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ЭЦП Электронная цифровая подпись Цифровая подпись документа (ЦПД) Electronic digital signature (EDS) Digital Signature Algorithm (DSA) алгоритм цифровой подписи

ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи

Электронная подпись (ЭП) — это электронный аналог обычной подписи, который используется для подтверждения авторства и подлинности электронных документов. Она имеет такую же юридическую силу, как собственноручная подпись на бумажном документе, и может использоваться как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.

У ЭП есть механизмы защиты. Ключ электронной подписи — это уникальный набор бит информации (цифровых символов), сформированный средством электронной подписи. Он используется для формирования электронной подписи к электронному документу и хранится на ключевом носителе.

СОБЫТИЯ

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18.06.2026 F.Doc усовершенствовал сценарий выпуска сертификатов КЭП для врачей на базе решения «КриптоКлюч»

й разработки «КриптоПро» и «СТКрипт». Об этом CNews сообщили представители F.Doc. Квалифицированная электронная подпись (КЭП) необходима медперсоналу при оформлении и подписании электронных док
16.06.2026 «Росэлторг» внедрил новое поколение мобильной электронной подписи

ели SafeTech Group. Новое решение «КриптоКлюч» стало следующим этапом развития мобильной электронной подписи в УЦ «Росэлторг». «КриптоКлюч» сертифицирован ФСБ России и позволяет подписывать документы электронной подписью с любых мобильных устройств. Для работы нужны только смартфон на iOS или Android и одноименное приложение. «КриптоКлюч» позволяет подписывать документы любого формата, вклю
03.06.2026 «Астрал-Софт» запустила сервис мобильной электронной подписи в продуктах «Астрал.Платформа» и «Бизнес-Старт» на базе приложения «КриптоКлюч»

подписи в продуктах компании «Астрал-Софт». Пользователи могут получать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и применять ее для подписания электронных документов в том числе н
21.05.2026 «Аналитический Центр» и «СТКрипт» реализуют проект мобильной электронной подписи

х, кто находится за ее пределами. С начала 2025 г. россияне, находящиеся за рубежом, могут получить электронную подпись в Армении, Казахстане, Узбекистане и Киргизии без необходимости возвращат
20.05.2026 В iSimpleBank 2.0 внедрена платформа мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl ГОСТ

Компания iSimpleLab внедрила платформу мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl ГОСТ от SafeTech в систему дистанционного банковского обслуживания iSimpleBank 2.0. Об этом CNews сообщили представители SafeTech. PayControl ГОСТ обеспечивает на
19.05.2026 На российском рынке появится сервис для офлайн-подписания электронных перевозочных документов при отсутствии интернет-соединения и мобильной связи

подписания уже стали наиболее удобным и востребованным форматом работы, а возможность использовать электронную подпись прямо со смартфона является сейчас одним из ключевых запросов рынка. След
27.04.2026 К лаборатории кибербезопасности Servicepipe присоединяется «СТКрипт»

ности постоянно растут. В решениях «КриптоКлюч» и «КриптоИнсталлятор» мы фокусируемся на том, чтобы электронная подпись была максимально защищенной. Лаборатория дает возможность проверить это н
21.04.2026 «Газинформсервис» и «AzInTelecom» заключили соглашение о взаимном признании электронной подписи между Россией и Азербайджаном

использование технологической модели доверия на основе взаимодействия поставщиков сервисов проверки электронной подписи доверенных третьих сторон. Об этом CNews сообщили представители «Газинфор
13.04.2026 Сбер, КриптоПро и СТКрипт определили вектор развития мобильной электронной подписи в банковских экосистемах

ов до государственных платформ. Особое внимание было уделено модели развития, при которой мобильная электронная подпись встраивается непосредственно в бизнес-приложения. По оценкам участников,

16.03.2026 Запущено первое на рынке автоматическое подписание электронных закладных по ипотеке

нк ДОМ.РФ, входящий в группу ДОМ.РФ, первым среди российских банков начал использовать обезличенную электронную подпись для оформления закладных по ипотеке. Решение упрощает процесс подписания

05.03.2026 «Актив» добавила в линейку NFC-носителей «Рутокен» смарт-карту в формате миниатюрного брелока

кен ЭЦП 3.0 NFC 3100 Tag», выполненного из гибкого и прочного материала. Об этом CNews сообщил представитель компании. Новый форм-фактор для повседневного использования на ходу подходит для мобильной электронной подписи и двухфакторной аутентификации: брелок работает исключительно по NFC и не содержит контактной площадки. В полевых условиях это обеспечивает высокую надежность — нет открытых
04.03.2026 Обновление low-code решения «БФТ.Платформа»: новый модуль МЧД, многоэкранный режим, улучшение эргономики и настроек интерфейса

с МЧД. Их загрузка может осуществляться как из архива, содержащего файл доверенности и открепленную электронную подпись, так и из набора отдельных файлов. Для корректной работы при подписании д
02.03.2026 Электронную проектную документацию больше не принимают без электронной подписи

к КЭП оформляется через разъяснения и практику применения норм, общий регуляторный вектор очевиден. Электронная подпись становится не только инструментом взаимодействия с экспертными организаци
20.02.2026 Новый уровень безопасности секретов: в Deckhouse Stronghold появилась поддержка «Рутокен ЭЦП» 3.0

use Stronghold появилась поддержка линейки аппаратных криптографических ключевых носителей «Рутокен ЭЦП» 3.0 от компании «Актив». Интеграция обеспечивает новые возможности для защиты корпоратив
12.12.2025 «Газинформсервис» вошел в состав воссозданного Экспертного совета по вопросам внедрения и использования электронной подписи и сертификатов безопасности

Компания «Газинформсервис» вошла в состав Экспертного совета по вопросам внедрения и использования электронной подписи (ЭП) и сертификатов безопасности. Совет был воссоздан приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Росиии от 9 декабря 2025 г. №1157. Об этом CNew
28.11.2025 «СберКорус» сделал доступным получение квалифицированного сертификата электронной подписи онлайн по всей стране через приложение «Госключ»

«СберКорус» сделал доступным получение квалифицированного сертификата электронной подписи онлайн по всей стране через приложение «Госключ». Компания вывела на рынок новую услугу — дистанционное оформление квалифицированного сертификата электронной подписи

26.11.2025 Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0» успешно работают на российском планшете Kvadra_t с kvadraOS

планшета Kvadra_t под управлением операционной системы kvadraOS с токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC». Партнерство позволяет предложить рынку комплексное р
25.11.2025 Программные продукты «Рутокен» совестимы с «Ред ОС» и «Ред Виртуализация»

истемы возможности защиты данных с помощью двухфакторной аутентификации и безопасного использования электронной подписи. Продукты «Рутокен Плагин», «Рутокен Коннект» и «Рутокен Логон» успешно п
10.10.2025 Подтверждена совместимость платформы ROSA Virtualization 3.1 и устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0

и сертификат совместимости, подтвердив успешную работу интеллектуальных ключевых носителей «Рутокен ЭЦП» 3.0 с платформой виртуализации ROSA Virtualization 3.1. USB-токены и смарт-карты «Рутоке
09.10.2025 Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0» обеспечивают безопасный документооборот с ПК Litoria Desktop 2

мплекса для работы с электронной подписью Litoria Desktop 2 и активных USB-токенов линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса». Универсальный программный

07.10.2025 Пользователям Max стал доступен сервис подписания документов

ть мессенджер до последней версии, иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах» и сертификат электронной подписи. Об этом CNews сообщили представители VK. Для подписания документов в Max
25.09.2025 Электронное подписание документов с пациентами доступно в цифровой экосистеме для медучреждений «БИТ.Медицина»

нским центром» с сервисом позволяет подписывать документы с пациентами ПЭП и КЭП (квалифицированная электронная подпись) медицинской организации. Электронное подписание реализовано в МИС следую
25.09.2025 Шаг к единому цифровому пространству России и Узбекистана: подписано соглашение о взаимном признании электронной подписи

публикой Узбекистан и Российской Федерацией в сфере взаимной проверки электронной цифровой подписи (ЭЦП) с применением механизма доверенной третьей стороны (ДТС). Об этом CNews сообщили предста
15.09.2025 Устройства «Рутокен ЭЦП» 3.0 помогают обеспечить сбор подтвержденной биометрии в сервисе «Т-Банка»

USB-токены «Рутокен ЭЦП» 3.0 с разъемами USB-C в составе ПАК «Биометрия» обеспечивают безопасный доступ в ЕБС и з
Сергей Кирюшкин, «Газинформсервис»

ьных изменений. Дело в том, что реформа затрагивает и самый массовый сектор, в котором используется электронная подпись — это электронное взаимодействие с участием юридических лиц и индивидуаль
25.08.2025 Max завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи «Госключ»

Max завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи «Госключ». Это позволит клиентам банков, мобильных операторов и других ор
30.07.2025 СМИ: Госмессенджер Max будет обязателен для получения электронной подписи. Минцифры опровергает

телю сначала нужно получить документ в Max и лишь затем направить его в «Госключ», где он и получит электронную подпись. Собеседник РБК в российской ИБ-сфере обратил внимание на то, что новый з
29.07.2025 «СберКорус» вывел продажу токенов электронной подписи на Wildberries

обращения в суд, распределять пенсионные накопления и многое другое. Физическое лицо может записать электронную подпись на носитель в любом коммерческом УЦ. Индивидуальные предприниматели (ИП)

23.07.2025 В мобильных приложениях «1С:Клиент ЭДО» и «БизКуб ЭДО» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC»

приложений «1С:Клиент ЭДО» и «БизКуб ЭДО» для iOS и Android с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». Сервис «1С-ЭДО» («1С:Клиент

23.07.2025 Электронное подписание с пациентами стало доступно в облачной МИС SQNS

на № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Для подписания большинства документов F.Doc использует простую электронную подпись (ПЭП). При наличии законодательных требований к применению иных видов под
15.07.2025 Приложение для мобильной подписи «КриптоКлюч» опубликовано в RuStore и Google Play

ено на базе ПАК «КриптоПро Ключ», которое получило сертификат соответствия ФСБ России. Безопасность электронной подписи обеспечивает новейшая технология распределенного хранения и использования
01.07.2025 В сервисах электронной подписи Sign.Me количество подписаний достигло 46 млн

числа подписаний свидетельствует об устойчивом росте спроса на электронную подпись в сегменте B2C. Электронная подпись для физлиц начала массово применяться в 2015 г., когда Росреестр стал при
01.07.2025 «СберКорус» вывел продажу токенов электронной подписи на маркетплейсы

России», – сказал генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов. Физическое лицо может записать электронную подпись на носитель в любом коммерческом УЦ, а индивидуальные предприниматели и р
09.06.2025 Компании «ИВК» и «Актив» обеспечили работу устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0  в СКЗИ «ИВК Крипто»

Специалисты компаний «Актив» и «ИВК» подтвердили совместную работу активных криптографических USB-токенов «Рутокен ЭЦП» 3.0 и СКЗИ «ИВК Крипто», средства защиты периметра и автоматического шифрования/расшифровывания информации, которая передается между территориально распределенными объектами. Программно-ап
05.06.2025 Устройства «Рутокен» полностью совместимы с актуальными версиями продуктов Dallas Lock

ерсий продуктов. В ходе испытаний была подтверждена корректная работа токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0», включая модели с поддержкой бесконтактной технологии NFC, в сочетании с системами D
28.05.2025 ИТ-компания Sign.Me обновила сервис электронной подписи «Сайн.Клик»

мер, Росреестр. Для этого, по требованию законодательства, используется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Также не получится подписать некоторые документы, связанные с охр
26.05.2025 Дистанционные собрания акционеров в 2025 году: чем компаниям поможет электронная подпись

протоколы и бюллетени;достоверное установление лиц для дистанционного участия в собраниях ООО и АО. Электронная подпись становится незаменимым инструментом для заочного взаимодействия в бизнес-
22.05.2025 Цифровые технологии представили бесплатную версию «КриптоАРМ»

лектронной подписи по открытым стандартам RSA и ECDSA длиной ключа до 2048 бит; создание и проверка электронная подпись по открытым стандартам RSA и ECDSA; возможность шифрования файлов, докуме
12.05.2025 Обеспечена поддержка устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» в межсетевых экранах Ideco NGFW 19

Компании «Актив» и «Айдеко» сообщают о подтверждении совместимости новой версии межсетевых экранов Ideco NGFW 19 и активных ключевых носителей «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители «Актив». Компания «Айдеко» — отечественный разработчик решений для сетевой безопасности. Созданные компанией межсетевые экраны нового поколения Id
07.05.2025 «Альт Рабочая станция К» 11.0: кастомизация интерфейса, электронная подпись, управление жестами и мультитач на сенсорных экранах

одительность NVIDIA в 3D-рендеринге, задачах искусственного интеллекта и играх. Появилась возможность использования шлемов виртуальной реальности, в том числе через беспроводное подключение. Доступна электронная подпись Добавлено приложение «Сургуч» для работы со встроенными электронными цифровыми подписями. «Сургуч» работает с документами в формате PDF и совместим с популярным в России кри

Публикаций - 4329, упоминаний - 5806

ЭЦП и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 342
Ростелеком 10948 261
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 257
9594 250
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 231
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 211
Microsoft Corporation 25775 210
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 172
Directum - Директум 1268 161
Oracle Corporation 7074 117
SAP SE 5601 116
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 95
IBM - International Business Machines Corp 9699 95
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 87
Docsvision - ДоксВижн 1060 84
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 79
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 74
Системы документооборота 522 72
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 70
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 69
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 68
Восход ФГБУ НИИ 721 67
SafeTech - СэйфТек 133 64
МегаФон 10742 63
АйТи 1519 58
Yandex - Яндекс 9216 58
Google LLC 12688 57
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 56
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 56
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 55
Информзащита 941 54
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 53
Apple Inc 13154 53
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 52
Ред Софт - Red Soft 1236 52
Крок - Croc 1964 52
Такском - Taxcom 256 50
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 48
Cisco Systems 5372 48
Softline - Софтлайн 3743 44
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 252
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 165
Почта России ПАО 2370 106
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 105
Альфа-Банк 1979 61
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 52 45
Газпром ПАО 1493 44
РЖД - Российские железные дороги 2096 41
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 37
ГПБ - Газпромбанк 1273 37
ПСБ - Промсвязьбанк 963 36
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 35
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 34
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 33
Visa International 1993 32
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 31
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 30
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 30
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 28
Ак Барс Банк 283 28
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 27
Татнефть 243 26
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 26
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 26
НСПК - Национальная система платежных карт 948 25
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 25
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 25
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 24
МКБ - Московский кредитный банк 657 22
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 22
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 21
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 20
ВТБ - ВТБ24 671 20
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 19
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 18
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 18
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 16
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 16
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 726
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 457
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 440
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 354
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 342
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 329
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 244
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 215
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 195
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 186
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 180
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 171
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 151
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 148
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 128
Федеральное казначейство России 1949 125
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 118
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 91
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 89
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 87
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 80
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 79
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 78
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 77
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 75
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 72
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 66
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 66
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 63
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 58
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Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 57
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 56
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 55
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 55
Судебная власть - Judicial power 2500 55
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 51
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 47
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 46
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 43
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 26
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 23
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 18
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 16
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 16
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 16
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 15
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 13
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 12
Единая Россия - Политическая партия 321 11
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 7
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 7
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 6
ГосИнформСистемы 160 6
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 6
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 5
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 5
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 5
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 5
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
OWASP - Open Web Application Security Project 146 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 4
НАУЗ - Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения 6 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 3
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 4 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2063
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 1273
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1108
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1022
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 961
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 792
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 588
Электронный документ - Electronic document 1579 570
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 548
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 531
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 502
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 467
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 454
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 435
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 424
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 419
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 408
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 403
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 390
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 376
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 350
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 344
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 339
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 334
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 293
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 408 292
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 269
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 266
Оповещение и уведомление - Notification 5943 265
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 257
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 256
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 255
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 251
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 243
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 241
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 240
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 238
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 227
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 224
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 221
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 703
Microsoft Windows 16882 275
Linux OS 11533 262
Google Android 15243 201
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 197
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 184
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 170
Apple iOS 8583 167
КриптоПро CSP СКЗИ 255 145
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 132
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 126
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 118
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 115
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 99
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 88
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 87
Oracle Java - язык программирования 3469 85
Microsoft Office 4170 84
Apple iPad 4011 82
Microsoft Windows 2000 8678 77
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 76
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 73
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 70
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 68
Apple macOS 2419 66
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 65
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 64
Aladdin JaCarta ГОСТ 97 63
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 62
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 59
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 58
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 57
ЭОС Дело-web 209 57
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 56
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 53
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 52
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 58 52
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 52
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 50
Aladdin JaCarta PKI 90 49
Путин Владимир 3454 93
Медведев Дмитрий 1665 76
Горелов Дмитрий 61 51
Анфимов Павел 59 45
Попов Алексей 339 45
Никифоров Николай 1138 42
Верестникова Дарья 43 42
Шадаев Максут 1210 36
Махлин Дмитрий 123 34
Сродных Михаил 97 32
Мишустин Михаил 787 28
Козырев Алексей 328 27
Рустамов Рустам 548 26
Валяева Елизавета 72 24
Легченко Михаил 31 24
Мещеряков Кирилл 23 21
Груздев Сергей 48 20
Покрышкин Дмитрий 26 20
Шаврова Ксения 25 20
Щеголев Игорь 699 19
Лысенко Эдуард 317 18
Баласанян Владимир 45 18
Макаров Станислав 118 18
Андреев Владимир 101 17
Скрипниченко Павел 64 17
Калемберг Денис 32 17
Тарасов Виталий 49 17
Паршин Максим 323 16
Казак Максим 162 16
Куртяник Надежда 441 16
Рейман Леонид 1065 16
Орловский Виктор 408 15
Емельянов Антон 63 15
Собянин Сергей 538 14
Новиков Павел 113 14
Курепкин Игорь 16 14
Катаева Елена 32 14
Кирюшкин Сергей 15 14
Мылицын Роман 111 13
Бадалов Андрей 66 13
Россия - РФ - Российская федерация 166167 2861
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 661
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 234
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 221
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 179
Европа 24964 151
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 147
Казахстан - Республика 6048 121
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 119
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 93
Беларусь - Белоруссия 6289 93
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 77
Германия - Федеративная Республика 13221 76
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 70
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 70
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 66
Украина 7928 65
Россия - УФО - Свердловская область 1951 63
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 60
Россия - СФО - Новосибирск 4876 58
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 55
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 53
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 52
Земля - планета Солнечной системы 10865 50
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 50
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 50
Россия - УФО - Тюменская область 1365 48
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 47
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 45
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 43
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 43
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 43
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 43
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 42
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 41
Франция - Французская Республика 8177 40
Россия - ПФО - Самарская область 1577 39
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 38
Россия - УФО - Челябинская область 1512 37
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 37
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1944
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1312
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 443
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 391
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 360
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 332
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 327
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 299
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 297
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 260
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 21
Ведомости 1466 18
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 18
РОИ - Российская общественная инициатива 85 17
РИА Новости 1033 11
Известия ИД 770 10
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 9
TAdviser - Центр выбора технологий 468 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 9
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 6
CNews TV 747 6
Forbes - Форбс 1002 6
BleepingComputer - Издание 458 5
Российская газета 290 5
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 3
Мобильные системы 118 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 3
Mercury Center 309 3
ТВ-Новости АНО 7 3
Bloomberg 1627 2
ZDnet 663 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Ars Technica 450 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 2
Из рук в руки - irr.ru 73 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 217
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 81
Gartner - Гартнер 3658 58
IDC - International Data Corporation 4975 25
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 23
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 18
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 10
Forrester Research 834 10
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 6
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 6
IDC Russia - IDC Россия 183 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 5
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 4
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 4
CNews Инновация года - награда 155 4
Technavio 29 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
Juniper Research 131 3
BCG - Boston Consulting Group 117 3
CNews Мишень ОФД 6 3
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 3
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 3
Fortune Global 500 295 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
Markets&Markets Research 113 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Discovery Research Group 22 2
НМГ - Медиалогия 37 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
In-Stat 115 2
Wainhouse Research 40 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 21
СКБ Контур - АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 19
РАН - Российская академия наук 2122 16
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 13
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 13
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 9
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 9
Информзащита Учебный центр 38 8
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 7
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 7
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 6
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 5
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 5
БГУ - Белорусский государственный университет 37 5
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 5
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 5
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 5
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 4
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 4
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 4
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 4
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 3
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 3
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