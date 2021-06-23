Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Scanner
Сканер
Устройство ввода
создание цифрового изображения объекта
Публикаций - 41, упоминаний - 42
Scanner упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Apple Inc - Эппл Рус 9009 5
|Xiaomi 911 4
|Samsung Electronics 7738 4
|Ростех - Ростехнологии 2246 3
|Google LLC 8864 3
|Ростех - Концерн Автоматика 406 2
|Qualcomm Technologies 1184 2
|Автоматика КалугаПрибор 30 2
|Microsoft Corporation 16418 2
|LG Innotek 9 1
|Nomix - Номикс 2 1
|Сканер НПО 3 1
|Oculus VR 48 1
|Lenovo Motorola Solutions 100 1
|Dell EMC 3517 1
|Intel Corporation 7156 1
|Realme 80 1
|OPPO Electronics 224 1
|Nvidia Corp 2570 1
|Lenovo Motorola 2144 1
|Sony 4260 1
|INOI - ИНОЙ 30 1
|Кабанов Владимир 174 2
|Абрамов Сергей 66 1
|Шапша Владислав 3 1
|Bontrager Philipp - Бонтрагер Филипп 1 1
|Оверин Аркадий 2 1
|Пухова Камилла 1 1
|Цай Александр 2 1
|Ромашкин Александр 2 1
|Самойленко Максим 65 1
|Шалманов Сергей 184 1
|CNews - ZOOM.CNews 1263 2
|The Guardian - Британская газета 240 1
|WinFuture 9 1
|NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 27 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 987883, в очереди разбора - 890447.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 987883, в очереди разбора - 890447.
Создано именных указателей - 47370.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru