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Веригин Илья
Веригин Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 2
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 730 1
|Фишер Андрей 74 14
|Шадаев Максут 1019 12
|Бутенко Юрий 65 11
|Цариковский Федор 32 9
|Козырев Алексей 322 9
|Гуревич Раиса 16 8
|Чукарин Алексей 59 7
|Евраев Михаил 262 7
|Дюбанов Анатолий 95 7
|Парфенов Юрий 10 7
|Степанов Максим 10 7
|Кошечкин Константин 11 7
|Казеко Владимир 9 7
|Дзвинко Роман 18 7
|Авербах Владимир 126 7
|Соколов Олег 51 7
|Земской Николай 15 7
|Матвеева Татьяна 105 6
|Звягина Наталья 64 6
|Шаблыков Никита 29 6
|Лопаткин Герман 104 6
|Солодовников Денис 94 5
|Селиванов Дмитрий 51 5
|Катамадзе Анна 101 5
|Ципорин Павел 102 5
|Соловьев Денис 5 5
|Кошкин Андрей 21 5
|Кучин Сергей 27 4
|Гуральников Сергей 164 4
|Ложникова Анастасия 5 4
|Петрушин Андрей 110 4
|Фомичев Олег 138 4
|Ермолаев Артем 378 4
|Никуличев Андрей 43 4
|Дубинин Александр 19 4
|Разумовский Дмитрий 122 4
|Казарин Станислав 175 4
|Фенюшин Евгений 26 4
|Власов Сергей 98 4
|Богданов Александр 20 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11270 12
|Госрасходы - портал 69 7
|RusProfile 11 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 14
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3238 4
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