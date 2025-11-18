Разделы

Подтверждена совместимость «Роса Хром 12» с «Центром управления Рутокен»

Компания «Актив» и НТЦ ИТ «Роса» подтвердили совместимость операционной системы «Роса Хром 12» («Сервер», «Рабочая станция», включая версии с сертификацией ФСТЭК) с кроссплатформенным программным продуктом «Центр управления Рутокен».

«Центр управления Рутокен» – современное приложение для управления ключевыми носителями и их содержимым в операционных системах Windows и GNU/Linux, включая российскую ОС «Роса Хром». Оно объединяет все инструменты для работы с устройствами «Рутокен» в едином интерфейсе с понятной структурой и современным пользовательским опытом.

Центр управления «Рутокен» позволяет просматривать содержимое токенов и управлять PIN-кодами, получать детальную информацию о подключенных устройствах, выполнять форматирование носителей, а также задавать аппаратные политики безопасности PIN-кодов для устройств линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». Приложение поддерживает все актуальные аппаратные токены и смарт-карты семейств «Рутокен ЭЦП 3.0», «Рутокен ЭЦП 2.0» и «Рутокен Lite».

«Роса Хром 12» – современная операционная система для компьютеров и серверов, основанная на российском репозитории Rosa 2021.1. Все компоненты системы проверены на совместимость друг с другом, что обеспечивает ее стабильность и безопасность. «Роса Хром 12» разрабатывалась в России более 10 лет и является одним из крупнейших отечественных репозиториев, включающим более 35 тыс. приложений и компонентов. Визуально ОС «Роса Хром» схожа с Windows, что облегчает ее освоение пользователями. ОС сертифицирована ФСТЭК и добавлена в реестр отечественного ПО Минцифры России, что гарантирует высокую степень защиты данных и соответствие российским стандартам безопасности.

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

«Поддержка «Центра управления Рутокен» в «Роса Хром 12» – еще один шаг к построению полноценной отечественной цифровой экосистемы. Мы предлагаем организациям решение, которое сочетает безопасность, удобство администрирования и полное соответствие российским требованиям», – сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ «Роса».

Ксения Шаврова, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами компании «Актив», сказала: «Для нас важно, чтобы пользователи работали с отечественными решениями без компромиссов по удобству и безопасности. Подтверждая совместимости «Центра управления Рутокен» с «Роса Хром 12», мы с коллегами из АО «НТЦ ИТ Роса» обеспечиваем надежное применение единых политик безопасности для устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» в отечественной среде».

