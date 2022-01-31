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БТиЭ Бытовая техника и электроника Home Appliance Household appliances and electronics

БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics


31.01.2022 Россияне сметают всю технику в ожидании локдауна и роста цен. Ритейлеры фиксируют космический рост продаж
20.12.2021 Бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM
14.12.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне в 2020 году приобрели рекордное количество домашней техники за последние шесть лет
23.11.2020 Как утилизируют бытовую технику и зачем это нужно
06.10.2020 AliExpress предложит покупателям бесплатную установку бытовой техники
09.09.2020 Компания BQ объявила о выходе на рынок бытовой техники
22.01.2020 Прогноз GfK: более 1 трлн евро потратят потребители на технику и электронику в 2020 году
14.08.2019 Samsung расширяет линейку продуктов по программе дополнительного сервисного обслуживания Samsung Care+
31.07.2019 Как бесплатно проверить ПО телефонов, электроники и бытовой техники
20.06.2019 Защита для бытовой техники и умного дома от «Мегафона» и «Сбербанк Страхование»
23.05.2019 Бытовая техника Samsung интегрирована в «умный дом» «Яндекса»
11.01.2019 GfK: глобальный рынок бытовой техники и электроники превысил триллион евро
11.05.2017 GfK представила итоги I кв. 2017 на рынке бытовой техники и электроники в России
17.10.2016 Лучшая «умная» бытовая техника. Выбор ZOOM
10.08.2016 Самые «умные» модели бытовой техники. Выбор ZOOM
04.11.2015 Интернет вещей: бытовая техника с беспроводными технологиями
20.03.2015 Домашняя бытовая техника с Android внутри
03.02.2015 Россия: объём рынка интернет-торговли по итогам 2014 г. превысил 683 млрд руб.
04.12.2014 Объём российского рынка интернет-торговли по итогам 2013 г. превысил 537 млрд руб.
14.11.2014 Самая ожидаемая бытовая техника с Wi-Fi
06.12.2013 Здравствуй, красивая жизнь! ZOOM.CNews обозревает luxury-бытовую технику
16.09.2013 Быт не забыт. Бытовая техника на выставке IFA 2013: большой обзор
02.08.2013 Холодильник-Fiat, золотая кофеварка и другие дизайн-эксперименты. Выбор ZOOM
26.06.2013 Media Markt открывает первый магазин в Иваново
19.02.2013 Бытовая техника из Монако: маленькие сенсации на Samsung Forum 2013
21.12.2012 Жизнь после конца света. Бытовая техника в подарок на Новый год
15.10.2012 Выбор ZOOM: Обзор самой дорогой бытовой техники
07.09.2012 Стиральная машина в планшете, беспроводной блендер и не только: Берлинская выставка IFA 2012
10.02.2012 Жди её. Она придёт. Самая ожидаемая бытовая техника 2012 года. Выбор ZOOM
13.01.2012 Разбираем подарки: самая удивительная и нелепая техника по версии ZOOM.CNews
30.12.2011 Лучшая бытовая техника 2011 года. Выбор ZOOM
08.12.2010 Лучшая бытовая техника 2010: новинки и тренды года
24.11.2010 Красота спасет дом! Обзор дизайнерской бытовой техники
23.09.2010 Новая малая кухонная техника Daewoo Electronics: вкусный квартет
14.09.2010 Управление бытовой техникой с iPhone: новинки Miele и факты из истории
10.09.2010 IFA 2010: лучшие новинки техники для дома
31.08.2010 Daewoo расширяет предложение мелкой бытовой техники
23.07.2010 Встраиваемая техника: "невидимки" на кухне
03.03.2010 Подарки на 8 марта: от блендера до мультистайлера
26.01.2010 Самая ожидаемая бытовая техника 2010

Публикаций - 1298, упоминаний - 1546

БТиЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 381
LG Electronics 3372 182
Apple Inc 10683 171
Yandex - Яндекс 5015 107
Microsoft Corporation 22497 84
Xiaomi 1095 84
Huawei 3222 76
Intel Corporation 11262 50
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 47
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 41
Lenovo Group 2077 38
IBM - International Business Machines Corp 8941 37
Amazon Inc - Amazon.com 2650 35
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 33
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 33
Redmond - Инновационные решения 88 29
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 27
Bosch - БСХ бытовые приборы 336 25
Siemens AG - Siemens Group 2311 21
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 18
VK - Mail.ru Group 3057 18
Philips 1960 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 17
Samsung Digital Media Business - подразделение Цифровые медиатехнологии 19 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 15
Meta Platforms - Facebook 4267 14
Toshiba Corporation 2830 14
Google LLC 10352 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 14
AMD - Advanced Micro Devices 3661 12
SAP SE 4595 12
Merlion - Мерлион 383 12
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 12
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 130 12
Merlion Citilink - Ситилинк 259 11
BBK OPPO Electronics 281 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 10
Sony 6145 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 49
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 46
Почта России ПАО 1853 30
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 28
Miele - Миле 120 26
Electrolux - Электролюкс Рус 177 24
Hansa - Ханса 85 19
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 17
Gorenje 72 14
Связной ГК 1190 14
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 13
Dyson 100 12
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 11
Gaggenau 32 11
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 101 11
Техносила - СервисТрейд 239 10
Candy Group - Канди 74 10
Wildberries - Вайлдберриз 185 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 9
LEGO 202 9
AliExpress 327 9
Альфа-Банк 1476 9
РЖД - Российские железные дороги 1458 8
Beko 54 8
Braun 68 8
X5 Group - Пятёрочка 309 6
Swarovski AG 69 6
IKEA - ИКЕА 124 5
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 76 5
Whirlpool 72 5
X5 Group 709 5
Открытие ФК 2713 4
Kärcher 34 4
Visa International 1809 4
Groupe SEB - Tefal 76 4
Евросеть 1393 4
ПСБ - Промсвязьбанк 682 4
Самолёт ГК 216 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 4
ONE RETAIL 24 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 63
Президент Российской Федерации 3770 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 15
Правительство РФ 8292 15
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 9
Таможня - Таможенная служба 421 8
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 6
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
Правительство Москвы 1640 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 72 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 2
ЛДПР 98 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
Symbian Foundation 38 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
MMCA - MultiMediaCard Association 6 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 316
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 190
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 992 174
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 164
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 158
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 152
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 125
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 120
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 117
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 105
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 939 104
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 100
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 100
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 100
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 92
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 80
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 80
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 78
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 78
Мобильное приложение - Mobile app 4966 75
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 71
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 70
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 68
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 63
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 63
Website - Вебсайт 9736 61
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 60
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 59
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 58
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 56
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 55
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 53
Родительский контроль - Детский режим - Детский контент - Защита от детей 525 48
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 48
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 47
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 46
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 46
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 42
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 42
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 42
Google Android 11959 161
Microsoft Windows 2000 2856 78
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 60
Apple iOS 6422 34
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 27
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 21
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 19
Яндекс.Маркет 524 18
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 16
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 15
Nokia Symbian OS 1388 14
Посудомойки 47 13
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 13
Microsoft Windows 10 11713 11
Honor - серия смартфонов 138 11
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 11
Oracle Java - язык программирования 2554 11
Microsoft Office 3247 11
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 11
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 10
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 111 10
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 10
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 8
Microsoft Windows 7 1780 8
Apple macOS 1457 8
1С:Розница 70 7
Hisense - серия телевизоров 7 7
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 106 7
Google Play - Google Store - Android Market 2732 7
LG 75SM99 2832 6
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 6
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 6
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 212 6
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 6
WhatsApp Messenger 745 6
Microsoft Windows XP 2291 6
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 91 6
Исанин Антон 9365 17
Головин Даниил 34 8
Резников Олег 14 6
Путин Владимир 2542 5
Тынкован Александр 51 4
Гуцериев Михаил 110 4
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 23 4
Пузанов Владимир 8 4
Гришаков Максим 27 3
Балахнин Александр 4 3
Славинский Михаил 9 3
Dyson James - Дайсон Джеймс 28 3
Гостев Дмитрий 22 3
Толстобров Михаил 10 3
Муравьев Олег 14 3
Уколов Михаил 11 3
Шеходанов Дмитрий 7 3
Федоров Алексей 60 3
Могилевский Михаил 32 3
Чернышенко Дмитрий 320 3
Десслер Константин 4 3
Греф Герман 345 2
Коробкина Оксана 18 2
Серегин Андрей 12 2
Кирьянова Александра 55 2
Тотунова Елизавета 12 2
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 2
Сенюк Надежда 32 2
Гайдаш Дмитрий 15 2
Моржова Наталья 6 2
Агуреева Ольга 5 2
Клягин Максим 27 2
Нигматуллин Ринат 7 2
Скокова Татьяна 12 2
Дмитриев Алексей 26 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 2
Ли Сергей 10 2
Виноградов Дмитрий 30 2
Сергеенко Василий 7 2
Карташев Дмитрий 5 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 313
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 305
Россия - РФ - Российская федерация 108428 225
Япония 10069 136
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 117
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 90
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 72
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 67
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 60
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 48
Германия - Федеративная Республика 8903 47
Азия - Азиатский регион 3803 42
Земля - планета Солнечной системы 7427 38
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 36
Германия - Берлин 635 35
Южная Корея - Республика 4394 34
Китай - Тайвань 2115 32
Швеция - Королевство 2072 30
Европа 12319 30
Россия - СФО - Новосибирск 3269 28
Нидерланды 2197 22
Италия - Итальянская Республика 3310 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 20
Америка 2011 18
Франция - Французская Республика 5665 16
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 16
Россия - Сибирь 1579 13
Африка - Африканский регион 2928 13
Бразилия - Федеративная Республика 1945 13
Турция - Турецкая республика 1708 12
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 12
Австралия - Австралийский Союз 2791 12
Луна 1184 11
Сатурн - Титан (спутник) 279 10
Европа Восточная 2927 10
Украина 6212 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 10
Армения - Республика 1112 9
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 220
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 190
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 127
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 87
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 71
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 64
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 55
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 51
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 48
Эргономика 840 28
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Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 14
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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