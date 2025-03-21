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Господарев Алексей


21.03.2025 Интеллектуальная собственность по ростовским лекалам 1
11.04.2023 «Диджитал дизайн» обеспечила для Росрыболовства обмен ДСП документами по МЭДО и обработку ДСП документов в СЭД 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Господарев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Design - Диджитал Дизайн 541 1
Docsvision - ДоксВижн 1011 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6006 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4231 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67388 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19924 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 466 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 890 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 279 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 786 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7778 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3916 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12665 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31210 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28180 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11534 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 23 1
Миняев Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 146414 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2218 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4184 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8705 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348343, в очереди разбора - 762939.
Создано именных указателей - 171403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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