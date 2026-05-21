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Digital Design Диджитал Дизайн
Компания «Диджитал Дизайн» с 1992 года предоставляет комплексные услуги по оптимизации бизнеса. В компании работает более 500 высококвалифицированных специалистов. «Диджитал Дизайн» сотрудничает с ВУЗами и научными институтами России по созданию решений, основанных на нейронных сетях и машинном обучении. Основные направления работы в этой области: интеллектуальная обработка текстов и естественного языка, а также реализация наукоемких решений для менеджмента и управления персоналом.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 47 дел, на cумму 120 007 453 758 ₽*
СОБЫТИЯ
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|21.05.2026
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«Диджитал Дизайн» модернизировала портал взаимодействия с подрядчиками группы RBI
В рамках сотрудничества с RBI компания «Диджитал Дизайн» усовершенствовала портал работы с подрядчиками: при работе с коммерческими предложениями и договорами на выполнение строительных работ добавлен учёт используемых строительных м
|20.05.2026
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Группа Arenadata и компания «Диджитал Дизайн» создадут совместные импортонезависимые ИТ-решения
Группа Arenadata, отечественный разработчик программного обеспечения в области систем управления и обработки данных, и компания «Диджитал Дизайн», разработчик ПО и поставщик СЭД и BPM-систем в России, подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Сотрудничество будет сосредоточено на задачах цифровой трансформации и
|20.05.2026
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«Диджитал Дизайн» развивает в «Ростелекоме» информационную систему поддержки корпоративного управления дочерними компаниями на базе продукта «Ареопад»
«Диджитал Дизайн» развивает в «Ростелекоме» информационную систему поддержки корпоративного управления дочерними компаниями на базе продукта «Ареопад». Об этом CNews сообщили представители «Д
|26.01.2026
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Система «Приоритет» от Digital Design подтвердила совместимость с «Ред ОС М»
Компании «Ред софт» и Digital Design завершили проверку работы системы документационного управления «Приоритет» на мобильной операционной системе «Ред ОС М». Испытания подтвердили, что решение корректно функционируе
|01.07.2025
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«Диджитал Дизайн» модернизировала портал бронирования номеров и услуг для дома отдыха «Торово»
Компания «Диджитал Дизайн» завершила обновление портала бронирования дома отдыха «Торово», принадлежащего ПАО «Северсталь». Предоставлены новые возможности: календарь парковочных мест, усовершенствованна
|18.06.2025
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«Группа Астра» и «Диджитал Дизайн» представляют мобильное приложение «АРМ Руководителя» для Astra Linux SE
«Группа Астра» и компания «Диджитал Дизайн» объявляют о выпуске мобильного приложения «АРМ Руководителя», адаптированного для операционной системы Astra Linux SE в режиме «Мобильный». Об этом CNews сообщили представители
|10.06.2025
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Компания «Диджитал Дизайн» выполнила импортозамещение двух порталов и разработала новые корпоративные решения для АК «АЛРОСА» (ПАО) на «Битрикс24»
Компания «Диджитал Дизайн» завершила проект по импортозамещению и созданию дополнительных порталов для АК «АЛРОСА» (ПАО). В рамках сотрудничества проведена миграция существующих решений и созданы новые п
|01.10.2024
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«Диджитал Дизайн» оцифровала документооборот в АФК «Система»
Компания «Диджитал Дизайн» автоматизировала договорный документооборот и процессы делопроизводства в акционерной финансовой корпорации «Система» путем внедрения системы электронного документооборота (СЭД
|11.04.2024
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Робот-планировщик «Диджитал Дизайна» подбирает оптимальное время для совещаний в «Сибуре»
Компания «Диджитал Дизайн» разработала для «Сибура» решение «Робот-планировщик», являющееся виртуальным ассистентом для подбора в календарях Microsoft Outlook оптимального времени проведения встреч. Сотр
|27.03.2024
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«Диджитал Дизайн» автоматизирует документооборот в Черногорской горнорудной компании
Компания-разработчик программного обеспечения «Диджитал Дизайн» внедрит систему документационного управления «Приоритет» (СДУ «Приоритет») на платформе Docsvision в ООО «Черногорская горнорудная компания». Завершение реализации проекта запл
|28.02.2024
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«Диджитал Дизайн» помогла автоматизировать заседания Российского футбольного союза
Российский футбольный союз с помощью компании-разработчика программного обеспечения «Диджитал Дизайн» автоматизировал процессы проведения заседаний Исполкома и комитетов. В организации успешно внедрена информационная система коллегиальных органов «Ареопад» (ИСКО «Ареопад»). Об
|26.09.2023
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«Диджитал дизайн» и «Лартех» договорились о совместном продвижении решений для автоматизации процессов осмотра оборудования
Компании «Диджитал дизайн» и «Лартех» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство предполагает совместное продвижение на рынке программно-аппаратного комплекса (ПАК) для цифровизации процессов сбо
|13.09.2023
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АК «АЛРОСА» совместно с «Диджитал дизайн» совершенствует систему автоматизации работы коллегиальных органов управления
АК «АЛРОСА» (ПАО) и разработчик ПО «Диджитал дизайн» продолжают развивать информационную систему коллегиальных органов управления «Ареопад» (ИСКО «Ареопад»). До конца 2023 г. запланирована интеграция решения с отечественным инстр
|18.07.2023
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«Диджитал дизайн» автоматизировала проведение совещаний «Новой горной УК»
отметил руководитель проектов в сфере ИТ ООО «Новая горная УК» Виталий Носков. *** Группа компаний Digital Design оказывает комплексные услуги по автоматизации бизнес-процессов для частных и г
|10.07.2023
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Indeed AM защищает удаленные подключения сотрудников к ИТ-системам ГК «Диджитал дизайн»
ГК «Диджитал дизайн» завершила внедрение программного комплекса для усиленной аутентификации на о
|16.05.2023
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«Диджитал дизайн» перевела в цифровую среду совещания Департамента транспорта Москвы
«Диджитал дизайн» объявила о завершении проекта цифровой трансформации процессов подготовки и проведения заседаний в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
|11.04.2023
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«Диджитал дизайн» обеспечила для Росрыболовства обмен ДСП документами по МЭДО и обработку ДСП документов в СЭД
Компания «Диджитал дизайн» менее чем за три месяца выполнила работы по подготовке СЭД Росрыболовства к работе с ДСП документами. Федеральное агентство по рыболовству получило возможность обмена документа
|08.02.2023
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Решения по автоматизации документооборота компании «Диджитал дизайн» вносят вклад в развитие российского футбола
Компания «Диджитал дизайн» внедрила систему документационного управления «Приоритет» на базе российской
|03.02.2023
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«Диджитал дизайн» автоматизировала совещания Экспобанка с помощью ИСКО «Ареопад»
Компания «Диджитал дизайн» завершила проект по установке и адаптации информационной системы коллегиальных органов «Ареопад» (ИСКО «Ареопад») для Экспобанка, финансовой организации, имеющей филиалы в Моск
|13.12.2022
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«Диджитал дизайн» и Webinar Group предлагают совместное решение на базе Webinar.Meetings и SumMeet
«Диджитал дизайн» и Webinar Group представили единое решение для корпоративных заказчиков, в состав которого входят российские продукты: видеоконференцсвязь (ВКС) Webinar.Meetings и система авто
|20.09.2022
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«Алроса» автоматизировала процессы внутреннего аудита и управления рисками
«Диджитал дизайн» реализовала проект по внедрению ИТ-решения для автоматизации процессов внутреннего аудита, контроля и оценки рисков «Авакор» в ландшафт алмазодобывающей компании «Алроса». «Ава
|08.07.2022
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«Диджитал дизайн» обновила СЭД «Балтийского лизинга» на базе Docsvision
«Диджитал дизайн» обновила СЭД «Балтийского лизинга» на базе Docsvision до версии 5.5. «Балтийский лизинг» с 2013 г. работает с системой внутреннего электронного документооборота (СЭД) Docsvisio
|28.06.2022
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«Сбертех» и Digital Design помогут бизнесу перейти на российское ПО
В рамках сотрудничества со «Сбертехом» ИТ-компания Digital Design предложит клиентам варианты замещения решений иностранных вендоров продуктами
|28.02.2022
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Digital Design и «Ricoh Россия» создали интеграционное «Решение для корпоративного управления»
руется презентация решения на российском и европейском рынках. Об этом CNews сообщили представители Digital Design. Компания Ricoh — мировой поставщик технологий по оптимизации бизнес-процессов
|18.02.2022
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«Сбер» и «Диджитал дизайн» помогут бизнесу в цифровой трансформации
ные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Компания «Диджитал дизайн» (Digital Design) — российский разработчик ПО. Оказывает комплексные услуги по автоматизации би
|16.12.2021
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НСПК оптимизировала работу коллегиальных органов с помощью ИСКО «Ареопад»
вый центр Системы быстрых платежей (СБП) – НСПК – использует информационную систему «Ареопад» для проведения заседаний коллегиальных органов управления и комитетов. Об этом CNews сообщили в компании «Диджитал дизайн», которая автоматизировала работу пяти коллегиальных органов НСПК и осуществляет постоянную техническую поддержку внедренной системы. Важнейшая задача НСПК – поддержание стабиль
|23.07.2021
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Единая отраслевая система электронного документооборота ФГУП «Росморпорт» объединила подведомственные организации «Росморречфлота»
Одним из направлений деятельности ЗАО «Диджитал дизайн» является разработка комплексных отраслевых систем электронного документообор
|04.12.2020
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СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис»
офис стандартный», о котором CNews сообщал в августе 2019 г. В роли интегратора выступила компания Digital Design. Кроме того, в 2019 г. произошел масштабный перевод на «Мой офис» всех филиало
|25.11.2020
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Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20%
больше, чем годом ранее. Позиции топ-5 крупнейших поставщиков по сравнению с прошлым годом не изменились. На первом месте по-прежнему «Ланит» (₽939,5 млн), на втором «Аплана» (₽850 млн), на третьем «Диджитал Дизайн» (₽786,6 млн), на четвертом Comindware (₽663,8 млн), на пятом Naumen (₽652,8 млн). Общее число участников рейтинга достигло 20 (в прошлом году их было 18), а порог входа увеличи
|17.02.2020
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«Диджитал дизайн» внедрил ИСКО «Ареопад» в ГК «Регион»
«Диджитал дизайн», российский разработчик ПО, внедрил систему, автоматизирующую жизненный цикл
|13.05.2019
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Группа ЧТПЗ с помощью «Диджитал дизайна» внедрила систему «Ареопад»
«Диджитал дизайн» завершила внедрение и настройку информационной системы «Ареопад» (ИСКО «Ареопад») для работы коллегиальных органов в группе ЧТПЗ. Система предназначена для оптимизации процессо
|18.03.2019
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«Диджитал дизайн» перевел поставщика продуктов питания «Восток-Запад» на СЭД Docsvision
«Восток-Запад», российский поставщик продуктов питания в сегменте HoReCa, завершил переход со старой системы электронного документооборота на СЭД Docsvision 5.4. Исполнителем проекта стала компания «Диджитал дизайн». Головной офис компании «Восток-Запад» расположен в Москве, а ее филиальная сеть покрывает всю территорию России — от Краснодара до Владивостока. Чтобы упростить процесс внедре
|29.01.2019
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На российской мобильной ОС заработала отечественная СЭД
Еще одно ИТ-решение в копилку Группа компаний «Диджитал Дизайн» первой продемонстрировала работу пилотной версии мобильного клиента системы
|18.07.2018
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«Диджитал дизайн» обновил мобильное приложение «Северсталь-инфо»
«Диджитал дизайн» завершил обновление мобильного приложения «Северсталь-инфо», предназначенного для сотрудников компании «Северсталь», одной из крупнейших в мире сталелитейных и горнодобывающих
|29.06.2018
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«Диджитал Дизайн» выпустила первое корпоративное приложение под ОС Sailfish для работы коллегиальных органов
«Диджитал Дизайн» объявила о релизе новой версии мобильного решения «Информационная система коллегиальных органов «Ареопад» (ИСКО «Ареопад») для работы в Sailfish Mobile OS RUS. С января 2019 г.
|29.01.2018
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«Диджитал Дизайн» модернизировала СЭД Docsvision в «ТЭК Санкт-Петербург»
«Диджитал Дизайн» завершила очередной проект для компании ГУП «ТЭК Санкт-Петербург», в ходе которого специалисты исполнителя обновили СЭД на базе Docsvision до актуальной версии платформы 5.4, в
|09.11.2017
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«Диджитал Дизайн» запустила электронный документооборот в правительстве Мурманской области
«Диджитал Дизайн» объявила о запуске юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО), участниками которого стали 26 исполнительных органов государственной власти Мурманской области (И
|23.10.2017
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«Диджитал Дизайн» представила телеграм-бота для СДУ «Приоритет»
«Диджитал Дизайн» представила телеграм-бота с функциями согласования электронных документов и исполнения поручений для системы документационного управления «Приоритет» (СДУ «Приоритет»).Телеграм
|21.08.2017
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«Диджитал Дизайн» усовершенствует СЭД «Росстандарта»
«Диджитал Дизайн» выиграла конкурс на выполнение работ по совершенствованию системы электронного документооборота (СЭД), оказание услуг технической поддержки и предоставление лицензий на програм
|14.07.2017
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«Диджитал Дизайн» и Postgres Professional расширяют сотрудничество по программе импортозамещения
«Диджитал Дизайн» и Postgres Professional заключили договор о сотрудничестве. Цель партнерства – совместная работа по развитию, поддержке и внедрению ИТ-продуктов в государственные учреждения в
Digital Design и организации, системы, технологии, персоны:
|Грешнев Олег 35 34
|Гайдамаков Сергей 27 27
|Лившиц Дмитрий 23 23
|Андреев Владимир 101 22
|Федоров Андрей 31 17
|Альперович Михаил 15 15
|Романов Дмитрий 69 13
|Кохан Владимир 12 11
|Скляр Алексей 54 9
|Елистратов Николай 90 9
|Арефьев Дмитрий 9 9
|Новиков Василий 11 9
|Татаринов Дмитрий 9 9
|Комиссаров Дмитрий 248 9
|Бутенко Юрий 65 8
|Токарева Мария 10 8
|Шадаев Максут 1210 8
|Никифоров Николай 1138 8
|Калина Роман 62 7
|Рыбчинский Михаил 27 7
|Беляев Константин 15 7
|Рыжавский Дмитрий 8 7
|Бакланова Татьяна 7 7
|Лысенко Эдуард 317 7
|Рубанов Владимир 76 7
|Макаров Валентин 251 7
|Петрушин Андрей 110 6
|Киселева Екатерина 9 6
|Курьянов Сергей 162 6
|Серова Елена 320 6
|Дербенков Сергей 7 6
|Херсонцев Алексей 93 6
|Баранов Виталий 10 6
|Варфоломеев Антон 15 6
|Шатилин Николай 6 6
|Журавлёва Надежда 9 6
|Албычев Александр 168 5
|Семенов Александр 166 5
|Опенышева Светлана 64 5
|Лапин Тимур 17 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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