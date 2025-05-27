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РОСА выпустила новую версию платформы виртуализации ROSA Virtualization 3.1

Компания РОСА, разработчик операционных систем и инфраструктурного ПО, выпустила новую версию своей платформы виртуализации — ROSA Virtualization 3.1. Обновление включает поддержку высокопроизводительного хранилища Ceph, полный переход на графический интерфейс управления и десятки улучшений в области производительности, безопасности и удобства. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

В компании полностью отказались от необходимости использовать CLI при работе с ROSA Virtualization. Все операции — от настройки LDAP до шифрования виртуальных дисков — теперь доступны в едином графическом интерфейсе. А поддержка Ceph обеспечивает больше сценариев использования, надежность и масштабируемость.

Также среди новшеств — живая миграция виртуальных машин между кластерами, автозапуск ВМ при безаварийной перезагрузке хостов, интеграция с протоколом Loudplay, визуализация сетевой инфраструктуры в виде схемы и переработанный интерфейс резервного копирования. Добавлены мастер настройки NFS, поддержка резервного копирования СУСВ через web-интерфейс, настройка LDAP и работа с локальными пользователями. Интерфейс управления событиями адаптирован под требования ГОСТ, а операции по настройке сетей на хостах выполняются значительно быстрее.

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Бизнес

ROSA Virtualization — это комплексная программная платформа для создания, управления и мониторинга виртуальной инфраструктуры. Решение включает средства работы с виртуальными машинами, сетями, хранилищами, политиками безопасности, а также модули резервного копирования и централизованного управления. Платформа разрабатывается в России и совместима с широким спектром отечественного оборудования и программного обеспечения.

«Для нас важно, чтобы решения РОСА соответствовали требованиям и ожиданиям заказчиков. Мы стремимся создавать инструменты, которые дают максимум возможностей при минимальных затратах времени и усилий на управление. ROSA Virtualization 3.1 — результат глубокого анализа реальных сценариев использования, и мы уверены, что новая версия станет основой для стабильной, безопасной и масштабируемой виртуальной инфраструктуры у наших партнеров», — сказал директор по стратегическому развитию РОСА Вячеслав Кадомский.

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