БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics

В России появится новый завод по производству ТВ, холодильников и планшетов стоимостью $400 млн зводство Компания «Регионтранснефть» планирует создать в России завод полного цикла по производству бытовой электроники и компьютерной техники, пишет «Коммерсант». На первом этапе в проект буде

В ГК «САЛАИР» прогнозируют рост стоимости бытовой техники минимум на 8-10% на фоне подорожания топлива повышения цен на ключевые потребительские товары. Например, в сегменте электроники в 2026 г. на фоне нарушения поставок из-за ситуации на Ближнем Востоке, а также дефицита комплектующих, рост цен на бытовую технику к середине года оценивался в 10-20%. При этом, логистические затраты в сегменте составляют от 5 до 15% от конечной стоимости товаров. И с учетом увеличения расходов транспортных

Индонезийский производитель смартфонов и бытовой техники возвращается на российский рынок ут «Известия». О планах вернуться на российский рынок изданию заявил исполнительный вице-президент компании Майкл Джизара (Michael Jizhar). Modena рассматривает также возможности запуска производства бытовой техники в России. Партнеры Modena На данный момент в России ведутся поиски подходящих партнеров, рассказал Джизара. До 2022 г. у Modena был дистрибьютор в России, но он ушел из страны и

Владислав Бакальчук: маркетплейс «М.Видео» в апреле 2026 года вырос в 5 раз год к году АО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, фиксирует ускорение темпов роста собственного маркетплейса. По итогам апрел

TCL представила в России новую линейку телевизоров, аудиосистем и бытовой техники 2026 года явятся на российском рынке в 2026 г. Были представлены телевизоры нового поколения с технологиями SQD-Mini LED и RGB-Mini LED, аудиосистемы и мониторы TCL, а также обновленная линейка кондиционеров и бытовой техники для дома — холодильники и стиральные машины. Отдельным направлением презентации стал новый сегмент мобильных устройств TCL — смартфоны и планшеты с фирменной технологией дисплее

Банк «Русский Стандарт»: средний чек на ремонт электроники и бытовой техники этой зимой снизился на 15% Банк «Русский Стандарт» изучил особенности трат россиян на ремонт цифровой и бытовой техники. По данным эквайринговой сети банка, пик по числу таких платежей приходится на зиму и осень. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт». Услуга по ремонту эле

«Авито»: жители России потратят на покупку бытовой техники в этом году в среднем 46 000 рублей сетях (19%). Сколько тратят и как покупают В этом году опрошенные готовы потратить на покупку новой бытовой техники в среднем 46 000 рублей. Однако 13% закладывают бюджет до 10 тыс. руб., 25% —

Российский завод Bosch восстановил производство и получил 192 миллиона прибыли Восстановление производства Bosch под управлением «Газпрома» восстановил производство бытовой техники и в 2025 г. получил 200 млн руб. прибыли после 1,7 млрд руб. убытков, пишет Р

Чаще всего гаджеты ломаются в Москве и Татарстане: ВСК проанализировал статистику поломок бытовой техники и гаджетов По оценкам Страхового Дома ВСК, большая часть поломок бытовой техники происходит из-за неаккуратности ее владельцев – 78% обращений по страхованию

Weeek: каждый второй удаленный сотрудник отвлекается на бытовые дела сообщили представители Weeek. Об этом CNews сообщили представители Weeek. Какие факторы отвлекают удаленных сотрудников По данным исследования, 46% респондентов назвали основным отвлекающим фактором бытовые процессы: готовку, уборку и время с детьми. На втором месте задачи с низкой значимостью. 28% участников опроса сообщили, что существенная часть рабочего времени уходит на мелкие поручен

В «М.видео» открылась вторая бренд-зона «Сделано в Белоруссии» с товарами белорусских производителей электроники и бытовой техники нное в национальном стиле Белоруссии, стало второй площадкой для демонстрации широкого ассортимента бытовой техники и электроники, производимой в Белоруссии. Особое внимание в новой локации уде

Zigmund & Shtain и Kokoc Group усилили продажи в категории бытовой техники с помощью инструментов рекламной платформы в экосистеме «Т-Банка» тах, где решение о покупке принимается не сразу и требует длительного сравнения моделей. Комментарии Мансур Ямлиханов, коммерческий директор рекламной платформы в экосистеме «Т-Банка»: «Для брендов в БТиЭ ключевой вопрос, как реклама помогает пройти длинный цикл выбора и довести покупателя до решения. В рекламной платформе мы обычно настраиваем кампанию так, чтобы она работала как ускорител

Продажи крупной бытовой техники на маркетплейсе «М.видео» выросли в 1,5 раза в III квартале 2025 года денежном выражениях, а Indesit – с долей около 3% в количественном и 4%. Руководитель департамента «Крупная бытовая техника» компании «М.видео» Михаил Просвирнин: «Сегмент крупной бытовой техни

Каждый пятый ИТ-специалист отдыхает от семьи и быта в коворкинге иться в тишине, уйти в переговорную с повышенной шумоизоляцией. При этом 22% отмечают повышенную эффективность при работе из коворкинга или кафе, а 19% и вовсе признались, что отдыхают там от семьи и быта. «Покупая квартиру, люди все чаще думают не о стенах, а о том, как они будут жить. Рост числа тех, кто работает из дома, меняет запрос к жилью — коворкинги становятся не бонусом, а частью

Более 93 тыс. тонн переработанной электроники: как столичные предприятия создают экономику замкнутого цикла ованные промышленностью решения из вторсырья. Старый пластик превращают в востребованные на рынке гранулы для строительства и автопрома, а извлеченные металлы используют повторно в производстве новой бытовой техники и оборудования. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. «Сегодня столичная п

Самые уязвимые мобильные приложения – сервисы доставки готовой еды, товаров для дома и дачи, онлайн-аптеки рных сервисов доставки готовой еды, онлайн-аптек, маркетплейсов по продаже товаров для дома и дачи, бытовой техники и электроники, сервисов доставки цветов. Об этом CNews сообщили представители

Рынок бытовой техники и электроники: охлаждение в офлайне и сегментация спроса в онлайне «ЮMoney») и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» изучили ситуацию на рынке бытовой техники и электроники в России. Сегмент показывает интересную динамику: покупок в офл

«Яндекс Маркет» введет отметку «оригинал» для бытовой техники, электроники и ряда других товаров «Яндекс Маркет» вводит отметку «оригинал» для товаров в категориях бытовой техники, электроники, автотоваров, спортивных товаров, продуктов питания и бытовой химии. Этот значок подтверждает, что служба контроля качества «Яндекс Маркета» дополнительно пр

«Авито»: треть россиян выбирает российские бренды бытовой техники алитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» опросили 10 тыс. россиян и узнали, как часто они покупают бытовую технику и пользуются ли устройствами, доставшимися от родственников. Оказалось, что б

«М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала рост продаж малой бытовой техники и ноутбуков в преддверии старта нового учебного года ссияне чаще всего приобретают накануне 1 сентября. Наибольший рост спроса отмечен в категории малой бытовой техники. По данным ритейлера, в топ-20 категорий продаж вошли соковыжималки, кухонные

Исследование Data Insight и «Яндекс Пэй для бизнеса»: 59% покупателей продолжают приобретать товары в независимом ритейле шести категорий: одежда, обувь и аксессуары, продукты питания, косметика, ювелирные украшения, DIY, электроника и бытовая техника. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Основные вывод

«Корус Консалтинг» роботизирует склады дистрибьютора цифровой и бытовой техники S3 ить бесперебойную работу 24/7. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». S3 — многопрофильный дистрибьютор и производитель, ассортимент которого включает более 14 тыс. наименований: бытовую технику, электронику, товары для дома, фототехнику, товары для сада и огорода, а также строительно-электромонтажные материалы. Компания предлагает полный спектр услуг – от складской лог

Потребительский патриотизм: В России вырос спрос на отечественные бренды электроники и бытовой техники овые бренды получают доступ к огромной аудитории потребителей», — отметил руководитель направления «Электроника и бытовая техника» Wildberries & Russ Максим Сапунов. Известные большие бренды та

Производитель бытовой и автохимии Grass переходит на интеллектуальное прогнозирование спроса от Novo BI Российский производитель бытовой и автохимии с оборотом 34 млрд руб. за 2024 г. Grass сделал стратегическую ставку на цифровизацию: совместно с компанией Novo BI запустили совместный проект по внедрению системы Novo Fo

В России обвал рынка бытовой техники из-за роста цен. Холодильники и стиральные машины перестают покупать, особенно китайские сийского рынка полностью производится в Липецке. fabrikasimf / FreePik По прогнозам, падение продаж бытовой техники в России продолжится как минимум до конца 2025 года Тройку лидеров замыкает т

Банк «Русский Стандарт»: когда россияне чаще всего ремонтируют электронику и бытовую технику Банк «Русский Стандарт» изучил особенности трат россиян на ремонт цифровой и бытовой техники. По данным эквайринговой сети банка, традиционно пик по числу таких платежей

«Авито Услуги»: повышение цен на бытовую технику подстегнуло спрос на услуги мастеров по ее ремонту По данным «Авито Услуг», спрос на ремонт бытовой техники стабильно высокий — растет как интерес потребителей к таким услугам, так и предложение от исполнителей. Россияне предпочитают чинить неисправную технику, потому что цены на нову

«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на мелкую бытовую технику на 15,5% в 2024 году 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Руководитель департамента «Мелкая бытовая техника» компании «М.Видео-Эльдорадо» Ольга Акулинина: «Мелкая бытовая техника

Банк «Русский Стандарт»: 24% покупок бытовой и цифровой техники популярных марок приходится на российские и белорусские озреваемой пятерке – у российских и белорусских брендов. Доля кассовых чеков, где встречалась такая бытовая техника и электроника составила 24%. Годом ранее показатель составлял 28%, а в первом

Больше половины россиян покупают бытовую технику онлайн иям покупателей и формирует новые стандарты сервиса на российском рынке», — руководитель категории «крупная бытовая техника» компании «М.Видео-Эльдорадо» Михаил Просвирнин. При выборе холодильн

LG частично возобновила производство бытовой техники в России для продаж электроники на отечественном рынке орохово, об этом пишет RB.RU. По информации источников RB.RU, LG частично восстановила выпуск такой бытовой техники, как стиральные машины и холодильники. Представитель крупного оптового постав

«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж товаров российских брендов бытовой техники и электроники до 164% на рынке России в 2024 году «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж отечественных брендов бытовой техники и электроники в 2024 г. на рынке России. Коммерческий директор «М.Видео-Эльдо

В России из-за высокой ключевой ставки обвалился импорт ПК, смартфонов и бытовой техники. Прогнозы на ближайшее будущее мрачные ся незначительным сокращением, однако опрошенные изданием эксперты не сомневаются – это лишь начало, и в 2025 г. ситуация резко усугубится. По их прогнозам, к концу 2025 г. обвал импорта одной только бытовой техники может достичь 30% в сравнении с показателями 2024 г. В конце октября 2023 г. Центробанк повысил ключевую ставку до 21%, что является абсолютным антирекордом за последние 12 лет.

«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж крупной бытовой техники на 12% за 2024 год 9 млн единиц. Это подтверждает стабильный спрос на встраиваемую технику. Руководитель департамента «Крупная бытовая техника» группы «М.Видео-Эльдорадо» Михаил Просвирнин: «Рынок крупной бытовой

AppMetrica: выручка приложений российских e-commerce брендов выросла на 57% 23 г. География: Россия. В выборку вошли приложения из категорий FoodRetail, FMCG, Fashion, Beauty, БТиЭ, «Аптеки», «Мебель» и DIY.

Лучшая бытовая техника Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM рынке с положительной стороны: устройства Dreame оснащены самыми продвинутыми технологиями на рынке бытовой техники для уборки дома.Робот-пылесос Dreame X40 Ultra Complete Одна из самых интерес

«Авито Услуги»: спрос россиян на установку бытовой техники вырос в два раза 2,7 раза (+175%). Спрос на установку посудомоечных машин вызван желанием россиян сократить время на бытовые дела, особенно перед началом праздников, когда забот о доме становится больше. Предло

«Авито Услуги»: кондиционеры, холодильники и кофемашины — что россияне чаще ремонтируют осенью Аналитики «Авито Услуг» выяснили, как изменился спрос на ремонт бытовой техники в России. Осенью 2024 г. у россиян вырос спрос на ремонт и обслуживание бы

Вместо всех планов – в магазин. Из-за курса рубля в России резко дорожает техника. Возможен дефицит. Опрос Рубль вниз – цены вверх Отечественные и зарубежные вендоры бытовой техники уведомили ритейлеров и дистрибьюторов о повышении отпускных цен в среднем на