Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЭЦП
Электронная цифровая подпись
Цифровая подпись документа (ЦПД)
Electronic digital signature (EDS)
Digital Signature Algorithm (DSA)
алгоритм цифровой подписи
Публикаций - 249, упоминаний - 362
ЭЦП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2455 7
|Баласанян Владимир 42 7
|Медведев Дмитрий 1593 6
|Андреев Владимир 83 6
|Валяева Елизавета 72 5
|Храмцовская Наталья 45 5
|Матюхин Владимир 61 5
|Козырев Алексей 274 4
|Макаров Станислав 116 4
|Шалманов Сергей 199 4
|Гриб Андрей 16 3
|Никифоров Николай 1144 3
|Радаев Александр 40 3
|Казак Максим 159 3
|Кириенко Сергей 129 3
|Баранов Никита 13 3
|Трещук Андрей 22 3
|Бабинцев Василий 22 3
|Аитов Тимур 187 3
|Тихонов Владимир 5 2
|Якушев Михаил 48 2
|Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 57 2
|Емельянов Антон 59 2
|Самойленко Максим 65 2
|Рейман Леонид 1002 2
|Шаронов Андрей 58 2
|Бондаренко Михаил 55 2
|Притула Павел 33 2
|Кузьмин Алексей 38 2
|Собянин Сергей 221 2
|Сапельников Сергей 104 2
|Янборисов Вадим 5 2
|Волков Павел 6 2
|Гуральников Сергей 162 2
|Попов Алексей 329 2
|Конявский Валерий 8 2
|Мартынов Сергей 19 2
|Демидов Михаил 132 2
|Бяхов Олег 58 2
|Шелястина Елена 14 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru