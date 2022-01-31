Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
БТиЭ Бытовая техника и электроника Home Appliance Household appliances and electronics
Публикаций - 1298, упоминаний - 1546
БТиЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 17
|Головин Даниил 34 8
|Резников Олег 14 6
|Путин Владимир 2542 5
|Тынкован Александр 51 4
|Гуцериев Михаил 110 4
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 23 4
|Пузанов Владимир 8 4
|Гришаков Максим 27 3
|Балахнин Александр 4 3
|Славинский Михаил 9 3
|Dyson James - Дайсон Джеймс 28 3
|Гостев Дмитрий 22 3
|Толстобров Михаил 10 3
|Муравьев Олег 14 3
|Уколов Михаил 11 3
|Шеходанов Дмитрий 7 3
|Федоров Алексей 60 3
|Могилевский Михаил 32 3
|Чернышенко Дмитрий 320 3
|Десслер Константин 4 3
|Греф Герман 345 2
|Коробкина Оксана 18 2
|Серегин Андрей 12 2
|Кирьянова Александра 55 2
|Тотунова Елизавета 12 2
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 2
|Сенюк Надежда 32 2
|Гайдаш Дмитрий 15 2
|Моржова Наталья 6 2
|Агуреева Ольга 5 2
|Клягин Максим 27 2
|Нигматуллин Ринат 7 2
|Скокова Татьяна 12 2
|Дмитриев Алексей 26 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 2
|Ли Сергей 10 2
|Виноградов Дмитрий 30 2
|Сергеенко Василий 7 2
|Карташев Дмитрий 5 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru