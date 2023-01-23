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Издательское дело Издательство Книгоиздание книжная индустрия Publishing Book Industry

Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry

СОБЫТИЯ


23.01.2023 До 10 тыс. произведений, озвученных MTS AI с помощью технологий искусственного интеллекта, появится в книжном сервисе «Строки» от МТС в 2023 году

аботки и монтажа», — сказал Дмитрий Буланцев, технический директор MTS AI. «Формат аудиопотребления книжного контента очень удобен и становится все более популярным. При этом огромный объем кни
19.12.2022 «Яндекс» запустил сервис электронных и аудиокниг для подписчиков «Яндекс плюса»

полный доступ ко всем электронным и аудиокнигам без каких-либо ограничений. Для новых пользователей книжной опции действует пробный 30-дневный период. «Букмейт» получил обновленную библиотеку,

02.11.2022 История Пугачевского бунта и труды Августина Аврелия – Герценовский университет оцифрует книжные памятники на «Эларскан»

з которых (1946 наименований описано на текущий момент) является книжными памятниками. Некоторые из книжных памятников представлены только в библиотеке университета. Об этом CNews сообщили пред
02.11.2022 Wildberries превращается в книжный магазин. Он может занять место ушедших из России сервисов

развивается. По данным «Эксмо-АСТ», это направление показывает ежегодный рост на 30-60%, тогда как бумажные книги теряют в спросе 6-11%. Будет ли вводиться подписка на цифровой контент, как у

08.10.2021 Санкт-Петербург приступил к цифровой трансформации книжной индустрии

остей города? Как книжные события могут стать способом социализации петербуржцев и привлечения их к книжной культуре? Мы совместно с библиотеками, книжным сообществом знаем ответы на эти вопрос
06.08.2021 Максим Закопайлов: В 2021 году сфера игр заработала больше, чем кино, музыкальная и книжная индустрии, вместе взятые

иматься разработкой мобильных игр? Максим Закопайлов: Это мечта всей жизни. Кроме того, это выгодный источник дохода. Для статистики, прошлом году сфера игр заработала больше, чем кино, музыкальная и книжная индустрии, вместе взятые. CNews: У вас уже есть игры, которыми гордится ваша студия разработки мобильных игр? Максим Закопайлов: Это наша первая игра Colonize: TransportTycoon. Мы ее де
08.05.2021 7 онлайн-библиотек с бесплатными книгами: выбор ZOOM

а из самых известных онлайн-библиотек, куда входят такие проекты как «ЛитРес Читай!» с электронными книгами и «ЛитРес Слушай» для прослушивания аудиокниг. Часть контента доступна лишь после опл
14.04.2021 Издательство «Просвещение» создало интерактивную среду для совместной работы

освещение» поделились опытом, как платформа Cisco Webex помогла улучшить взаимодействие внутри команды, а также в работе с партнерами. «Просвещение» — советское, а позже российское специализированное издательство учебной и педагогической литературы, которое имеет представительства более чем в 10 городах России и регулярно проводит мероприятия с участием директоров школ и педагогов. В период
23.07.2020 «ЛитРес» запускает новый продукт на рынке книжных сервисов

а также выбрать две любые книги из персональной подборки. Это первый подобный опыт среди российских книжных онлайн-сервисов. С начала июля 2020 г. в тестовой версии на сайте ЛитРес абонементы п
02.06.2020 Западные книжные издательства сживают со света «машину времени» интернета

основатель «Архива интернета». Российские издатели тоже ополчились на «Архив интернета» Российские книжные издательства, как и западные, тоже выступают против «Архива интернета». Как сообщал C
02.04.2020 Книжные релизы переводят в онлайн на «Литрес»

а сайте Litres.ru и в приложениях «Литрес: Читай!» и «Литрес: Слушай!». В период, когда оффлайновые книжные магазины закрыты, ряд книг будет выходить онлайн, до выхода этих произведений на бума
21.03.2019 Украина на радость пиратам заблокировала «Литрес» и с ошибками запретила «Озон»

Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). В числе прочих в список вошли российские книжные издательства: «Эксмо», АСТ, «Яуза», «Яуза-Пресс», «Книжный мир» и «Издательский дом П
28.12.2018 «МУЛЬТиКУБИК» и издательство «Умная Маша» создали серию диафильмов «Смешарики»

ый формат привнесет особенную атмосферу в просмотр и соберет всю семью вместе», – сказала главный редактор ГК «Рики» и руководитель издательства «Умная Маша» Мария Корнилова. Компания «МУЛЬТиКУБИК» и издательство «Умная Маша» (ГК «Рики» – правообладатель бренда «Смешарики») продолжат сотрудничество в 2019 г.: в планах создание около 50 новых диафильмов, в том числе, озвученных оригинальными
26.09.2018 Что станет с библиотеками, когда все перейдет в цифру

нг-центр, какое-либо другое культурное учреждение. Но на деле функция библиотек сводится к работе с книгами, потому что библиотека – это, прежде всего, книгохранилище. Есть два направления библ
14.02.2018 Все книги Древней Руси, СССР и России будут переведены в «цифру»

новника агентство городских новостей “Москва”. — Мы считаем, что должны получить в электронном виде все книги и иные прописные издания, которые когда-либо издавались на территории Руси, Российс
23.05.2017 Издательство «Известия» подключило новых сотрудников к работе в СЭД «Этлас»

иятие, входящее в структуру Управления делами Президента России. Наряду с выпуском газет, журналов, книжной продукции по культурно-просветительской и общественно-политической тематике, известин
26.04.2016 Издательство «Просвещение» внедряет систему управления бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1

етрадей, методических пособий для учителей и других материалов — отправляются в учебные заведения и книжные магазины. По результатам завершения этого этапа работ по внедрению WMS-системы на осн
31.12.2015 В России обвинили в «пиратстве» легальный книжный сервис

вый легальный книжный сервис, против которого подан «антипиратский» иск Зачистка интернет-библиотек Книжные сайты часто подпадают под действие этого закона. Блокировке Роскомнадзора уже подверг
03.12.2015 Издательство «Известия» подключилось к работе в СЭД «Этлас»

– Федеральное государственное унитарное предприятие, входящее в структуру Управления делами Президента России, авторитетный флагман полиграфической отрасли страны. Наряду с выпуском газет, журналов, книжной продукции по культурно-просветительской и общественно-политической тематике известинцы выполняют ответственные заказы Правительства Российской Федерации, Администрации Президента, Госуд
03.08.2015 Издательство «Просвещение» внедрило Columbus WMS на сезонном складе

«Просвещение» — издательство учебной литературы в России — объявило об успешном запуске решения Columbus WMS на сезонном складе. Внедрение стало первым шагом на пути к комплексной автоматизации управления логи
26.03.2015 Виртуальные книжные полки появились в крупнейшей библиотеке Красноярского края

) объявила о развитии социально-образовательного проекта «Мобильная библиотека» в Красноярском крае. В здании Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края появились виртуальные книжные стенды, откуда обладатели мобильных гаджетов могут в одно касание бесплатно скачать популярные электронные книги с помощью специальных QR-кодов. В «Мобильной библиотеке» МТС горожане на
11.09.2014 Издательский дом «Condé Nast Россия» автоматизировал бюджетирование на базе Anaplan с помощью «Микротест»

Компания «Микротест» и издательский дом «Condé Nast Россия» реализовали проект по внедрению системы финансового планирования и бюджетирования на базе решения нового поколения Anaplan за 3 месяца. Об этом CNews сообщи
02.09.2014 Мобильная библиотека МТС в Челябинске пополнится книгами на иностранных языках

библиотека» в городских библиотеках и других общественных местах размещаются стенды с изображением книжных полок. На корешок каждой книги нанесен специальный QR-код, считав который с помощью к
23.04.2014 Битва флагманов: букридеры PocketBook 626 и ONYX C63ML Akunin Book

другому оформлен, у него свой программный интерфейс, выполненный под стиль «исторической акунинской книжной серии», на устройстве предустановлен комплект книг Бориса Акунина серии «Фандорин», р
27.03.2014 МТС и Управление культуры Ульяновска расширили «мобильную библиотеку»

ила начальник управления культуры и организации досуга населения администрации г. Ульяновска Елена Топоркова. «Пару десятилетий назад для того, чтобы прочитать интересную книгу, нам нужно было идти в книжный магазин, библиотеку или поискать ее у знакомых. Сегодня с развитием мобильных технологий это стало намного проще – достаточно считать QR-код, и книга доступна в вашем мобильном устройст
25.12.2013 «1С-Рарус» автоматизировал новый книжный магазин «Текст» в Москве

ффективность работы магазина. «Текст» — это новый магазин, специализирующийся на розничной торговле книгами, мультимедиа, канцелярскими товарами. Открывая магазин, руководство приняло решение о
10.06.2013 Издательство «Семь Дней» автоматизирует документооборот с помощью системы «Этлас»
19.04.2013 Amazon приходит в Россию

книжного рынка прогнозируют, что в первое время Amazon в России ограничится торговлей электронными книгами. Так, по мнению Сергея Анурьева, в России торговый гигант поначалу откроет свой онлай
08.04.2013 Сеть книжных магазинов «Республика» автоматизировала анализ кассовых чеков с помощью QlikView Business Discovery

и бизнес-аналитики (BI), совместно с партнером — «Консультационной группой АТК» — развернула в сети книжных магазинов «Республика» приложение для анализа кассовых чеков на платформе QlikView Bu
04.02.2013 Издательство «Никея» автоматизировало деятельность на базе Microsoft Dynamics NAV 2009

9 в издательстве «Никея». Решение автоматизирует торгово-закупочную деятельность издательства, работу склада, а также расчеты с авторами. «Никея» — православная издательская и книготорговая компания. Издательство предлагает широкий ассортимент продукции и осуществляет активную книготорговую деятельность. Для торговой деятельности издательство использует интернет-магазин «Символ», а т
02.11.2012 На «Элар ПланСкан» серии «Репро» оцифруют книжные памятники народов Внутренней Азии

В Институте монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИМБИТ СО РАН) установлен книжный сканер «Элар ПланСкан» серии «Репро». Оборудование предназначено для сканирования сброшюрованных и крупноформатных документов, в том числе, книг и древних фолиантов. В сканере применена
20.09.2012 «Элар» поставил книжные сканеры «Элар ПланСкан» в управления ЗАГС республик Карелия и Удмуртия

структуру электронного правительства. Для этого региональные ЗАГСы оснащаются сканерами для оцифровки разноформатных документов различной степени сохранности. В частности, корпорация «Элар» поставила книжные сканеры «Элар ПланСкан» АЗ-Ц в управления ЗАГС республик Карелия и Удмуртия. Уникальная оптическая система, которой оснащено оборудование, обеспечивает высокое качество получаемых элект
11.05.2012 В России могут заблокировать сайты с «пиратскими» книгами

или снизив влияние интернет-пиратства. При этом в документе встречается мысль о том, что пиратские книжные сайты выгодно отличаются от магазинов легальных электронной книги своим ассортиментом
01.11.2011 Издательство книг «для чайников» массово судится с файлообменщиками

айников» в русском варианте). Согласно данным искового заявления, ответчики распространяли книгу 18 и 19 октября текущего года. Представители John Wiley and Sons утверждают, что из-за файлообменщиков издательство сталкивается со значительными потерями, которые могут стоить работы ряду авторов. Это первый случай, когда массовый иск против файлообменщиков подает книжное издательство, а
17.10.2011 Издательство «Альфмед» автоматизировало учет с помощью «1С: Бухгалтерия 8»

нологической платформе «1С: Предприятие». В результате типового внедрения выросли скоростные показатели документооборота, повысилась прозрачность учета, получен качественный аналитический инструмент. Издательство медицинской литературы «Альфмед» работает с 2002 г., основное направление деятельности компании — содействие развитию медицинской науки и практики. В процессе развития, издатель
29.09.2011 Apple запустила свой книжный онлайн-магазин iBookstore в 25 странах Европы

ия, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксемберг, Мальта, Голландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Швеция и Швейцария. В России книжный онлайн-магазин от Apple по-прежнему официально не работает. Ранее сервис iBookstore был доступен только пользователям из США, Британии, Франции, Германии, Австралии и Канады.
16.08.2011 Prestigio анонсировала ридер со книгами из школьной программы

зы книг из школьной программы, так и для загрузки дополнительной литературы, а также музыки и видеороликов. Кроме того, память можно расширить при помощи карт microSD. Prestigio анонсировала ридер со книгами из школьной программы Рекомендованная розничная цена на PER3072B составляет 3790 рублей. Приобрести устройство с предустановленным учебным контентом можно в магазинах “Связной”.
05.07.2011 Amazon купил книжный онлайн-магазин The Book Depository

Финансовые условия сделки не раскрываются. Как отмечают аналитики, это один из самых быстрорастущих книжных магазинов в Европе. На сегодняшний день, у компании есть более 1 млн клиентов, а дост
01.07.2011 Стартовал конкурс «Книжная премия Рунета 2011»

Опубликован шорт-лист номинантов «Книжной премии Рунета», организатором которой выступает интернет-магазин Ozon.ru. На сайте пр
28.03.2011 Оштрафовали администратора сайта с пиратскими аудиокнигами

ез изменений решение Арбитражного суда Москвы от 25 ноября 2010 г. о взыскании компенсации с администратора сайта slushai-knigi.ru за нарушение исключительных смежных прав компаний ООО «Ардис» и ООО «Издательский дом «Равновесие». Согласно решению суда, за незаконное размещение для платного скачивания на сайте аудиокниг, права на которые принадлежат обозначенным выше компаниям, ответчик обя

Публикаций - 1819, упоминаний - 2212

Издательское дело и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 148
Amazon Inc - Amazon.com 3277 122
Microsoft Corporation 25774 117
Google LLC 12687 102
Yandex - Яндекс 9215 99
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 97
Apple Inc 13154 74
9594 61
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 51
Samsung Electronics 11064 44
Sony 6739 41
МегаФон 10742 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 32
Yahoo! 3726 31
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
HP Inc. 5883 30
Meta Platforms - Facebook 4621 29
Xerox - The Haloid Company 1168 28
Крок - Croc 1964 27
Intel Corporation 12811 26
ONYX International 158 26
VK - Mail.ru Group 3602 25
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 111 25
PocketBook International 98 25
HP - Hewlett-Packard 3662 24
Ростелеком 10948 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 21
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 21
SAP SE 5601 19
Oracle Corporation 7074 19
EA - Electronic Arts 1317 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 18
Adobe Systems 1597 18
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 17
Nvidia Corp 4002 17
Dell EMC 5180 16
LG Electronics 3735 16
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 16
X Corp - Twitter 2938 14
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 69
Эксмо-АСТ - издательство 80 56
Barnes & Noble 171 56
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 45
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 43
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 79 26
Bertelsmann 195 22
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 19
Читай-город–Буквоед - Book24, БУК 24 - Гоголь-Моголь - Новый книжный 41 19
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 18
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 16
eBay Inc 1640 14
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 14
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 14
Просвещение ФГУП - издательство 30 14
Bertelsmann - Penguin Random House - Random House - Penguin Putnam 27 13
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 13
Флибуста 34 13
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 13
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 11
Газпром ПАО 1493 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 10
Visa International 1993 10
Русский стандарт Банк 509 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Россети Ленэнерго 1699 10
Почта России ПАО 2370 9
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 9
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 9
Walt Disney Company 647 9
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 9
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 41 9
KKR - Kohlberg Kravis Roberts - Simon & Schuster 20 8
HarperCollins Publishers 22 8
Альфа-Банк 1979 8
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 51
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 42
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Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 13
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
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ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 8
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Федеральное казначейство России 1949 8
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U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 6
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 6
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 15
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 6
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 5
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 4
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 4
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 3
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 3
IMIA - International Medical Informatics Association - Международная ассоциация медицинской информатики 5 3
Международная академия информатизации 14 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 8 3
Русский Щит - ассоциация 39 2
IABC - International Association of Business Communicators - Международная ассоциация бизнес-коммуникаций 7 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
Демократическая политическая партия США 122 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
Canadian Booksellers Association (CBA) - Ассоциация книготорговых предприятий Канады 2 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 2
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 13 1
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 215
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 197
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 195
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 192
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 179
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 163
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 152
Оцифровка - Digitization 5185 145
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 142
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 138
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 138
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 130
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 128
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 122
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 119
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 114
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 113
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 110
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 110
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 109
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 107
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 105
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 101
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 95
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 94
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 94
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 90
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 89
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 85
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 84
Наушники - Headphones 4478 79
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 78
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 76
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 74
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 74
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 73
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 72
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 71
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 68
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 68
Google Android 15243 162
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 104
Apple iOS 8583 97
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 83
Microsoft Windows 16882 82
Linux OS 11533 58
Microsoft Windows 2000 8678 52
Apple iPad 4011 51
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 45
ЭЛАР ЭларСкан 190 43
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 41
Amazon Kindle 195 39
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 75 38
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 124 37
Microsoft Office 4170 36
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 35
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 34
Apple - App Store 3109 33
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Строки - МТС Строки - Книжный сервис 73 31
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 30
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 29
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 131 28
МТС Мобильная библиотека 41 27
Apple iPhone 6 4861 25
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 121 25
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 23
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 23
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 21
Apple macOS 2419 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 20
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 19
Яндекс.Плюс 250 19
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 19
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 19
Google YouTube - Видеохостинг 3002 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 18
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 18
Apple iTunes Store 1118 18
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 17
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 17
Путин Владимир 3454 21
Анурьев Сергей 28 20
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 15
King Stephen - Кинг Стивен 51 11
Рябыко Максим 11 10
Донцова Дарья 18 10
Лукьяненко Сергей 49 10
Шадаев Максут 1210 9
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 9
Митрофанова Софья 19 8
Дуров Павел 329 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 8
Булгаков Михаил 25 8
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 8
Сергунина Наталья 375 7
Усманов Алишер 311 7
Колесников Олег 20 7
Дюма Александр 16 7
Носик Антон 106 7
Собянин Сергей 538 6
Вислый Александр 20 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Толстой Лев 69 6
Ерофеева Мария 31 6
Мошков Максим 14 6
Пелевин Виктор 13 6
Howard Robert - Говард Роберт 36 5
Rowling Joanne - Роулинг Джоан 18 5
Иванов Алексей 163 5
Мамут Александр 133 5
Казарян Карен 84 5
Пушкин Александр 39 5
Martin George R.R. - Мартин Джордж 26 5
Ян Давид 69 5
Маринина Александра 8 5
Мендрелюк Дмитрий 13 5
Афанасьев Олег 48 4
Стасевич Денис 4 4
Brown Dan - Браун Дэн 16 4
Simon William - Саймон Вильям 6 4
Россия - РФ - Российская федерация 166163 863
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 302
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 292
Европа 24962 134
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 132
Германия - Федеративная Республика 13220 109
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 98
Япония 13807 78
Франция - Французская Республика 8176 77
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 74
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 70
Украина 7928 50
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 48
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 47
Южная Корея - Республика 7051 37
Испания - Королевство 3839 35
Беларусь - Белоруссия 6289 33
Земля - планета Солнечной системы 10865 31
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Европа Восточная 3138 26
Нидерланды 3745 26
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 21
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 21
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США - Калифорния 4828 20
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Компьютерра 45 12
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FT - Financial Times 1295 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 8
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 8
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 8
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TorrentFreak (TF) 159 7
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 5
comScore Networks 35 4
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 4
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 4
S&P 500 565 4
Internet Stock Report 994 4
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Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
НМГ - Медиалогия 37 3
comScore 379 3
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Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
Thomson Financial - Thomson First Call 386 3
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 3
Fortune Global 500 295 2
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
Gartner - Dataquest 353 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
SmartMarketing 74 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
NDP 53 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Интерфакс - Финмаркет 26 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Flurry Analytics 6 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
РАН - Российская академия наук 2122 24
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 19
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 19
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 15
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
РНБ - Российская национальная библиотека 35 9
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 9
Библиотека Максима Мошкова 17 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 8
Pearson VUE 55 8
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 17 7
British Library - Британская библиотека 30 6
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 5
NYPL - New York Public Library - Нью-Йоркская публичная библиотека 13 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
University of Oxford - Оксфордский университет 211 4
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 8 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 4
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 4
Назарбаев Университет - Nazarbayev University 5 3
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 9 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 3
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 3
РАН ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам РАН РФ 4 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина 5 3
ТОУНБ имени А.С.Пушкина - Томская областная универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина 3 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 20
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 19
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 13
День молодёжи - 27 июня 1087 10
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 8
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 7
Международный женский день - 8 марта 418 6
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 5
ИгроМир 125 5
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
CeBIT 614 3
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 3
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 3
Adobe MAX 11 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
TeleMultiMedia Forum 2 2
Связь-Экспокомм 276 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
FBM - Frankfurter Buchmesse - Frankfurt Book Fair - Франкфуртская книжная ярмарка 3 2
Земля из космоса 51 1
Белые ночи САПР 21 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 1
Старт Хаб 21 1
Leipzig GS - Leipzig Games Convention 11 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CNews AWARDS - награда 571 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
Чемпионат Италии по футболу 14 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Defcon 45 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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