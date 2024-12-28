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Индексная книга (каталог) CNews*
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Немкин Антон



28.12.2024 В России запретили телефонные звонки через интернет 1
28.11.2024 В России увеличивают число данных, которые хостинг-провайдеры должны передавать в Роскомнадзор 1
25.10.2024 Роскомнадзор испытывает на Рунете сервис поиска критических уязвимостей 1
25.09.2024 Apple без предупреждения удалила 98 VPN из российского магазина приложений для iPhone. Многие снесли без объяснения причин 1
11.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
05.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
04.09.2024 В России ущерб от ИT-преступлений достиг 99 миллиардов за полгода 1
23.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
13.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
01.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
24.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
17.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
04.07.2024 В России выстроены первые схемы мошенничества с цифровым рублем 2
02.07.2024 Газпром запускает завод по производству космических аппаратов 1
24.06.2024 Роскомнадзор будет блокировать звонки от абонентов операторов, не подключенных к системе «Антифрод» 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
22.04.2024 CNews приглашает 19 июня 2024 г. на секцию «Цифровизация госсектора» CNews FORUM Кейсы 1
04.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
02.04.2024 В России легализуют «белых» хакеров для тестирования ИТ-систем госорганов и критической инфраструктуры 1
01.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
25.03.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
22.03.2024 Хакеров в России разделят на категории. Одним будут платить миллионы, других упекут в тюрьму на всю жизнь 1
21.02.2024 В Минпросвещения работают над повышением цифровой грамотности педагогов 2
19.10.2023 Завершилась Kuban CyberSecurity Conference: подводим итоги 1
12.10.2023 Без адреса, но с пропиской. В России юридический адрес могут заменить электронной почтой 1
15.08.2023 Китай вводит 24 новых правила регулирования ИИ. Среди них обязательные ярлыки и регистрация алгоритмов 1
04.08.2023 Российских чиновников выгоняют из Telegram силами VK. Переход на российские менеджеры оценен почти в миллиард 1
17.04.2023 Власти собрались штрафовать до 700 тыс. руб. за отсутствие маркировки рекламы в интернете 1
03.04.2023 Россиян спасут от жадности и произвола маркетплейсов. Власти вводят законодательный запрет на списание денег с удаленных карт 1
27.03.2023 Россиян грабят через неотключаемые платные подписки с тихого согласия банков. Власти и Центробанк взялись решить проблему 1
14.03.2023 Российским ИТ-компаниям могут отменить налог на прибыль навсегда 1
30.06.2022 В России наведут структурный порядок в сегменте операторов связи 2
20.05.2022 Власти ослабляют налоговую удавку для разработчиков и покупателей российских ПО и «железа» 1
21.02.2022 Штрафовать, так по-крупному. Минцифры требует ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных 1
15.02.2019 В Сочи появится ИТ-акселератор, который получит 250 миллионов от частных инвесторов 1

Публикаций - 35, упоминаний - 38

Немкин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 5
Yandex - Яндекс 7340 4
Diasoft - Диасофт 870 3
StepUp Lab - Степ Ап Лаб - СТЭПАП 9 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 3
Кеды профессора 6 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 22 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 2
МегаФон 8805 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 43 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 1
Sochi Digital Valley - Цифровая долина Сочи (ЦДС) 13 1
Ростелеком 9701 1
Microsoft Corporation 24625 1
SAP SE 5277 1
Oracle Corporation 6688 1
Цифровая долина - технопарк 4 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Google LLC 11775 1
Telegram Group 1983 1
i-Free Just AI 31 1
Yahoo! 3697 1
CSC - Corporation 68 1
Inforus - Инфорус консорциум 12 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
8213 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
Unsplash 763 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Газпром ПАО 1342 2
Атом - Фонд содействия развитию современных информационных технологий и цифровизации экономики 1 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Силовые машины 111 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Восток-Сервис ГК 52 1
Агроэко ГК 22 1
Газпром бурение 30 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 1
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 33
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 12
Федеральное казначейство России 1772 12
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 11
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 11
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 10
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 5
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 4
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 4
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 113 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 2
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 63 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Единая Россия - Политическая партия 293 7
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Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
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ЛДПР 105 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 24
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 13
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 12
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 10
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 10
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 5
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 121 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 4
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 4
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 3
Оповещение и уведомление - Notification 4606 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 3
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 864 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 275 3
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 375 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 2
Маркировка - Marking 1054 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 10
FreePik 980 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 4
Wiseadvice - EmplDocs 6 3
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 3
Google Android 13994 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 54 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 1
Яндекс.Маркет 937 1
Microsoft Windows 15657 1
Linux OS 9937 1
Microsoft Exchange 1714 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
VK Teams 66 1
Apple iOS 7809 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
Microsoft Skype 2067 1
Apple macOS 2059 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
Microsoft 365 Copilot 115 1
Google Gmail 946 1
Microsoft Windows Live Hotmail 305 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 47 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 1
БИС - ITQuick - Jumse 39 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 82 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 49 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Yandex Bug Bounty - Яндекс Охота за ошибками 19 1
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 96 1
Apple - App Store 2890 1
Шадаев Максут 1008 12
Шпак Василий 223 11
Разумовский Дмитрий 121 11
Терещенко Денис 88 10
Хайруллин Айрат 104 10
Матвеева Татьяна 104 9
Спиренков Вячеслав 25 8
Хинштейн Александр 142 6
Шейкин Артем 34 5
Путин Владимир 3171 4
Баканов Дмитрий 29 4
Раскина Ирина 24 4
Сергиенко Сергей 12 4
Булатов Артем 4 4
Лысенко Эдуард 308 4
Кирюшин Сергей 83 4
Слышкин Василий 129 4
Ципорин Павел 102 4
Петрушин Андрей 110 4
Мартынова Елена 87 4
Херсонцев Алексей 93 4
Журавлев Виктор 5 4
Чирков Сергей 16 4
Артемов Андрей 15 4
Щербина Олег 6 4
Александрова Екатерина 6 3
Алимханов Тимур 5 3
Залаев Геннадий 4 3
Тэн Марина 4 3
Звонарева Елена 19 3
Щеверов Андрей 4 3
Егошин Константин 7 3
Тржаскал Николай 6 3
Рукавишникова Ирина 6 2
Горелкин Антон 93 2
Мирон София 3 2
Албычев Александр 150 2
Мишустин Михаил 676 2
Вагизов Руслан 25 2
Фомин Сергей 18 2
Россия - РФ - Российская федерация 144208 35
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 11
Россия - ЦФО - Орловская область 320 11
Россия - ЦФО - Калужская область 979 11
Россия - СЗФО - Псковская область 629 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - ДФО - Амурская область 732 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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