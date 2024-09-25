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Apple без предупреждения удалила 98 VPN из российского магазина приложений для iPhone. Многие снесли без объяснения причин

Компания Apple тайно удаляет VPN-сервисы из российского App Store на сень 2024 г. из магазина приложений пропала почти треть всех VPN-приложений. Хоть Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) требовал от американской корпорации удаления только 25.

Удаление приложений без причин

Организация GreatFire опубликовала исследование, которое раскрывает значительное количество удалений VPN-приложений компанией Apple из российского App Store. Об этом в конце сентября 2024 г. говориться в опубликованном материале на сайте организации. В исследовании использовались данные платформы App Store Monitor (ASM) на сайте AppleCensorship, которая отслеживает доступность приложений в магазинах Apple.

Компания Apple удалила из российского App Store 98 VPN-приложений, пишут аналитики проекта GreatFire, который отслеживает состояние сайтов, подвергающихся цензуре. При этом только за два последних месяца — с начала июля по 18 сентября — компания удалила почти 60 приложений VPN. В исследовании также говорится, что более 20% VPN-приложений были заблокированы без публичных уведомлений со стороны компании Apple.

В середине лета этого года Роскомнадзор сообщал, что Apple заблокировала в App Store на территории России лишь 25 VPN-приложений.

«Тайное удаление Apple почти 60 VPN-приложений из российского App Store не только вызывает тревогу - это прямая угроза цифровой свободе и конфиденциальности. Одностороннее ограничение доступа к этим важным ИТ-инструментам без прозрачности или должного процесса делает компанию Apple соучастником в обеспечении государственной цензуры. Мы требуем, чтобы американская корпорация соблюдала свои обязательства в области прав человека и предоставила четкое объяснение этих действий», - рассказал директор проекта App Censorship в GreatFire Бенджамин Исмаил (Benjamin Ismail).

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Unsplash - Laurenz Heymann
Apple без предупреждений удалила 98 VPN-приложений из российского App Store, а многие приложения снесли без объяснения причины

По мнению аналитиков организации GreatFire, массовые удаления выпадают на конкретные даты. Это может означать, что Apple тайно сотрудничает с Роскомнадзором и по требованию регулятора скоординированно ограничивает доступ к VPN-приложениям. Американская компания может удалять больше VPN-приложений, чем от нее официально требуется федеральный орган исполнительной власти России, чтобы заранее подстраховаться.

По информации GreatFire, блокировки VPN-сервисов в России начались еще до начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Однако в последнее время пользователи стали фиксировать их чаще, потому что их удаления происходили в несколько этапов. До июля 2024 г. уже были недоступны 32 приложения. Уже 4 июля этого года сервисы Red Shield VPN и Le VPN опубликовали уведомления, полученные от Apple, в которых говорится, что приложения были удалены из App Store по требованию Роскомнадзора, поскольку содержали незаконный в России контент. Тогда же сообщалось, что из российского App Store удалены также приложения Proton VPN и NordVPN, а затем, с 8 июля по 11 августа, Apple удалила еще 30 приложений.

Новые ограничения сбивают рост VPN-рынка

По данным компании «Стингрей Технолоджиз», специализирующейся на информационной безопасности (ИБ) мобильных приложений, рост загрузок VPN-сервисов с начала весны 2024 г. вырос примерно на 30%. В качестве причины генеральный директор компании Юрий Шабалин назвал недавнюю волну блокировок, из-за которой часть старых VPN перестала работать. В среднем на популярные среди российских пользователей ресурсы ежегодно может приходиться около 90–100 млн скачиваний.

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1 марта этого года вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. В настоящее время также запрещены средства обхода блокировок этих приложений в интернете. Член комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Немкин рассказал «Известиям», что у него также есть информация о резком росте спроса на VPN на фоне запрета на популяризацию подобных приложений. По его словам, пользователи качают «чудо-сервисы», чтобы не терять доступа к привычным ИТ-платформам, не понимая, что подвергают себя большой опасности. Он напомнил, что борьба с недобросовестными VPN уже долгое время ведется на государственном уровне. После вступления в силу нового закона, запрещающего рекламу и популяризацию средств обхода блокировок, в интернете стали меньше навязывать VPN. Вводить ответственность за использование приложений законодатели сегодня не планируют, так как бороться нужно не с последствиями, а с причинами, подчеркнул депутат.

Ранее служба сообщала, что с 1 марта было заблокировано 82 сайта с рекламой VPN-сервисов, а 628 владельцам ресурсов было направлено уведомление с требованием удалить такой контент. За невыполнение предписаний закон предусматривает штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн руб. В случае если нарушения происходят повторно, сумма взысканий может составить от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании.

Антон Денисенко

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