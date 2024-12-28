Немкин Антон
Немкин Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1008 12
|Шпак Василий 223 11
|Разумовский Дмитрий 121 11
|Терещенко Денис 88 10
|Хайруллин Айрат 104 10
|Матвеева Татьяна 104 9
|Спиренков Вячеслав 25 8
|Хинштейн Александр 142 6
|Шейкин Артем 34 5
|Путин Владимир 3171 4
|Баканов Дмитрий 29 4
|Раскина Ирина 24 4
|Сергиенко Сергей 12 4
|Булатов Артем 4 4
|Лысенко Эдуард 308 4
|Кирюшин Сергей 83 4
|Слышкин Василий 129 4
|Ципорин Павел 102 4
|Петрушин Андрей 110 4
|Мартынова Елена 87 4
|Херсонцев Алексей 93 4
|Журавлев Виктор 5 4
|Чирков Сергей 16 4
|Артемов Андрей 15 4
|Щербина Олег 6 4
|Александрова Екатерина 6 3
|Алимханов Тимур 5 3
|Залаев Геннадий 4 3
|Тэн Марина 4 3
|Звонарева Елена 19 3
|Щеверов Андрей 4 3
|Егошин Константин 7 3
|Тржаскал Николай 6 3
|Рукавишникова Ирина 6 2
|Горелкин Антон 93 2
|Мирон София 3 2
|Албычев Александр 150 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Вагизов Руслан 25 2
|Фомин Сергей 18 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 12
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 3
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