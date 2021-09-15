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Digital Design
Диджитал Дизайн


15.09.2021 Группа RBI использует портал для контроля полного цикла строительных работ 3
01.09.2021 Минпромторг переводит свой документооборот с Windows на Linux 1
17.08.2021 Власти пристыдили «1С», «Р7-офис» и «Парус» за медленную миграцию на российские чипы и посулили денег 1
23.07.2021 Единая отраслевая система электронного документооборота ФГУП «Росморпорт» объединила подведомственные организации «Росморречфлота» 3
22.06.2021 Какие цифровые платформы нужны госсектору 3
05.04.2021 «Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих 1
29.03.2021 ТАСС переезжает с Docsvision на «1С» 2
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
27.01.2021 В «Мой офис» появился новый дизайн и ПО для бизнес-аналитики 1
04.12.2020 СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис» 2
03.12.2020 Система документационного управления «Приоритет» интегрирует технологии «Мойофис» 2
03.12.2020 Классические СЭД нуждаются в срочной модернизации 1
30.11.2020 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков BPM-решений 1
25.11.2020 Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20% 2
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 1
12.11.2020 «Доксвижн» представила новую версию web-клиента Docsvision 1
11.11.2020 «Мой офис» ускорился в 8 раз, обзавелся российской криптографией и получил еще более сотни обновлений 1
22.09.2020 Подтверждена совместимость СДУ «Приоритет» и ОС Astra Linux 2
24.08.2020 У властей впервые за 5 лет проснулся интерес к электронному документообороту. Грядут большие перемены 1
24.08.2020 «Мой офис» и Merlion выпустили решение для отправки чиновников на удаленку 1
12.08.2020 «Газпром» впервые закупился «Моим офисом» 1
07.08.2020 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и СДУ «Приоритет» 2
29.04.2020 Astra Linux запустила партнерскую программу «Доверенные системные интеграторы» 1
06.04.2020 ОССП автоматизировали документооборот в системе Docsvision 2
18.03.2020 Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса» 1
16.03.2020 «СМП банк» внедрил автоматизированную систему сбора данных по событиям операционного риска 2
26.02.2020 Подтверждена совместимость СДУ «Приоритет» с серверными версиями ОС «РОСА» 2
17.02.2020 «Диджитал дизайн» внедрил ИСКО «Ареопад» в ГК «Регион» 3
23.12.2019 «Мой офис» обзавелся важной опцией, которой нет ни в одном редакторе в мире 1
28.11.2019 «1С» в 2018 г. внедрили на 843 тыс. рабочих мест. Топ-50 проектов 2
28.11.2019 Почему российский рынок BPM растет быстрее мирового 1
28.11.2019 Российский рынок BPM показал взрывной рост 2
27.11.2019 Основные успехи цифровизации в госсекторе 1
19.08.2019 Строительная компания «Л1» оптимизировала документооборот с помощью Docsvision 5 1
01.08.2019 «Закрома Родины» массово переходят на «Мой офис» 5
10.07.2019 ОССП внедрили СЭД на платформе Docsvision 1
08.07.2019 Выручка лидеров мобильной разработки выросла на 17% 1
13.06.2019 «Почта России» перевела тысячи подразделений на документооборот «1С» 3
13.05.2019 Группа ЧТПЗ с помощью «Диджитал дизайна» внедрила систему «Ареопад» 2
20.03.2019 Импортозамещение: обязанность или новые возможности 1

Публикаций - 371, упоминаний - 1124

Digital Design упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Docsvision - ДоксВижн 768 50
Microsoft Corporation 11017 46
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 16
АйТи 749 15
Крок 1219 10
SAP SE 3207 10
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 7
Ланит ГК 1155 7
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 6
Новые облачные технологии (НОТ) 227 6
IBM 3527 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
3727 5
Naumen - Наумен 341 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
Comindware - Колловэар 51 5
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 4
Аплана Группа компаний 101 4
ELMA 106 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 3
Jolla - Sailfish Holding 58 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 3
Программный продукт ГК 92 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 3
Микротест 176 3
Google LLC 7128 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
Ланит - Норбит - Norbit 202 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
Software AG & IDS Scheer 109 3
Yandex - Яндекс 4099 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 3
K2 - К2РУ - SourceCode 34 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 3
Haulmont - Хоулмонт 71 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Columbus - Колумбус 124 2
ЭОС - Электронные офисные системы 982 2
КСК Технологии 27 2
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 442 2
Почта России ПАО 1570 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
Бином 16 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 4
HeadHunter Group - HH Group 336 3
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 5 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Газпром ПАО 518 3
Аэрофлот 492 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Восток-Запад - EWS Holding 22 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
РКС - Российские космические системы 100 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
КоммИТ Кэпитал 13 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 42 1
Сетелем Банк 25 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Росморпорт ФГУП 17 1
ТЭК Санкт-Петербурга - ГУП ТЭК СПб 1 1
Газпром газораспределение Астрахань 1 1
Газпром газораспределение Киров 1 1
Газпром газораспределение Кострома 1 1
Газпром газораспределение Липецк 1 1
Газпром добыча Уренгой 5 1
Газпром межрегионгаз Курган 1 1
Газпром межрегионгаз Ульяновск 1 1
Genpact 4 1
РусГидро ПАО 129 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Volvo Cars 155 1
Роснефть НК 367 1
Татнефть 112 1
Вертолеты России 114 1
Heineken 22 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 26
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 10
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 7
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 7
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 2
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 9 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного управления 2 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 1
Росимущество - Управления информационных технологий 11 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 10 1
Правительство Вьетнама 1 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Минцифры РФ - Департамент развития отрасли информационных технологий 2 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
Счётная палата РФ 460 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 8
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 4
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 103 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 2
OpenStack 347 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
Web-client - Веб-клиент 18 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 4 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 3 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 1
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 18 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 1
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 23 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
Apple iOS 5741 34
Google Android 10750 24
Microsoft Windows 10 6612 16
Linux OS 4243 15
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 12
Новые облачные технологии - МойОфис 311 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 10
Microsoft SharePoint 2007 60 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
Apple macOS 922 8
Microsoft Windows 7 1662 8
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 338 7
Tizen OS - Linux 215 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 5
Digital Design ИСКО Ареопад - Информационная система коллегиальных органов 5 5
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 4
Microsoft Windows 850 4
Apple iPad 3263 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 3
Microsoft Office 1921 3
Digital Design АРМ руководителя - Мобильное рабочее место руководителя 10 3
Digital Design СДУ Приоритет 3 3
Минприроды РФ - ГИС Леса России 3 2
Microsoft Word 342 2
Alfresco 114 2
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Хоулмонт - Тезис 76 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 2
Apple macOS X 900 2
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 2
КриптоПро СКЗИ CSP 96 2
Kaspersky Enterprise Space Security 42 2
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 18 2
ReactOS 9 2
Microsoft Office Online 25 2
Java - Язык программирования 1167 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
Елистратов Николай 90 9
Скляр Алексей 49 9
Горбачев Александр 18 7
Рыбчинский Михаил 14 5
Лившиц Дмитрий 15 5
Путин Владимир 1820 4
Эйгес Павел 66 4
Лапшин Алексей 13 4
Четвернин Алексей 651 4
Кузнецова Анна 12 4
Арефьев Дмитрий 3 3
Скипский Михаил 3 3
Андреев Владимир 66 3
Дербенков Сергей 5 3
Потоцкий Игорь 7 3
Фенюшин Евгений 21 2
Зайчиков Илья 12 2
Дмитриев Александр 21 2
Гутин Александр 11 2
Кузнецов Александр 75 2
Иванов Александр 71 2
Ермаков Антон 2 2
Абызов Михаил 64 2
Прокошев Андрей 30 2
Лебедев Антон 28 2
Херсонцев Алексей 48 2
Нечепоренко Юрий 25 2
Козырев Алексей 270 2
Аитов Тимур 47 2
Бугрецов Антон 5 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Клементьев Андрей 18 2
Холодняков Юрий 15 2
Никифоров Николай 1126 2
Тен Антон 7 2
Граков Игорь 2 2
Копаев Геннадий 16 2
Мельников Руслан 13 2
Коптелов Андрей 74 2
Пронин Вячеслав 2 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 131
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 11
Германия - Федеративная Республика 3614 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 9
Россия - СФО - Новосибирск 1956 6
Япония 2760 6
Европа 3730 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 6
Казахстан - Республика 2621 6
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 5
Восточная Европа 1669 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 4
Франция - Французская Республика 2112 4
Индия - Республика 2161 4
Украина 3347 4
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 4
Беларусь - Белоруссия 2081 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 4
Россия - Ростовская область 860 3
Россия - Челябинская область 658 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Европа Северная - Скандинавия 273 2
Камерун - Республика 25 2
Европа Западная 610 2
Россия - Мурманская область 290 2
Канада 1294 2
Африка 1482 2
Уганда - Республика 32 1
Габон 7 1
Россия - Орёл 214 1
Конго - Демократическая Республика 11 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Санкт-Петербург Южный - Город-спутник 1 1
Россия - Кировск - Кировская область 301 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 12
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
Русский язык 970 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 58 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
Экономический эффект 20 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
Ctrl 39 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 7
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
News Corp 90 1
CNews Analytics 1988 19
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 4
Markets&Markets Research 78 2
Gartner 2188 1
Frost & Sullivan 101 1
Mordor Intelligence 8 1
CNews Mobile - рейтинг 10 1
TAdviser Report 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 3
Хрустальный атом 3 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 2
Docflow 58 2
CNews AWARDS 291 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Цифровые Вершины - премия 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757228, в очереди разбора - 660918.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

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