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Цифровизация Электроника
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Посетите первую выставку электронной продукции российского производства «Электроника России»

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Даты и место проведения: 22-24 ноября 2022 года, Москва, МВЦ «Крокус Экспо» (павильон 1)

Выставка пройдет при официальной поддержке Минпромторга России.

Организатор выставки – компания «МВК».

Официальные партнеры – «АКРП – Консорциум дизайн-центров» и Ассоциация «Консорциум «Базис».

В числе участников выставки «Электроника России» ведущие компании отрасли: F+ tech, Meiji Techno, НПП - «Алмаз», Аргус-ЭТ, БайтТэрг, Глобал Инжиниринг, Диполь, ДС-Роботикс, ИНИЦИАТИВА, Кварц, Интеграл, Концерн Созвездие», Лаборатория вакуумных технологий, Мегаполис-Телеком, НПФ Микран и т.д. Ознакомиться с полным списком компаний-участников можно на официальном сайте выставки в разделе «Список участников».

Выставку сопровождает насыщенная деловая программа по следующим направлениям:

22 ноября

  • Отечественное инженерное ПО для радиоэлектронной промышленности.
  • Российская система проектирования микроэлектроники.

23 ноября

  • Базис отраслевого развития.
  • Стратегия развития высокотехнологичной отрасли радиоэлектронной промышленности. Кадровый аспект.
  • Новые и старые вызовы для отечественных разработчиков САПР электроники.
  • Тенденции и перспективы развития робототехники и систем. интеллектуального управления в Российской Федерации.

24 ноября

Подробная программа мероприятий >>

Посещение выставки «Электроника России» – это уникальная возможность:

  • познакомиться с передовыми достижениями российских предприятий;
  • оценить новинки электронной продукции отечественного производства;
  • выбрать продукцию для решения технологических задач Вашего предприятия;
  • собрать контакты новых перспективных поставщиков;
  • договориться о выгодных условиях сотрудничества;
  • получить актуальную профессиональную информацию на мероприятиях деловой программы выставки.

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет по промокоду cnews на официальном сайте выставки rus-elektronika.ru.

Токен: Pb3XmBtzt9kYtCpR3kcRuwjMReoqrDb4tgqYarCРекламодатель: ООО «МВК»ИНН/ОГРН: 7725558003/1057749681681Сайт: https://mvk.ru/ru-RU/

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