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Digital Design Диджитал Дизайн

Digital Design - Диджитал Дизайн

Компания «Диджитал Дизайн» с 1992 года предоставляет комплексные услуги по оптимизации бизнеса. В компании работает более 500 высококвалифицированных специалистов. «Диджитал Дизайн» сотрудничает с ВУЗами и научными институтами России по созданию решений, основанных на нейронных сетях и машинном обучении. Основные направления работы в этой области: интеллектуальная обработка текстов и естественного языка, а также реализация наукоемких решений для менеджмента и управления персоналом.

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в качестве ответчика (8) на сумму 19 274 618 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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21.05.2026 «Диджитал Дизайн» модернизировала портал взаимодействия с подрядчиками группы RBI

В рамках сотрудничества с RBI компания «Диджитал Дизайн» усовершенствовала портал работы с подрядчиками: при работе с коммерческими предложениями и договорами на выполнение строительных работ добавлен учёт используемых строительных м
20.05.2026 Группа Arenadata и компания «Диджитал Дизайн» создадут совместные импортонезависимые ИТ-решения

Группа Arenadata, отечественный разработчик программного обеспечения в области систем управления и обработки данных, и компания «Диджитал Дизайн», разработчик ПО и поставщик СЭД и BPM-систем в России, подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Сотрудничество будет сосредоточено на задачах цифровой трансформации и
20.05.2026 «Диджитал Дизайн» развивает в «Ростелекоме» информационную систему поддержки корпоративного управления дочерними компаниями на базе продукта «Ареопад»

«Диджитал Дизайн» развивает в «Ростелекоме» информационную систему поддержки корпоративного управления дочерними компаниями на базе продукта «Ареопад». Об этом CNews сообщили представители «Д
26.01.2026 Система «Приоритет» от Digital Design подтвердила совместимость с «Ред ОС М»

Компании «Ред софт» и Digital Design завершили проверку работы системы документационного управления «Приоритет» на мобильной операционной системе «Ред ОС М». Испытания подтвердили, что решение корректно функционируе
01.07.2025 «Диджитал Дизайн» модернизировала портал бронирования номеров и услуг для дома отдыха «Торово»

Компания «Диджитал Дизайн» завершила обновление портала бронирования дома отдыха «Торово», принадлежащего ПАО «Северсталь». Предоставлены новые возможности: календарь парковочных мест, усовершенствованна
18.06.2025 «Группа Астра» и «Диджитал Дизайн» представляют мобильное приложение «АРМ Руководителя» для Astra Linux SE

«Группа Астра» и компания «Диджитал Дизайн» объявляют о выпуске мобильного приложения «АРМ Руководителя», адаптированного для операционной системы Astra Linux SE в режиме «Мобильный». Об этом CNews сообщили представители
10.06.2025 Компания «Диджитал Дизайн» выполнила импортозамещение двух порталов и разработала новые корпоративные решения для АК «АЛРОСА» (ПАО) на «Битрикс24»

Компания «Диджитал Дизайн» завершила проект по импортозамещению и созданию дополнительных порталов для АК «АЛРОСА» (ПАО). В рамках сотрудничества проведена миграция существующих решений и созданы новые п
01.10.2024 «Диджитал Дизайн» оцифровала документооборот в АФК «Система»

Компания «Диджитал Дизайн» автоматизировала договорный документооборот и процессы делопроизводства в акционерной финансовой корпорации «Система» путем внедрения системы электронного документооборота (СЭД
11.04.2024 Робот-планировщик «Диджитал Дизайна» подбирает оптимальное время для совещаний в «Сибуре»

Компания «Диджитал Дизайн» разработала для «Сибура» решение «Робот-планировщик», являющееся виртуальным ассистентом для подбора в календарях Microsoft Outlook оптимального времени проведения встреч. Сотр
27.03.2024 «Диджитал Дизайн» автоматизирует документооборот в Черногорской горнорудной компании

Компания-разработчик программного обеспечения «Диджитал Дизайн» внедрит систему документационного управления «Приоритет» (СДУ «Приоритет») на платформе Docsvision в ООО «Черногорская горнорудная компания». Завершение реализации проекта запл
28.02.2024 «Диджитал Дизайн» помогла автоматизировать заседания Российского футбольного союза

Российский футбольный союз с помощью компании-разработчика программного обеспечения «Диджитал Дизайн» автоматизировал процессы проведения заседаний Исполкома и комитетов. В организации успешно внедрена информационная система коллегиальных органов «Ареопад» (ИСКО «Ареопад»). Об

26.09.2023 «Диджитал дизайн» и «Лартех» договорились о совместном продвижении решений для автоматизации процессов осмотра оборудования

Компании «Диджитал дизайн» и «Лартех» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство предполагает совместное продвижение на рынке программно-аппаратного комплекса (ПАК) для цифровизации процессов сбо
13.09.2023 АК «АЛРОСА» совместно с «Диджитал дизайн» совершенствует систему автоматизации работы коллегиальных органов управления

АК «АЛРОСА» (ПАО) и разработчик ПО «Диджитал дизайн» продолжают развивать информационную систему коллегиальных органов управления «Ареопад» (ИСКО «Ареопад»). До конца 2023 г. запланирована интеграция решения с отечественным инстр
18.07.2023 «Диджитал дизайн» автоматизировала проведение совещаний «Новой горной УК»

отметил руководитель проектов в сфере ИТ ООО «Новая горная УК» Виталий Носков. *** Группа компаний Digital Design оказывает комплексные услуги по автоматизации бизнес-процессов для частных и г
10.07.2023 Indeed AM защищает удаленные подключения сотрудников к ИТ-системам ГК «Диджитал дизайн»

ГК «Диджитал дизайн» завершила внедрение программного комплекса для усиленной аутентификации на о
16.05.2023 «Диджитал дизайн» перевела в цифровую среду совещания Департамента транспорта Москвы

«Диджитал дизайн» объявила о завершении проекта цифровой трансформации процессов подготовки и проведения заседаний в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
11.04.2023 «Диджитал дизайн» обеспечила для Росрыболовства обмен ДСП документами по МЭДО и обработку ДСП документов в СЭД

Компания «Диджитал дизайн» менее чем за три месяца выполнила работы по подготовке СЭД Росрыболовства к работе с ДСП документами. Федеральное агентство по рыболовству получило возможность обмена документа
08.02.2023 Решения по автоматизации документооборота компании «Диджитал дизайн» вносят вклад в развитие российского футбола

Компания «Диджитал дизайн» внедрила систему документационного управления «Приоритет» на базе российской
03.02.2023 «Диджитал дизайн» автоматизировала совещания Экспобанка с помощью ИСКО «Ареопад»

Компания «Диджитал дизайн» завершила проект по установке и адаптации информационной системы коллегиальных органов «Ареопад» (ИСКО «Ареопад») для Экспобанка, финансовой организации, имеющей филиалы в Моск
13.12.2022 «Диджитал дизайн» и Webinar Group предлагают совместное решение на базе Webinar.Meetings и SumMeet

«Диджитал дизайн» и Webinar Group представили единое решение для корпоративных заказчиков, в состав которого входят российские продукты: видеоконференцсвязь (ВКС) Webinar.Meetings и система авто
20.09.2022 «Алроса» автоматизировала процессы внутреннего аудита и управления рисками

«Диджитал дизайн» реализовала проект по внедрению ИТ-решения для автоматизации процессов внутреннего аудита, контроля и оценки рисков «Авакор» в ландшафт алмазодобывающей компании «Алроса». «Ава
08.07.2022 «Диджитал дизайн» обновила СЭД «Балтийского лизинга» на базе Docsvision

«Диджитал дизайн» обновила СЭД «Балтийского лизинга» на базе Docsvision до версии 5.5. «Балтийский лизинг» с 2013 г. работает с системой внутреннего электронного документооборота (СЭД) Docsvisio
28.06.2022 «Сбертех» и Digital Design помогут бизнесу перейти на российское ПО

В рамках сотрудничества со «Сбертехом» ИТ-компания Digital Design предложит клиентам варианты замещения решений иностранных вендоров продуктами

28.02.2022 Digital Design и «Ricoh Россия» создали интеграционное «Решение для корпоративного управления»

руется презентация решения на российском и европейском рынках. Об этом CNews сообщили представители Digital Design. Компания Ricoh — мировой поставщик технологий по оптимизации бизнес-процессов
18.02.2022 «Сбер» и «Диджитал дизайн» помогут бизнесу в цифровой трансформации

ные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Компания «Диджитал дизайн» (Digital Design) — российский разработчик ПО. Оказывает комплексные услуги по автоматизации би
16.12.2021 НСПК оптимизировала работу коллегиальных органов с помощью ИСКО «Ареопад»

вый центр Системы быстрых платежей (СБП) – НСПК – использует информационную систему «Ареопад» для проведения заседаний коллегиальных органов управления и комитетов. Об этом CNews сообщили в компании «Диджитал дизайн», которая автоматизировала работу пяти коллегиальных органов НСПК и осуществляет постоянную техническую поддержку внедренной системы. Важнейшая задача НСПК – поддержание стабиль
23.07.2021 Единая отраслевая система электронного документооборота ФГУП «Росморпорт» объединила подведомственные организации «Росморречфлота»

Одним из направлений деятельности ЗАО «Диджитал дизайн» является разработка комплексных отраслевых систем электронного документообор
04.12.2020 СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис»

офис стандартный», о котором CNews сообщал в августе 2019 г. В роли интегратора выступила компания Digital Design. Кроме того, в 2019 г. произошел масштабный перевод на «Мой офис» всех филиало
25.11.2020 Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20%

больше, чем годом ранее. Позиции топ-5 крупнейших поставщиков по сравнению с прошлым годом не изменились. На первом месте по-прежнему «Ланит» (₽939,5 млн), на втором «Аплана» (₽850 млн), на третьем «Диджитал Дизайн» (₽786,6 млн), на четвертом Comindware (₽663,8 млн), на пятом Naumen (₽652,8 млн). Общее число участников рейтинга достигло 20 (в прошлом году их было 18), а порог входа увеличи
17.02.2020 «Диджитал дизайн» внедрил ИСКО «Ареопад» в ГК «Регион»

«Диджитал дизайн», российский разработчик ПО, внедрил систему, автоматизирующую жизненный цикл
13.05.2019 Группа ЧТПЗ с помощью «Диджитал дизайна» внедрила систему «Ареопад»

«Диджитал дизайн» завершила внедрение и настройку информационной системы «Ареопад» (ИСКО «Ареопад») для работы коллегиальных органов в группе ЧТПЗ. Система предназначена для оптимизации процессо
18.03.2019 «Диджитал дизайн» перевел поставщика продуктов питания «Восток-Запад» на СЭД Docsvision

«Восток-Запад», российский поставщик продуктов питания в сегменте HoReCa, завершил переход со старой системы электронного документооборота на СЭД Docsvision 5.4. Исполнителем проекта стала компания «Диджитал дизайн». Головной офис компании «Восток-Запад» расположен в Москве, а ее филиальная сеть покрывает всю территорию России — от Краснодара до Владивостока. Чтобы упростить процесс внедре
29.01.2019 На российской мобильной ОС заработала отечественная СЭД

Еще одно ИТ-решение в копилку Группа компаний «Диджитал Дизайн» первой продемонстрировала работу пилотной версии мобильного клиента системы

18.07.2018 «Диджитал дизайн» обновил мобильное приложение «Северсталь-инфо»

«Диджитал дизайн» завершил обновление мобильного приложения «Северсталь-инфо», предназначенного для сотрудников компании «Северсталь», одной из крупнейших в мире сталелитейных и горнодобывающих

29.06.2018 «Диджитал Дизайн» выпустила первое корпоративное приложение под ОС Sailfish для работы коллегиальных органов

«Диджитал Дизайн» объявила о релизе новой версии мобильного решения «Информационная система коллегиальных органов «Ареопад» (ИСКО «Ареопад») для работы в Sailfish Mobile OS RUS. С января 2019 г.
29.01.2018 «Диджитал Дизайн» модернизировала СЭД Docsvision в «ТЭК Санкт-Петербург»

«Диджитал Дизайн» завершила очередной проект для компании ГУП «ТЭК Санкт-Петербург», в ходе которого специалисты исполнителя обновили СЭД на базе Docsvision до актуальной версии платформы 5.4, в
09.11.2017 «Диджитал Дизайн» запустила электронный документооборот в правительстве Мурманской области

«Диджитал Дизайн» объявила о запуске юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО), участниками которого стали 26 исполнительных органов государственной власти Мурманской области (И
23.10.2017 «Диджитал Дизайн» представила телеграм-бота для СДУ «Приоритет»

«Диджитал Дизайн» представила телеграм-бота с функциями согласования электронных документов и исполнения поручений для системы документационного управления «Приоритет» (СДУ «Приоритет»).Телеграм
21.08.2017 «Диджитал Дизайн» усовершенствует СЭД «Росстандарта»

«Диджитал Дизайн» выиграла конкурс на выполнение работ по совершенствованию системы электронного документооборота (СЭД), оказание услуг технической поддержки и предоставление лицензий на програм
14.07.2017 «Диджитал Дизайн» и Postgres Professional расширяют сотрудничество по программе импортозамещения

«Диджитал Дизайн» и Postgres Professional заключили договор о сотрудничестве. Цель партнерства – совместная работа по развитию, поддержке и внедрению ИТ-продуктов в государственные учреждения в


Публикаций - 563, упоминаний - 854

Digital Design и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1060 214
Microsoft Corporation 25775 97
9594 36
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 25
АйТи 1519 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
Directum - Директум 1268 20
Ростелеком 10948 19
Softline - Софтлайн 3743 19
HP Inc. 5883 19
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 19
Крок - Croc 1964 19
Oracle Corporation 7074 18
Comindware - Колловэар 202 16
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 16
SAP SE 5601 16
Новые облачные технологии (НОТ) 485 16
Naumen - Наумен 752 15
Системы документооборота 522 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 14
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 14
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 14
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 14
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 13
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 12
Broadcom - VMware 2610 11
Diasoft - Диасофт 1144 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
Бином 24 9
Intel Corporation 12811 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 9
Тензор 173 8
АйДи - Технологии управления - id2 70 8
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 8
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 8
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 8
МегаФон 10742 8
Cisco Systems 5372 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 32
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 28
Почта России ПАО 2370 18
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 15
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 7
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 7
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Газпром ПАО 1493 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 4
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 4
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
Нацпроектстрой - ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 20 4
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 4
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга - Ленсвет 28 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Альфа-Банк 1979 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 4
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 4
Ford 434 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 3
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 3
Кировский завод 37 3
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 3
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 3
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 3
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 3
Связной Банк 113 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 3
Силовые машины 166 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 61
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 41
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 33
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 18
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Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 11
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Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 9
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ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 9
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 7
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 6
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 5
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 5
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
Ассоциация специалистов по сертификации 7 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Скандинавская группа - неформальное объединение ИТ-разработчиков 6 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 303
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 253
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 220
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 120
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 100
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 89
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 72
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 63
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 60
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 59
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 59
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 57
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 53
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 53
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 53
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 52
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 51
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 48
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 46
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 46
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 41
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 40
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 39
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 38
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 37
Рабочее место руководителя - Планшет руководителя 95 37
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 37
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 34
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 34
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 32
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 26
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 26
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 25
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 25
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 25
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 24
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 24
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 23
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 23
Docsvision СЭД - ECM-система 249 63
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 45
Apple iPad 4011 43
Apple iOS 8583 38
Microsoft Windows 16882 38
Linux OS 11533 35
Google Android 15243 27
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 27
Microsoft Office 4170 26
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 23
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 23
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 22
ЭОС АРМ руководителя 79 20
Microsoft Dynamics 1197 19
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 18
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 18
Microsoft Dynamics CRM 564 17
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 16
DocsVision Smart Start 17 16
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 16
Digital Design - Ареопад ИСКО - информационная система коллегиальных органов 15 15
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 15
Новые облачные технологии - МойОфис 958 14
Digital Design АРМ руководителя - Мобильное рабочее место руководителя 13 13
OmniNet - Omnitracker 70 13
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 13
Microsoft Windows 2000 8678 12
Digital Design - АВАКОР 14 12
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 11
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 11
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 10
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 10
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 9
OmniNet - Omnitracker ITSM Center 16 9
Microsoft Windows 7 2007 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Apple macOS 2419 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 8
Грешнев Олег 35 34
Гайдамаков Сергей 27 27
Лившиц Дмитрий 23 23
Андреев Владимир 101 22
Федоров Андрей 31 17
Альперович Михаил 15 15
Романов Дмитрий 69 13
Кохан Владимир 12 11
Скляр Алексей 54 9
Елистратов Николай 90 9
Арефьев Дмитрий 9 9
Новиков Василий 11 9
Татаринов Дмитрий 9 9
Комиссаров Дмитрий 248 9
Бутенко Юрий 65 8
Токарева Мария 10 8
Шадаев Максут 1210 8
Никифоров Николай 1138 8
Калина Роман 62 7
Рыбчинский Михаил 27 7
Беляев Константин 15 7
Рыжавский Дмитрий 8 7
Бакланова Татьяна 7 7
Лысенко Эдуард 317 7
Рубанов Владимир 76 7
Макаров Валентин 251 7
Петрушин Андрей 110 6
Киселева Екатерина 9 6
Курьянов Сергей 162 6
Серова Елена 320 6
Дербенков Сергей 7 6
Херсонцев Алексей 93 6
Баранов Виталий 10 6
Варфоломеев Антон 15 6
Шатилин Николай 6 6
Журавлёва Надежда 9 6
Албычев Александр 168 5
Семенов Александр 166 5
Опенышева Светлана 64 5
Лапин Тимур 17 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 332
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 100
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 95
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 34
Европа 24964 25
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 19
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 16
Германия - Федеративная Республика 13221 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Казахстан - Республика 6048 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 13
Украина 7928 13
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 12
Россия - СФО - Новосибирск 4876 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 10
Япония 13807 10
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Финляндия - Финляндская Республика 3697 9
Канада 5081 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 9
Австрия - Вена 261 9
Индия - Bharat 5869 8
Европа Восточная 3138 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 8
Франция - Французская Республика 8177 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 6
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 6
Россия - УФО - Тюменская область 1365 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Швеция - Королевство 3782 5
Америка - Американский регион 2206 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 203
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 89
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 69
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 65
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 58
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 47
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 39
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 28
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 26
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 24
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 24
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 19
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 18
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 18
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 17
Английский язык 7030 17
Аудит - аудиторский услуги 1265 17
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 17
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 16
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 15
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 15
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 13
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 12
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 12
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 12
Экономический эффект 1342 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 12
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
ABC News 52 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Деловой Петербург 40 1
ComputerWorld 144 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
News Corp - News Corporation 221 1
InformationWeek 241 1
CNews Северо-Запад 24 1
Северсталь ПАО - Северсталь ТВ - Северсталь TV 2 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Курьер-медиа ИД 1 1
FT - Financial Times 1296 1
Ведомости 1466 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 55
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 26
Gartner - Гартнер 3658 14
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Forrester Research 834 3
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IDC - International Data Corporation 4975 2
Fortune Global 500 295 2
Markets&Markets Research 113 2
Frost & Sullivan 207 1
Forrester Consulting 26 1
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Mordor Intelligence 35 1
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Infogence Global Research 2 1
GlobeScan 1 1
VMR - Verified Market Research 7 1
Gartner Magic Quadrant Social Software in the Workplace 1 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
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ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 5
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 3
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 2
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 10 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 34 2
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
Рубин НИИ 9 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 21
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 3
Хрустальный атом 3 3
Docflow 148 3
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 2
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
CeBIT 614 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Электронное государство XXI века 32 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Microsoft WebsiteSpark 3 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
CNews AWARDS - награда 571 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Black Hat - Конференция 120 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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