|Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 1
|РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
|Кулин Филипп 52 2
|Дуров Павел 309 2
|Горелкин Антон 108 1
|Голованов Сергей 67 1
|Немкин Антон 48 1
|Тумусов Федот 9 1
|Хайретдинов Рустэм 89 1
|Михайлов Игорь 12 1
|Ионин Дмитрий 10 1
|Шабалин Юрий 22 1
|Mitra Amol - Митра Амол 1 1
|Рудометов Максим 1 1
|Путин Владимир 3349 1
|Галушкин Олег 182 1
|РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 30 2
|РАН - Российская академия наук 2014 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
