ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи

F.Doc усовершенствовал сценарий выпуска сертификатов КЭП для врачей на базе решения «КриптоКлюч» й разработки «КриптоПро» и «СТКрипт». Об этом CNews сообщили представители F.Doc. Квалифицированная электронная подпись (КЭП) необходима медперсоналу при оформлении и подписании электронных док

«Росэлторг» внедрил новое поколение мобильной электронной подписи ели SafeTech Group. Новое решение «КриптоКлюч» стало следующим этапом развития мобильной электронной подписи в УЦ «Росэлторг». «КриптоКлюч» сертифицирован ФСБ России и позволяет подписывать документы электронной подписью с любых мобильных устройств. Для работы нужны только смартфон на iOS или Android и одноименное приложение. «КриптоКлюч» позволяет подписывать документы любого формата, вклю

«Астрал-Софт» запустила сервис мобильной электронной подписи в продуктах «Астрал.Платформа» и «Бизнес-Старт» на базе приложения «КриптоКлюч» подписи в продуктах компании «Астрал-Софт». Пользователи могут получать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и применять ее для подписания электронных документов в том числе н

«Аналитический Центр» и «СТКрипт» реализуют проект мобильной электронной подписи х, кто находится за ее пределами. С начала 2025 г. россияне, находящиеся за рубежом, могут получить электронную подпись в Армении, Казахстане, Узбекистане и Киргизии без необходимости возвращат

В iSimpleBank 2.0 внедрена платформа мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl ГОСТ Компания iSimpleLab внедрила платформу мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl ГОСТ от SafeTech в систему дистанционного банковского обслуживания iSimpleBank 2.0. Об этом CNews сообщили представители SafeTech. PayControl ГОСТ обеспечивает на

На российском рынке появится сервис для офлайн-подписания электронных перевозочных документов при отсутствии интернет-соединения и мобильной связи подписания уже стали наиболее удобным и востребованным форматом работы, а возможность использовать электронную подпись прямо со смартфона является сейчас одним из ключевых запросов рынка. След

К лаборатории кибербезопасности Servicepipe присоединяется «СТКрипт» ности постоянно растут. В решениях «КриптоКлюч» и «КриптоИнсталлятор» мы фокусируемся на том, чтобы электронная подпись была максимально защищенной. Лаборатория дает возможность проверить это н

«Газинформсервис» и «AzInTelecom» заключили соглашение о взаимном признании электронной подписи между Россией и Азербайджаном использование технологической модели доверия на основе взаимодействия поставщиков сервисов проверки электронной подписи доверенных третьих сторон. Об этом CNews сообщили представители «Газинфор

Сбер, КриптоПро и СТКрипт определили вектор развития мобильной электронной подписи в банковских экосистемах ов до государственных платформ. Особое внимание было уделено модели развития, при которой мобильная электронная подпись встраивается непосредственно в бизнес-приложения. По оценкам участников,

Запущено первое на рынке автоматическое подписание электронных закладных по ипотеке нк ДОМ.РФ, входящий в группу ДОМ.РФ, первым среди российских банков начал использовать обезличенную электронную подпись для оформления закладных по ипотеке. Решение упрощает процесс подписания

«Актив» добавила в линейку NFC-носителей «Рутокен» смарт-карту в формате миниатюрного брелока кен ЭЦП 3.0 NFC 3100 Tag», выполненного из гибкого и прочного материала. Об этом CNews сообщил представитель компании. Новый форм-фактор для повседневного использования на ходу подходит для мобильной электронной подписи и двухфакторной аутентификации: брелок работает исключительно по NFC и не содержит контактной площадки. В полевых условиях это обеспечивает высокую надежность — нет открытых

Обновление low-code решения «БФТ.Платформа»: новый модуль МЧД, многоэкранный режим, улучшение эргономики и настроек интерфейса с МЧД. Их загрузка может осуществляться как из архива, содержащего файл доверенности и открепленную электронную подпись, так и из набора отдельных файлов. Для корректной работы при подписании д

Электронную проектную документацию больше не принимают без электронной подписи к КЭП оформляется через разъяснения и практику применения норм, общий регуляторный вектор очевиден. Электронная подпись становится не только инструментом взаимодействия с экспертными организаци

Новый уровень безопасности секретов: в Deckhouse Stronghold появилась поддержка «Рутокен ЭЦП» 3.0 use Stronghold появилась поддержка линейки аппаратных криптографических ключевых носителей «Рутокен ЭЦП» 3.0 от компании «Актив». Интеграция обеспечивает новые возможности для защиты корпоратив

«Газинформсервис» вошел в состав воссозданного Экспертного совета по вопросам внедрения и использования электронной подписи и сертификатов безопасности Компания «Газинформсервис» вошла в состав Экспертного совета по вопросам внедрения и использования электронной подписи (ЭП) и сертификатов безопасности. Совет был воссоздан приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Росиии от 9 декабря 2025 г. №1157. Об этом CNew

«СберКорус» сделал доступным получение квалифицированного сертификата электронной подписи онлайн по всей стране через приложение «Госключ» «СберКорус» сделал доступным получение квалифицированного сертификата электронной подписи онлайн по всей стране через приложение «Госключ». Компания вывела на рынок новую услугу — дистанционное оформление квалифицированного сертификата электронной подписи

Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0» успешно работают на российском планшете Kvadra_t с kvadraOS планшета Kvadra_t под управлением операционной системы kvadraOS с токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC». Партнерство позволяет предложить рынку комплексное р

Программные продукты «Рутокен» совестимы с «Ред ОС» и «Ред Виртуализация» истемы возможности защиты данных с помощью двухфакторной аутентификации и безопасного использования электронной подписи. Продукты «Рутокен Плагин», «Рутокен Коннект» и «Рутокен Логон» успешно п

Подтверждена совместимость платформы ROSA Virtualization 3.1 и устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 и сертификат совместимости, подтвердив успешную работу интеллектуальных ключевых носителей «Рутокен ЭЦП» 3.0 с платформой виртуализации ROSA Virtualization 3.1. USB-токены и смарт-карты «Рутоке

Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0» обеспечивают безопасный документооборот с ПК Litoria Desktop 2 мплекса для работы с электронной подписью Litoria Desktop 2 и активных USB-токенов линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса». Универсальный программный

Пользователям Max стал доступен сервис подписания документов ть мессенджер до последней версии, иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах» и сертификат электронной подписи. Об этом CNews сообщили представители VK. Для подписания документов в Max

Электронное подписание документов с пациентами доступно в цифровой экосистеме для медучреждений «БИТ.Медицина» нским центром» с сервисом позволяет подписывать документы с пациентами ПЭП и КЭП (квалифицированная электронная подпись) медицинской организации. Электронное подписание реализовано в МИС следую

Шаг к единому цифровому пространству России и Узбекистана: подписано соглашение о взаимном признании электронной подписи публикой Узбекистан и Российской Федерацией в сфере взаимной проверки электронной цифровой подписи (ЭЦП) с применением механизма доверенной третьей стороны (ДТС). Об этом CNews сообщили предста

Устройства «Рутокен ЭЦП» 3.0 помогают обеспечить сбор подтвержденной биометрии в сервисе «Т-Банка» USB-токены «Рутокен ЭЦП» 3.0 с разъемами USB-C в составе ПАК «Биометрия» обеспечивают безопасный доступ в ЕБС и з

Сергей Кирюшкин, «Газинформсервис» ьных изменений. Дело в том, что реформа затрагивает и самый массовый сектор, в котором используется электронная подпись — это электронное взаимодействие с участием юридических лиц и индивидуаль

Max завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи «Госключ» Max завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи «Госключ». Это позволит клиентам банков, мобильных операторов и других ор

СМИ: Госмессенджер Max будет обязателен для получения электронной подписи. Минцифры опровергает телю сначала нужно получить документ в Max и лишь затем направить его в «Госключ», где он и получит электронную подпись. Собеседник РБК в российской ИБ-сфере обратил внимание на то, что новый з

«СберКорус» вывел продажу токенов электронной подписи на Wildberries обращения в суд, распределять пенсионные накопления и многое другое. Физическое лицо может записать электронную подпись на носитель в любом коммерческом УЦ. Индивидуальные предприниматели (ИП)

В мобильных приложениях «1С:Клиент ЭДО» и «БизКуб ЭДО» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» приложений «1С:Клиент ЭДО» и «БизКуб ЭДО» для iOS и Android с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители компании «Актив». Сервис «1С-ЭДО» («1С:Клиент

Электронное подписание с пациентами стало доступно в облачной МИС SQNS на № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Для подписания большинства документов F.Doc использует простую электронную подпись (ПЭП). При наличии законодательных требований к применению иных видов под

Приложение для мобильной подписи «КриптоКлюч» опубликовано в RuStore и Google Play ено на базе ПАК «КриптоПро Ключ», которое получило сертификат соответствия ФСБ России. Безопасность электронной подписи обеспечивает новейшая технология распределенного хранения и использования

В сервисах электронной подписи Sign.Me количество подписаний достигло 46 млн числа подписаний свидетельствует об устойчивом росте спроса на электронную подпись в сегменте B2C. Электронная подпись для физлиц начала массово применяться в 2015 г., когда Росреестр стал при

«СберКорус» вывел продажу токенов электронной подписи на маркетплейсы России», – сказал генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов. Физическое лицо может записать электронную подпись на носитель в любом коммерческом УЦ, а индивидуальные предприниматели и р

Компании «ИВК» и «Актив» обеспечили работу устройств «Рутокен ЭЦП» 3.0 в СКЗИ «ИВК Крипто» Специалисты компаний «Актив» и «ИВК» подтвердили совместную работу активных криптографических USB-токенов «Рутокен ЭЦП» 3.0 и СКЗИ «ИВК Крипто», средства защиты периметра и автоматического шифрования/расшифровывания информации, которая передается между территориально распределенными объектами. Программно-ап

Устройства «Рутокен» полностью совместимы с актуальными версиями продуктов Dallas Lock ерсий продуктов. В ходе испытаний была подтверждена корректная работа токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0», включая модели с поддержкой бесконтактной технологии NFC, в сочетании с системами D

ИТ-компания Sign.Me обновила сервис электронной подписи «Сайн.Клик» мер, Росреестр. Для этого, по требованию законодательства, используется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Также не получится подписать некоторые документы, связанные с охр

Дистанционные собрания акционеров в 2025 году: чем компаниям поможет электронная подпись протоколы и бюллетени;достоверное установление лиц для дистанционного участия в собраниях ООО и АО. Электронная подпись становится незаменимым инструментом для заочного взаимодействия в бизнес-

Цифровые технологии представили бесплатную версию «КриптоАРМ» лектронной подписи по открытым стандартам RSA и ECDSA длиной ключа до 2048 бит; создание и проверка электронная подпись по открытым стандартам RSA и ECDSA; возможность шифрования файлов, докуме

Обеспечена поддержка устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» в межсетевых экранах Ideco NGFW 19 Компании «Актив» и «Айдеко» сообщают о подтверждении совместимости новой версии межсетевых экранов Ideco NGFW 19 и активных ключевых носителей «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители «Актив». Компания «Айдеко» — отечественный разработчик решений для сетевой безопасности. Созданные компанией межсетевые экраны нового поколения Id