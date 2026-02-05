Разделы

Актив Рутокен Лайт Rutoken Lite


СОБЫТИЯ

05.02.2026 В Staffcop обеспечена поддержка всех линеек USB-токенов «Рутокен» 1
18.11.2025 Подтверждена совместимость «Роса Хром 12» с «Центром управления Рутокен» 1
22.10.2025 Центр управления «Рутокен» теперь доступен для Windows 1
08.04.2025 МИС «КПС «Самсон» теперь совместима с Рутокен ЭЦП 3.0 1
17.03.2025 VK Tech интегрировала в сервис Cloud Desktop стек технологий «Рутокен» 1
30.01.2025 Программные решения «Онкор» совместимы с ключевыми носителями «Рутокен ЭЦП 3.0» 1
27.01.2025 Продукты «Рутокен» совместимы с операционной системой UBLinux 1
30.08.2024 «СКБ Контур» обступили контрагенты-неплательщики 1
22.08.2024 «Актив» начала продажи USB-токенов «Рутокен ЭЦП 3.0 3120» и новых моделей «Рутокен Lite 1010» 2
21.08.2024 Приложение «Окуляр ГОСТ» совместимо с токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0» 1
25.07.2024 Подтверждена совместимость программы «Барс.Здравоохранение-МИС» и ключевых носителей «Рутокен» 1
14.05.2024 Система Termit совместима с токенами, смарт-картами и ридерами «Рутокен» 1
13.11.2023 Токены и смарт-карты «Рутокен» совместимы с семейством тонких клиентов Tonk 1
05.10.2023 «Актив» приступила к серийному производству усовершенствованной модели USB-токена «Рутокен Lite 1010» 2
03.10.2023 Подтверждена совместимость ОС «Альт» с устройствами «Рутокен» — «Базальт СПО» и «Актив» наращивают экосистему для защиты КИИ 1
25.07.2023 «Цифровые технологии» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации 1
17.07.2023 USB-токены и смарт-карты «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию в ОС «Атлант» 1
01.06.2023 «Код безопасности» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации 1
03.02.2023 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Ред ОС» 1
26.12.2022 В приложение «Честный знак.бизнес» на Android добавлена возможность работы с устройствами «Рутокен» 1
21.12.2022 Подтверждена совместимость токенов и смарт-карт «Рутокен» и продуктов линейки ViPNet 1
01.03.2022 Подтверждена совместимость продуктов и решений «Рутокен» с ОС «Альт» на «Десятой платформе» 1
16.12.2021 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и ридера «Рутокен» SCR 3001 1
14.12.2021 «Актив» и «АйТи Бастион» представили решение для защиты ИТ-инфраструктуры  2
09.12.2021 «ИнфоТеКС» выпустила новую сертифицированную версию шлюза безопасности ViPNet Coordinator KB 4 1
25.11.2021 «Рутокен» вошел в экосистему работы «Ред ОС» для процессора «Байкал-М» 1
22.11.2021 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС Astra Linux Special Edition. 1
27.09.2021 Устройства «Рутокен» обеспечат безопасную работу в AlterOS 1
14.04.2021 Продукты «Рутокен» совместимы с новой версией операционной системы «Ред ОС» 1
26.01.2021 Устройства MIG работают с дуальными смарт-картами Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 1
03.11.2020 Медицинское системы «РТ МИС» совместимы с решениями «Рутокен» 2
13.10.2020 Подтверждена совместимость ОС «Циркон» и аппаратных решений «Рутокен» для аутентификации и электронной подписи 1
09.09.2020 «Базальт СПО» и «Актив» подтвердили совместимость «Рутокен» и ОС «Альт» 1
30.07.2020 Подтверждена совместимость «Рутокен» и средств защиты информации ViPNet 1
23.07.2020 «Актив» и «Код Безопасности» укрепляют сотрудничество 1
18.05.2020 «Актив» перешел на подписание сертификатов совместимости продукции в электронной форме 1
26.03.2020 Подтверждена совместимость продуктов «Рутокен» с новой версией РЕД ОС 2
23.03.2020 Подтверждена корректность работы СКЗИ «Континент-АП» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен» 2
18.02.2020 Продукты «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию в защищенном планшете «ОКБ САПР» 2
30.07.2019 «Ситилинк» начал продажу средств аутентификации и электронной подписи 2

Публикаций - 48, упоминаний - 58

Актив и организации, системы, технологии, персоны:

Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 345 43
Ред Софт - Red Soft 1045 5
Код Безопасности 711 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2582 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 514 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 797 3
ALMI partner - АЛМИ партнер 163 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1267 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 397 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 436 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 59 1
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 129 1
Tonk - Тонк ГК 60 1
Inform GmbH 54 1
АйТи Бастион - IT Bastion 136 1
Свемел МВП - Swemel 33 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 51 1
НППКТ 46 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 412 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Лаборатория 50 7 1
Applite - Атлант ГК 29 1
Orion soft - Орион софт - 224 1
Юбитех 1 1
Microsoft Corporation 25325 1
Apple Inc 12728 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 241 1
Oracle Corporation 6901 1
БАРС Груп 562 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 428 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 437 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4589 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 723 1
АйТи 1440 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 41 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 84 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 105 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 332 1
ВкусВилл - Избёнка 193 1
Татнефть 239 1
АльфаСтрахование СГ 360 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5034 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3411 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 4
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 136 1
Судебная власть - Judicial power 2411 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6335 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1279 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 40
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 40
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1018 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 20
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 932 17
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 14
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10361 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 13
USB Type-C - USB-C - USB 3 2199 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13388 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 11
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4579 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 11
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 956 10
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4799 10
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3144 9
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1390 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8784 7
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2667 6
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 362 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 6
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 420 5
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 5
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1169 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1717 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7710 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 4
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 858 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1777 3
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 385 3
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 912 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8202 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 3
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 572 2
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 190 40
Актив - Рутокен S RF 28 22
Linux OS 11004 15
Microsoft Windows 16422 13
Актив - Рутокен Плагин 19 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1364 6
Актив - Рутокен 2151 8 5
КриптоПро CSP СКЗИ 249 5
Актив - Рутокен KeyBox 11 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 582 4
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 236 3
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 337 3
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 161 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 259 3
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 69 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 229 2
ALMI AlterOS 104 2
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 58 2
Актив - Рутокен SCR смарт-карт 15 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 990 2
Google Android 14809 2
Intel x86 - архитектура процессора 1992 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 429 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 644 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 584 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 109 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1432 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1553 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 121 2
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 85 1
Мобайл Информ - MIG C - MIG A - Защищенный смартфон 9 1
ОКБ САПР - Аккорд-АМДЗ - Аппаратный модуль доверенной загрузки 18 1
Red Hat RPM - Package Manager 180 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 67 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 393 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 135 1
Microsoft Windows Server 2012 202 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 286 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 76 1
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 27 1
Анфимов Павел 55 19
Горелов Дмитрий 61 4
Рустамов Рустам 524 4
Шаврова Ксения 23 3
Смирнов Николай 35 2
Новожилов Александр 21 1
Иванов Владимир 65 1
Лазаренко Дмитрий 85 1
Коростелев Павел 36 1
Зуйков Александр 2 1
Колыбельников Александр 3 1
Белянкин Константин 1 1
Родимова Елена 5 1
Хазиев Марат 2 1
Мещеряков Кирилл 23 1
Доронин Алексей 5 1
Богданова Анна 4 1
Трандин Сергей 104 1
Герасимов Михаил 16 1
Степин Андрей 5 1
Елисеев Дмитрий 13 1
Лапшенков Сергей 2 1
Орлов Cтанислав 1 1
Кадомский Вячеслав 86 1
Чернов Артем 2 1
Гавриленко Александр 43 1
Ушаков Тимур 1 1
Шлыков Василий 1 1
Лютый Игорь 1 1
Смирнов Алексей 256 1
Васильев Владислав 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 34
Россия - УФО - Свердловская область 1790 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3207 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 455 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 24
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 16
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1068 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3215 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1787 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 430 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Английский язык 6888 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 449 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center - Дрогери - die Drogerie - магазин-дискаунтер в формате самообслуживания 116 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
Металлы - Никель - Nickel 346 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 433 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 464 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3775 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2557 1
Gartner - Гартнер 3620 1
