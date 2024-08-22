«Актив» начала продажи USB-токенов «Рутокен ЭЦП 3.0 3120» и новых моделей «Рутокен Lite 1010»

Компания «Актив» объявила о старте широких продаж USB-токенов «Рутокен ЭЦП 3.0 3120», нового семейства устройств линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» для подписания документов электронной подписью и строгой двухфакторной аутентификации на настольных и мобильных устройствах.

USB-токен «Рутокен ЭЦП 3.0 3120» – это семейство устройств, выполненных на базе платформы 3.0. Ядром нового семейства устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» является обновленная операционная система «Рутокен» с журналом событий безопасности, оптимизированной скоростью выполнения электронной подписи и защищенным микроконтроллером, построенным по смарт-карточной технологии. USB-токены «Рутокен ЭЦП 3.0 3120» подходят для работы с квалифицированными сертификатами УЦ ФНС, поддерживаются в системе ЕГАИС. Обеспечена полная совместимость с другими устройствами линейки «Рутокен ЭЦП 3.0».

Новые устройства могут поставляться в нескольких форм-факторах: в виде полноразмерного USB-токена, в micro-исполнении, в металлическом корпусе. До конца 2024 г. в продажу поступит ряд новых моделей с разъемом USB-С, а также устройства «Рутокен ЭЦП 3.0 3120 Touch» с сенсорной кнопкой для физического подтверждения операций электронной подписи.

Помимо устройств «Рутокен» с неизвлекаемыми ключами, обновление коснулось и линейки базовых продуктов «Рутокен Lite»: завершен переход на модели «Рутокен Lite 1010», в продажу поступили устройства в металлическом и в micro-исполнениях.

«Рутокен ЭЦП 3.0 3120» и «Рутокен Lite 1010» в металлическом и micro-исполнении предлагаются по тем же ценам, что и полноразмерные устройства в классическом корпусе.