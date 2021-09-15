Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Digital Design
Диджитал Дизайн
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 371, упоминаний - 1124
Digital Design упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 2
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|РФС - Российский футбольный союз 13 1
|Елистратов Николай 90 9
|Скляр Алексей 49 9
|Горбачев Александр 18 7
|Рыбчинский Михаил 14 5
|Лившиц Дмитрий 15 5
|Путин Владимир 1820 4
|Эйгес Павел 66 4
|Лапшин Алексей 13 4
|Четвернин Алексей 651 4
|Кузнецова Анна 12 4
|Арефьев Дмитрий 3 3
|Скипский Михаил 3 3
|Андреев Владимир 66 3
|Дербенков Сергей 5 3
|Потоцкий Игорь 7 3
|Фенюшин Евгений 21 2
|Зайчиков Илья 12 2
|Дмитриев Александр 21 2
|Гутин Александр 11 2
|Кузнецов Александр 75 2
|Иванов Александр 71 2
|Ермаков Антон 2 2
|Абызов Михаил 64 2
|Прокошев Андрей 30 2
|Лебедев Антон 28 2
|Херсонцев Алексей 48 2
|Нечепоренко Юрий 25 2
|Козырев Алексей 270 2
|Аитов Тимур 47 2
|Бугрецов Антон 5 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Клементьев Андрей 18 2
|Холодняков Юрий 15 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Тен Антон 7 2
|Граков Игорь 2 2
|Копаев Геннадий 16 2
|Мельников Руслан 13 2
|Коптелов Андрей 74 2
|Пронин Вячеслав 2 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 7
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
|News Corp 90 1
|CNews Analytics 1988 19
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 4
|Markets&Markets Research 78 2
|Gartner 2188 1
|Frost & Sullivan 101 1
|Mordor Intelligence 8 1
|CNews Mobile - рейтинг 10 1
|TAdviser Report 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757228, в очереди разбора - 660918.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757228, в очереди разбора - 660918.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru