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Индексная книга (каталог) CNews*
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Веригин Илья


11.03.2025 Государство заказало оцифровку тысяч документов по делу декабристов и по расследованию фашистских злодеяний 1
19.07.2024 Калининская АЭС полностью оцифровала архив технической документации с применением российских технологий ИИ 1
20.06.2024 Культурное наследие защитят «цифрой»: с помощью электронных данных в Воронеже будут оперативно решать вопросы госохраны культурных объектов 1
05.03.2024 Выручка «Биорг» от услуг по распознаванию документов за 2023 год выросла на 27, 3 млн руб. 1
15.01.2024 Власти отказались финансировать проект «Ростелекома» по импортозамещению FineReader 1
18.07.2023 Россия без FineReader: рынок OCR за год упал на четверть 1
08.10.2020 Как большие данные и искусственный интеллект управляют Россией 1
03.10.2018 Цифровизация госсектора: на передовой эволюции 1
12.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 1
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
07.10.2017 Готова ли Россия строить цифровую экономику? 1
26.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
19.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
14.09.2017 Докладчики и участники конференции CNews «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
16.08.2017 «Элар» начала оцифровку описей фондов федеральных архивов 1
14.06.2017 «Элар» завершила оцифровку документации МГТС 1
17.04.2017 Госведомства превращаются в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам 1
31.03.2017 Определены главные темы выступлений на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
22.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
09.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
15.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
27.07.2016 «Элар» поставил новый сканер в МФЦ Каширского района 1
24.03.2016 Планетарный сканер «ЭларСКАН А2» поможет администрации Новомосковска повысить качество услуг 1
20.10.2015 В Хабаровском крае оцифруют архив районного отдела ЗАГС на оборудовании ЭЛАР 1
24.09.2015 Электронное хранилище префектуры САО пополнится на 28 тыс. документов 1
15.09.2015 Редкие рукописи из фонда Национальной библиотеки Татарстана будут оцифрованы 1
18.08.2015 ЭЛАР создал ПАК для автоматизации муниципальных архивов 1
04.02.2014 Все ЗАГСы России должны быть оцифрованы до конца 2014 года 2
25.02.2010 Издатель Syncopate хочет захватить 30% рынка онлайн-игр России и СНГ 1

Публикаций - 34, упоминаний - 35

Веригин Илья и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1017 28
Beorg - Биорг 113 6
Promt - Промт 294 6
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 6
Ростелеком - РТЛабс 180 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2049 4
Ростелеком 9791 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 23 4
Бинго-Софт - Акцент 10 4
Новые облачные технологии (НОТ) 453 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1082 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 375 3
Directum - Директум 1103 3
Базальт СПО - BaseALT 667 3
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 59 3
CommuniGate Systems - СталкерСофт 180 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 2
Крок - Croc 1779 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 221 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3989 2
Конфидент ЦЗИ 109 2
IBM - International Business Machines Corp 9451 2
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 46 2
Content AI - Контент ИИ 78 2
8317 2
Т1 Иннотех 179 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Cisco Systems 5133 1
Intel Corporation 12236 1
InfoWatch - Инфовотч 1026 1
AMD - Advanced Micro Devices 4260 1
Норси-Транс - НТ 110 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 1
Telegram Group 2056 1
ОТР ГК - ОТР 2000 216 1
Docsvision - ДоксВижн 1010 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 540 1
Brother - Brother Industries - Бразер 199 1
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1018 2
Газпром нефть 626 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 1
Мосавтодор ГБУ 10 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 272 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
ГИИКН АУК ВО - Государственная инспекция историко-культурного наследия - Автономное учреждение культуры Воронежской области 1 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 13
Федеральное казначейство России 1791 13
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2917 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11797 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 9
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 59 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 8
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 8
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 7
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 7
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 734 7
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5010 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3072 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 5
Администрация Перми 21 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 159 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3368 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 317 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4566 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2921 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 842 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 134 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 100 2
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5997 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2538 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 730 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67229 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51402 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19850 20
Оцифровка - Digitization 4602 17
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2885 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11165 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1439 14
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 10
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 9
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 9
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 7
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 7
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 26 7
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 231 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5294 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 5
Beorg Smart Vision 34 5
ЭЛАР ЭларСкан 141 4
Новые облачные технологии - МойОфис 794 4
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 19 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2061 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1288 3
Microsoft Windows 15770 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 473 3
Linux OS 10068 2
Directum Ario 43 2
Обращения граждан 229 2
ЭЛАР Саперион 43 2
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 23 2
Microsoft Windows 2000 8660 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4562 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 320 2
ITFB Easydoc OCR/IDP-платформа 20 2
Content AI - ContentCapture 29 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 717 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
WhatsApp Messenger 1095 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1342 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 18 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 129 1
Фишер Андрей 74 14
Шадаев Максут 1019 12
Бутенко Юрий 65 11
Цариковский Федор 32 9
Козырев Алексей 322 9
Гуревич Раиса 16 8
Чукарин Алексей 59 7
Евраев Михаил 262 7
Дюбанов Анатолий 95 7
Парфенов Юрий 10 7
Степанов Максим 10 7
Кошечкин Константин 11 7
Казеко Владимир 9 7
Дзвинко Роман 18 7
Авербах Владимир 126 7
Соколов Олег 51 7
Земской Николай 15 7
Матвеева Татьяна 105 6
Звягина Наталья 64 6
Шаблыков Никита 29 6
Лопаткин Герман 104 6
Солодовников Денис 94 5
Селиванов Дмитрий 51 5
Катамадзе Анна 101 5
Ципорин Павел 102 5
Соловьев Денис 5 5
Кошкин Андрей 21 5
Кучин Сергей 27 4
Гуральников Сергей 164 4
Ложникова Анастасия 5 4
Петрушин Андрей 110 4
Фомичев Олег 138 4
Ермолаев Артем 378 4
Никуличев Андрей 43 4
Дубинин Александр 19 4
Разумовский Дмитрий 122 4
Казарин Станислав 175 4
Фенюшин Евгений 26 4
Власов Сергей 98 4
Богданов Александр 20 4
Россия - РФ - Российская федерация 146164 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43549 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7545 13
Россия - ПФО - Мордовия Республика 611 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1697 8
Россия - ЦФО - Тамбовская область 574 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1544 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17549 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1218 6
Россия - ПФО - Самарская область 1336 6
Россия - ЦФО - Липецкая область 552 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1308 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1904 4
Россия - ЦФО - Калужская область 991 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 697 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 860 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1185 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1583 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 900 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2943 2
Россия - УФО - Челябинская область 1240 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 593 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 730 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1305 2
Европа 21836 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1251 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17209 1
Япония 13322 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 707 1
Малайзия 870 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1481 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 509 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14170 1
Турция - Турецкая республика 2387 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1808 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 947 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1130 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1493 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 880 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 759 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51660 32
Страхование - Страховое дело - Insurance 5892 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6019 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3988 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10036 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3191 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48508 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9953 5
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14609 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8671 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18798 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29482 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6211 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4180 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8119 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16469 3
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 376 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2426 2
Доктрина информационной безопасности России 16 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5820 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3668 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2875 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5017 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6228 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11030 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2774 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 135 2
Энергетика - Energy - Energetically 5149 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 495 2
Паспорт - Паспортные данные 2538 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1642 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4708 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5488 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3679 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24362 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4038 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1212 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11270 12
Госрасходы - портал 69 7
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3238 4
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 98 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2036 15
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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