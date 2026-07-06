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БТиЭ Бытовая техника и электроника Home Appliance Household appliances and electronics

БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics

 

Даешь качество бытовой техники! (Завьялов В.) 1979-е годы. Даешь качество бытовой техники! (Завьялов В.) 1979-е годы.
«Долой кухонное рабство! Даешь новый быт», 1931 Худ. Г. Шегаль «Долой кухонное рабство! Даешь новый быт», 1931 Худ. Г. Шегаль

СОБЫТИЯ


06.07.2026 В России появится новый завод по производству ТВ, холодильников и планшетов стоимостью $400 млн

зводство Компания «Регионтранснефть» планирует создать в России завод полного цикла по производству бытовой электроники и компьютерной техники, пишет «Коммерсант». На первом этапе в проект буде
01.07.2026 В ГК «САЛАИР» прогнозируют рост стоимости бытовой техники минимум на 8-10% на фоне подорожания топлива

повышения цен на ключевые потребительские товары. Например, в сегменте электроники в 2026 г. на фоне нарушения поставок из-за ситуации на Ближнем Востоке, а также дефицита комплектующих, рост цен на бытовую технику к середине года оценивался в 10-20%. При этом, логистические затраты в сегменте составляют от 5 до 15% от конечной стоимости товаров. И с учетом увеличения расходов транспортных
22.06.2026 Индонезийский производитель смартфонов и бытовой техники возвращается на российский рынок

ут «Известия». О планах вернуться на российский рынок изданию заявил исполнительный вице-президент компании Майкл Джизара (Michael Jizhar). Modena рассматривает также возможности запуска производства бытовой техники в России. Партнеры Modena На данный момент в России ведутся поиски подходящих партнеров, рассказал Джизара. До 2022 г. у Modena был дистрибьютор в России, но он ушел из страны и
13.05.2026 Владислав Бакальчук: маркетплейс «М.Видео» в апреле 2026 года вырос в 5 раз год к году

АО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, фиксирует ускорение темпов роста собственного маркетплейса. По итогам апрел
23.03.2026 TCL представила в России новую линейку телевизоров, аудиосистем и бытовой техники 2026 года

явятся на российском рынке в 2026 г. Были представлены телевизоры нового поколения с технологиями SQD-Mini LED и RGB-Mini LED, аудиосистемы и мониторы TCL, а также обновленная линейка кондиционеров и бытовой техники для дома — холодильники и стиральные машины. Отдельным направлением презентации стал новый сегмент мобильных устройств TCL — смартфоны и планшеты с фирменной технологией дисплее
17.03.2026 Банк «Русский Стандарт»: средний чек на ремонт электроники и бытовой техники этой зимой снизился на 15%

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности трат россиян на ремонт цифровой и бытовой техники. По данным эквайринговой сети банка, пик по числу таких платежей приходится на зиму и осень. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт». Услуга по ремонту эле
16.03.2026 «Авито»: жители России потратят на покупку бытовой техники в этом году в среднем 46 000 рублей

сетях (19%). Сколько тратят и как покупают В этом году опрошенные готовы потратить на покупку новой бытовой техники в среднем 46 000 рублей. Однако 13% закладывают бюджет до 10 тыс. руб., 25% —
16.03.2026 Российский завод Bosch восстановил производство и получил 192 миллиона прибыли

Восстановление производства Bosch под управлением «Газпрома» восстановил производство бытовой техники и в 2025 г. получил 200 млн руб. прибыли после 1,7 млрд руб. убытков, пишет Р
03.03.2026 Чаще всего гаджеты ломаются в Москве и Татарстане: ВСК проанализировал статистику поломок бытовой техники и гаджетов

По оценкам Страхового Дома ВСК, большая часть поломок бытовой техники происходит из-за неаккуратности ее владельцев – 78% обращений по страхованию

27.02.2026 Weeek: каждый второй удаленный сотрудник отвлекается на бытовые дела

сообщили представители Weeek. Об этом CNews сообщили представители Weeek. Какие факторы отвлекают удаленных сотрудников По данным исследования, 46% респондентов назвали основным отвлекающим фактором бытовые процессы: готовку, уборку и время с детьми. На втором месте задачи с низкой значимостью. 28% участников опроса сообщили, что существенная часть рабочего времени уходит на мелкие поручен
16.02.2026 В «М.видео» открылась вторая бренд-зона «Сделано в Белоруссии» с товарами белорусских производителей электроники и бытовой техники

нное в национальном стиле Белоруссии, стало второй площадкой для демонстрации широкого ассортимента бытовой техники и электроники, производимой в Белоруссии. Особое внимание в новой локации уде
21.01.2026 Zigmund & Shtain и Kokoc Group усилили продажи в категории бытовой техники с помощью инструментов рекламной платформы в экосистеме «Т-Банка»

тах, где решение о покупке принимается не сразу и требует длительного сравнения моделей. Комментарии Мансур Ямлиханов, коммерческий директор рекламной платформы в экосистеме «Т-Банка»: «Для брендов в БТиЭ ключевой вопрос, как реклама помогает пройти длинный цикл выбора и довести покупателя до решения. В рекламной платформе мы обычно настраиваем кампанию так, чтобы она работала как ускорител
10.11.2025 Продажи крупной бытовой техники на маркетплейсе «М.видео» выросли в 1,5 раза в III квартале 2025 года

денежном выражениях, а Indesit – с долей около 3% в количественном и 4%. Руководитель департамента «Крупная бытовая техника» компании «М.видео» Михаил Просвирнин: «Сегмент крупной бытовой техни
05.11.2025 Каждый пятый ИТ-специалист отдыхает от семьи и быта в коворкинге

иться в тишине, уйти в переговорную с повышенной шумоизоляцией. При этом 22% отмечают повышенную эффективность при работе из коворкинга или кафе, а 19% и вовсе признались, что отдыхают там от семьи и быта. «Покупая квартиру, люди все чаще думают не о стенах, а о том, как они будут жить. Рост числа тех, кто работает из дома, меняет запрос к жилью — коворкинги становятся не бонусом, а частью

05.11.2025 Более 93 тыс. тонн переработанной электроники: как столичные предприятия создают экономику замкнутого цикла

ованные промышленностью решения из вторсырья. Старый пластик превращают в востребованные на рынке гранулы для строительства и автопрома, а извлеченные металлы используют повторно в производстве новой бытовой техники и оборудования. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. «Сегодня столичная п
29.10.2025 Самые уязвимые мобильные приложения – сервисы доставки готовой еды, товаров для дома и дачи, онлайн-аптеки

рных сервисов доставки готовой еды, онлайн-аптек, маркетплейсов по продаже товаров для дома и дачи, бытовой техники и электроники, сервисов доставки цветов. Об этом CNews сообщили представители
24.09.2025 Рынок бытовой техники и электроники: охлаждение в офлайне и сегментация спроса в онлайне

«ЮMoney») и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» изучили ситуацию на рынке бытовой техники и электроники в России. Сегмент показывает интересную динамику: покупок в офл
10.09.2025 «Яндекс Маркет» введет отметку «оригинал» для бытовой техники, электроники и ряда других товаров

«Яндекс Маркет» вводит отметку «оригинал» для товаров в категориях бытовой техники, электроники, автотоваров, спортивных товаров, продуктов питания и бытовой химии. Этот значок подтверждает, что служба контроля качества «Яндекс Маркета» дополнительно пр
04.09.2025 «Авито»: треть россиян выбирает российские бренды бытовой техники

алитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» опросили 10 тыс. россиян и узнали, как часто они покупают бытовую технику и пользуются ли устройствами, доставшимися от родственников. Оказалось, что б
25.08.2025 «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала рост продаж малой бытовой техники и ноутбуков в преддверии старта нового учебного года

ссияне чаще всего приобретают накануне 1 сентября. Наибольший рост спроса отмечен в категории малой бытовой техники. По данным ритейлера, в топ-20 категорий продаж вошли соковыжималки, кухонные
31.07.2025 Исследование Data Insight и «Яндекс Пэй для бизнеса»: 59% покупателей продолжают приобретать товары в независимом ритейле

шести категорий: одежда, обувь и аксессуары, продукты питания, косметика, ювелирные украшения, DIY, электроника и бытовая техника. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Основные вывод
29.07.2025 «Корус Консалтинг» роботизирует склады дистрибьютора цифровой и бытовой техники S3

ить бесперебойную работу 24/7. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». S3 — многопрофильный дистрибьютор и производитель, ассортимент которого включает более 14 тыс. наименований: бытовую технику, электронику, товары для дома, фототехнику, товары для сада и огорода, а также строительно-электромонтажные материалы. Компания предлагает полный спектр услуг – от складской лог
16.07.2025 Потребительский патриотизм: В России вырос спрос на отечественные бренды электроники и бытовой техники

овые бренды получают доступ к огромной аудитории потребителей», — отметил руководитель направления «Электроника и бытовая техника» Wildberries & Russ Максим Сапунов. Известные большие бренды та
16.06.2025 Производитель бытовой и автохимии Grass переходит на интеллектуальное прогнозирование спроса от Novo BI

Российский производитель бытовой и автохимии с оборотом 34 млрд руб. за 2024 г. Grass сделал стратегическую ставку на цифровизацию: совместно с компанией Novo BI запустили совместный проект по внедрению системы Novo Fo
29.05.2025 В России обвал рынка бытовой техники из-за роста цен. Холодильники и стиральные машины перестают покупать, особенно китайские

сийского рынка полностью производится в Липецке. fabrikasimf / FreePik По прогнозам, падение продаж бытовой техники в России продолжится как минимум до конца 2025 года Тройку лидеров замыкает т
26.05.2025 Банк «Русский Стандарт»: когда россияне чаще всего ремонтируют электронику и бытовую технику

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности трат россиян на ремонт цифровой и бытовой техники. По данным эквайринговой сети банка, традиционно пик по числу таких платежей

28.04.2025 «Авито Услуги»: повышение цен на бытовую технику подстегнуло спрос на услуги мастеров по ее ремонту

По данным «Авито Услуг», спрос на ремонт бытовой техники стабильно высокий — растет как интерес потребителей к таким услугам, так и предложение от исполнителей. Россияне предпочитают чинить неисправную технику, потому что цены на нову
24.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на мелкую бытовую технику на 15,5% в 2024 году

2023 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Руководитель департамента «Мелкая бытовая техника» компании «М.Видео-Эльдорадо» Ольга Акулинина: «Мелкая бытовая техника
18.04.2025 Банк «Русский Стандарт»: 24% покупок бытовой и цифровой техники популярных марок приходится на российские и белорусские

озреваемой пятерке – у российских и белорусских брендов. Доля кассовых чеков, где встречалась такая бытовая техника и электроника составила 24%. Годом ранее показатель составлял 28%, а в первом
15.04.2025 Больше половины россиян покупают бытовую технику онлайн

иям покупателей и формирует новые стандарты сервиса на российском рынке», — руководитель категории «крупная бытовая техника» компании «М.Видео-Эльдорадо» Михаил Просвирнин. При выборе холодильн
20.03.2025 LG частично возобновила производство бытовой техники в России для продаж электроники на отечественном рынке

орохово, об этом пишет RB.RU. По информации источников RB.RU, LG частично восстановила выпуск такой бытовой техники, как стиральные машины и холодильники. Представитель крупного оптового постав
24.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж товаров российских брендов бытовой техники и электроники до 164% на рынке России в 2024 году

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж отечественных брендов бытовой техники и электроники в 2024 г. на рынке России. Коммерческий директор «М.Видео-Эльдо
17.02.2025 В России из-за высокой ключевой ставки обвалился импорт ПК, смартфонов и бытовой техники. Прогнозы на ближайшее будущее мрачные

ся незначительным сокращением, однако опрошенные изданием эксперты не сомневаются – это лишь начало, и в 2025 г. ситуация резко усугубится. По их прогнозам, к концу 2025 г. обвал импорта одной только бытовой техники может достичь 30% в сравнении с показателями 2024 г. В конце октября 2023 г. Центробанк повысил ключевую ставку до 21%, что является абсолютным антирекордом за последние 12 лет.
30.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж крупной бытовой техники на 12% за 2024 год

9 млн единиц. Это подтверждает стабильный спрос на встраиваемую технику. Руководитель департамента «Крупная бытовая техника» группы «М.Видео-Эльдорадо» Михаил Просвирнин: «Рынок крупной бытовой
26.12.2024 AppMetrica: выручка приложений российских e-commerce брендов выросла на 57%

23 г. География: Россия. В выборку вошли приложения из категорий FoodRetail, FMCG, Fashion, Beauty, БТиЭ, «Аптеки», «Мебель» и DIY.
21.12.2024 Лучшая бытовая техника Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

рынке с положительной стороны: устройства Dreame оснащены самыми продвинутыми технологиями на рынке бытовой техники для уборки дома.Робот-пылесос Dreame X40 Ultra Complete Одна из самых интерес
18.12.2024 «Авито Услуги»: спрос россиян на установку бытовой техники вырос в два раза

2,7 раза (+175%). Спрос на установку посудомоечных машин вызван желанием россиян сократить время на бытовые дела, особенно перед началом праздников, когда забот о доме становится больше. Предло
29.11.2024 «Авито Услуги»: кондиционеры, холодильники и кофемашины — что россияне чаще ремонтируют осенью

Аналитики «Авито Услуг» выяснили, как изменился спрос на ремонт бытовой техники в России. Осенью 2024 г. у россиян вырос спрос на ремонт и обслуживание бы
28.11.2024 Вместо всех планов – в магазин. Из-за курса рубля в России резко дорожает техника. Возможен дефицит. Опрос

Рубль вниз – цены вверх Отечественные и зарубежные вендоры бытовой техники уведомили ритейлеров и дистрибьюторов о повышении отпускных цен в среднем на

18.11.2024 Грядет сокращение производства российской бытовой техники. Китай не поможет, сборка техники там уже не выгодна

повлекшая за собой удорожание всех видов кредитов, стала проблемой для отечественных производителей бытовой техники. Как пишет «Коммерсант», многие из них уже готовятся к сокращению в 2025 г. о

Публикаций - 6169, упоминаний - 7799

БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 898
Apple Inc 13154 459
LG Electronics 3735 399
Sony 6739 367
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 300
Yandex - Яндекс 9215 298
Philips 2099 290
Intel Corporation 12811 282
Microsoft Corporation 25774 265
Xiaomi - Сяоми 2231 252
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 220
Toshiba Corporation 2980 212
Huawei 4675 205
Google LLC 12687 182
МегаФон 10742 174
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 162
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 160
Siemens AG - Siemens Group 2673 148
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 136
HP Inc. 5883 129
IBM - International Business Machines Corp 9699 128
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 125
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 116
Sharp Corporation 1062 114
Hitachi - Хитачи 1501 105
Dell EMC 5180 104
Haier Group 230 103
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 100
Lenovo Motorola 3566 100
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 98
9594 97
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 91
Acer Group - Acer Inc 2776 89
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 89
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 88
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 86
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 83
Ланит - diHouse - Дихаус 264 83
Lenovo Group 2446 80
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 79
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 956
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 155
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 136
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 134
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 127
Miele - Миле 139 102
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 101
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 100
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 100
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 79
Dyson 157 75
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 70
Связной ГК 1401 66
Hansa - Ханса 114 63
Groupe SEB - Tefal 108 62
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 61
Евросеть 1421 60
Haier - Candy Group - Канди 101 60
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 57
Beko - Beko Electronics 83 57
Почта России ПАО 2370 47
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 41
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 41
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 41
Россети Ленэнерго 1699 40
Braun GmbH 79 39
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 38
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 38
Hyundai Motor Company 436 36
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 34
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 33
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 33
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 32
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 31
Kärcher - Karcher - Керхер 74 31
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 31
Daewoo 103 30
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 29
Белый Ветер 365 28
Bosch - Gaggenau 36 28
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 99
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 86
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 81
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 79
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 75
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 57
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 49
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 49
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 45
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 41
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 40
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 40
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 37
Судебная власть - Judicial power 2500 35
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 35
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 34
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 32
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 30
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 29
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 27
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 22
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 19
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 18
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 18
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 17
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 15
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 14
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 14
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 14
Федеральное казначейство России 1949 14
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 13
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 13
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 13
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 13
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 77
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 44
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 37
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 35
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 18
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 8
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 8
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 11 7
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 5
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 5
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 5
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 5
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 5
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 4
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 3
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
Greenpeace - Гринпис 130 3
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1209
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1098
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1058
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 768
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 757
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 696
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 694
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 681
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 654
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 617
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 611
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 593
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 568
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 548
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 521
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 516
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 496
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 490
Аксессуары 4282 477
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 437
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 427
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 419
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 419
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 395
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 386
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 357
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 351
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 348
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 346
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 334
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 334
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 330
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 327
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 773 325
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 325
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 323
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 321
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 316
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 312
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3256 298
Google Android 15243 313
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 208
Microsoft Windows 2000 8678 195
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 156
Microsoft Windows 16882 153
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 148
Apple iOS 8583 147
Apple iPhone 6 4861 116
Linux OS 11533 106
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 83
Samsung Galaxy 1035 76
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 74
Apple iPad 4011 72
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 72
Google YouTube - Видеохостинг 3002 67
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 65
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 60
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 57
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 54
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 53
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 52
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 51
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 47
Apple - App Store 3109 44
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 44
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 43
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 42
FreePik 1841 42
Samsung Galaxy Note 702 40
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 40
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 38
Microsoft Windows XP 2431 37
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 37
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 37
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 37
Apple iPod 1553 37
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 36
Microsoft Office 4170 35
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 35
Oracle Java - язык программирования 3469 35
Путин Владимир 3454 47
Гуцериев Михаил 114 46
Тынкован Александр 52 33
Сенюк Надежда 33 30
Уваров Сергей 48 28
Муравьев Олег 29 26
Комаров Павел 32 25
Гуськов Антон 44 24
Головин Даниил 34 23
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 20
Криницкий Игорь 26 18
Hayakawa Tokuji - Хаякава Токуджи - Хаякава Токудзи 17 17
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 17
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 22 16
Абрамов Алексей 54 16
Сухоруков Сергей 24 15
Наумов Максим 100 15
Иксанова Екатерина 22 14
Карчев Олег 37 14
Мангутов Владислав 34 14
Ли Сергей 16 13
Платонова Оксана 14 13
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 13
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 13
Левин Борис 57 13
Ширшов Павел 76 13
Мезин Сергей 38 13
Чайка Владимир 29 13
Федоров Алексей 142 13
Иманов Гусейн 13 12
Толпыгин Никита 35 12
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 12
Иванова Дагмара 44 12
Бакальчук Владислав 47 12
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 12
Резников Олег 20 11
Медведев Дмитрий 1665 11
Лебедев Артемий 110 11
Симоненко Вячеслав 44 11
Ксенин Алекс 311 11
Россия - РФ - Российская федерация 166163 3429
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 1032
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 928
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 716
Европа 24962 705
Япония 13807 527
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 492
Южная Корея - Республика 7051 463
Германия - Федеративная Республика 13220 402
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 324
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 214
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 210
Франция - Французская Республика 8176 187
Азия - Азиатский регион 5920 175
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 173
Беларусь - Белоруссия 6289 160
Земля - планета Солнечной системы 10865 153
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 150
Казахстан - Республика 6047 147
Италия - Итальянская Республика 4508 147
Россия - СФО - Новосибирск 4875 147
Китай - Тайвань 4245 144
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 132
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 123
Украина 7928 120
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 119
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 108
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 107
Турция - Турецкая республика 2620 104
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 98
Нидерланды 3745 98
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 97
Индия - Bharat 5869 96
Швеция - Королевство 3781 86
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 85
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 79
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 76
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 72
США - Нью-Йорк 3180 68
Америка - Американский регион 2205 67
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1844
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 736
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 550
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 508
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 453
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 432
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 395
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 364
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 345
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 315
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 301
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 301
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 268
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 264
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 258
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 253
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 233
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 228
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 227
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 226
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 220
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 211
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 206
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 191
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 190
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 179
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 171
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 167
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3173 167
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 157
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 156
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 154
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 152
Зоология - наука о животных 2887 149
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 146
Английский язык 7030 145
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 143
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 140
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 138
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 135
CNews - ZOOM.CNews 1866 292
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 152
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Bloomberg 1627 44
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 33
Forbes - Форбс 1002 28
Известия ИД 770 28
NE Asia Online 313 25
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 25
FT - Financial Times 1295 23
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 21
DigiTimes - Издание 1331 19
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 17
РИА Новости 1033 17
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 16
Чудо техники 60 13
NYT - The New York Times 1099 12
AP - Associated Press 2007 11
CNET Networks - CNET News 1643 11
New Scientist 1448 10
Silicon.com 364 9
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Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 8
The Verge - Издание 619 8
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 8
Times 661 8
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EurekAlert 291 7
TAdviser - Центр выбора технологий 468 7
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Wylsacom - Валентин Петухов 13 6
ZDnet 663 6
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 6
Nature 832 6
South China Morning Post 93 6
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 190
IDC - International Data Corporation 4975 84
Gartner - Гартнер 3658 60
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 57
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 53
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 27
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 20
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 15
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 15
Gartner - Dataquest 353 13
INFOLine-Аналитика 78 13
NPD DisplaySearch 285 12
Mobile Research Group 87 11
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 10
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 10
ITResearch 123 9
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 9
Forrester Research 834 9
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 9
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 7
TrendForce 187 7
Philips Research 19 6
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 6
Strategy Analytics 285 5
NPD Group 140 5
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 5
Thomson Financial - Thomson First Call 386 5
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 5
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 4
Counterpoint Research 110 4
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 4
comScore 379 4
Internet Stock Report 994 4
In-Stat/MDR 74 4
Discovery Research Group 22 3
IDC Russia - IDC Россия 183 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 3
Informa - Ovum - Omdia 155 3
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 3
РАН - Российская академия наук 2122 20
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 18
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 16
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 16
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 13
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 12
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 11
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 10
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 9
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 9
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 7
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 6
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 6
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 5
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 5
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 9 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 4
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 4
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 4
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 4
Keio University - Университет Кэйо 39 4
University of Oxford - Оксфордский университет 211 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 50 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 70
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CeBIT 614 33
День молодёжи - 27 июня 1087 32
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 22
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 20
Red Dot Design Award 57 18
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 14
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Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 10
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 8
Samsung Forum 14 8
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 8
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Photokina 60 3
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PC Expo 36 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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