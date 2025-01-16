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Кадомский Вячеслав



16.01.2025 Серверы Delta Serval и «Роса Хром 12 Сервер» прошли тестирование на совместимость 1
27.12.2024 Подтверждена совместимость продуктов Pix Robotics и ОС «Роса Хром 12 Сервер» 1
26.12.2024 Подтверждена совместимость ОС «Роса Хром» с серверами производителя OpenYard 1
24.12.2024 Подтверждена совместимость Pragmatic Tools Migrator и Dynamic Directory 1
05.12.2024 Подтверждена совместимость оборудования «Аэродиск» с ПО НТЦ ИТ «Роса» 1
29.11.2024 НТЦ ИТ «Роса» и Staffcop подтвердили совместимость решений для импортозамещения 1
26.11.2024 «Алмаз-Антей управленческое консультирование» завершает миграцию на отечественную систему виртуализации Rosa Virtualization 1
20.11.2024 «Роса» представляет сервис миграции виртуальной инфраструктуры – «Роса Миграция» 1
13.11.2024 Продукты Primo RPA успешно сертифицированы для работы с ОС «РОСА Хром» 1
07.11.2024 НТЦ ИТ «Роса» подтвердил совместимость ОС «Роса Хром» и технологий распознавания документов Smart Engines 1
06.11.2024 Представлен новый релиз «РОСА Хром» 12.6 1
16.10.2024 R-Vision и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость продуктов 1
10.10.2024 АО «НТЦ ИТ РОСА» запускает Академическую программу для образовательных учреждений России и Белоруссии 1
03.09.2024 Подтверждена совместимость RuBackup и ROSA Virtualization 2.1 1
27.08.2024 Deckhouse Kubernetes Platform подтвердила совместимость с «Роса Хром» 1
21.08.2024 Подтверждена технологическая совместимость продуктов Security Vision и «РОСА Хром 12» 1
13.08.2024 ВКС-решения Vinteo совместимы с ОС «Роса» 1
01.08.2024 РОСА и vStack подтвердили совместимость своих решений 1
19.07.2024 «Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization 1
16.07.2024 «Смарт-Софт» и «Роса» подтвердили совместимость системы виртуализации Rosa Virtualization и NGFW Traffic Inspector Next Generation 1
09.07.2024 «Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization 1
24.06.2024 Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционными системами РОСА 1
20.06.2024 РОСА «Менеджер ресурсов 1.4» позволит организациям сдавать в аренду свои мощности 1
19.06.2024 «Роса Хром» получила сертификат ФСТЭК 1
14.06.2024 ИТ-компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ) и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость своих решений. 1
11.06.2024 ИТ-компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ) и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость своих решений 1
06.06.2024 Первым партнерским нативным приложением для ОС «РОСА Мобайл» на «Р-Фон» стал «Р7-Офис» 1
30.05.2024 «Роса» представила «Роса Хром 12.5» с защитой данных при утере устройства 1
23.05.2024 Оборудование АТОЛ совместимо с операционными системами «Роса» 1
22.05.2024 RDW Technology и «Роса»: развивая отечественные технологии 1
16.05.2024 Подтверждена совместимость системы виртуализации Rosa Virtualization 2.1 с программными комплексами UDV ITM и UDV DataPK industrial Kit 2.1 1
17.04.2024 Подтверждена совместимость серверов «Гравитон» с российской ОС «Роса Хром» 1
11.04.2024 RDW Technology и НТЦ ИТ «Роса» объявили о стратегическом технологическом партнерстве 1
02.04.2024 РОСА анонсирует новую версию бесплатной ОС для домашнего использования РОСА Фреш 12.5 1
21.03.2024 «Роса» представила решение для управления ИТ-инфраструктурой 1
06.03.2024 Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошли мастер-классы от компании РОСА 1
27.02.2024 Подтверждена совместимость программы для ЭВМ «Гранд-Смета» и аппаратного ключа Guardant Code c ОС «РОСА Кобальт» 1
26.02.2024 Подтверждена совместимость программы для ЭВМ «Гранд-Смета» и аппаратного ключа Guardant Code c ОС «РОСА Кобальт» 1
26.02.2024 Компания Vinchin и компания РОСА успешно завершили тестирование совместимости своих решений. 1
16.02.2024 Платформа оркестрации «РОСА Центр управления» включена в реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 45, упоминаний - 45

Кадомский Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 38
Nvidia Corp 3487 4
Microsoft Corporation 24623 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 3
Базальт СПО - BaseALT 654 2
Гранд МГК 3 2
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 79 2
BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ 23 2
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 2
Broadcom - VMware 2359 2
Google LLC 11775 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
Куб три 1 1
Runetlex 1 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 1
ICL ГК 381 1
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 20 1
Vinchin Technology 5 1
Intel Corporation 12197 1
8213 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
Хост ГК - HostVM 46 1
iiko - айко 47 1
Utinet - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 54 1
UDV group - CyberLympha - СайберЛимфа 13 1
UDV group - ЮДВ групп 14 1
Tillypad - Тиллипад 8 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 58 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 82 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 307 1
Flant - Флант 95 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз-Антей управленческое консультирование 1 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Верный - торговая сеть 291 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 6
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 28
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 13
Repository - Репозиторий 852 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 8
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 6
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 4
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 479 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3769 4
ARMv8 - Архитектура процессора 98 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 4
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 555 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 3
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 451 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1986 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 3
Кибербезопасность - OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 95 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 2
НТЦ ИТ Роса - Хром 118 32
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 104 19
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 79 16
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 71 13
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 177 12
Microsoft Windows 15656 11
НТЦ ИТ Роса - Барий - Linux 36 11
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 39 9
Linux OS 9936 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
Intel x86 - архитектура процессора 1856 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 3
НТЦ ИТ Роса - РОСА ЦУ - РОСА центр управления 10 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 3
Docker - Платформа распределённых приложений 333 3
НТЦ ИТ Роса - Dynamic Directory 12 3
Гранд МГК - Гранд-Смета 10 2
Linux KDE Plasma 225 2
Mesa - библиотека графических API OpenGL и Vulkan с открытым исходным кодом 15 2
Актив - Рутокен Guardant 52 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 254 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 2
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 148 2
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 99 2
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa ABF - Rosa Automatic Build Farm 4 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
SuiteCRM 3 1
Samba 146 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 1
Открытый код АНО - Национальный репозиторий 19 1
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Эликонт-КС 1 1
Матреницкий Тимофей 9 2
Акопов Сергей 21 2
Карапузов Алексей 20 2
Баранов Дмитрий 24 2
Гонтарь Людмила 9 1
Мяснов Александр 1 1
Лаптев Владимир 1 1
Сундетова Алина 1 1
Панченко Иван 138 1
Иванов Игорь 32 1
Синельников Евгений 8 1
Петренко Александр 8 1
Разин Андрей 2 1
Орлова Любовь 6 1
Лобов Константин 1 1
Щеглов Петр 54 1
Евдокимов Максим 27 1
Кочепасов Сергей 13 1
Шанин Алексей 6 1
Щелканова Наталья 2 1
Преображенский Максим 2 1
Орлов Станислав 48 1
Давидович Андрей 10 1
Довженко Николай 1 1
Карпов Евгений 40 1
Рахметов Руслан 56 1
Самойлов Роман 10 1
Аксенов Константин 24 1
Вихровский Кирилл 8 1
Мостовой Антон 4 1
Арлазаров Владимир 227 1
Николаев Алексей 16 1
Оралов Владимир 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 42
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Индия - Bharat 5431 1
Ближний Восток 2942 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 844 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 552 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 14
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 491 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 489 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 323 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 191 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
РАН - Российская академия наук 1870 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 98 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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