorks. Поступающие на

20.06.2001 General Motors начнет сетевую торговлю "Кадиллаками" в Китае

Совместное предприятие General Motors в Шанхае планирует начать продажи автомобилей через интернет, тем самым расширив сеть, которая охватывает уже 40 стран. Шанхайское онлайновое отделение GM - SGM BuyPower, предста
04.04.2001 Сайтом General Motors будет управлять сторонняя компания

На прошедшей пресс-конференции компания General Motors заявила о том, что ориентированный на конечных потребителей автомобилей сайт GM, названный BuyPower, перейдет под управление компании RedCelsius. Эта фирма, являющаяся разработчи

Публикаций - 479, упоминаний - 497

GM и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 84
Intel Corporation 12811 65
Apple Inc 13154 50
IBM - International Business Machines Corp 9699 50
Cisco Systems 5372 46
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 39
Google LLC 12688 38
Yahoo! 3726 35
Oracle Corporation 7074 29
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 25
AT&T Inc 1725 23
Lenovo Motorola 3566 22
AOL Inc - America Online 1883 20
GM - Hughes - DirecTV 123 19
Dell EMC 5180 19
HP Inc. 5883 19
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 18
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 18
Hughes 114 17
Samsung Electronics 11064 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
HP - Hewlett-Packard 3662 17
Applied Materials 305 16
AMD - Advanced Micro Devices 4641 16
HP EDS - Electronic Data Systems 239 16
Siemens AG - Siemens Group 2673 15
Amazon Inc - Amazon.com 3277 15
Verizon - WorldCom 501 14
Sony 6739 13
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 12
Oracle Siebel Systems 519 11
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 10
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 10
Nvidia Corp 4002 10
Lam Research - Novellus Systems 113 9
KLA Corporation 77 9
SAP SE 5601 9
Accenture plc 719 9
Ford 434 97
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 72
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 68
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 61
BMW Group 482 59
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 51
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 47
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 43
Volkswagen Group - VW 308 38
Honda Motor Company - HND 240 35
Volkswagen Audi Group 232 33
eBay Inc 1640 30
Tesla Motors 461 30
Volvo Cars 262 27
Boeing 1031 26
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 25
Hyundai Motor Company 436 23
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 23
Renault Groupe 166 22
Coca-Cola Company 261 20
Merrill Lynch 454 20
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 18
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 18
Bank of America - Банк Америки 271 18
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 17
Chevrolet 42 15
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 15
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 15
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 14
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 14
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 14
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 13
American Express - Amex 338 12
First Albany Corp - First Albany Asset Management 33 11
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 11
Lockheed Martin 777 10
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 10
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 10
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 10
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 9
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 20
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 14
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 5
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КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
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Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 23
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 21
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 21
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 20
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 19
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 19
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 19
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 19
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 700 19
Транспорт - Автомобилестроение - седан 117 18
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 18
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 18
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 17
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 686 17
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 15
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 14
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 14
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 13
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 13
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 13
GM Cadillac 32 23
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 21
Google Android 15243 18
Microsoft Windows 2000 8678 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 17
Microsoft Windows 16882 16
Apple iOS 8583 15
Tesla Model S 79 13
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 88 13
Linux OS 11533 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 10
Apple iPad 4011 10
Toyota Prius 49 9
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 47 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 8
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 7
Apple Siri - Голосовой помощник 441 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
SAP Ariba 309 6
Apple iPod 1553 6
Oracle PeopleSoft 426 6
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 5
Apple iPhone 6 4861 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 5
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 5
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 4
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 4
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 4
Chevrolet Spark 6 4
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 4
Dassault Systemes - 3DExperience 76 4
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 4
Tesla Model 3 52 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 4
Google Street View 105 4
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 4
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 4
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 3
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 3
Bush George - Буш Джордж 336 11
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 9
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 6
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 6
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
Федотов Андрей 6 4
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 4
Baker Jack - Бэйкер Джек 17 4
Bernce Larry - Бернс Ларри 4 4
Rick Wagoner - Вагонер Рик 6 4
Pickett John - Пикетт Джон 10 4
Gunnar Joseph 23 4
Paulk Mark - Полк Марк 7 4
Burns Larry - Бернс Ларри 4 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Scott Tony - Скотт Тони 8 4
Брызгалов Александр 11 3
Mott Randy - Мотт Рэнди 6 3
Hogan Mark - Хоган Марк 4 3
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 3
Charlès Bernard - Шарлеc Бернар 27 3
Juliussen Egil - Юлиуссен Эгиль 3 3
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 3
Barra Mary - Барра Мэри 3 3
Brin Sergey - Сергей Брин 193 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
Свердлов Денис 201 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Bostandjiev Atanas - Бостанджиев Атанас 2 2
Сапельников Сергей 109 2
Митрейкин Александр 20 2
Илюхин Игорь 12 2
Schrader Tom - Шрейдер Том 10 2
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 2
Pitofsky Robert - Питофски Роберт 5 2
Cunningham Marty - Каннигхэм Марти 14 2
Calacanis Jason - Калаканис Джейсон 9 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 255
Россия - РФ - Российская федерация 166168 72
Европа 24964 63
Япония 13807 57
Германия - Федеративная Республика 13221 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 37
США - Калифорния 4829 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 29
Южная Корея - Республика 7052 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Франция - Французская Республика 8177 17
Канада 5081 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 15
Азия - Азиатский регион 5920 15
США - Колумбия - Вашингтон 1487 13
США - Мичиган 274 13
Швеция - Королевство 3782 12
Индия - Bharat 5869 12
США - Нью-Йорк 3180 12
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Бразилия - Федеративная Республика 2520 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 11
США - Мичиган - Детройт 88 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 10
Израиль 2856 10
Ближний Восток 3154 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Ирак - Республика 709 9
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Нидерланды 3746 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 6
США - Техас 1048 6
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
Сингапур - Республика 1953 5
Америка - Американский регион 2206 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 174
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 162
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 78
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 74
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 45
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 44
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 43
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 41
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 25
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 21
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 21
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 18
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 15
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 15
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 15
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 14
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 14
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 14
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 13
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 13
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 12
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 10
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 10
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 9
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 9
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 47
Dow Jones - MarketWatch 334 35
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 26
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 22
CNET Networks - CNET News 1643 21
CNews - Auto.CNews 51 16
Bloomberg 1627 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 12
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 8
News Corp - News Corporation 221 7
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 5
Mercury Center 309 5
Forbes - Форбс 1002 5
FT - Financial Times 1296 5
NYT - The New York Times 1100 5
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 4
Известия ИД 770 4
ComputerWorld 144 3
NBC News 188 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 3
InterNetNews - InternetNews.com 218 3
Times 661 3
TNW - The Next Web 90 3
The Guardian - Британская газета 406 3
Crunchbase 74 3
AP - Associated Press 2007 3
Re/code 40 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
Space Daily 528 2
USA Today 153 2
Washington Profile 142 2
Korea Times 132 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Русский Курьер 3 2
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
ZDnet 663 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Internet Stock Report 994 48
S&P 500 565 27
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 17
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 14
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 6
ABI Research 236 6
Moody's Investors Service 136 4
Bear Stearns 79 4
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 4
Gartner - Гартнер 3658 4
Samsung Research 20 4
Fortune Global 500 295 3
TrendForce 187 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
Strategy Analytics 285 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 2
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 2
CIBC World Markets 41 2
Needham & Company 36 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Frost & Sullivan 207 2
Hindenburg Research 4 1
Fortune Global 100 142 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 1
In-Stat/MDR 74 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner - AMR Research 48 1
CEPGI - Clean Energy Patent Growth Index - показатель роста количества патентов на экологически чистые виды энергии 1 1
Techno Systems Research 3 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 7
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 22 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 16 1
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
University of Ulm - Universität Ulm - Ульмский университет 9 1
КГИУ - Карагандинский государственный индустриальный университет - Карагандинский металлургический институт 1 1
Georgetown University - Джорджтаунский университет 27 1
Santa Clara University - Университет Санта-Клары 6 1
BU - Boston University - Бостонский университет 63 1
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 1
USF - University of San Francisco - Университет Сан-Франциско 4 1
Drexel University - Дрексельский университет - Университет Дрекселя 19 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
OU-Tulsa - University of Tulsa - Университет Талсы 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
McGill University - Университет Макгилла 27 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Intel Developer Forum - IDF 317 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Docflow 148 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
CeBIT 614 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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