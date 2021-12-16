НСПК оптимизировала работу коллегиальных органов с помощью ИСКО «Ареопад»

Оператор национальной платежной системы «Мир» и процессинговый центр Системы быстрых платежей (СБП) – НСПК – использует информационную систему «Ареопад» для проведения заседаний коллегиальных органов управления и комитетов. Об этом CNews сообщили в компании «Диджитал дизайн», которая автоматизировала работу пяти коллегиальных органов НСПК и осуществляет постоянную техническую поддержку внедренной системы.

Важнейшая задача НСПК – поддержание стабильности платежного рынка в России. Поэтому специалисты компании в своём ландшафте применяют только те средства и решения, в которых они уверены. Это правило распространяется и на партнеров.

Система для автоматизации совещаний ИСКО «Ареопад» компании «Диджитал дизайн» помогает вывести собрания на новый уровень оперативности, облегчить работу участников коллегиальных органов и секретарей, работающих с большим объемом бумаг. Решение автоматизирует весь процесс проведения собраний: от формирования календаря мероприятий до фиксирования принятых решений в проекте протокола. Основными преимуществами являются: информационная безопасность за счёт применения алгоритмов криптографии; офлайн-доступ в мобильном приложении, установленном на планшет, а также безопасный доступ со стационарного компьютера; широкий инструментарий и наличие преднастроенных шаблонов для формирования сопроводительных и отчетных документов. Заседания проводятся с применением усиленной неквалифицированной электронной подписи, то есть обеспечивается юридически значимое голосование. «Диджитал дизайн» ежеквартально выпускает обновления, улучшающие функциональность продукта.

Павел Кирпиченков, начальник юридического управления, корпоративный секретарь НСПК, сказал: «Переговоры с «Диджитал дизайн» по продукту начались еще в 2018 г. Была проведена масштабная подготовительная работа по внедрению системы в ландшафт НСПК, и сейчас мы уже можем по достоинству оценить полезность работы ИСКО «Ареопад». Наша работа сопряжена с понятиями «оперативность» и «надежность». Эти принципы поддерживает система, которую мы активно используем на практике. Мы будем и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество и совершенствоваться».

Константин Беляев, директор по продажам «Диджитал дизайн», сказал: «Благодаря профессионализму наших коллег из НСПК нам удалось завершить непростой путь переговоров и найти наиболее эффективное решение. Сегодня в компании обеспечена комплексная автоматизация работы целого ряда коллегиальных органов с высокой степенью интеграции в IT-ландшафт. НСПК работает в режиме 24/7, чтобы поддерживать стабильность обработки платежных операций и быстро реагировать на возможные технологические «окна». Наша система отлично зарекомендовала себя в этих особенных бизнес-процессах, о чем говорит индекс удовлетворенности потребителя (CSI) ИСКО «Ареопад», по оценке заказчика составляющий 9,8 баллов из 10 возможных».