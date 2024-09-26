Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data

Fplus завершила миграцию аналитического хранилища на российское решение компании TData России ИТ-холдинг Fplus завершил проект по миграции цифровой аналитической платформы с open source-сборки Green

Fplus заместила иностранное оборудование в госучреждениях Иркутской области Российский производитель электроники Fplus (входит в одноименный ИТ-холдинг) в партнерстве с иркутским системным интегратором «Зеон» помог заместить зарубежное серверное оборудование в двух госучреждениях Иркутска и области. В общ

Подтверждена совместимость продуктов ALMI Partner с оборудованием Fplus Компания ALMI Partner и производитель электроники Fplus подтвердили совместимость и корректность работы своих программного обеспечения и устройств корпоративного класса. На основании результатов тестирования выпущен сертификат о совместимости

Подтверждена совместимость продуктов ALMI Partner с оборудованием Fplus Компания ALMI Partner и производитель электроники Fplus подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения и устройств корпоративного класса. На основании результатов тестирования выпущен сертификат о совместимости продук

Гигантский российский ИТ-холдинг втихую сменил владельца ан на открытой в 1991 г. компании «Марвел Дистрибуция», а его головной структурой является компания ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки». Сейчас у холдинга несколько направлений бизнеса – он

Создано первое российское решение для защиты серверов госструктур, банков и телекома от превращения в «кирпич» Криптозамок для серверов Как стало известно CNews, ИТ-холдинг Fplus создал первое отечественное решение для защиты серверов от взлома. Об этом представител

ИТ-холдинг Fplus мигрировал с зарубежного решения Jira на отечественную ITSM-систему SimpleOne В Fplus завершился проект по внедрению российской ITSM-системы SimpleOne для автоматизации ИТ-п

Прощай, HP! Запущено «первое в России» производство цветных МФУ пуск отечественных цветных лазерных принтеров. Его организовал российский производитель электроники Fplus, о чем его представители сообщили CNews. По их словам, Fplus первым запустил про

Российскую ВКС-платформу Dion предустановят на устройства Fplus Производитель электроники Fplus и российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») разработают программно-аппаратные комплексы (ПАК) с предустановленной платформой корпоративных коммуникаций Dion. Линейка совместных ПАКов будет

«СберТех» и Fplus договорились о совместной разработке ПАКов Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» и производитель инфраструктурного оборудования компания Fplus подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве и совместной разработке индустриальных программно-аппаратных комплексов (ПАКов) для решения бизнес-задач российских заказчиков. Со сто

«Ростелеком», Fplus и РФПИ объединят усилия для создания импортоопережающих ИТ-решений Интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком», производитель электроники Fplus и Российский фонд прямых инвестиций займутся совместной поддержкой проектов по импортоо

Fplus и «Лаборатория Касперского» договорились о совместной разработке ПАК Производитель электроники для корпоративного и госсектора Fplus и «Лаборатория Касперского» договорились о сотрудничестве в области разработки программ

В России создан суверенный планшет, способный работать на четырех операционных системах Четыре в одном Холдинг Fplus сообщил CNews о премьере отечественного компьютера Т1100-RUS в новой модификации. Новая

Представлен единственный в России планшет, работающий на четырех мобильных ОС Российский производитель электроники Fplus представил обновленный планшет Т1100-RUS с установленной мобильной операционной системо

«Базис» и Fplus создадут совместную экосистему цифровых рабочих пространств на базе российских ИТ-решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, и Fplus, производитель инфраструктурного оборудования, создадут доверенную экосистему мобильных

Fplus представил первый отечественный четырехсокетный сервер Производитель электроники Fplus разработал и выпустил первый российский четырехсокетный сервер серии «Буран». Устройств

В Подмосковье началось производство российских суверенных мониторов для настольных ПК. Продажи уже начались Новые российские мониторы Отечественный холдинг Fplus сообщил CNews о запуске производства первых двух своих мониторов – МО-24F129-HD и MO-27

Fplus запустил производство реестровых мониторов В линейке российского производителя ИТ-оборудования Fplus появились первые мониторы. Они разрабатываются и изготавливаются в России на собственно

Подтверждена совместимость устройств «Рутокен» с компьютерами и мобильной техникой Fplus граммно-аппаратных средств защиты информации «Актив» подтвердил технологическую совместимость токенов и смарт-карт «Рутокен» с устройствами корпоративного класса российского производителя электроники Fplus. Об этом CNews сообщили представители Fplus. Специалисты компаний провели тестовые испытания, чтобы проверить корректность работы ключевых носителей «Рутокен» с моноблоками, ноутбу

Фонд бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга купил у Fplus разработчиков ИТ-инфраструктуры и ПО для Android, «Авроры» и Linux о Кэптал», выяснил «Коммерсант». Ранее они принадлежали разработчику электроники Fplus (юрлицо ООО «Ф-плюс оборудование и разработки»). ООО «Гиперус» — разработчик систем управления ИТ-инфрастр

«ТЭК СПб», «Ростелеком» и Fplus разработают импортонезависимые ПАК для ТЭК энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб»), «Ростелеком» и производитель электроники Fplus заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Согласно документу, компании будут с

Крупнейшие игроки российского ИТ-рынка не поделили рынок. «Аквариус» хочет отсудить у Fplus десятки миллионов рублей также серверы. Входящая в состав холдинга ООО «МКТ», по данным «Контур.Фокуса», на 95% принадлежит ООО «Ф-плюс оборудование и разработки» (юрлицо Fplus) и на 5% Владимиру Корневу (5%). С февра

Россияне купили за 4 месяца 800 смартфонов и 130 планшетов Fplus на ОС «Аврора». Производитель удовлетворен. Опрос Переход на отечественное Представители Fplus поделились с редакцией CNews статистикой розничных продаж первых устройств компании под

Какой ноутбук можно подарить на 8 марта Две серии на выбор Что же может предложить Fplus? Две серии ноутбуков, Fplus Flaptop i и Fplus Flaptop R — вполне конкурентоспособные игроки на рынке. Они вошли в рейтинг лучших гаджетов 2023 года. Солидные и функциональны

Корпоративные ноутбуки Fplus внесены в реестр Минпромторга Корпоративные ноутбуки отечественного производителя инфраструктурного оборудования Fplus (входит в одноименный ИТ-холдинг), добавлены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Соответствующие записи появились в нем 26 февраля 2024 г. Речь идет о двух моделях но

Выпущен ноутбук на «бронированном» российском Linux Российский Linux в российском ноутбуке Компания Fplus сообщила CNews о скором начале продаж ноутбука Flaptop i5 16512, главная отличительная

Fplus представила ноутбук с российской операционной системой «ОСнова» для потребительского рынка Российская компания Fplus, производитель и поставщик цифровых устройств, анонсировала выход нового продукта — ноу

Основатель «Марвела» и Fplus открыл компанию для создания межсетевых экранов шегося «F+ tech-Марвел» — с 18 марта 2022 г. крупный дистрибутор ООО «Марвел КТ» на 95% принадлежит ООО «Ф-плюс оборудование и разработки». Сооснователем «Русплатформы» стал Роман Шмаков, бывши

Под Москвой начало работать крупное производство ноутбуков и серверов и компании холдинга В холдинг Fplus входят производитель программно-аппаратных решений Fplus (ранее F+ tech и F+ imaging), «Fplus Логистика», производитель потребительской электроники под собст

«Марвел» заключил с собственным основателем мировое соглашение по иску на 2 миллиарда гистика», производитель потребительской электроники под собственными торговыми марками Fplus (ранее F+ и Accesstyle), дистрибутор ИТ-оборудования и ПО «Марвел-Дистрибуция», розничная сеть магаз

Treolan стал дистрибьютором печатной техники Fplus Компания Treolan (входит в группу «Ланит») заключила дистрибьюторское соглашение с российским производителем программно-аппаратных решений для корпоративного и государственного сектора Fplus. Контракт распространяется на печатную технику и картриджи. Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Линейка печатного оборудования включает в себя высокопроизводительные лазерные МФ

Fplus выпустила коммутатор серии FDS с 32 портами 400 Gigabit Ethernet Российский производитель инфраструктурного ИТ-оборудования Fplus выпустил коммутатор серии FDS (Fplus Datacenter Switches) для организации высоко

Жизнь без MacBook, Asus и Lenovo. Россияне скупают отечественные ноутбуки на миллиарды рублей. Продажи выросли втрое. Опрос ьшился до 33%. «Доля параллельного импорта снижается за счет того, что такие российские бренды, как F+, ICL, «Аквариус» и др., наращивают свое производство и уже выпускают около 1 млн единиц вы

Лучшие доступные ноутбуки 2023 года: хиты продаж Fplus FLAPTOP I По данным аналитического агентства ГФК Русь, ноутбуки отечественного бренда Fplus успешно ворвались в рейтинги продаж этого года: почти 6 недель подряд ноутбуки Fplus FLAPTOP серии I находились в топ-3 (с 33-й по 38-ю неделю 2023 года), а в период акций в рамках

Fplus и НППКТ стали стратегическими партнерами Российский производитель инфраструктурного оборудования Fplus и ведущий разработчик защищенного программного обеспечения АО «НППКТ» заключили соглаше

Производитель ИТ-оборудования Fplus и АО «НППКТ» стали стратегическими партнерами Российский производитель инфраструктурного оборудования Fplus и ведущий разработчик защищенного программного обеспечения АО «НППКТ» заключили соглаше

Мобильное приложение EOSmobile (ЭОС) теперь работает на планшете Т1100 российского производителя оборудования Fplus естимость с еще одним российским планшетным компьютером Т1100 (модификация с операционной системой Android). Эта модель планшета разработана отечественным производителем программно-аппаратных решений Fplus. Об этом CNews сообщили представители ООО «Электронные офисные системы (Софт)». EOSmobile — приложение, разработанное ЭОС для работы сотрудников в корпоративной СЭД с мобильных устройств

Единоличный владелец ИТ-холдинга Fplus продал 25% своей доли тва с бывших топ-менеджеров, якобы нанесших своими действиями ущерб компании. В ноябре 2023 г. ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки» подало иск на 2,16 млрд руб. к основателю холдинга Гирдину

Лучшие российские ноутбуки: выбор ZOOM Fplus Flaptop R (FLTP-5R7-161024-W) Бренд F+ принадлежит компании «Ф-Плюс Мобайл», являющейся дочкой «Марвел-Дистрибуция». Его можно назвать смешанным российско