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БТиЭ Бытовая техника и электроника Home Appliance Household appliances and electronics
- БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics
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- БТиЭ - Пароочиститель - Steam Cleaner
- БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка
- БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine
- БТиЭ - Утюг - Гладильные доски
- БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - масляный электрический радиатор
- БТиЭ - Теплый пол - Underfloor heating
- БТиЭ - Стеклоочиститель - Windscreen wiper
- БТиЭ - Защита от протечек воды
СОБЫТИЯ
|06.07.2026
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В России появится новый завод по производству ТВ, холодильников и планшетов стоимостью $400 млн
зводство Компания «Регионтранснефть» планирует создать в России завод полного цикла по производству бытовой электроники и компьютерной техники, пишет «Коммерсант». На первом этапе в проект буде
|01.07.2026
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В ГК «САЛАИР» прогнозируют рост стоимости бытовой техники минимум на 8-10% на фоне подорожания топлива
повышения цен на ключевые потребительские товары. Например, в сегменте электроники в 2026 г. на фоне нарушения поставок из-за ситуации на Ближнем Востоке, а также дефицита комплектующих, рост цен на бытовую технику к середине года оценивался в 10-20%. При этом, логистические затраты в сегменте составляют от 5 до 15% от конечной стоимости товаров. И с учетом увеличения расходов транспортных
|22.06.2026
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Индонезийский производитель смартфонов и бытовой техники возвращается на российский рынок
ут «Известия». О планах вернуться на российский рынок изданию заявил исполнительный вице-президент компании Майкл Джизара (Michael Jizhar). Modena рассматривает также возможности запуска производства бытовой техники в России. Партнеры Modena На данный момент в России ведутся поиски подходящих партнеров, рассказал Джизара. До 2022 г. у Modena был дистрибьютор в России, но он ушел из страны и
|13.05.2026
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Владислав Бакальчук: маркетплейс «М.Видео» в апреле 2026 года вырос в 5 раз год к году
АО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, фиксирует ускорение темпов роста собственного маркетплейса. По итогам апрел
|23.03.2026
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TCL представила в России новую линейку телевизоров, аудиосистем и бытовой техники 2026 года
явятся на российском рынке в 2026 г. Были представлены телевизоры нового поколения с технологиями SQD-Mini LED и RGB-Mini LED, аудиосистемы и мониторы TCL, а также обновленная линейка кондиционеров и бытовой техники для дома — холодильники и стиральные машины. Отдельным направлением презентации стал новый сегмент мобильных устройств TCL — смартфоны и планшеты с фирменной технологией дисплее
|17.03.2026
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Банк «Русский Стандарт»: средний чек на ремонт электроники и бытовой техники этой зимой снизился на 15%
Банк «Русский Стандарт» изучил особенности трат россиян на ремонт цифровой и бытовой техники. По данным эквайринговой сети банка, пик по числу таких платежей приходится на зиму и осень. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт». Услуга по ремонту эле
|16.03.2026
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«Авито»: жители России потратят на покупку бытовой техники в этом году в среднем 46 000 рублей
сетях (19%). Сколько тратят и как покупают В этом году опрошенные готовы потратить на покупку новой бытовой техники в среднем 46 000 рублей. Однако 13% закладывают бюджет до 10 тыс. руб., 25% —
|16.03.2026
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Российский завод Bosch восстановил производство и получил 192 миллиона прибыли
Восстановление производства Bosch под управлением «Газпрома» восстановил производство бытовой техники и в 2025 г. получил 200 млн руб. прибыли после 1,7 млрд руб. убытков, пишет Р
|03.03.2026
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Чаще всего гаджеты ломаются в Москве и Татарстане: ВСК проанализировал статистику поломок бытовой техники и гаджетов
По оценкам Страхового Дома ВСК, большая часть поломок бытовой техники происходит из-за неаккуратности ее владельцев – 78% обращений по страхованию
|27.02.2026
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Weeek: каждый второй удаленный сотрудник отвлекается на бытовые дела
сообщили представители Weeek. Об этом CNews сообщили представители Weeek. Какие факторы отвлекают удаленных сотрудников По данным исследования, 46% респондентов назвали основным отвлекающим фактором бытовые процессы: готовку, уборку и время с детьми. На втором месте задачи с низкой значимостью. 28% участников опроса сообщили, что существенная часть рабочего времени уходит на мелкие поручен
|16.02.2026
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В «М.видео» открылась вторая бренд-зона «Сделано в Белоруссии» с товарами белорусских производителей электроники и бытовой техники
нное в национальном стиле Белоруссии, стало второй площадкой для демонстрации широкого ассортимента бытовой техники и электроники, производимой в Белоруссии. Особое внимание в новой локации уде
|21.01.2026
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Zigmund & Shtain и Kokoc Group усилили продажи в категории бытовой техники с помощью инструментов рекламной платформы в экосистеме «Т-Банка»
тах, где решение о покупке принимается не сразу и требует длительного сравнения моделей. Комментарии Мансур Ямлиханов, коммерческий директор рекламной платформы в экосистеме «Т-Банка»: «Для брендов в БТиЭ ключевой вопрос, как реклама помогает пройти длинный цикл выбора и довести покупателя до решения. В рекламной платформе мы обычно настраиваем кампанию так, чтобы она работала как ускорител
|10.11.2025
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Продажи крупной бытовой техники на маркетплейсе «М.видео» выросли в 1,5 раза в III квартале 2025 года
денежном выражениях, а Indesit – с долей около 3% в количественном и 4%. Руководитель департамента «Крупная бытовая техника» компании «М.видео» Михаил Просвирнин: «Сегмент крупной бытовой техни
|05.11.2025
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Каждый пятый ИТ-специалист отдыхает от семьи и быта в коворкинге
иться в тишине, уйти в переговорную с повышенной шумоизоляцией. При этом 22% отмечают повышенную эффективность при работе из коворкинга или кафе, а 19% и вовсе признались, что отдыхают там от семьи и быта. «Покупая квартиру, люди все чаще думают не о стенах, а о том, как они будут жить. Рост числа тех, кто работает из дома, меняет запрос к жилью — коворкинги становятся не бонусом, а частью
|05.11.2025
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Более 93 тыс. тонн переработанной электроники: как столичные предприятия создают экономику замкнутого цикла
ованные промышленностью решения из вторсырья. Старый пластик превращают в востребованные на рынке гранулы для строительства и автопрома, а извлеченные металлы используют повторно в производстве новой бытовой техники и оборудования. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. «Сегодня столичная п
|29.10.2025
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Самые уязвимые мобильные приложения – сервисы доставки готовой еды, товаров для дома и дачи, онлайн-аптеки
рных сервисов доставки готовой еды, онлайн-аптек, маркетплейсов по продаже товаров для дома и дачи, бытовой техники и электроники, сервисов доставки цветов. Об этом CNews сообщили представители
|24.09.2025
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Рынок бытовой техники и электроники: охлаждение в офлайне и сегментация спроса в онлайне
«ЮMoney») и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» изучили ситуацию на рынке бытовой техники и электроники в России. Сегмент показывает интересную динамику: покупок в офл
|10.09.2025
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«Яндекс Маркет» введет отметку «оригинал» для бытовой техники, электроники и ряда других товаров
«Яндекс Маркет» вводит отметку «оригинал» для товаров в категориях бытовой техники, электроники, автотоваров, спортивных товаров, продуктов питания и бытовой химии. Этот значок подтверждает, что служба контроля качества «Яндекс Маркета» дополнительно пр
|04.09.2025
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«Авито»: треть россиян выбирает российские бренды бытовой техники
алитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» опросили 10 тыс. россиян и узнали, как часто они покупают бытовую технику и пользуются ли устройствами, доставшимися от родственников. Оказалось, что б
|25.08.2025
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«М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала рост продаж малой бытовой техники и ноутбуков в преддверии старта нового учебного года
ссияне чаще всего приобретают накануне 1 сентября. Наибольший рост спроса отмечен в категории малой бытовой техники. По данным ритейлера, в топ-20 категорий продаж вошли соковыжималки, кухонные
|31.07.2025
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Исследование Data Insight и «Яндекс Пэй для бизнеса»: 59% покупателей продолжают приобретать товары в независимом ритейле
шести категорий: одежда, обувь и аксессуары, продукты питания, косметика, ювелирные украшения, DIY, электроника и бытовая техника. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Основные вывод
|29.07.2025
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«Корус Консалтинг» роботизирует склады дистрибьютора цифровой и бытовой техники S3
ить бесперебойную работу 24/7. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». S3 — многопрофильный дистрибьютор и производитель, ассортимент которого включает более 14 тыс. наименований: бытовую технику, электронику, товары для дома, фототехнику, товары для сада и огорода, а также строительно-электромонтажные материалы. Компания предлагает полный спектр услуг – от складской лог
|16.07.2025
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Потребительский патриотизм: В России вырос спрос на отечественные бренды электроники и бытовой техники
овые бренды получают доступ к огромной аудитории потребителей», — отметил руководитель направления «Электроника и бытовая техника» Wildberries & Russ Максим Сапунов. Известные большие бренды та
|16.06.2025
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Производитель бытовой и автохимии Grass переходит на интеллектуальное прогнозирование спроса от Novo BI
Российский производитель бытовой и автохимии с оборотом 34 млрд руб. за 2024 г. Grass сделал стратегическую ставку на цифровизацию: совместно с компанией Novo BI запустили совместный проект по внедрению системы Novo Fo
|29.05.2025
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В России обвал рынка бытовой техники из-за роста цен. Холодильники и стиральные машины перестают покупать, особенно китайские
сийского рынка полностью производится в Липецке. fabrikasimf / FreePik По прогнозам, падение продаж бытовой техники в России продолжится как минимум до конца 2025 года Тройку лидеров замыкает т
|26.05.2025
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Банк «Русский Стандарт»: когда россияне чаще всего ремонтируют электронику и бытовую технику
Банк «Русский Стандарт» изучил особенности трат россиян на ремонт цифровой и бытовой техники. По данным эквайринговой сети банка, традиционно пик по числу таких платежей
|28.04.2025
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«Авито Услуги»: повышение цен на бытовую технику подстегнуло спрос на услуги мастеров по ее ремонту
По данным «Авито Услуг», спрос на ремонт бытовой техники стабильно высокий — растет как интерес потребителей к таким услугам, так и предложение от исполнителей. Россияне предпочитают чинить неисправную технику, потому что цены на нову
|24.04.2025
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«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на мелкую бытовую технику на 15,5% в 2024 году
2023 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Руководитель департамента «Мелкая бытовая техника» компании «М.Видео-Эльдорадо» Ольга Акулинина: «Мелкая бытовая техника
|18.04.2025
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Банк «Русский Стандарт»: 24% покупок бытовой и цифровой техники популярных марок приходится на российские и белорусские
озреваемой пятерке – у российских и белорусских брендов. Доля кассовых чеков, где встречалась такая бытовая техника и электроника составила 24%. Годом ранее показатель составлял 28%, а в первом
|15.04.2025
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Больше половины россиян покупают бытовую технику онлайн
иям покупателей и формирует новые стандарты сервиса на российском рынке», — руководитель категории «крупная бытовая техника» компании «М.Видео-Эльдорадо» Михаил Просвирнин. При выборе холодильн
|20.03.2025
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LG частично возобновила производство бытовой техники в России для продаж электроники на отечественном рынке
орохово, об этом пишет RB.RU. По информации источников RB.RU, LG частично восстановила выпуск такой бытовой техники, как стиральные машины и холодильники. Представитель крупного оптового постав
|24.02.2025
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«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж товаров российских брендов бытовой техники и электроники до 164% на рынке России в 2024 году
«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж отечественных брендов бытовой техники и электроники в 2024 г. на рынке России. Коммерческий директор «М.Видео-Эльдо
|17.02.2025
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В России из-за высокой ключевой ставки обвалился импорт ПК, смартфонов и бытовой техники. Прогнозы на ближайшее будущее мрачные
ся незначительным сокращением, однако опрошенные изданием эксперты не сомневаются – это лишь начало, и в 2025 г. ситуация резко усугубится. По их прогнозам, к концу 2025 г. обвал импорта одной только бытовой техники может достичь 30% в сравнении с показателями 2024 г. В конце октября 2023 г. Центробанк повысил ключевую ставку до 21%, что является абсолютным антирекордом за последние 12 лет.
|30.01.2025
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«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж крупной бытовой техники на 12% за 2024 год
9 млн единиц. Это подтверждает стабильный спрос на встраиваемую технику. Руководитель департамента «Крупная бытовая техника» группы «М.Видео-Эльдорадо» Михаил Просвирнин: «Рынок крупной бытовой
|26.12.2024
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AppMetrica: выручка приложений российских e-commerce брендов выросла на 57%
23 г. География: Россия. В выборку вошли приложения из категорий FoodRetail, FMCG, Fashion, Beauty, БТиЭ, «Аптеки», «Мебель» и DIY.
|21.12.2024
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Лучшая бытовая техника Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM
рынке с положительной стороны: устройства Dreame оснащены самыми продвинутыми технологиями на рынке бытовой техники для уборки дома.Робот-пылесос Dreame X40 Ultra Complete Одна из самых интерес
|18.12.2024
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«Авито Услуги»: спрос россиян на установку бытовой техники вырос в два раза
2,7 раза (+175%). Спрос на установку посудомоечных машин вызван желанием россиян сократить время на бытовые дела, особенно перед началом праздников, когда забот о доме становится больше. Предло
|29.11.2024
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«Авито Услуги»: кондиционеры, холодильники и кофемашины — что россияне чаще ремонтируют осенью
Аналитики «Авито Услуг» выяснили, как изменился спрос на ремонт бытовой техники в России. Осенью 2024 г. у россиян вырос спрос на ремонт и обслуживание бы
|28.11.2024
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Вместо всех планов – в магазин. Из-за курса рубля в России резко дорожает техника. Возможен дефицит. Опрос
Рубль вниз – цены вверх Отечественные и зарубежные вендоры бытовой техники уведомили ритейлеров и дистрибьюторов о повышении отпускных цен в среднем на
|18.11.2024
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Грядет сокращение производства российской бытовой техники. Китай не поможет, сборка техники там уже не выгодна
повлекшая за собой удорожание всех видов кредитов, стала проблемой для отечественных производителей бытовой техники. Как пишет «Коммерсант», многие из них уже готовятся к сокращению в 2025 г. о
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