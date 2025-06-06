Разделы

06.06.2025 США готовы заплатить $10 млн за помощь в поимке хакера, живущего в России 1
21.03.2025 На русскоязычных любителей «читов» и «кряков» напал новый троян, ворующий логины, пароли и данные кредитных карт 1
10.02.2025 Европа пошла войной на популярные VPN 1
25.09.2024 Apple без предупреждения удалила 98 VPN из российского магазина приложений для iPhone. Многие снесли без объяснения причин 1
04.07.2024 Роскомнадзор: По нашему требованию Apple удалила 25 приложений VPN для iPhone и MacBook 1
18.08.2023 VPN-сервис сделал подозрительное предложение российским пользователям. Эксперты призывают к бдительности 1
15.08.2023 В Китае оттепель. Иностранцам разрешат иметь большую долю в VPN-сервисах ради улучшения инвестиционного климата 1
31.05.2023 В России блокируют VPN. Проблема массовая, решения пока нет 1
05.08.2022 VPN «Касперского» открывает хакерам полный доступ к ПК. Но есть решение 2
03.11.2021 Пожизненные подписки — миф для наивных? 1
01.06.2020 Роскомнадзор сформулировал критерии для запрета сайтов в Рунете 1
27.05.2020 Линейка Aruba Instant On пополнилась новыми коммутаторами для малого бизнеса 1
13.03.2020 Роскомнадзор запустил систему слежки за поисковиками и VPN 1
22.10.2019 Знаменитый VPN-сервис был взломан и оставался беззащитным три месяца 1
10.06.2019 Оттепель: Российский провайдер избежал крупного штрафа за доступ к «Флибусте» 1
29.03.2019 Власти требуют от VPN-сервисов блокировать запрещенные для россиян сайты. «Касперский» уже согласился 1
25.10.2018 Firefox будет навязывать пользователям платный VPN, созданный авторами «почты для параноиков» 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

NordVPN и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 9
Google LLC 12255 5
Telegram Group 2571 5
CyberGhost VPN 7 4
Lantern 8 3
Cloudflare 131 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 2
Meta Platforms - Facebook 4531 2
Apple Inc 12628 2
X Corp - Twitter 2907 2
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 1
СИНХ - Таттелеком 219 1
Mozilla Foundation 205 1
Synopsys Cybersecurity 3 1
Evil Corp - Хакерская группировка 12 1
Proton Technologies AG 44 1
DipHost 2 1
Теле.ру 2 1
Roblox Corporation 74 1
Swordfish Security - Стингрей Технолоджиз 7 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 1
HPE Aruba Networks 91 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
Synopsys - Синопсис 42 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 1
МегаФон 9892 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 180 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 880 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 1
Cisco Systems 5222 1
VK - Mail.ru Group 3532 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 68 2
Microsoft - LinkedIn 684 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 2
Эксмо-АСТ - издательство 76 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 1
Walt Disney Company 636 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 2
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 37 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 64 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 393 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 20
Оповещение и уведомление - Notification 5376 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2465 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3081 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1089 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 721 2
Кибербезопасность - СКЗИ - AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 208 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 2
Пропускная способность - Bandwidth 1831 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 75 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3103 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3275 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 1
ExpressVPN 23 11
Proton Technologies - ProtonVPN 23 9
Hola VPN 11 9
IPVAnish - VPN-сервис 10 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 649 7
TorGuard 9 7
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 62 6
Opera Browser - Браузер 1033 6
OpenVPN 75 5
VPN Unlimited 6 5
VypryVPN 7 5
Hide my Ass - VPN-сервис 5 5
Opera VPN 12 4
VyprVPN 8 4
Google Chrome - браузер 1648 4
Google Android 14679 4
Le VPN 6 3
Cloudflare WARP 4 3
FreePik 1435 3
Surfshark VPN 10 3
X-VPN 4 3
Speedify VPN 3 3
KeepSolid VPN Unlimited 3 3
Tachyon VPN 3 3
Google YouTube - Видеохостинг 2885 3
Apple iOS 8242 3
Linux OS 10896 3
Apple macOS 2248 3
Mozilla Firefox - браузер 1918 3
Hideme.ru - VPN-сервис 12 3
Microsoft Windows 16327 3
Apple iPhone 6 4862 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 708 2
Hulu - онлайн-кинотеатр 98 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 2
Kaspersky VPN 4 2
Hotspot Shield - VPN-решение 5 2
Zenmate - VPN-сервис 6 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 871 2
Apple - App Store 3008 2
Кулин Филипп 52 2
Дуров Павел 309 2
Горелкин Антон 108 1
Голованов Сергей 67 1
Немкин Антон 48 1
Тумусов Федот 9 1
Хайретдинов Рустэм 89 1
Михайлов Игорь 12 1
Ионин Дмитрий 10 1
Шабалин Юрий 22 1
Mitra Amol - Митра Амол 1 1
Рудометов Максим 1 1
Путин Владимир 3349 1
Галушкин Олег 182 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 4
Украина 7793 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Япония 13547 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 1
Китай - Центральный 13 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
Нидерланды 3631 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 998 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 1
Китай - Пекин - Beijing 1051 1
Европа 24634 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Казахстан - Республика 5792 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 6
Blacklist - Чёрный список 671 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 3
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1559 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 2
Спорт - Футбол 752 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 234 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 565 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 643 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
Английский язык 6876 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 446 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 1
Ботаника - Растения - Plantae 1113 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1743 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 463 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 1
Цензура - Свобода слово 507 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 2
TorrentFreak (TF) 147 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
PC Magazine - PCMag 93 1
TechRadar 95 1
Известия ИД 704 1
South China Morning Post 75 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
SCMP - South China Morning Post 28 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
BleepingComputer - Издание 410 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
Consumer Reports 39 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 30 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
