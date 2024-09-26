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Марвел-Дистрибуция Fplus Фплюс Ф-Плюс Оборудование и разработки Ф-Плюс Мобайл Fplusmobile F+ tech F+ data

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data

 

ИТ-холдинг включает производителя программно-аппаратных решений для корпоративного и госсектора Fplus (ранее F+ tech и F+ imaging), логистического оператора «Fplus Логистика», производителей потребительской электроники под собственными торговыми марками Fplus (ранее F+ и Accesstyle), одного из крупнейших в стране дистрибуторов ИТ-оборудования и ПО «Марвел-Дистрибуцию», розничную сеть магазинов устройств для умного дома «Всёсмарт» и ряд других компаний.

 

Александр Чистяков , Бренд-менеджер, Ф-плюс-мобайл "F+ data - хедлайнер программы импортозамещения Марвел" на  конференции CNews "Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты" 5 октября 2021 года в Москве
 


26.09.2024 Fplus завершила миграцию аналитического хранилища на российское решение компании TData

России ИТ-холдинг Fplus завершил проект по миграции цифровой аналитической платформы с open source-сборки Green
24.09.2024 Fplus заместила иностранное оборудование в госучреждениях Иркутской области

Российский производитель электроники Fplus (входит в одноименный ИТ-холдинг) в партнерстве с иркутским системным интегратором «Зеон» помог заместить зарубежное серверное оборудование в двух госучреждениях Иркутска и области. В общ
20.08.2024 Подтверждена совместимость продуктов ALMI Partner с оборудованием Fplus

Компания ALMI Partner и производитель электроники Fplus подтвердили совместимость и корректность работы своих программного обеспечения и устройств корпоративного класса. На основании результатов тестирования выпущен сертификат о совместимости

19.08.2024 Подтверждена совместимость продуктов ALMI Partner с оборудованием Fplus

Компания ALMI Partner и производитель электроники Fplus подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения и устройств корпоративного класса. На основании результатов тестирования выпущен сертификат о совместимости продук
19.08.2024 Гигантский российский ИТ-холдинг втихую сменил владельца

ан на открытой в 1991 г. компании «Марвел Дистрибуция», а его головной структурой является компания ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки». Сейчас у холдинга несколько направлений бизнеса – он

12.08.2024 Создано первое российское решение для защиты серверов госструктур, банков и телекома от превращения в «кирпич»

Криптозамок для серверов Как стало известно CNews, ИТ-холдинг Fplus создал первое отечественное решение для защиты серверов от взлома. Об этом представител
01.08.2024 ИТ-холдинг Fplus мигрировал с зарубежного решения Jira на отечественную ITSM-систему SimpleOne

В Fplus завершился проект по внедрению российской ITSM-системы SimpleOne для автоматизации ИТ-п
17.06.2024 Прощай, HP! Запущено «первое в России» производство цветных МФУ

пуск отечественных цветных лазерных принтеров. Его организовал российский производитель электроники Fplus, о чем его представители сообщили CNews. По их словам, Fplus первым запустил про
14.06.2024 Российскую ВКС-платформу Dion предустановят на устройства Fplus

Производитель электроники Fplus и российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») разработают программно-аппаратные комплексы (ПАК) с предустановленной платформой корпоративных коммуникаций Dion. Линейка совместных ПАКов будет

06.06.2024 «СберТех» и Fplus договорились о совместной разработке ПАКов

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» и производитель инфраструктурного оборудования компания Fplus подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве и совместной разработке индустриальных программно-аппаратных комплексов (ПАКов) для решения бизнес-задач российских заказчиков. Со сто
06.06.2024 «Ростелеком», Fplus и РФПИ объединят усилия для создания импортоопережающих ИТ-решений

Интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком», производитель электроники Fplus и Российский фонд прямых инвестиций займутся совместной поддержкой проектов по импортоо
23.05.2024 Fplus и «Лаборатория Касперского» договорились о совместной разработке ПАК

Производитель электроники для корпоративного и госсектора Fplus и «Лаборатория Касперского» договорились о сотрудничестве в области разработки программ
22.05.2024 В России создан суверенный планшет, способный работать на четырех операционных системах

Четыре в одном Холдинг Fplus сообщил CNews о премьере отечественного компьютера Т1100-RUS в новой модификации. Новая
22.05.2024 Представлен единственный в России планшет, работающий на четырех мобильных ОС

Российский производитель электроники Fplus представил обновленный планшет Т1100-RUS с установленной мобильной операционной системо
22.05.2024 «Базис» и Fplus создадут совместную экосистему цифровых рабочих пространств на базе российских ИТ-решений

для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, и Fplus, производитель инфраструктурного оборудования, создадут доверенную экосистему мобильных
21.05.2024 Fplus представил первый отечественный четырехсокетный сервер

Производитель электроники Fplus разработал и выпустил первый российский четырехсокетный сервер серии «Буран». Устройств
16.05.2024 В Подмосковье началось производство российских суверенных мониторов для настольных ПК. Продажи уже начались

Новые российские мониторы Отечественный холдинг Fplus сообщил CNews о запуске производства первых двух своих мониторов – МО-24F129-HD и MO-27
15.05.2024 Fplus запустил производство реестровых мониторов

В линейке российского производителя ИТ-оборудования Fplus появились первые мониторы. Они разрабатываются и изготавливаются в России на собственно
22.04.2024 Подтверждена совместимость устройств «Рутокен» с компьютерами и мобильной техникой Fplus

граммно-аппаратных средств защиты информации «Актив» подтвердил технологическую совместимость токенов и смарт-карт «Рутокен» с устройствами корпоративного класса российского производителя электроники Fplus. Об этом CNews сообщили представители Fplus. Специалисты компаний провели тестовые испытания, чтобы проверить корректность работы ключевых носителей «Рутокен» с моноблоками, ноутбу
09.04.2024 Фонд бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга купил у Fplus разработчиков ИТ-инфраструктуры и ПО для Android, «Авроры» и Linux

о Кэптал», выяснил «Коммерсант». Ранее они принадлежали разработчику электроники Fplus (юрлицо ООО «Ф-плюс оборудование и разработки»). ООО «Гиперус» — разработчик систем управления ИТ-инфрастр
01.04.2024 «ТЭК СПб», «Ростелеком» и Fplus разработают импортонезависимые ПАК для ТЭК

энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб»), «Ростелеком» и производитель электроники Fplus заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Согласно документу, компании будут с
15.03.2024 Крупнейшие игроки российского ИТ-рынка не поделили рынок. «Аквариус» хочет отсудить у Fplus десятки миллионов рублей

также серверы. Входящая в состав холдинга ООО «МКТ», по данным «Контур.Фокуса», на 95% принадлежит ООО «Ф-плюс оборудование и разработки» (юрлицо Fplus) и на 5% Владимиру Корневу (5%). С февра
06.03.2024 Россияне купили за 4 месяца 800 смартфонов и 130 планшетов Fplus на ОС «Аврора». Производитель удовлетворен. Опрос

Переход на отечественное Представители Fplus поделились с редакцией CNews статистикой розничных продаж первых устройств компании под
06.03.2024 Какой ноутбук можно подарить на 8 марта

Две серии на выбор Что же может предложить Fplus? Две серии ноутбуков, Fplus Flaptop i и Fplus Flaptop R — вполне конкурентоспособные игроки на рынке. Они вошли в рейтинг лучших гаджетов 2023 года. Солидные и функциональны
29.02.2024 Корпоративные ноутбуки Fplus внесены в реестр Минпромторга

Корпоративные ноутбуки отечественного производителя инфраструктурного оборудования Fplus (входит в одноименный ИТ-холдинг), добавлены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Соответствующие записи появились в нем 26 февраля 2024 г. Речь идет о двух моделях но
16.02.2024 Выпущен ноутбук на «бронированном» российском Linux

Российский Linux в российском ноутбуке Компания Fplus сообщила CNews о скором начале продаж ноутбука Flaptop i5 16512, главная отличительная

16.02.2024 Fplus представила ноутбук с российской операционной системой «ОСнова» для потребительского рынка

Российская компания Fplus, производитель и поставщик цифровых устройств, анонсировала выход нового продукта — ноу
14.02.2024 Основатель «Марвела» и Fplus открыл компанию для создания межсетевых экранов

шегося «F+ tech-Марвел» — с 18 марта 2022 г. крупный дистрибутор ООО «Марвел КТ» на 95% принадлежит ООО «Ф-плюс оборудование и разработки». Сооснователем «Русплатформы» стал Роман Шмаков, бывши
09.02.2024 Под Москвой начало работать крупное производство ноутбуков и серверов

и компании холдинга В холдинг Fplus входят производитель программно-аппаратных решений Fplus (ранее F+ tech и F+ imaging), «Fplus Логистика», производитель потребительской электроники под собст
02.02.2024 «Марвел» заключил с собственным основателем мировое соглашение по иску на 2 миллиарда

гистика», производитель потребительской электроники под собственными торговыми марками Fplus (ранее F+ и Accesstyle), дистрибутор ИТ-оборудования и ПО «Марвел-Дистрибуция», розничная сеть магаз
30.01.2024 Treolan стал дистрибьютором печатной техники Fplus

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») заключила дистрибьюторское соглашение с российским производителем программно-аппаратных решений для корпоративного и государственного сектора Fplus. Контракт распространяется на печатную технику и картриджи. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Линейка печатного оборудования включает в себя высокопроизводительные лазерные МФ
24.01.2024 Fplus выпустила коммутатор серии FDS с 32 портами 400 Gigabit Ethernet

Российский производитель инфраструктурного ИТ-оборудования Fplus выпустил коммутатор серии FDS (Fplus Datacenter Switches) для организации высоко
19.01.2024 Жизнь без MacBook, Asus и Lenovo. Россияне скупают отечественные ноутбуки на миллиарды рублей. Продажи выросли втрое. Опрос

ьшился до 33%. «Доля параллельного импорта снижается за счет того, что такие российские бренды, как F+, ICL, «Аквариус» и др., наращивают свое производство и уже выпускают около 1 млн единиц вы
29.12.2023 Лучшие доступные ноутбуки 2023 года: хиты продаж

Fplus FLAPTOP I По данным аналитического агентства ГФК Русь, ноутбуки отечественного бренда Fplus успешно ворвались в рейтинги продаж этого года: почти 6 недель подряд ноутбуки Fplus FLAPTOP серии I находились в топ-3 (с 33-й по 38-ю неделю 2023 года), а в период акций в рамках
12.12.2023 Fplus и НППКТ стали стратегическими партнерами

Российский производитель инфраструктурного оборудования Fplus и ведущий разработчик защищенного программного обеспечения АО «НППКТ» заключили соглаше
11.12.2023 Производитель ИТ-оборудования Fplus и АО «НППКТ» стали стратегическими партнерами

Российский производитель инфраструктурного оборудования Fplus и ведущий разработчик защищенного программного обеспечения АО «НППКТ» заключили соглаше
11.12.2023 Мобильное приложение EOSmobile (ЭОС) теперь работает на планшете Т1100 российского производителя оборудования Fplus

естимость с еще одним российским планшетным компьютером Т1100 (модификация с операционной системой Android). Эта модель планшета разработана отечественным производителем программно-аппаратных решений Fplus. Об этом CNews сообщили представители ООО «Электронные офисные системы (Софт)». EOSmobile — приложение, разработанное ЭОС для работы сотрудников в корпоративной СЭД с мобильных устройств

22.11.2023 Единоличный владелец ИТ-холдинга Fplus продал 25% своей доли

тва с бывших топ-менеджеров, якобы нанесших своими действиями ущерб компании. В ноябре 2023 г. ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки» подало иск на 2,16 млрд руб. к основателю холдинга Гирдину

16.11.2023 Лучшие российские ноутбуки: выбор ZOOM

Fplus Flaptop R (FLTP-5R7-161024-W) Бренд F+ принадлежит компании «Ф-Плюс Мобайл», являющейся дочкой «Марвел-Дистрибуция». Его можно назвать смешанным российско
13.11.2023 Производитель электроники Fplus требует больше 2 миллиардов у своего бывшего руководства

сположено в России. В холдинг Fplus входят производитель программно-аппаратных решений Fplus (ранее F+ tech и F+ imaging), «Fplus Логистика», производитель потребительской электроники под собст

Публикаций - 220, упоминаний - 390

Марвел-Дистрибуция и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 799 52
Ростелеком 9517 36
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 412 34
Apple Inc 11934 33
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 262 33
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 449 30
Samsung Electronics 10173 26
Xiaomi 1655 21
Huawei 3851 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1701 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5667 19
Lenovo Group 2274 19
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 298 18
Dell EMC 5011 18
HP Inc. 5662 18
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1146 17
Google LLC 11653 17
Intel Corporation 12098 17
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 22 17
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 556 16
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2512 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12059 15
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 46 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 2031 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3702 13
Yandex - Яндекс 7061 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4766 13
ICL ГК 351 12
Промобит - Bitblaze - Promobit 74 12
БайтЭрг 56 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3193 10
Microsoft Corporation 24455 10
Jolla - Sailfish Holding 82 10
BQ - Bright & Quick - Новая линия 385 10
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 367 10
Ред Софт - Red Soft 639 10
Базальт СПО - BaseALT 606 9
Transsion Holdings - Tecno Mobile 203 9
Oracle Corporation 6634 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 615 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2236 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7062 17
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 17 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1263 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 845 12
Unsplash 602 11
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 592 10
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 12 7
РЖД - Российские железные дороги 1870 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 684 5
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 71 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 448 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 787 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2756 4
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 46 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 423 2
Казахмыс - Kazakhmys 51 2
Пассажиравтотранс СПб ГУП 10 2
Газпром ПАО 1321 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 174 2
Ланит - re:Store - Рестор 171 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 209 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 46 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 28 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 878 1
Метрополис ТРК 53 1
Афимолл ТРЦ 21 1
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга 11 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 57 1
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Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 555 1
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11276 48
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1652 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 331 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2664 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2163 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2953 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 138 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 102 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 333 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1189 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 123 9
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 113 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 638 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 711 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 41 2
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1420 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 251 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 61 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 241 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 96 1
Единая Россия - Политическая партия 289 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6237 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 117 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 51 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 237 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18081 138
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24772 92
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23663 85
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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