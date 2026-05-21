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Indeed AM защищает удаленные подключения сотрудников к ИТ-системам ГК «Диджитал дизайн» ГК «Диджитал дизайн» завершила внедрение программного комплекса для усиленной аутентификации на о

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«Сбертех» и Digital Design помогут бизнесу перейти на российское ПО В рамках сотрудничества со «Сбертехом» ИТ-компания Digital Design предложит клиентам варианты замещения решений иностранных вендоров продуктами

Digital Design и «Ricoh Россия» создали интеграционное «Решение для корпоративного управления» руется презентация решения на российском и европейском рынках. Об этом CNews сообщили представители Digital Design. Компания Ricoh — мировой поставщик технологий по оптимизации бизнес-процессов

«Сбер» и «Диджитал дизайн» помогут бизнесу в цифровой трансформации ные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Компания «Диджитал дизайн» (Digital Design) — российский разработчик ПО. Оказывает комплексные услуги по автоматизации би

НСПК оптимизировала работу коллегиальных органов с помощью ИСКО «Ареопад» вый центр Системы быстрых платежей (СБП) – НСПК – использует информационную систему «Ареопад» для проведения заседаний коллегиальных органов управления и комитетов. Об этом CNews сообщили в компании «Диджитал дизайн», которая автоматизировала работу пяти коллегиальных органов НСПК и осуществляет постоянную техническую поддержку внедренной системы. Важнейшая задача НСПК – поддержание стабиль

Единая отраслевая система электронного документооборота ФГУП «Росморпорт» объединила подведомственные организации «Росморречфлота» Одним из направлений деятельности ЗАО «Диджитал дизайн» является разработка комплексных отраслевых систем электронного документообор

СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис» офис стандартный», о котором CNews сообщал в августе 2019 г. В роли интегратора выступила компания Digital Design. Кроме того, в 2019 г. произошел масштабный перевод на «Мой офис» всех филиало

Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20% больше, чем годом ранее. Позиции топ-5 крупнейших поставщиков по сравнению с прошлым годом не изменились. На первом месте по-прежнему «Ланит» (₽939,5 млн), на втором «Аплана» (₽850 млн), на третьем «Диджитал Дизайн» (₽786,6 млн), на четвертом Comindware (₽663,8 млн), на пятом Naumen (₽652,8 млн). Общее число участников рейтинга достигло 20 (в прошлом году их было 18), а порог входа увеличи

«Диджитал дизайн» внедрил ИСКО «Ареопад» в ГК «Регион» «Диджитал дизайн», российский разработчик ПО, внедрил систему, автоматизирующую жизненный цикл

Группа ЧТПЗ с помощью «Диджитал дизайна» внедрила систему «Ареопад» «Диджитал дизайн» завершила внедрение и настройку информационной системы «Ареопад» (ИСКО «Ареопад») для работы коллегиальных органов в группе ЧТПЗ. Система предназначена для оптимизации процессо

«Диджитал дизайн» перевел поставщика продуктов питания «Восток-Запад» на СЭД Docsvision «Восток-Запад», российский поставщик продуктов питания в сегменте HoReCa, завершил переход со старой системы электронного документооборота на СЭД Docsvision 5.4. Исполнителем проекта стала компания «Диджитал дизайн». Головной офис компании «Восток-Запад» расположен в Москве, а ее филиальная сеть покрывает всю территорию России — от Краснодара до Владивостока. Чтобы упростить процесс внедре

На российской мобильной ОС заработала отечественная СЭД Еще одно ИТ-решение в копилку Группа компаний «Диджитал Дизайн» первой продемонстрировала работу пилотной версии мобильного клиента системы

«Диджитал дизайн» обновил мобильное приложение «Северсталь-инфо» «Диджитал дизайн» завершил обновление мобильного приложения «Северсталь-инфо», предназначенного для сотрудников компании «Северсталь», одной из крупнейших в мире сталелитейных и горнодобывающих

«Диджитал Дизайн» выпустила первое корпоративное приложение под ОС Sailfish для работы коллегиальных органов «Диджитал Дизайн» объявила о релизе новой версии мобильного решения «Информационная система коллегиальных органов «Ареопад» (ИСКО «Ареопад») для работы в Sailfish Mobile OS RUS. С января 2019 г.

«Диджитал Дизайн» модернизировала СЭД Docsvision в «ТЭК Санкт-Петербург» «Диджитал Дизайн» завершила очередной проект для компании ГУП «ТЭК Санкт-Петербург», в ходе которого специалисты исполнителя обновили СЭД на базе Docsvision до актуальной версии платформы 5.4, в

«Диджитал Дизайн» запустила электронный документооборот в правительстве Мурманской области «Диджитал Дизайн» объявила о запуске юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО), участниками которого стали 26 исполнительных органов государственной власти Мурманской области (И

«Диджитал Дизайн» представила телеграм-бота для СДУ «Приоритет» «Диджитал Дизайн» представила телеграм-бота с функциями согласования электронных документов и исполнения поручений для системы документационного управления «Приоритет» (СДУ «Приоритет»).Телеграм

«Диджитал Дизайн» усовершенствует СЭД «Росстандарта» «Диджитал Дизайн» выиграла конкурс на выполнение работ по совершенствованию системы электронного документооборота (СЭД), оказание услуг технической поддержки и предоставление лицензий на програм