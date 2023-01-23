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Издательское дело Издательство Книгоиздание книжная индустрия Publishing Book Industry
СОБЫТИЯ
|23.01.2023
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До 10 тыс. произведений, озвученных MTS AI с помощью технологий искусственного интеллекта, появится в книжном сервисе «Строки» от МТС в 2023 году
аботки и монтажа», — сказал Дмитрий Буланцев, технический директор MTS AI. «Формат аудиопотребления книжного контента очень удобен и становится все более популярным. При этом огромный объем кни
|19.12.2022
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«Яндекс» запустил сервис электронных и аудиокниг для подписчиков «Яндекс плюса»
полный доступ ко всем электронным и аудиокнигам без каких-либо ограничений. Для новых пользователей книжной опции действует пробный 30-дневный период. «Букмейт» получил обновленную библиотеку,
|02.11.2022
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История Пугачевского бунта и труды Августина Аврелия – Герценовский университет оцифрует книжные памятники на «Эларскан»
з которых (1946 наименований описано на текущий момент) является книжными памятниками. Некоторые из книжных памятников представлены только в библиотеке университета. Об этом CNews сообщили пред
|02.11.2022
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Wildberries превращается в книжный магазин. Он может занять место ушедших из России сервисов
развивается. По данным «Эксмо-АСТ», это направление показывает ежегодный рост на 30-60%, тогда как бумажные книги теряют в спросе 6-11%. Будет ли вводиться подписка на цифровой контент, как у
|08.10.2021
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Санкт-Петербург приступил к цифровой трансформации книжной индустрии
остей города? Как книжные события могут стать способом социализации петербуржцев и привлечения их к книжной культуре? Мы совместно с библиотеками, книжным сообществом знаем ответы на эти вопрос
|06.08.2021
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Максим Закопайлов: В 2021 году сфера игр заработала больше, чем кино, музыкальная и книжная индустрии, вместе взятые
иматься разработкой мобильных игр? Максим Закопайлов: Это мечта всей жизни. Кроме того, это выгодный источник дохода. Для статистики, прошлом году сфера игр заработала больше, чем кино, музыкальная и книжная индустрии, вместе взятые. CNews: У вас уже есть игры, которыми гордится ваша студия разработки мобильных игр? Максим Закопайлов: Это наша первая игра Colonize: TransportTycoon. Мы ее де
|08.05.2021
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7 онлайн-библиотек с бесплатными книгами: выбор ZOOM
а из самых известных онлайн-библиотек, куда входят такие проекты как «ЛитРес Читай!» с электронными книгами и «ЛитРес Слушай» для прослушивания аудиокниг. Часть контента доступна лишь после опл
|14.04.2021
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Издательство «Просвещение» создало интерактивную среду для совместной работы
освещение» поделились опытом, как платформа Cisco Webex помогла улучшить взаимодействие внутри команды, а также в работе с партнерами. «Просвещение» — советское, а позже российское специализированное издательство учебной и педагогической литературы, которое имеет представительства более чем в 10 городах России и регулярно проводит мероприятия с участием директоров школ и педагогов. В период
|23.07.2020
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«ЛитРес» запускает новый продукт на рынке книжных сервисов
а также выбрать две любые книги из персональной подборки. Это первый подобный опыт среди российских книжных онлайн-сервисов. С начала июля 2020 г. в тестовой версии на сайте ЛитРес абонементы п
|02.06.2020
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Западные книжные издательства сживают со света «машину времени» интернета
основатель «Архива интернета». Российские издатели тоже ополчились на «Архив интернета» Российские книжные издательства, как и западные, тоже выступают против «Архива интернета». Как сообщал C
|02.04.2020
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Книжные релизы переводят в онлайн на «Литрес»
а сайте Litres.ru и в приложениях «Литрес: Читай!» и «Литрес: Слушай!». В период, когда оффлайновые книжные магазины закрыты, ряд книг будет выходить онлайн, до выхода этих произведений на бума
|21.03.2019
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Украина на радость пиратам заблокировала «Литрес» и с ошибками запретила «Озон»
Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). В числе прочих в список вошли российские книжные издательства: «Эксмо», АСТ, «Яуза», «Яуза-Пресс», «Книжный мир» и «Издательский дом П
|28.12.2018
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«МУЛЬТиКУБИК» и издательство «Умная Маша» создали серию диафильмов «Смешарики»
ый формат привнесет особенную атмосферу в просмотр и соберет всю семью вместе», – сказала главный редактор ГК «Рики» и руководитель издательства «Умная Маша» Мария Корнилова. Компания «МУЛЬТиКУБИК» и издательство «Умная Маша» (ГК «Рики» – правообладатель бренда «Смешарики») продолжат сотрудничество в 2019 г.: в планах создание около 50 новых диафильмов, в том числе, озвученных оригинальными
|26.09.2018
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Что станет с библиотеками, когда все перейдет в цифру
нг-центр, какое-либо другое культурное учреждение. Но на деле функция библиотек сводится к работе с книгами, потому что библиотека – это, прежде всего, книгохранилище. Есть два направления библ
|14.02.2018
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Все книги Древней Руси, СССР и России будут переведены в «цифру»
новника агентство городских новостей “Москва”. — Мы считаем, что должны получить в электронном виде все книги и иные прописные издания, которые когда-либо издавались на территории Руси, Российс
|23.05.2017
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Издательство «Известия» подключило новых сотрудников к работе в СЭД «Этлас»
иятие, входящее в структуру Управления делами Президента России. Наряду с выпуском газет, журналов, книжной продукции по культурно-просветительской и общественно-политической тематике, известин
|26.04.2016
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Издательство «Просвещение» внедряет систему управления бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1
етрадей, методических пособий для учителей и других материалов — отправляются в учебные заведения и книжные магазины. По результатам завершения этого этапа работ по внедрению WMS-системы на осн
|31.12.2015
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В России обвинили в «пиратстве» легальный книжный сервис
вый легальный книжный сервис, против которого подан «антипиратский» иск Зачистка интернет-библиотек Книжные сайты часто подпадают под действие этого закона. Блокировке Роскомнадзора уже подверг
|03.12.2015
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Издательство «Известия» подключилось к работе в СЭД «Этлас»
– Федеральное государственное унитарное предприятие, входящее в структуру Управления делами Президента России, авторитетный флагман полиграфической отрасли страны. Наряду с выпуском газет, журналов, книжной продукции по культурно-просветительской и общественно-политической тематике известинцы выполняют ответственные заказы Правительства Российской Федерации, Администрации Президента, Госуд
|03.08.2015
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Издательство «Просвещение» внедрило Columbus WMS на сезонном складе
«Просвещение» — издательство учебной литературы в России — объявило об успешном запуске решения Columbus WMS на сезонном складе. Внедрение стало первым шагом на пути к комплексной автоматизации управления логи
|26.03.2015
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Виртуальные книжные полки появились в крупнейшей библиотеке Красноярского края
) объявила о развитии социально-образовательного проекта «Мобильная библиотека» в Красноярском крае. В здании Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края появились виртуальные книжные стенды, откуда обладатели мобильных гаджетов могут в одно касание бесплатно скачать популярные электронные книги с помощью специальных QR-кодов. В «Мобильной библиотеке» МТС горожане на
|11.09.2014
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Издательский дом «Condé Nast Россия» автоматизировал бюджетирование на базе Anaplan с помощью «Микротест»
Компания «Микротест» и издательский дом «Condé Nast Россия» реализовали проект по внедрению системы финансового планирования и бюджетирования на базе решения нового поколения Anaplan за 3 месяца. Об этом CNews сообщи
|02.09.2014
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Мобильная библиотека МТС в Челябинске пополнится книгами на иностранных языках
библиотека» в городских библиотеках и других общественных местах размещаются стенды с изображением книжных полок. На корешок каждой книги нанесен специальный QR-код, считав который с помощью к
|23.04.2014
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Битва флагманов: букридеры PocketBook 626 и ONYX C63ML Akunin Book
другому оформлен, у него свой программный интерфейс, выполненный под стиль «исторической акунинской книжной серии», на устройстве предустановлен комплект книг Бориса Акунина серии «Фандорин», р
|27.03.2014
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МТС и Управление культуры Ульяновска расширили «мобильную библиотеку»
ила начальник управления культуры и организации досуга населения администрации г. Ульяновска Елена Топоркова. «Пару десятилетий назад для того, чтобы прочитать интересную книгу, нам нужно было идти в книжный магазин, библиотеку или поискать ее у знакомых. Сегодня с развитием мобильных технологий это стало намного проще – достаточно считать QR-код, и книга доступна в вашем мобильном устройст
|25.12.2013
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«1С-Рарус» автоматизировал новый книжный магазин «Текст» в Москве
ффективность работы магазина. «Текст» — это новый магазин, специализирующийся на розничной торговле книгами, мультимедиа, канцелярскими товарами. Открывая магазин, руководство приняло решение о
|10.06.2013
|Издательство «Семь Дней» автоматизирует документооборот с помощью системы «Этлас»
|19.04.2013
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Amazon приходит в Россию
книжного рынка прогнозируют, что в первое время Amazon в России ограничится торговлей электронными книгами. Так, по мнению Сергея Анурьева, в России торговый гигант поначалу откроет свой онлай
|08.04.2013
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Сеть книжных магазинов «Республика» автоматизировала анализ кассовых чеков с помощью QlikView Business Discovery
и бизнес-аналитики (BI), совместно с партнером — «Консультационной группой АТК» — развернула в сети книжных магазинов «Республика» приложение для анализа кассовых чеков на платформе QlikView Bu
|04.02.2013
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Издательство «Никея» автоматизировало деятельность на базе Microsoft Dynamics NAV 2009
9 в издательстве «Никея». Решение автоматизирует торгово-закупочную деятельность издательства, работу склада, а также расчеты с авторами. «Никея» — православная издательская и книготорговая компания. Издательство предлагает широкий ассортимент продукции и осуществляет активную книготорговую деятельность. Для торговой деятельности издательство использует интернет-магазин «Символ», а т
|02.11.2012
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На «Элар ПланСкан» серии «Репро» оцифруют книжные памятники народов Внутренней Азии
В Институте монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИМБИТ СО РАН) установлен книжный сканер «Элар ПланСкан» серии «Репро». Оборудование предназначено для сканирования сброшюрованных и крупноформатных документов, в том числе, книг и древних фолиантов. В сканере применена
|20.09.2012
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«Элар» поставил книжные сканеры «Элар ПланСкан» в управления ЗАГС республик Карелия и Удмуртия
структуру электронного правительства. Для этого региональные ЗАГСы оснащаются сканерами для оцифровки разноформатных документов различной степени сохранности. В частности, корпорация «Элар» поставила книжные сканеры «Элар ПланСкан» АЗ-Ц в управления ЗАГС республик Карелия и Удмуртия. Уникальная оптическая система, которой оснащено оборудование, обеспечивает высокое качество получаемых элект
|11.05.2012
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В России могут заблокировать сайты с «пиратскими» книгами
или снизив влияние интернет-пиратства. При этом в документе встречается мысль о том, что пиратские книжные сайты выгодно отличаются от магазинов легальных электронной книги своим ассортиментом
|01.11.2011
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Издательство книг «для чайников» массово судится с файлообменщиками
айников» в русском варианте). Согласно данным искового заявления, ответчики распространяли книгу 18 и 19 октября текущего года. Представители John Wiley and Sons утверждают, что из-за файлообменщиков издательство сталкивается со значительными потерями, которые могут стоить работы ряду авторов. Это первый случай, когда массовый иск против файлообменщиков подает книжное издательство, а
|17.10.2011
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Издательство «Альфмед» автоматизировало учет с помощью «1С: Бухгалтерия 8»
нологической платформе «1С: Предприятие». В результате типового внедрения выросли скоростные показатели документооборота, повысилась прозрачность учета, получен качественный аналитический инструмент. Издательство медицинской литературы «Альфмед» работает с 2002 г., основное направление деятельности компании — содействие развитию медицинской науки и практики. В процессе развития, издатель
|29.09.2011
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Apple запустила свой книжный онлайн-магазин iBookstore в 25 странах Европы
ия, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксемберг, Мальта, Голландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Швеция и Швейцария. В России книжный онлайн-магазин от Apple по-прежнему официально не работает. Ранее сервис iBookstore был доступен только пользователям из США, Британии, Франции, Германии, Австралии и Канады.
|16.08.2011
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Prestigio анонсировала ридер со книгами из школьной программы
зы книг из школьной программы, так и для загрузки дополнительной литературы, а также музыки и видеороликов. Кроме того, память можно расширить при помощи карт microSD. Prestigio анонсировала ридер со книгами из школьной программы Рекомендованная розничная цена на PER3072B составляет 3790 рублей. Приобрести устройство с предустановленным учебным контентом можно в магазинах “Связной”.
|05.07.2011
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Amazon купил книжный онлайн-магазин The Book Depository
Финансовые условия сделки не раскрываются. Как отмечают аналитики, это один из самых быстрорастущих книжных магазинов в Европе. На сегодняшний день, у компании есть более 1 млн клиентов, а дост
|01.07.2011
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Стартовал конкурс «Книжная премия Рунета 2011»
Опубликован шорт-лист номинантов «Книжной премии Рунета», организатором которой выступает интернет-магазин Ozon.ru. На сайте пр
|28.03.2011
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Оштрафовали администратора сайта с пиратскими аудиокнигами
ез изменений решение Арбитражного суда Москвы от 25 ноября 2010 г. о взыскании компенсации с администратора сайта slushai-knigi.ru за нарушение исключительных смежных прав компаний ООО «Ардис» и ООО «Издательский дом «Равновесие». Согласно решению суда, за незаконное размещение для платного скачивания на сайте аудиокниг, права на которые принадлежат обозначенным выше компаниям, ответчик обя
Издательское дело и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 21
|Анурьев Сергей 28 20
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 15
|King Stephen - Кинг Стивен 51 11
|Рябыко Максим 11 10
|Донцова Дарья 18 10
|Лукьяненко Сергей 49 10
|Шадаев Максут 1210 9
|Bezos Jeff - Безос Джефф 177 9
|Митрофанова Софья 19 8
|Дуров Павел 329 8
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 8
|Булгаков Михаил 25 8
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 8
|Сергунина Наталья 375 7
|Усманов Алишер 311 7
|Колесников Олег 20 7
|Дюма Александр 16 7
|Носик Антон 106 7
|Собянин Сергей 538 6
|Вислый Александр 20 6
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Толстой Лев 69 6
|Ерофеева Мария 31 6
|Мошков Максим 14 6
|Пелевин Виктор 13 6
|Howard Robert - Говард Роберт 36 5
|Rowling Joanne - Роулинг Джоан 18 5
|Иванов Алексей 163 5
|Мамут Александр 133 5
|Казарян Карен 84 5
|Пушкин Александр 39 5
|Martin George R.R. - Мартин Джордж 26 5
|Ян Давид 69 5
|Маринина Александра 8 5
|Мендрелюк Дмитрий 13 5
|Афанасьев Олег 48 4
|Стасевич Денис 4 4
|Brown Dan - Браун Дэн 16 4
|Simon William - Саймон Вильям 6 4
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