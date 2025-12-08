Разделы

Россия под атакой: Против граждан развернута новая схема мошенничества с фишинговыми ссылками на фото

Мошенники в декабре 2025 г. рассылают россиянам сообщения от лица знакомых, также жертва получает ссылку, якобы ведущую на снимок. При помощи фишинговой ссылки преступники заражают устройство пользователя-жертвы, устанавливая на него вредоносный файл. Вирус может перехватывать и отправлять SMS, собирать с устройства данные о финансовых операциях.

Схема по фото с друзьями

Мошенники в декабре 2025 г. стали рассылать россиянам от лица знакомых сообщения с подписью «Смотрю на фото, вспоминаю тебя», под которой размещена ссылка, якобы ведущая на фотографию, пишут РИА «Новости». Схема направлена на кражу денег и получение полного контроля над устройством жертвы.

При помощи фишинговой ссылки преступники заражают устройство пользователя-жертвы, устанавливая на него вредоносный файл.

«Этот функционал позволяет злоумышленникам похищать деньги с банковских счетов пользователя, атаковать ИТ-сервисы государственных услуг и маркетплейсы», — сказала руководитель отдела аналитики данных департамента Frаud Protection компании F6 Александра Радченко.

Со слов экспертов по кибербезопаснсоти, этот функционал позволяет злоумышленникам похищать деньги с банковских счетов пользователя, атаковать ИТ-сервисы государственных услуг и маркетплейсы. Также функционал самораспространения через скомпрометированное устройство позволяет совершать фишинговые рассылки в SMS и мессенджерах, переадресовывать звонки.

F6 — ведущий разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, предотвращения и расследования киберпреступлений в России и за рубежом. ИТ-компания создана при поддержке фонда развития результативной кибербезопасности «Сайберус», однако фонд не будет участвовать в операционном управлении F6. Флагманские ИТ-продукты основаны на знаниях, полученных в ходе многолетних реагирований на ИТ-инциденты и исследований киберпреступности. Решения F6 обеспечивают защиту от киберрисков, связанных с целевыми атаками, утечками данных, мошенничеством, фишингом, нелегальным использованием бренда.

Схема с открытками в мессенджерах

В декабре 2025 г. россиянам рассказали о скрытой опасности новогодних открыток в мессенджерах. Мошенники отправляют фальшивые поздравления, которые на самом деле являются вредоносными файлами. Они могут содержать программы для кражи данных, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта партии «Единая Россия» «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Мошенники традиционно используют праздничный период для активизации своих схем, и рассылка новогодних открыток с вредоносным программным обеспечением (ПО) — один из самых популярных приемов», — сказал Немкин.

Николай Голов, Postgres Professional: Разрабатывая Tengri Data, мы смотрели на продукт как аналитики
Цифровизация

Злоумышленники рассчитывают на доверчивость людей. Вредоносные файлы маскируются под изображения, анимации или видео. Кроме того, эмоциональный контекст праздников снижает бдительность, добавил депутат.

Мошенники используют нейронные сети для генерации праздничных изображений, подделывают аватары знакомых и близких, а иногда даже копируют аккаунты знакомых людей.

Схема на китайских маркетплейсах

По информации Министерство внутренних дел (МВД) России, сотрудники 30 ноября 2025 г. выявили новую схеме мошенников с фейковыми трек-номерами и нейросетевыми отзывами на китайских ИТ-маркетплейсах.

566565pod_0195.jpg

Схема мошенников с фейковыми трек-номерами

«Проверяйте трек-номер не только на маркетплейсе, но и через независимые ИТ-сервисы: «Почта России», Cainiao и др. Если статус завис или расходится с данными — это тревожный сигнал», — говорится в сообщении киберполиции. Также правоохранители рекомендуют анализировать отзывы, потому что новые аккаунты, однотипные фото и идеальные ракурсы являются признаком накрутки. Кроме того, необходимо читать описание товара до конца, сверять название и URL магазина, общаться с продавцом до оплаты и обращать внимание на уклончивые ответы.

Не стоит соглашаться на дополнительные оплаты, отмечают в ведомстве. В таком случае необходимо отменить заказ, пока в его статусе указано — ожидает отправки. При возникновении проблем открывайте спор, приложите как можно больше доказательств (фото, видео распаковки, скриншоты описания и чата). Это повысит шанс на полный возврат.

Антон Денисенко

