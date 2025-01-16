Кадомский Вячеслав
Кадомский Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
|Верный - торговая сеть 291 1
|Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
|Матреницкий Тимофей 9 2
|Акопов Сергей 21 2
|Карапузов Алексей 20 2
|Баранов Дмитрий 24 2
|Гонтарь Людмила 9 1
|Мяснов Александр 1 1
|Лаптев Владимир 1 1
|Сундетова Алина 1 1
|Панченко Иван 138 1
|Иванов Игорь 32 1
|Синельников Евгений 8 1
|Петренко Александр 8 1
|Разин Андрей 2 1
|Орлова Любовь 6 1
|Лобов Константин 1 1
|Щеглов Петр 54 1
|Евдокимов Максим 27 1
|Кочепасов Сергей 13 1
|Шанин Алексей 6 1
|Щелканова Наталья 2 1
|Преображенский Максим 2 1
|Орлов Станислав 48 1
|Давидович Андрей 10 1
|Довженко Николай 1 1
|Карпов Евгений 40 1
|Рахметов Руслан 56 1
|Самойлов Роман 10 1
|Аксенов Константин 24 1
|Вихровский Кирилл 8 1
|Мостовой Антон 4 1
|Арлазаров Владимир 227 1
|Николаев Алексей 16 1
|Оралов Владимир 4 1
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