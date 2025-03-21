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Господарев Алексей
|21.03.2025
|Интеллектуальная собственность по ростовским лекалам 1
|11.04.2023
|«Диджитал дизайн» обеспечила для Росрыболовства обмен ДСП документами по МЭДО и обработку ДСП документов в СЭД 1
Господарев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
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