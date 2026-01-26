Разделы

СОБЫТИЯ

26.01.2026 Система «Приоритет» от Digital Design подтвердила совместимость с «Ред ОС М» 1
22.05.2025 Московский городской фонд ОМС работает в Directum RX 1
16.04.2025 Какие новые возможности должны быть в современной СЭД 1
31.01.2024 Сергей Щербаков, ГБУ «Центр информационных технологий Амурской области»: Мы создаем единое информационное пространство для всех органов власти Амурской области 2
24.05.2023 СЭД ТЕЗИС цифровизировала работу 170+ организаций Правительства Республики Алтай 1
11.04.2023 «Диджитал дизайн» обеспечила для Росрыболовства обмен ДСП документами по МЭДО и обработку ДСП документов в СЭД 1
14.02.2023 Правительство Астраханской области перешло на систему Directum RX 1
07.12.2021 Croc Code провел обновление и импортозамещение системы электронного документооборота госструктуры в автодорожной отрасли 1
11.11.2021 Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края: Мы будем поддерживать нашу ЕСЭД в состоянии «вечной молодости» 3
01.09.2021 Минпромторг переводит свой документооборот с Windows на Linux 1
22.09.2020 Минприроды России оптимизирует документооборот с помощью Directum 1
03.02.2020 Обработка обращений граждан в администрации губернатора Самарской области автоматизирована на базе СЭД «Тезис» 1
12.07.2019 Directum внедрит собственную СЭД в Минприроды РФ 1
12.07.2019 Tanais внедрит Directum в Минприроды России 1
10.12.2018 В Ставропольском крае реализован комплексный проект автоматизации документооборота 1
03.10.2018 Цифровизация госсектора: на передовой эволюции 1
01.10.2018 «Корус консалтинг» перевел систему «Обращения граждан» Правительства Свердловской области на отечественное решение 1
26.09.2018 Администрация Ивановского муниципального района на 20% ускорила обработку обращений граждан и документов с системой Docsvision 2
03.09.2018 Российская СЭД для госсектора: все самое необходимое 2
11.01.2018 ЭОС представила СЭД «Дело» версии 17.2.4 2
09.11.2017 «Диджитал Дизайн» запустила электронный документооборот в правительстве Мурманской области 2
07.10.2017 Готова ли Россия строить цифровую экономику? 1
12.09.2017 Правительство Тюменской области интегрировало СЭД с порталом ССТУ.РФ 2
05.09.2017 Аслангери Кумыков: «СЭД – это инструмент повышения эффективности работы госслужащих и стимул для оптимизации бизнес-процессов» 1
20.06.2017 ЭОС разработала модуль взаимодействия СЭД с порталом ССТУ.РФ 3
29.06.2016 Решение «Диджитал Дизайн» автоматизировало процесс сдачи отчетов Минсельхоза в Администрацию Президента 2

ССТУ.РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы 1188 6
Directum - Директум 1178 6
Docsvision - ДоксВижн 1034 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 553 5
TANAiS IT Group - Танаис 27 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1080 3
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 65 2
Системы документооборота 511 2
Microsoft Corporation 25301 2
IBM - International Business Machines Corp 9562 2
9073 2
Oracle Corporation 6892 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2551 2
Крок - Croc 1816 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 795 2
Teamscore - Вебзавод - Webzavod 16 2
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 74 1
ST - Системные технологии 68 1
Бинго-Софт - Акцент 10 1
Бизнес ИТ 46 1
RockITSoft - Рокитсофт - Croc Code - Крок Регион 12 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 502 1
Интеллектика - Intellectika 16 1
Ростелеком 10381 1
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 1
Корус Консалтинг ГК 1357 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2090 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 131 1
Red Hat 1346 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 292 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 225 1
Promt - Промт 309 1
RedSys - РедСис 74 1
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1513 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8271 1
ПСБ - Промсвязьбанк 907 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4817 7
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 336 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6322 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5269 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12976 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3137 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2823 3
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 156 3
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 2
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3490 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 2
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 94 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 2
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 70 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 36 1
Правительство Челябинской области 75 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 159 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4998 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2951 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 235 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2014 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2192 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 915 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 165 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3269 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2743 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 25
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 309 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73617 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12398 9
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18496 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12726 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4689 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31912 4
Оцифровка - Digitization 4936 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8200 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 4
Системы управления совещаниями и заседаниями - Meeting management systems 185 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1012 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 3
Электронный документ - Electronic document 1531 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6923 3
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1088 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 618 2
Стандартизация - Standardization 2243 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 2
Оповещение и уведомление - Notification 5385 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1038 2
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 116 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1382 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 2
Linux OS 10982 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5889 4
ЭОС Дело СЭД 218 4
ЭОС Дело-web 209 4
Directum Solo 58 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1553 3
Haulmont - Тезис СЭД 91 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1052 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 877 3
Google Android 14768 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1536 3
Directum СЭД - ECM-система 297 3
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  384 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 66 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 578 2
Apple iOS 8298 2
Microsoft Windows 16402 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 959 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 246 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1548 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 621 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 52 1
Docsvision СЭД - ECM-система 244 1
ЭОС EOSmobile - Сервис Мобильных Решений (СМР) 19 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 124 1
Linux - Debian GNU 540 1
Digital Design АРМ руководителя - Мобильное рабочее место руководителя 13 1
ЭОС АРМ руководителя 77 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 67 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 123 1
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 32 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 319 1
Red Hat WildFly - Keycloak 55 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 347 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 430 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 56 1
ЭОС Карма СКО - Система криптографического обеспечения прикладного программного обеспечения 8 1
Аитов Тимур 197 2
Веригин Илья 36 2
Токарева Мария 10 1
Пестерев Алексей 10 1
Щербаков Сергей 31 1
Господарев Алексей 2 1
Миняев Андрей 4 1
Боксер Андрей 5 1
Горбатько Александр 105 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Матвеева Татьяна 108 1
Зрюмов Евгений 11 1
Малков Павел 51 1
Лебедев Антон 52 1
Гоцуцов Сергей 17 1
Козырев Алексей 326 1
Палюх Юрий 15 1
Лапин Тимур 17 1
Аксельрод Александр 41 1
Гузев Иван 14 1
Шаблыков Никита 29 1
Иванова Елена 82 1
Томенко Виктор 11 1
Дубинин Александр 19 1
Александрович Евгений 3 1
Богданов Александр 24 1
Кошкин Андрей 21 1
Тумарев Владимир 3 1
Гущин Юрий 19 1
Гурарий Евгений 5 1
Курьянов Сергей 162 1
Матвеев Дмитрий 3 1
Соболева Наталья 11 1
Черепов Илья 2 1
Двойнина Светлана 1 1
Недобой Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157910 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45998 3
Россия - УФО - Тюменская область 1278 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 665 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 607 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 928 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 890 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1444 2
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 122 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1681 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3241 1
Беларусь - Белоруссия 6063 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18739 1
Россия - УФО - Свердловская область 1777 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1323 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 636 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1717 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1217 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2978 1
Россия - ПФО - Самарская область 1471 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2691 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1632 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1002 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1557 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1327 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 721 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 734 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 965 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 697 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 671 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 744 1
Россия - ДФО - Амурская область 859 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 669 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 335 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 557 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 273 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 366 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 25
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 296 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10394 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3669 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 3
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6680 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4421 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 560 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 411 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3243 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1745 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 357 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1064 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 878 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 1
Цифровые Вершины - премия 11 1
ЭОС Осенний документооборот 25 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
