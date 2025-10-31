Разделы

Базис Консорциум Ассоциация разработчиков и производителей Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции


СОБЫТИЯ


31.10.2025 Выставка «Электроника России» 2025 откроется уже в конце ноября 1
09.10.2024 На выставке в Москве покажут российские разработки в сфере вычислительной техники 1
28.11.2023 Электроника России 2
20.11.2023 В МВЦ «Крокус Экспо» пройдет Выставка электронной продукции российского производства «Электроника России» 1
07.11.2023 Достижения российской электронной промышленности будут представлены на выставке «Электроника России» 2
22.11.2022 Электроника России 1
11.11.2022 Посетите первую выставку электронной продукции российского производства «Электроника России» 1
15.04.2022 У властей новый план по развитию российской электроники. Страна потратит сотни миллиардов на техпроцессы 90 и 28 нм 1
12.04.2022 Российское производство гражданских микросхем под угрозой из-за новых санкций. Военная электроника в безопасности 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Базис Консорциум и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12525 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1218 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 350 2
Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО 19 2
Huawei 4213 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1133 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1016 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 395 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 56 1
Группа Кремний ЭЛ - БЗПП - Болховский завод Полупроводниковых Приборов - Брянский завод полупроводниковых приборов 14 1
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 55 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 391 1
DS-Robotics - ДС-Роботикс 2 1
Мегаполис-Телеком 5 1
Макро Групп - Макро ЕМС 3 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 4
Глобалстрой-Инжиниринг (ГСИ) - ЛУКойл-Нефтегазстрой 8 2
Русагро Группа Компаний 338 1
Комус 104 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 23 1
РУСАЛ Кремний Урал 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3400 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6254 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12799 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1462 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 105 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5763 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 18 6
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 8 3
Консорциум Светотехника АНО 4 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22985 8
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1820 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3486 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10097 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6851 5
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 194 5
Электронный билет - e-ticket 174 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3259 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1723 5
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1616 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11172 5
PrivacyTech - Digital identity - Цифровая идентичность - Цифровая идентификация 13 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3259 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72814 3
Робототехника - RMS - Robotics Management System - Системы управления роботами 11 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14819 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21939 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4492 3
Стандартизация - Standardization 2236 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9347 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17874 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21785 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11939 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25615 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16672 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33862 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1462 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4054 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8375 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 473 1
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 106 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 549 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13015 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 232 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2026 2
ИнноДрайв - InnoDrive 4 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 986 1
Huawei AppGallery 320 1
Брыкин Арсений 56 2
Мишустин Михаил 729 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Борисов Юрий 121 1
Шпак Василий 260 1
Покровский Иван 131 1
Заренин Андрей 47 1
Медведев Алексей 28 1
Чаплыгина Евгения 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156284 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45593 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18503 4
Россия - УФО - Свердловская область 1718 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1342 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3181 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1294 3
Беларусь - Белоруссия 6014 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8085 3
Россия - ЦФО - Курская область 694 3
Россия - ПФО - Самарская область 1446 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2092 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1388 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 965 3
Россия - ПФО - Саратовская область 783 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 597 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1236 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 883 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 877 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18151 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53398 2
Европа 24615 1
Япония 13530 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3166 1
Китай - Тайвань 4128 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 286 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 157 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5344 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 151 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1555 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5893 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54851 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1342 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31751 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20305 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8894 3
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 319 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3270 2
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 172 2
Образование в России 2541 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6293 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5294 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51138 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3687 1
Энергетика - Energy - Energetically 5509 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2497 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10704 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3208 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1682 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2372 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1441 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 598 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2142 2
Росатом - Наука и инновации АО - НИИП - Научно-исследовательский институт приборов 2 1
Ultimate Education - MAED Academy - онлайн-школа маркетинга 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.

Ключевых фраз выявлено - 1402955, в очереди разбора - 733115.
Создано именных указателей - 186216.
Создано именных указателей - 186216.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

