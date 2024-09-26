Марвел-Дистрибуция Fplus Фплюс Ф-Плюс Оборудование и разработки Ф-Плюс Мобайл Fplusmobile F+ tech F+ data
ИТ-холдинг включает производителя программно-аппаратных решений для корпоративного и госсектора Fplus (ранее F+ tech и F+ imaging), логистического оператора «Fplus Логистика», производителей потребительской электроники под собственными торговыми марками Fplus (ранее F+ и Accesstyle), одного из крупнейших в стране дистрибуторов ИТ-оборудования и ПО «Марвел-Дистрибуцию», розничную сеть магазинов устройств для умного дома «Всёсмарт» и ряд других компаний.
Александр Чистяков , Бренд-менеджер, Ф-плюс-мобайл "F+ data - хедлайнер программы импортозамещения Марвел" на конференции CNews "Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты" 5 октября 2021 года в Москве
|26.09.2024
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Fplus завершила миграцию аналитического хранилища на российское решение компании TData
России ИТ-холдинг Fplus завершил проект по миграции цифровой аналитической платформы с open source-сборки Green
|24.09.2024
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Fplus заместила иностранное оборудование в госучреждениях Иркутской области
Российский производитель электроники Fplus (входит в одноименный ИТ-холдинг) в партнерстве с иркутским системным интегратором «Зеон» помог заместить зарубежное серверное оборудование в двух госучреждениях Иркутска и области. В общ
|20.08.2024
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Подтверждена совместимость продуктов ALMI Partner с оборудованием Fplus
Компания ALMI Partner и производитель электроники Fplus подтвердили совместимость и корректность работы своих программного обеспечения и устройств корпоративного класса. На основании результатов тестирования выпущен сертификат о совместимости
|19.08.2024
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Подтверждена совместимость продуктов ALMI Partner с оборудованием Fplus
Компания ALMI Partner и производитель электроники Fplus подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения и устройств корпоративного класса. На основании результатов тестирования выпущен сертификат о совместимости продук
|19.08.2024
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Гигантский российский ИТ-холдинг втихую сменил владельца
ан на открытой в 1991 г. компании «Марвел Дистрибуция», а его головной структурой является компания ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки». Сейчас у холдинга несколько направлений бизнеса – он
|12.08.2024
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Создано первое российское решение для защиты серверов госструктур, банков и телекома от превращения в «кирпич»
Криптозамок для серверов Как стало известно CNews, ИТ-холдинг Fplus создал первое отечественное решение для защиты серверов от взлома. Об этом представител
|01.08.2024
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ИТ-холдинг Fplus мигрировал с зарубежного решения Jira на отечественную ITSM-систему SimpleOne
В Fplus завершился проект по внедрению российской ITSM-системы SimpleOne для автоматизации ИТ-п
|17.06.2024
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Прощай, HP! Запущено «первое в России» производство цветных МФУ
пуск отечественных цветных лазерных принтеров. Его организовал российский производитель электроники Fplus, о чем его представители сообщили CNews. По их словам, Fplus первым запустил про
|14.06.2024
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Российскую ВКС-платформу Dion предустановят на устройства Fplus
Производитель электроники Fplus и российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») разработают программно-аппаратные комплексы (ПАК) с предустановленной платформой корпоративных коммуникаций Dion. Линейка совместных ПАКов будет
|06.06.2024
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«СберТех» и Fplus договорились о совместной разработке ПАКов
Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» и производитель инфраструктурного оборудования компания Fplus подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве и совместной разработке индустриальных программно-аппаратных комплексов (ПАКов) для решения бизнес-задач российских заказчиков. Со сто
|06.06.2024
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«Ростелеком», Fplus и РФПИ объединят усилия для создания импортоопережающих ИТ-решений
Интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком», производитель электроники Fplus и Российский фонд прямых инвестиций займутся совместной поддержкой проектов по импортоо
|23.05.2024
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Fplus и «Лаборатория Касперского» договорились о совместной разработке ПАК
Производитель электроники для корпоративного и госсектора Fplus и «Лаборатория Касперского» договорились о сотрудничестве в области разработки программ
|22.05.2024
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В России создан суверенный планшет, способный работать на четырех операционных системах
Четыре в одном Холдинг Fplus сообщил CNews о премьере отечественного компьютера Т1100-RUS в новой модификации. Новая
|22.05.2024
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Представлен единственный в России планшет, работающий на четырех мобильных ОС
Российский производитель электроники Fplus представил обновленный планшет Т1100-RUS с установленной мобильной операционной системо
|22.05.2024
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«Базис» и Fplus создадут совместную экосистему цифровых рабочих пространств на базе российских ИТ-решений
для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, и Fplus, производитель инфраструктурного оборудования, создадут доверенную экосистему мобильных
|21.05.2024
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Fplus представил первый отечественный четырехсокетный сервер
Производитель электроники Fplus разработал и выпустил первый российский четырехсокетный сервер серии «Буран». Устройств
|16.05.2024
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В Подмосковье началось производство российских суверенных мониторов для настольных ПК. Продажи уже начались
Новые российские мониторы Отечественный холдинг Fplus сообщил CNews о запуске производства первых двух своих мониторов – МО-24F129-HD и MO-27
|15.05.2024
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Fplus запустил производство реестровых мониторов
В линейке российского производителя ИТ-оборудования Fplus появились первые мониторы. Они разрабатываются и изготавливаются в России на собственно
|22.04.2024
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Подтверждена совместимость устройств «Рутокен» с компьютерами и мобильной техникой Fplus
граммно-аппаратных средств защиты информации «Актив» подтвердил технологическую совместимость токенов и смарт-карт «Рутокен» с устройствами корпоративного класса российского производителя электроники Fplus. Об этом CNews сообщили представители Fplus. Специалисты компаний провели тестовые испытания, чтобы проверить корректность работы ключевых носителей «Рутокен» с моноблоками, ноутбу
|09.04.2024
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Фонд бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга купил у Fplus разработчиков ИТ-инфраструктуры и ПО для Android, «Авроры» и Linux
о Кэптал», выяснил «Коммерсант». Ранее они принадлежали разработчику электроники Fplus (юрлицо ООО «Ф-плюс оборудование и разработки»). ООО «Гиперус» — разработчик систем управления ИТ-инфрастр
|01.04.2024
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«ТЭК СПб», «Ростелеком» и Fplus разработают импортонезависимые ПАК для ТЭК
энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб»), «Ростелеком» и производитель электроники Fplus заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Согласно документу, компании будут с
|15.03.2024
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Крупнейшие игроки российского ИТ-рынка не поделили рынок. «Аквариус» хочет отсудить у Fplus десятки миллионов рублей
также серверы. Входящая в состав холдинга ООО «МКТ», по данным «Контур.Фокуса», на 95% принадлежит ООО «Ф-плюс оборудование и разработки» (юрлицо Fplus) и на 5% Владимиру Корневу (5%). С февра
|06.03.2024
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Россияне купили за 4 месяца 800 смартфонов и 130 планшетов Fplus на ОС «Аврора». Производитель удовлетворен. Опрос
Переход на отечественное Представители Fplus поделились с редакцией CNews статистикой розничных продаж первых устройств компании под
|06.03.2024
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Какой ноутбук можно подарить на 8 марта
Две серии на выбор Что же может предложить Fplus? Две серии ноутбуков, Fplus Flaptop i и Fplus Flaptop R — вполне конкурентоспособные игроки на рынке. Они вошли в рейтинг лучших гаджетов 2023 года. Солидные и функциональны
|29.02.2024
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Корпоративные ноутбуки Fplus внесены в реестр Минпромторга
Корпоративные ноутбуки отечественного производителя инфраструктурного оборудования Fplus (входит в одноименный ИТ-холдинг), добавлены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Соответствующие записи появились в нем 26 февраля 2024 г. Речь идет о двух моделях но
|16.02.2024
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Выпущен ноутбук на «бронированном» российском Linux
Российский Linux в российском ноутбуке Компания Fplus сообщила CNews о скором начале продаж ноутбука Flaptop i5 16512, главная отличительная
|16.02.2024
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Fplus представила ноутбук с российской операционной системой «ОСнова» для потребительского рынка
Российская компания Fplus, производитель и поставщик цифровых устройств, анонсировала выход нового продукта — ноу
|14.02.2024
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Основатель «Марвела» и Fplus открыл компанию для создания межсетевых экранов
шегося «F+ tech-Марвел» — с 18 марта 2022 г. крупный дистрибутор ООО «Марвел КТ» на 95% принадлежит ООО «Ф-плюс оборудование и разработки». Сооснователем «Русплатформы» стал Роман Шмаков, бывши
|09.02.2024
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Под Москвой начало работать крупное производство ноутбуков и серверов
и компании холдинга В холдинг Fplus входят производитель программно-аппаратных решений Fplus (ранее F+ tech и F+ imaging), «Fplus Логистика», производитель потребительской электроники под собст
|02.02.2024
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«Марвел» заключил с собственным основателем мировое соглашение по иску на 2 миллиарда
гистика», производитель потребительской электроники под собственными торговыми марками Fplus (ранее F+ и Accesstyle), дистрибутор ИТ-оборудования и ПО «Марвел-Дистрибуция», розничная сеть магаз
|30.01.2024
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Treolan стал дистрибьютором печатной техники Fplus
Компания Treolan (входит в группу «Ланит») заключила дистрибьюторское соглашение с российским производителем программно-аппаратных решений для корпоративного и государственного сектора Fplus. Контракт распространяется на печатную технику и картриджи. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Линейка печатного оборудования включает в себя высокопроизводительные лазерные МФ
|24.01.2024
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Fplus выпустила коммутатор серии FDS с 32 портами 400 Gigabit Ethernet
Российский производитель инфраструктурного ИТ-оборудования Fplus выпустил коммутатор серии FDS (Fplus Datacenter Switches) для организации высоко
|19.01.2024
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Жизнь без MacBook, Asus и Lenovo. Россияне скупают отечественные ноутбуки на миллиарды рублей. Продажи выросли втрое. Опрос
ьшился до 33%. «Доля параллельного импорта снижается за счет того, что такие российские бренды, как F+, ICL, «Аквариус» и др., наращивают свое производство и уже выпускают около 1 млн единиц вы
|29.12.2023
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Лучшие доступные ноутбуки 2023 года: хиты продаж
Fplus FLAPTOP I По данным аналитического агентства ГФК Русь, ноутбуки отечественного бренда Fplus успешно ворвались в рейтинги продаж этого года: почти 6 недель подряд ноутбуки Fplus FLAPTOP серии I находились в топ-3 (с 33-й по 38-ю неделю 2023 года), а в период акций в рамках
|12.12.2023
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Fplus и НППКТ стали стратегическими партнерами
Российский производитель инфраструктурного оборудования Fplus и ведущий разработчик защищенного программного обеспечения АО «НППКТ» заключили соглаше
|11.12.2023
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Производитель ИТ-оборудования Fplus и АО «НППКТ» стали стратегическими партнерами
Российский производитель инфраструктурного оборудования Fplus и ведущий разработчик защищенного программного обеспечения АО «НППКТ» заключили соглаше
|11.12.2023
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Мобильное приложение EOSmobile (ЭОС) теперь работает на планшете Т1100 российского производителя оборудования Fplus
естимость с еще одним российским планшетным компьютером Т1100 (модификация с операционной системой Android). Эта модель планшета разработана отечественным производителем программно-аппаратных решений Fplus. Об этом CNews сообщили представители ООО «Электронные офисные системы (Софт)». EOSmobile — приложение, разработанное ЭОС для работы сотрудников в корпоративной СЭД с мобильных устройств
|22.11.2023
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Единоличный владелец ИТ-холдинга Fplus продал 25% своей доли
тва с бывших топ-менеджеров, якобы нанесших своими действиями ущерб компании. В ноябре 2023 г. ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки» подало иск на 2,16 млрд руб. к основателю холдинга Гирдину
|16.11.2023
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Лучшие российские ноутбуки: выбор ZOOM
Fplus Flaptop R (FLTP-5R7-161024-W) Бренд F+ принадлежит компании «Ф-Плюс Мобайл», являющейся дочкой «Марвел-Дистрибуция». Его можно назвать смешанным российско
|13.11.2023
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Производитель электроники Fplus требует больше 2 миллиардов у своего бывшего руководства
сположено в России. В холдинг Fplus входят производитель программно-аппаратных решений Fplus (ранее F+ tech и F+ imaging), «Fplus Логистика», производитель потребительской электроники под собст
Марвел-Дистрибуция и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельников Алексей 59 39
|Волков Михаил 56 21
|Корнев Владимир 12 11
|Батанов Эдуард 15 11
|Копосов Максим 58 11
|Легостаева Светлана 75 10
|Мишустин Михаил 650 9
|Покровский Иван 113 8
|Махлаюк Артур 6 6
|Эйгес Павел 94 6
|Гуськов Антон 38 6
|Шадаев Максут 951 6
|Березкин Григорий 40 6
|Мартиросов Давид 49 5
|Степанов Владимир 72 5
|Меньшов Кирилл 115 5
|Комиссаров Дмитрий 223 5
|Кузнецов Владимир 42 5
|Бурчина Екатерина 7 5
|Купцов Дмитрий 7 4
|Кривошеев Евгений 12 4
|Шпак Василий 209 4
|Путин Владимир 3108 4
|Анасенко Ирина 9 3
|Барабанов Олег 4 3
|Климов Иван 24 3
|Комлев Николай 90 3
|Вильянов Сергей 14 3
|Дроздов Сергей 34 3
|Фролов Павел 83 3
|Чернышенко Дмитрий 558 3
|Ежов Василий 42 3
|Окунь Дмитрий 17 3
|Заянц Илья 41 3
|Семёнов Владимир 10 3
|Мельников Александр 83 3
|Кулашова Анна 43 3
|Калинин Александр 151 3
|Сурков Александр 13 3
|Груздев Антон 14 2
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