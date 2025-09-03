Разделы

Подтверждена совместимость UEM SafeMobile с персональными устройствами Fplus

Отечественная платформа централизованного управления мобильными устройствами SafeMobile была успешно протестирована на совместимость с персональными устройствами российского производителя электроники Fplus. Тестирование прошли модели корпоративных смартфонов Fplus R570Е и P670, а также планшет LifeTabPlus. Об этом CNews сообщили представители «НИИ СОКБ Центр разработки».

SafeMobile – это комплексная платформа управления мобильными устройствами из единой консоли. Сертифицирована ФСТЭК России, соответствует требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017 по защите информации финансовых структур. Разработчиком UEM SafeMobile является резидент Фонда Сколково «НИИ СОКБ Центр разработки».

UEM SafeMobile разрабатывается и внедряется единой командой в России уже 15 лет и имеет более 300 реализованных проектов в банковской, промышленной, транспортной сфере, медицине, ритейле и госструктурах.

Основная экономия внедрения достигается за счет автоматизации операций по обновлению приложений и политик безопасности.

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса
цифровизация

UEM SafeMobile управляет устройствами на базе большинства ОС, включая Android, iOS, iPadOS, «Аврора», Windows, ALT Linux и Astra Linux.

Ключевые особенности SafeMobile: готовый функционал UEM – удаленное управление устройствами и приложениями, настройка политик безопасности, анализ активности и местоположения; предоставление сервиса из защищенного облака или on-premise; управление как полностью корпоративными устройствами, так и корпоративной областью на личных устройствах; простая интеграция – благодаря открытым API систему можно связать с учетными и инвентаризационными сервисами.

