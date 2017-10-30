GM General Motors Джи ЭМ СНГ
|30.10.2017
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Abbyy схантила главного по персоналу из General Motors и HP
ующейся в области ИТ, электротехники и энергетического машиностроения. В целом Машкова имеет 16-летний опыт работы в сфере HR в российских представительствах транснациональных компаний, среди которых General Motors (GM) и Hewlett-Packard. Как пояснили CNews в пресс-службе Abbyy, в новой должности Машкова будет отвечать за все вопросы, связанные с управлением персоналом в странах присутствия
|06.10.2014
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В General Motors назначен главный борец с автомобильными хакерами
Концерн General Motors (GM) создал должность руководителя по вопросам кибербезопасности. Таким образом, американская компания стала одним из первых автопроизводителей, который начал всерьез воспринимат
|04.09.2014
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General Motors готовит автомобили, следящие за взглядом водителя
Автомобили концерна General Motors (GM) будут оснащаться функцией мониторинга внимательности водителя во время движения. Таким образом, американский автопроизводитель решил бороться с любителями пользоваться телеф
|11.08.2014
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Автомобили General Motors будут собирать в Google Glass
Автомобилестроительный концерн General Motors (GM) тестирует компьютеризированные очки Google Glass на собственных предприятиях. Американская компания пытается разглядеть пользу носимых технологий для производственного проце
|06.08.2014
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General Motors: Автовладельцы хотят бесплатный LTE-интернет в автомобилях
Автоконцерн General Motors (GM) объявил об успешном тестировании широкополосной связи четвертого поколения (LTE) среди владельцев транспортных средствах, оснащенных этой опцией. Американская компания видит
|17.07.2014
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Автомобили General Motors получат продвинутого голосового помощника
Американский автоконцерн General Motors (GM) сотрудничает с британской технологической фирмой VocalIQ в разработке продвинутой системы голосового управления функциями транспортных средств. При помощи новинки водители с
|19.06.2014
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В General Motors научились отправлять SMS по госномеру автомобиля
В китайском представительстве концерна General Motors разработан прототип приложения для ОС Android, при помощи которого пользователи смартфонов могут сканировать номерные знаки автомобилей и отправлять их владельцам сообщения. Прог
|14.05.2013
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В новый ЦОД General Motors требуется 10 тыс. сотрудников
Genеral Motors продемонстрировала новый центр обработки и хранения данных в понедельник, 13 мая. Генеральный директор GM Дэн Акерсон (Dan Akerson) рассказал, что General Motors с 1980-х годов отдавала ИТ-функции на аутсорсинг компании Electronic Data Systems. Однако, сегодня, когда каждый сегмент автопромышленности неразрывно связан с электроникой и ИТ,
|19.10.2012
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3000 сотрудников HP переходят на работу в General Motors
ов соглашения предполагает, что 3 тыс. сотрудников HP перейдут в штат автомобилестроительной корпорации. В сообщении уточняется, что сотрудники, совершающие переход, были уже задействованы в проектах General Motors. В General Motors рассчитывают, что соглашения с HP позволят ей ускорить трансформацию своих ИТ за счет повышения скорости внедрения инноваций и сократить расходы на текущ
|18.07.2012
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Изгнание: ИТ-поставщики General Motors лишаются многомиллиардных контрактов
Директор General Motors по информационным технологиям Рэнди Мотт (Randy Mott) планирует сделать то, что до этого не делал ни один CIO - практически полностью отказаться от аутсорсинга и вернуть всю ИТ-д
|26.07.2010
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BMW, General Motors и другие выбрали платформу MeeGo для своих автомобилей
NIVI Apollo, которое позволит сократить затраты на создание новых IVI и сроки их вывода на рынок, отмечается в пресс-релизе. GENIVI – некоммерческая группа компаний, в число которых входят BMW Group, General Motors, PSA Peugeot Citroen, Hyundai Motor, Renault, а также производители автомобильной акустики, навигации и электронных компонентов Alpine Electronics, Intel, ARM, Nvidia, Renesas, F
|22.12.2009
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Финансовый директор Microsoft уходит в General Motors
Новым финансовым директором General Motors станет Крис Лиддел (Chris Liddell), в настоящее время занимающий аналогичную должность в корпорации Microsoft, сообщает РБК. Свой пост в Microsoft Лиддел оставит 31 декабря и при
|16.12.2009
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IBS DataFort обеспечит бесперебойную работу ИС General Motors в России
Компания IBS DataFort, поставщик услуг ИТ-аутсорсинга на российском рынке, обеспечит резервирование критичных информационных систем General Motors CIS, российского представительства корпорации General Motors (GM) — мирового производителя автомобилей. IBS DataFort также подготовит предложение и план работ по оптимизац
|19.11.2009
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Директор по персоналу General Motors перешёл в «HP в России и странах СНГ»
омпании HP в России и в странах СНГ, говорится в сообщении HP. Опыт Веры Машковой включает более 12 лет работы в области HR в различных транснациональных компаниях, таких как Shell, GlaxoSmithKline и General Motors. Ранее Вера Машкова занимала позицию директора по персоналу в компании General Motors в рамках сети национальных компаний по сбыту, в обязанности которого входила работа п
|13.07.2009
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Новые машины General Motors появятся на eBay
Компания General Motors в пятницу, 10 июня, объявила о том, что планирует в качестве эксперимента начать продавать новые машины на онлайн-аукционе eBay, чтобы таким образом расширить каналы сбыта своей
|22.02.2007
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AT&T заключила соглашение с General Motors на сумму $1 млрд
AT&T объявила о заключении пятилетнего контракта с General Motors на сумму $1 млрд, что должно способствовать повышению продуктивности крупнейшего в мире автопроизводителя. AT&T будет предоставлять услуги сетевой интеграции в телекоммуникационн
|14.08.2006
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Водородный концепт General Motors появится на дорогах
Как сообщил исполнительный директор компании General Motors Рик Вагонер (Rick Wagoner) на семинаре в центре автомобильных исследований 10 августа, уже в следующем месяце прессе в Южной Калифорнии будет представлена первая «дорожная» верси
|14.08.2006
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Водородный концепт General Motors появится на дорогах
Как сообщил исполнительный директор компании General Motors Рик Вагонер (Rick Wagoner) на семинаре в центре автомобильных исследований 10 августа, уже в следующем месяце прессе в Южной Калифорнии будет представлена первая «дорожная» верси
|03.02.2006
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General Motors вложит в ИТ $15 млрд
Корпорация General Motors намерена в течение пяти лет вложить в развитие информационных технологий $15 млрд., сообщает РБК со ссылкой на АР. На разработку данных технологий компания Electronic Data System
|01.09.2005
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General Motors представит ноутбук в стиле внедорожника Hummer
От компании General Motors ожидают появления нового ноутбука, стилизованного под известный вседорожник Hummer. Автопроизводитель подписал эксклюзивный трехлетний контракт с фирмой Itronix по выпуску портат
|31.03.2005
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General Motors начала выпуск водородных автомобилей
Корпорация General Motors подписала контракт с департаментом энергетики США на поставку 40 автомобилей на водородном топливе, а также на продолжение разработок в этой области. Сумма контракта, действующег
|31.03.2005
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General Motors начала выпуск водородных автомобилей
Корпорация General Motors подписала контракт с департаментом энергетики США на поставку 40 автомобилей на водородном топливе, а также на продолжение разработок в этой области. Сумма контракта, действующег
|10.04.2003
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Hughes Electronics будет выделен из General Motors
Крупная автомобилестроительная компания General Motors планирует выделить из себя подразделение спутникового ТВ Hughes Electronics и продать 19,9% его акций по $14 на сумму $3,8 млрд. Покупателем станет News Corporation, которая выпл
|30.08.2002
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General Motors купила самый мощный суперкомпьютер в автомобильной индустрии
в Европе и США, их общая вычислительная мощность - 4 трлн. операций с плавающей точкой в секунду. Производительная мощность нового суперкомпьютера - 2,3 терафлопа. Суперкомпьютер будет использоваться General Motors в процессе создания новых моделей автомобилей: проектирования, моделирования краш-тестов, работ по снижению уровня шума и т.д. Серверы IBM p690 позволят компании опробовать на ко
|29.08.2002
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General Motors купила 10 суперкомпьютеров у IBM
Сегодня стало известно об одной из крупнейших сделок в области высоких технологий -автомобильный концерн General Motors приобрел у компании IBM десять мощных суперкомпьютеров, работающих под управлением операционной системы UNIX. Все машины в скором времени будут объединены в один суперкомпьютер,
|11.01.2002
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General Motors разработала новый источник энергии для автомобиля
Концерн General Motors представил коцептуальный автомобиль AUTOnomy, источником энергии для передвижения которого служат топливные элементы (fuel cell), сообщает Autonews.Ru. Ходовая часть автомобиля в
|11.01.2002
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General Motors разработала новый источник энергии для автомобиля
Концерн General Motors представил коцептуальный автомобиль AUTOnomy, источником энергии для передвижения которого служат топливные элементы (fuel cell), сообщает Autonews.Ru. Ходовая часть автомобиля в
|19.11.2001
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Концерн General Motors внедряет глобальную систему управления персоналом
Workscape, ведущий провайдер интернет-приложений в сфере управления людскими ресурсами, объявил, что программное решение Employee.com будет использовано для поддержки корпоративного портала концерна General Motors, предназначенного исключительно для сотрудников компании. Интранет-портал General Motors, получивший название mySocrates, начнет работать в середине декабря. С этого момен
|16.11.2001
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Отдел электронной коммерции General Motors прекратит свое существование
Лидер мирового рынка автомобилестроения, корпорация General Motors намерена ликвидировать подразделение e-GM, специализирующееся на проектах электронной коммерции, сообщает "The Wall Street Journal". "В ближайшем будущем сотрудники e-GM, которых
|30.10.2001
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General Motors приняла решение о продаже Hughes Electronics компании EchoStar за $25,8 млрд.
После консультаций, длившихся более 18 месяцев, представители General Motors приняли решение о продаже своего подразделения Hughes Electronics компании EchoStar Communications за сумму в $25,8 млрд. наличными и акциями. Обмен акций будет производиться из
|19.09.2001
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General Motors нацеливается на японских онлайновых покупателей
Крупнейший мировой производитель автомобилей, компания General Motors, выступила инициатором создания совместного онлайнового предприятия Japan AutoWeb Services Inc. в партнерстве с целым рядом японских автопромышленников, таких как Isuzu Motors Lt
|07.09.2001
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General Motors оснастит автомобили спутниковыми радиоприемниками
урент, Sirius, будет брать за те же услуги на $2,5 дороже.Обе компании еще не начали предоставление услуг. XM начнет работу 12 сентября в нескольких городах, а Sirius - в четвертом квартале. В планах General Motors - оснащение всех новых моделей спутниковыми радиоприемниками в ближайшие три года.
|24.08.2001
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General Motors не согласна с мнением об опасности телефонов hands-free для водителей
Гигант-автопроизводитель General Motors в среду сообщил результаты исследования, опровергающие недавно опубликованные опыты ученых университета Юты. Ученые университета провели опыт над 64 водителями и выяснили, что ра
|13.08.2001
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General Motors начала переговоры с претендентом на покупку DirecTV
пределила, кому из двух претендентов отдать предпочтение, однако два дня назад финансовый директор GM Джон Дивайн (John Devine) сказал, что компания "очень серьезно" относится к предложению EchoStar. General Motors принадлежит 30% акций Hughes.
|05.07.2001
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General Motors приобрела у SpeechWorks технологию озвучивания текстовых сообщений для автомобильных устройств связи
OnStar, отделение General Motors по мобильным коммуникациям, заявило во вторник о покупке программы конвертирования текстовых файлов в звуковые (технология text-to-speech) у компании SpeechWorks. Поступающие на
|20.06.2001
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General Motors начнет сетевую торговлю "Кадиллаками" в Китае
Совместное предприятие General Motors в Шанхае планирует начать продажи автомобилей через интернет, тем самым расширив сеть, которая охватывает уже 40 стран. Шанхайское онлайновое отделение GM - SGM BuyPower, предста
|04.04.2001
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Сайтом General Motors будет управлять сторонняя компания
На прошедшей пресс-конференции компания General Motors заявила о том, что ориентированный на конечных потребителей автомобилей сайт GM, названный BuyPower, перейдет под управление компании RedCelsius. Эта фирма, являющаяся разработчи
|22.02.2001
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General Motors тестирует новую коммерческую интернет-систему
Компания General Motors заключила сделку с Autobytel.com на тестирование новой системы онлайновых продаж автомобилей с привязкой к географическому положению покупателя. По словам представителей GM, тест
|15.12.2000
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На eBay появится реклама General Motors
Компании eBay и General Motors заключили договор о сотрудничестве, сообщает E-Commerce Times. Онлайновый аукцион будет рекламировать компанию General Motors на своем сайте eBay Motors. Как сообщил предс
|08.12.2000
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Ford, DaimlerChrysler и General Motors создадут B2B портал
Американские автомобильные компании Ford Motor Co., DaimlerChrysler Corp. и General Motors Corp. объявили о предстоящем открытии совместного B2B портала, сообщает Yahoo! Actualites. На новой электронной торговой площадке будут продаваться запасные части к автомобилям,
GM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
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