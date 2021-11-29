Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 66403
ИКТ 6038
Организации 3988
Ведомства 1545
Ассоциации 456
Технологии 2352
Системы 14227
Персоны 23740
География 1201
Статьи 779
Пресса 680
ИАА 472
НИИ, ВУЗы и библиотеки 888
Мероприятия 703

ЭЦП
Электронная цифровая подпись
Цифровая подпись документа (ЦПД)
Electronic digital signature (EDS)
Digital Signature Algorithm (DSA)
алгоритм цифровой подписи



29.11.2021 Как проверить ЭЦП?
06.07.2021 Все об электронных подписях. Обзор Market.CNews
16.04.2021 Электронная подпись стала оружием против россиян. По стране прошла серия обысков
20.01.2020 Электронная подпись
11.09.2018 Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов
08.06.2017 ФСБ создает электронную подпись, которая «взорвет и перевернет рынок»
07.06.2016 «Альфа-Банк» предложил предпринимателям полный цикл онлайн-регистрации бизнеса при помощи ЭЦП
21.04.2016 МТС и РЖД запустили услугу «Электронная подпись» на SIM-картах для грузоперевозчиков
19.04.2016 Белорусский оператор velcom выпустит SIM-карты с ЭЦП
09.03.2016 МТС расширила до восьми регионов географию услуги «Электронная подпись»
28.03.2014 Worklite Systems оснастила систему Worklite Docs модулем для ЭЦП
24.03.2014 Электронные торговые площадки переходят к использованию квалифицированных ЭЦП
05.11.2013 Электронное правительство Казахстана: гособлако, ID-карты, ЭЦП на мобильниках
05.08.2013 Мобильная ЭЦП согласованию не подлежит
29.01.2013 В январе 2013 г. более 130 тыс. казахстанцев обзавелись ЭЦП
24.12.2012 Дмитрий Горелов: ЭЦП пока действительно нужна лишь бизнесу
17.12.2012 B2B-Center внедрил технологию защиты информации в области электронных торгов
03.12.2012 Пользователи «Бухгалтерии.Контур» смогут воспользоваться облачной ЭЦП
15.11.2012 Приговор аналитиков: ЭЦП не нужна
16.08.2012 В России создали ридер для работы ЭЦП на iPhone и iPad
19.06.2012 «Корус Консалтинг» интегрировал «Мобильный офис» с ЭЦП
15.06.2012 «Ростелеком» начал выдачу USB-ключей ЭЦП в Удмуртии
01.06.2012 Жители Алматы смогут записать ЭЦП на удостоверение личности
12.04.2012 В Казахстане выдан 1 млн ЭЦП
04.04.2012 «ПриватБанк» начал выдачу клиентам сертификатов ЭЦП в отделениях и через «Приват24»
17.02.2012 ФСБ утвердила новые требования к ЭЦП
12.01.2012 Минтранс Республики Беларусь переходит на электронный документооборот на базе СЭД «Дело» с использованием ЭЦП
25.08.2011 ЭОС: Пока регулятор не даст гарантий, люди не станут доверять ЭЦП
22.06.2011 Visa и MasterCard запишут на карты ЭЦП россиян
13.05.2011 В России стартуют продажи ключей ЭЦП для доступа к порталу госуслуг
21.04.2011 Новый закон: приживется ли ЭЦП в России?
07.04.2011 Россия: электронная подпись стала доступной для обычных граждан
22.03.2011 Физлицам открыли вход на госторги
11.11.2010 Криптозащита и ЭЦП в СЭД: нужно учесть все нюансы
26.05.2010 EdSign: виртуальное перо упростит ЭЦП
13.05.2010 ЭОС представила новый инструмент для создания ЭЦП: Edsign
24.09.2009 "Карма" от ЭОС: защищаем е-документы
19.08.2009 Электронные аукционы и ЭЦП: странности закона
28.04.2009 IBS создаст для Росстата архив электронных версий статистической отчетности
16.09.2008 «Таркус» строит безбумажный документооборот на базе решений ЭОС

Публикаций - 249, упоминаний - 362

ЭЦП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭОС - Электронные офисные системы 1205 63
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7881 18
Крипто-ПРО 282 18
Microsoft Corporation 21338 17
IBM - International Business Machines Corp 8736 14
Directum - Директум 810 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8579 12
Oracle Corporation 5834 10
Docsvision - ДоксВижн 946 10
5343 9
СКБ Контур 458 9
Офис-док - Office Doc 55 9
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 568 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1524 6
Армада - РБК софт 667 6
АйТи 1097 6
SAP SE 4388 6
Dell EMC 4494 6
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 189 5
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 503 5
Abbyy 1082 5
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 679 5
СофтЭксперт 45 5
Meta - Facebook 4151 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 645 5
Крок - Croc 1579 4
Информзащита 618 4
Такском - Taxcom 126 4
Аплана Группа компаний 151 4
Amazon Inc - Amazon.com 2550 4
TerraLink - ТерраЛинк 250 4
Intel Corporation 10850 4
Ростелеком - Связьинвест 1659 3
Ситроникс - Sitronics 894 3
Webmoney 482 3
Программный продукт ГК 1950 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7567 3
ОТР 168 3
Корус Консалтинг ГК 997 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 431 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4932 14
Почта России ПАО 1808 7
Альфа-Банк 1328 6
УЭК - Универсальная электронная карта 556 6
Татэнерго 37 5
Газпром ПАО 848 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 5
ВТБ - ВТБ24 643 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1633 4
Уралсиб Банк 453 4
Visa International 1665 4
Татнефть 169 3
ВТБ - Транскредитбанк 93 3
РЖД - Российские железные дороги 1355 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 142 3
Ак Барс Банк 185 2
МСП банк 28 2
Citigroup 270 2
ПСБ - Промсвязьбанк 639 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 569 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 738 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 895 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 883 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1975 2
Мосэнерго ПАО 103 2
Открытие ФК 932 2
Аэрофлот 619 2
Протек - Фармацевтическая компания 42 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 220 1
Норникель - Норильский никель 264 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 253 1
Гипрогазцентр 16 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 58 1
Ренессанс кредит Банк 196 1
Связной ГК 1103 1
Открытие ФК - Росгосстрах 255 1
CyberPlat - КиберПлат 339 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1593 1
Лукойл Информ 75 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7480 34
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2463 31
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2052 24
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3982 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2377 21
Правительство РФ 4171 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2854 12
Президент Российской Федерации 2232 12
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1217 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 831 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2068 10
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 10
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 300 7
Федеральное казначейство России 1046 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1278 6
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2046 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2064 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1776 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 616 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 756 4
ПФР Департамент информационных технологий 118 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 850 3
Администрация Президента РФ 596 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 480 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 478 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 121 3
Счётная палата РФ 568 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1793 2
Правительство Калининградской области 17 2
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 17 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 520 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1152 2
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 84 2
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 24 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 101 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 205 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 295 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 946 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 61 2
Гильдия Управляющих Документацией 72 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2474 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 43 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 83 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 152 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2009 47
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 214 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12431 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3869 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 19058 15
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 762 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 6060 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4054 11
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 685 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 686 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3154 8
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 141 7
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 391 7
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1103 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3080 6
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1135 6
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1013 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2331 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1029 5
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 161 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1702 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1583 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2576 5
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 75 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 4518 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 1946 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1895 4
Системы управления совещаниями и заседаниями 101 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 725 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1023 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 3670 4
ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 175 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 843 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1101 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 3269 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2748 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2339 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 116 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 706 3
Мобильное приложение - Mobile app 2442 3
ЭОС Дело СЭД 999 56
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1622 15
ЭОС Дело-web 144 14
ЭОС Архивное дело 107 13
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 914 11
Apple iPad 3559 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1476 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 747 9
Microsoft SharePoint Server 544 9
Microsoft Windows 10 10344 9
Microsoft SharePoint Products and Technologies 711 9
Microsoft Office 3062 8
Linux OS 7324 8
Apple iOS 6261 8
Microsoft Office Word 570 7
Java - Язык программирования 2448 6
ЭОС EOS for SharePoint 112 6
Google Android 11613 6
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 273 5
КриптоПро СКЗИ CSP 129 5
Microsoft SharePoint 2010 96 5
Логика Бизнеса - Логика СЭД 178 5
Microsoft Windows 1508 5
ЭОС eDocLib 95 4
ЭОС АРМ руководителя 62 4
Apple iPhone - серия смартфонов 5935 4
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1683 4
Microsoft Edge - браузер 1794 4
Microsoft SQL Server 1270 4
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 42 3
Microsoft Outlook 1210 3
Apple Safari - Браузер 731 3
Gemalto SafeNet eToken 195 3
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 182 3
Adobe Acrobat Reader 279 3
Ланит LanDocs 63 3
Aladdin eToken Management System 101 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 978 3
Microsoft Exchange 1042 3
OpenText Documentum 342 3
Путин Владимир 2455 7
Баласанян Владимир 42 7
Медведев Дмитрий 1593 6
Андреев Владимир 83 6
Валяева Елизавета 72 5
Храмцовская Наталья 45 5
Матюхин Владимир 61 5
Козырев Алексей 274 4
Макаров Станислав 116 4
Шалманов Сергей 199 4
Гриб Андрей 16 3
Никифоров Николай 1144 3
Радаев Александр 40 3
Казак Максим 159 3
Кириенко Сергей 129 3
Баранов Никита 13 3
Трещук Андрей 22 3
Бабинцев Василий 22 3
Аитов Тимур 187 3
Тихонов Владимир 5 2
Якушев Михаил 48 2
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 57 2
Емельянов Антон 59 2
Самойленко Максим 65 2
Рейман Леонид 1002 2
Шаронов Андрей 58 2
Бондаренко Михаил 55 2
Притула Павел 33 2
Кузьмин Алексей 38 2
Собянин Сергей 221 2
Сапельников Сергей 104 2
Янборисов Вадим 5 2
Волков Павел 6 2
Гуральников Сергей 162 2
Попов Алексей 329 2
Конявский Валерий 8 2
Мартынов Сергей 19 2
Демидов Михаил 132 2
Бяхов Олег 58 2
Шелястина Елена 14 2
Россия - Российская федерация - РФ 91426 133
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28794 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 36195 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11715 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11822 20
Казахстан - Республика 4175 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12119 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2023 14
Беларусь - Белоруссия 3244 14
Украина 5618 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10028 11
Германия - Федеративная Республика 7880 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4434 9
Европа 7870 8
Россия - СФО - Новосибирск 3020 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1956 6
Австралия - Австралийский Союз 2663 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 538 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2910 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1894 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 830 5
Россия - СФО - Республика Алтай 899 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2141 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1397 5
Россия - ПФО - Мордовия Республика 516 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 973 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1024 5
Того - Тоголезская Республика 2035 5
Финляндия - Финляндская Республика 1652 5
Россия - ЦФО - Тульская область 941 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 890 5
Россия - ПФО - Казань 1907 5
Россия - ПФО - Самарская область 844 5
Узбекистан - Республика 1261 4
Россия - УФО - Тюменская область 766 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область 540 4
Америка 1408 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 652 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1174 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 849 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5093 13
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 838 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5157 6
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 128 6
Русский язык 2736 5
Федеральное законодательство 755 5
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 266 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 543 4
Информационное общество - Государственная программа 843 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 847 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2293 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3672 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 198 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 511 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1511 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 55 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 224 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 2
Интеллектуальная собственность 15 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2040 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1380 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2771 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 105 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 207 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 39 1
Венчурные инвестиции 122 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 18 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 75 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 107 1
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 1
Кредитование 13 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 51 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 24 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 547 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 40 1
Психология 78 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 578 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10345 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1843 2
CNews Северо-Запад 24 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 279 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 341 2
NYT - The New York Times 943 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
Коммерсантъ - Издательский дом 803 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 78 1
РОИ - Российская общественная инициатива 71 1
Банки.ру - Banki.ru 34 1
Российская газета 219 1
Россия-1 - телеканал 20 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 20 1
Regnum - Регнум 95 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 1
Apps4All 25 1
Mercury Center 309 1
WikiLeaks 112 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2726 13
Gartner 3208 6
IDC - International Data Corporation 4552 2
Forrester Research 790 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 617 1
RAEX - Эксперт РА 67 1
IDC Russia - IDC Россия 151 1
Technavio 23 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 382 1
Mount Onyx 1 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 287 2
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 38 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 23 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1085 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 165 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 219 1
МЭИ - Московский энергетический институт 79 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 307 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 37 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 87 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 30 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 21 1
БГУ - Белорусский государственный университет 14 1
Docflow 108 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 754 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 164 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1423 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 732 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 57 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 11 1
Softool 60 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170892, в очереди разбора - 1011197.
Создано именных указателей - 66403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор видеобаров линейки Poly Studio X: профессиональное решение для ВКС

Технологии для детей: супергаджеты для самых маленьких

Самые полезные офлайн-приложения для туристов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Литий-серные батареи — и электромобиль проезжает в пять раз больше

Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022