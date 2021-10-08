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Издательское дело Издательство Книгоиздание книжная индустрия Publishing Book Industry

Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry


08.10.2021 Санкт-Петербург приступил к цифровой трансформации книжной индустрии
08.05.2021 7 онлайн-библиотек с бесплатными книгами: выбор ZOOM
23.07.2020 «ЛитРес» запускает новый продукт на рынке книжных сервисов
02.06.2020 Западные книжные издательства сживают со света «машину времени» интернета
02.04.2020 Книжные релизы переводят в онлайн на «Литрес»
21.03.2019 Украина на радость пиратам заблокировала «Литрес» и с ошибками запретила «Озон»
26.09.2018 Что станет с библиотеками, когда все перейдет в цифру
14.02.2018 Все книги Древней Руси, СССР и России будут переведены в «цифру»
31.12.2015 В России обвинили в «пиратстве» легальный книжный сервис
26.03.2015 Виртуальные книжные полки появились в крупнейшей библиотеке Красноярского края
02.09.2014 Мобильная библиотека МТС в Челябинске пополнится книгами на иностранных языках
23.04.2014 Битва флагманов: букридеры PocketBook 626 и ONYX C63ML Akunin Book
27.03.2014 МТС и Управление культуры Ульяновска расширили «мобильную библиотеку»
25.12.2013 «1С-Рарус» автоматизировал новый книжный магазин «Текст» в Москве
19.04.2013 Amazon приходит в Россию
08.04.2013 Сеть книжных магазинов «Республика» автоматизировала анализ кассовых чеков с помощью QlikView Business Discovery
02.11.2012 На «Элар ПланСкан» серии «Репро» оцифруют книжные памятники народов Внутренней Азии
20.09.2012 «Элар» поставил книжные сканеры «Элар ПланСкан» в управления ЗАГС республик Карелия и Удмуртия
11.05.2012 В России могут заблокировать сайты с «пиратскими» книгами
29.09.2011 Apple запустила свой книжный онлайн-магазин iBookstore в 25 странах Европы
16.08.2011 Prestigio анонсировала ридер со книгами из школьной программы
05.07.2011 Amazon купил книжный онлайн-магазин The Book Depository
01.07.2011 Стартовал конкурс «Книжная премия Рунета 2011»
11.03.2011 В Сети набирают популярность сайты для обмена электронными книгами
29.12.2010 ZOOM.CNews открыл раздел об электронных книгах
07.12.2010 Google открыл свой книжный онлайн-магазин
08.11.2010 Глава Счетной палаты: закон об электронных книгах нужно принять уже в этом году
05.10.2010 «ЛитРес» и I-Free сделали приложение «Книжный магазин» для Samsung
22.09.2010 Блог Сергея Меднова. Бумажные книги не заметили начало конца?
24.08.2010 Плазменную панель и аудиокомплекс можно разместить в одном книжном шкафу
11.08.2010 ЦОВ «Синтерры» организовал «горячую линию» для сетей магазинов «Новый книжный» и «Читай город»
17.11.2009 Компания «Топ-Книга» запустила книжный онлайн-магазин в Рунете
11.09.2009 Google поделится цифровыми книгами с конкурентами
07.07.2009 «Афиша@Mail.Ru» начала торговать электронными книгами
04.08.2008 Amazon покупает книжный онлайн-магазин AbeBooks
20.03.2008 III международный книжный салон в Петербурге будет крупнейшим в Восточной и Центральной Европе
29.01.2008 Вышел первый том уникальной книжной серии "Древнекитайские мыслители"
29.01.2008 Россия стала почетным гостем XVIII Всемирной книжной ярмарки
28.09.2007 «Алее Софтвер» поставил книжные сканеры парламенту Казахстана
08.02.2007 Book Label 2007 — организация электронной книжной библиотеки

Публикаций - 1364, упоминаний - 1649
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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