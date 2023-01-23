Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry

До 10 тыс. произведений, озвученных MTS AI с помощью технологий искусственного интеллекта, появится в книжном сервисе «Строки» от МТС в 2023 году аботки и монтажа», — сказал Дмитрий Буланцев, технический директор MTS AI. «Формат аудиопотребления книжного контента очень удобен и становится все более популярным. При этом огромный объем кни

«Яндекс» запустил сервис электронных и аудиокниг для подписчиков «Яндекс плюса» полный доступ ко всем электронным и аудиокнигам без каких-либо ограничений. Для новых пользователей книжной опции действует пробный 30-дневный период. «Букмейт» получил обновленную библиотеку,

История Пугачевского бунта и труды Августина Аврелия – Герценовский университет оцифрует книжные памятники на «Эларскан» з которых (1946 наименований описано на текущий момент) является книжными памятниками. Некоторые из книжных памятников представлены только в библиотеке университета. Об этом CNews сообщили пред

Wildberries превращается в книжный магазин. Он может занять место ушедших из России сервисов развивается. По данным «Эксмо-АСТ», это направление показывает ежегодный рост на 30-60%, тогда как бумажные книги теряют в спросе 6-11%. Будет ли вводиться подписка на цифровой контент, как у

Санкт-Петербург приступил к цифровой трансформации книжной индустрии остей города? Как книжные события могут стать способом социализации петербуржцев и привлечения их к книжной культуре? Мы совместно с библиотеками, книжным сообществом знаем ответы на эти вопрос

Максим Закопайлов: В 2021 году сфера игр заработала больше, чем кино, музыкальная и книжная индустрии, вместе взятые иматься разработкой мобильных игр? Максим Закопайлов: Это мечта всей жизни. Кроме того, это выгодный источник дохода. Для статистики, прошлом году сфера игр заработала больше, чем кино, музыкальная и книжная индустрии, вместе взятые. CNews: У вас уже есть игры, которыми гордится ваша студия разработки мобильных игр? Максим Закопайлов: Это наша первая игра Colonize: TransportTycoon. Мы ее де

7 онлайн-библиотек с бесплатными книгами: выбор ZOOM а из самых известных онлайн-библиотек, куда входят такие проекты как «ЛитРес Читай!» с электронными книгами и «ЛитРес Слушай» для прослушивания аудиокниг. Часть контента доступна лишь после опл

Издательство «Просвещение» создало интерактивную среду для совместной работы освещение» поделились опытом, как платформа Cisco Webex помогла улучшить взаимодействие внутри команды, а также в работе с партнерами. «Просвещение» — советское, а позже российское специализированное издательство учебной и педагогической литературы, которое имеет представительства более чем в 10 городах России и регулярно проводит мероприятия с участием директоров школ и педагогов. В период

«ЛитРес» запускает новый продукт на рынке книжных сервисов а также выбрать две любые книги из персональной подборки. Это первый подобный опыт среди российских книжных онлайн-сервисов. С начала июля 2020 г. в тестовой версии на сайте ЛитРес абонементы п

Западные книжные издательства сживают со света «машину времени» интернета основатель «Архива интернета». Российские издатели тоже ополчились на «Архив интернета» Российские книжные издательства, как и западные, тоже выступают против «Архива интернета». Как сообщал C

Книжные релизы переводят в онлайн на «Литрес» а сайте Litres.ru и в приложениях «Литрес: Читай!» и «Литрес: Слушай!». В период, когда оффлайновые книжные магазины закрыты, ряд книг будет выходить онлайн, до выхода этих произведений на бума

Украина на радость пиратам заблокировала «Литрес» и с ошибками запретила «Озон» Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). В числе прочих в список вошли российские книжные издательства: «Эксмо», АСТ, «Яуза», «Яуза-Пресс», «Книжный мир» и «Издательский дом П

«МУЛЬТиКУБИК» и издательство «Умная Маша» создали серию диафильмов «Смешарики» ый формат привнесет особенную атмосферу в просмотр и соберет всю семью вместе», – сказала главный редактор ГК «Рики» и руководитель издательства «Умная Маша» Мария Корнилова. Компания «МУЛЬТиКУБИК» и издательство «Умная Маша» (ГК «Рики» – правообладатель бренда «Смешарики») продолжат сотрудничество в 2019 г.: в планах создание около 50 новых диафильмов, в том числе, озвученных оригинальными

Что станет с библиотеками, когда все перейдет в цифру нг-центр, какое-либо другое культурное учреждение. Но на деле функция библиотек сводится к работе с книгами, потому что библиотека – это, прежде всего, книгохранилище. Есть два направления библ

Все книги Древней Руси, СССР и России будут переведены в «цифру» новника агентство городских новостей “Москва”. — Мы считаем, что должны получить в электронном виде все книги и иные прописные издания, которые когда-либо издавались на территории Руси, Российс

Издательство «Известия» подключило новых сотрудников к работе в СЭД «Этлас» иятие, входящее в структуру Управления делами Президента России. Наряду с выпуском газет, журналов, книжной продукции по культурно-просветительской и общественно-политической тематике, известин

Издательство «Просвещение» внедряет систему управления бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1 етрадей, методических пособий для учителей и других материалов — отправляются в учебные заведения и книжные магазины. По результатам завершения этого этапа работ по внедрению WMS-системы на осн

В России обвинили в «пиратстве» легальный книжный сервис вый легальный книжный сервис, против которого подан «антипиратский» иск Зачистка интернет-библиотек Книжные сайты часто подпадают под действие этого закона. Блокировке Роскомнадзора уже подверг

Издательство «Известия» подключилось к работе в СЭД «Этлас» – Федеральное государственное унитарное предприятие, входящее в структуру Управления делами Президента России, авторитетный флагман полиграфической отрасли страны. Наряду с выпуском газет, журналов, книжной продукции по культурно-просветительской и общественно-политической тематике известинцы выполняют ответственные заказы Правительства Российской Федерации, Администрации Президента, Госуд

Издательство «Просвещение» внедрило Columbus WMS на сезонном складе «Просвещение» — издательство учебной литературы в России — объявило об успешном запуске решения Columbus WMS на сезонном складе. Внедрение стало первым шагом на пути к комплексной автоматизации управления логи

Виртуальные книжные полки появились в крупнейшей библиотеке Красноярского края ) объявила о развитии социально-образовательного проекта «Мобильная библиотека» в Красноярском крае. В здании Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края появились виртуальные книжные стенды, откуда обладатели мобильных гаджетов могут в одно касание бесплатно скачать популярные электронные книги с помощью специальных QR-кодов. В «Мобильной библиотеке» МТС горожане на

Издательский дом «Condé Nast Россия» автоматизировал бюджетирование на базе Anaplan с помощью «Микротест» Компания «Микротест» и издательский дом «Condé Nast Россия» реализовали проект по внедрению системы финансового планирования и бюджетирования на базе решения нового поколения Anaplan за 3 месяца. Об этом CNews сообщи

Мобильная библиотека МТС в Челябинске пополнится книгами на иностранных языках библиотека» в городских библиотеках и других общественных местах размещаются стенды с изображением книжных полок. На корешок каждой книги нанесен специальный QR-код, считав который с помощью к

Битва флагманов: букридеры PocketBook 626 и ONYX C63ML Akunin Book другому оформлен, у него свой программный интерфейс, выполненный под стиль «исторической акунинской книжной серии», на устройстве предустановлен комплект книг Бориса Акунина серии «Фандорин», р

МТС и Управление культуры Ульяновска расширили «мобильную библиотеку» ила начальник управления культуры и организации досуга населения администрации г. Ульяновска Елена Топоркова. «Пару десятилетий назад для того, чтобы прочитать интересную книгу, нам нужно было идти в книжный магазин, библиотеку или поискать ее у знакомых. Сегодня с развитием мобильных технологий это стало намного проще – достаточно считать QR-код, и книга доступна в вашем мобильном устройст

«1С-Рарус» автоматизировал новый книжный магазин «Текст» в Москве ффективность работы магазина. «Текст» — это новый магазин, специализирующийся на розничной торговле книгами, мультимедиа, канцелярскими товарами. Открывая магазин, руководство приняло решение о

Amazon приходит в Россию книжного рынка прогнозируют, что в первое время Amazon в России ограничится торговлей электронными книгами. Так, по мнению Сергея Анурьева, в России торговый гигант поначалу откроет свой онлай

Сеть книжных магазинов «Республика» автоматизировала анализ кассовых чеков с помощью QlikView Business Discovery и бизнес-аналитики (BI), совместно с партнером — «Консультационной группой АТК» — развернула в сети книжных магазинов «Республика» приложение для анализа кассовых чеков на платформе QlikView Bu

Издательство «Никея» автоматизировало деятельность на базе Microsoft Dynamics NAV 2009 9 в издательстве «Никея». Решение автоматизирует торгово-закупочную деятельность издательства, работу склада, а также расчеты с авторами. «Никея» — православная издательская и книготорговая компания. Издательство предлагает широкий ассортимент продукции и осуществляет активную книготорговую деятельность. Для торговой деятельности издательство использует интернет-магазин «Символ», а т

На «Элар ПланСкан» серии «Репро» оцифруют книжные памятники народов Внутренней Азии В Институте монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИМБИТ СО РАН) установлен книжный сканер «Элар ПланСкан» серии «Репро». Оборудование предназначено для сканирования сброшюрованных и крупноформатных документов, в том числе, книг и древних фолиантов. В сканере применена

«Элар» поставил книжные сканеры «Элар ПланСкан» в управления ЗАГС республик Карелия и Удмуртия структуру электронного правительства. Для этого региональные ЗАГСы оснащаются сканерами для оцифровки разноформатных документов различной степени сохранности. В частности, корпорация «Элар» поставила книжные сканеры «Элар ПланСкан» АЗ-Ц в управления ЗАГС республик Карелия и Удмуртия. Уникальная оптическая система, которой оснащено оборудование, обеспечивает высокое качество получаемых элект

В России могут заблокировать сайты с «пиратскими» книгами или снизив влияние интернет-пиратства. При этом в документе встречается мысль о том, что пиратские книжные сайты выгодно отличаются от магазинов легальных электронной книги своим ассортиментом

Издательство книг «для чайников» массово судится с файлообменщиками айников» в русском варианте). Согласно данным искового заявления, ответчики распространяли книгу 18 и 19 октября текущего года. Представители John Wiley and Sons утверждают, что из-за файлообменщиков издательство сталкивается со значительными потерями, которые могут стоить работы ряду авторов. Это первый случай, когда массовый иск против файлообменщиков подает книжное издательство, а

Издательство «Альфмед» автоматизировало учет с помощью «1С: Бухгалтерия 8» нологической платформе «1С: Предприятие». В результате типового внедрения выросли скоростные показатели документооборота, повысилась прозрачность учета, получен качественный аналитический инструмент. Издательство медицинской литературы «Альфмед» работает с 2002 г., основное направление деятельности компании — содействие развитию медицинской науки и практики. В процессе развития, издатель

Apple запустила свой книжный онлайн-магазин iBookstore в 25 странах Европы ия, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксемберг, Мальта, Голландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Швеция и Швейцария. В России книжный онлайн-магазин от Apple по-прежнему официально не работает. Ранее сервис iBookstore был доступен только пользователям из США, Британии, Франции, Германии, Австралии и Канады.

Prestigio анонсировала ридер со книгами из школьной программы зы книг из школьной программы, так и для загрузки дополнительной литературы, а также музыки и видеороликов. Кроме того, память можно расширить при помощи карт microSD. Prestigio анонсировала ридер со книгами из школьной программы Рекомендованная розничная цена на PER3072B составляет 3790 рублей. Приобрести устройство с предустановленным учебным контентом можно в магазинах “Связной”.

Amazon купил книжный онлайн-магазин The Book Depository Финансовые условия сделки не раскрываются. Как отмечают аналитики, это один из самых быстрорастущих книжных магазинов в Европе. На сегодняшний день, у компании есть более 1 млн клиентов, а дост

Стартовал конкурс «Книжная премия Рунета 2011» Опубликован шорт-лист номинантов «Книжной премии Рунета», организатором которой выступает интернет-магазин Ozon.ru. На сайте пр