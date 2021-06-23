Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 47370
ИКТ 4583
Организации 3124
Ведомства 1101
Ассоциации 327
Технологии 2048
Системы 10841
Персоны 15531
Местоположение 986
Статьи 672
Пресса 459
ИАА 393
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 632
Мероприятия 556

Scanner
Сканер
Устройство ввода
создание цифрового изображения объекта



23.06.2021 Главный конкурент Xiaomi Redmi привез в Россию дешевый 5G-смартфон с огромной батареей. Цена 1
09.01.2021 Как оцифровать старые фотографии в домашних условиях: 3 способа 2
12.10.2020 Компания экс-премьера Чечни создала магазин для торговли оружием через интернет. Видео 1
11.06.2020 Глава Калужской области заинтересовался ультразвуковыми диагностическими сканерами «Автоматики» 1
10.06.2020 Главные новинки первой половины 2020 года: смартфоны 1
09.06.2020 Концерн «Автоматика» нарастил производство УЗИ-сканеров в 2020 году 1
25.05.2020 Xiaomi создала самый дешевый 5G-смартфон 1
14.05.2020 Samsung готовит дешевый смартфон с огромной батареей 1
10.12.2019 Xiaomi выпустила самый дешевый 5G-смартфон в истории. Видео 1
10.07.2019 Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2019 года 1
30.01.2019 Начались продажи российского смартфона с вырезом в экране. Опрос 1
10.12.2018 Обзор смартфона BlackBerry KEY2: самый безопасный гаджет на Android 1
16.11.2018 Биометрия пала: Нейросеть научили за считанные минуты подделывать любые отпечатки пальцев 1
12.07.2018 Самые ожидаемые планшеты 1
25.10.2016 Сканеры Brother получили сертификацю от Kofax 1
12.09.2016 Как штрихкоды и RFID используются в сфере здравоохранения: опыт Zebra Technologies 1
02.06.2015 Смартфоны ZTE будут оснащены технологией Eyeprint ID 1
11.07.2014 В России создан интернет-сервис для диагностики рака 1
11.12.2012 В Новосибирской государственной областной научной библиотеке установят два комплекса планетарного сканирования «Элар ПланСкан» 1
07.11.2012 Club.CNews: Можно ли привыкнуть к киберпреступности? 1
30.01.2012 Nipper Studio знает, что происходит в вашей сети 1
21.07.2010 «Праздник» автоматизировал склад с помощью Axelot на базе решения «1С-Логистика:Управление складом 3.0» 1
20.11.2009 Сканеры безопасности сравнили по эффективности 1
14.11.2008 SET Prisma 5: система событийного видеоконтроля с поддержкой Linux и MySQL 1
21.12.2007 «VIP Подбор Багажа»: решение для автоматизации транспортной логистики 1
16.02.2007 Минобороны РФ обновит вычислительную и оргтехнику 1
22.11.2006 Магазины Mandarina Duck в России автоматизируются на базе "Астор:Модный Магазин" 1
10.10.2006 HP объявила об укрупнении печатного бизнеса 1
08.08.2006 Аудит безопасности: когда и чем проводить? 1
06.07.2006 HP будет "взламывать" компьютеры своих клиентов 1
23.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: самые "домашние" МФУ 1
23.12.2005 Подделка отпечатков пальцев: старые методы неэффективны 1
02.09.2005 Голоса москвичей: проверено электроникой? 1
11.03.2005 Россия: рынок периферии ускоряется 1
14.09.2004 МФУ – самая популярная "периферия" в России 1
24.06.2004 BenQ обновил модельный ряд сканеров 1
11.06.2004 Россияне не скупятся на компьютерную периферию 1
15.09.2003 Российский ИТ-рынок продолжает расти 1
17.06.2003 Российский ИТ-рынок продолжает расти быстрыми темпами 1
03.04.2003 ИТ-рынок России: различные стадии роста 1

Публикаций - 41, упоминаний - 42

Scanner упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 9009 5
Xiaomi 911 4
Samsung Electronics 7738 4
Ростех - Ростехнологии 2246 3
Google LLC 8864 3
Ростех - Концерн Автоматика 406 2
Qualcomm Technologies 1184 2
Автоматика КалугаПрибор 30 2
Microsoft Corporation 16418 2
LG Innotek 9 1
Nomix - Номикс 2 1
Сканер НПО 3 1
Oculus VR 48 1
Lenovo Motorola Solutions 100 1
Dell EMC 3517 1
Intel Corporation 7156 1
Realme 80 1
OPPO Electronics 224 1
Nvidia Corp 2570 1
Lenovo Motorola 2144 1
Sony 4260 1
INOI - ИНОЙ 30 1
РЖД - Российские железные дороги 1246 1
Тракторные заводы Концерн 25 1
Союз машиностроителей России 26 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8848 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7665 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4028 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1751 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5246 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4103 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3180 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1388 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2751 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1282 3
3G - Стандарт мобильной связи 4503 3
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 434 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 887 2
Smartphone - Смартфон 812 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2706 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 562 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 208 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 705 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 427 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 194 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 526 1
Lightning 135 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 332 1
FM-радиовещание - FM-тюнер 808 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1763 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1220 6
Google Android 10788 5
Microsoft Windows 10 8833 4
Apple iOS 5767 3
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 274 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5363 3
Google Android 10 172 3
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 163 3
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1168 3
Qualcomm Snapdragon X 37 2
Sony IMX - КМОП-сенсоры для смартфонов 114 2
Apple iPad Pro 226 2
Huawei Mate - серия смартфонов 185 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 130 2
Apple Face ID 118 2
Xiaomi Redmi K - Серия смартфонов 25 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 177 2
Linux OS 5898 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1459 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 2
Автоматика КалугаПрибор РуСкан - серия УЗИ-сканеров 5 2
Corning Gorilla Glass 497 2
Xiaomi RedmiBook - Серия ноутбуков 5 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
VK - Mail.ru Одноклассники 941 1
Huawei P - Серия смартфонов 72 1
Epic Games Unreal Engine 263 1
HTC Vive VR - шлем виртуальной реальности 49 1
Samsung Galaxy Note 559 1
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 218 1
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 48 1
Huawei MediaPad - серия планшетов 43 1
Microsoft Surface - Планшет 310 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 86 1
Apple iPhone 8 157 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 1
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 216 1
Google Play - Google Store - Android Market 2519 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 221 1
Кабанов Владимир 174 2
Абрамов Сергей 66 1
Шапша Владислав 3 1
Bontrager Philipp - Бонтрагер Филипп 1 1
Оверин Аркадий 2 1
Пухова Камилла 1 1
Цай Александр 2 1
Ромашкин Александр 2 1
Самойленко Максим 65 1
Шалманов Сергей 184 1
Россия - Российская федерация - РФ 72099 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8077 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8478 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23170 3
Индия - Республика 3029 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1664 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10545 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1760 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 207 1
Испания - Каталония - Барселона 607 1
Дания - Королевство 586 1
Россия - СФО - Новосибирская область 981 1
Нидерланды 1367 1
Италия - Итальянская Республика 1996 1
США - Нью-Йорк 1703 1
Канада 1893 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3228 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 162 1
Россия - ЦФО - Калужская область 671 1
Россия - ПФО - Казань 1778 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 370 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10169 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 21720 1
Европа Северная - Скандинавия 363 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 309 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 306 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 596 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 59 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 356 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4707 1
CNews - ZOOM.CNews 1263 2
The Guardian - Британская газета 240 1
WinFuture 9 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 27 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 244 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 590 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 987883, в очереди разбора - 890447.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие электрические обогреватели для дома: хиты продаж 2021 года

Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED

Уязвимость дистанционного бизнеса: как защищают данные ноутбуки HP EliteBook

Показать еще

Наука

Почему отступают ледники: ответ нашли с помощью МРТ

Новая наноструктура — ключ к эре квантовой электроники

Найдено древнейшее средство невербального общения людей
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021