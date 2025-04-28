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Миграция приложений P2V Physical to Virtual «физическое в виртуальное» процесс преобразования физического компьютера (его операционной системы, данных и приложений) в виртуальную машину (VM)



28.04.2025 ИТ-интегратор Innostage и НТЦ ИТ РОСА модернизировали систему виртуализации и настроили удаленные рабочие места для государственного заказчика 1
18.03.2025 «Ред Виртуализация» 7.3.2: новые инструменты для управления виртуальной 1
11.03.2025 «Ред Виртуализация» — серебряный призер рейтинга CNews 1
12.11.2024 Подмосковье закупило для своих ИС единственный ПАК ценой в миллиард 1
28.10.2024 Подмосковье закупает ПАКи по миллиарду каждый 1
31.05.2024 ТКП внедрила систему резервного копирования «Киберпротекта» для защиты критически важные данных 1
28.02.2024 СПб ГКУ «Организатор перевозок» оптимизировало управление общественным транспортом Санкт-Петербурга с помощью ИТ-решений «Группы Астра» 1
09.10.2018 Synology представила три основных пакета для резервного копирования Active Backup 1
27.01.2016 Paragon Software представила обновленный Hard Disk Manager 1
27.01.2016 «Инфосистемы Джет» перевели бизнес-системы Beeline в Армении на отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру 1
02.03.2015 Paragon Software обновила линейку продуктов Hard Disk Manager 1
26.02.2015 Paragon Software выпустила линейку бесплатных решений для пользователей Windows XP 1
06.02.2015 Paragon Software обновила Hard Disk Manager для СМБ 1
22.10.2014 Большой театр модернизировал ИТ-инфраструктуру 1
21.07.2014 Paragon Software обновила линейку решений Hard Disk Manager для СМБ 1
29.05.2014 Сценарии эффективного резервного копирования 1
03.04.2014 «Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 РЖД» оптимизировала ИТ-инфраструктуру на базе технологий виртуализации Microsoft 1
25.02.2014 Новые решения Acronis на базе технологии AnyData защитят данные в виртуальных, облачных и физических средах 1
30.01.2013 Вышла Symantec System Recovery 2013 с поддержкой Windows 8, Windows Server 2012 и vSphere 5.1 1
06.12.2012 Symantec представила в России специализированные устройства для резервного копирования 1
29.05.2012 Double-Take 6.0 — новое поколение решений для защиты данных в виртуальных, облачных и физических средах 1
15.05.2012 Paragon Software обновила комплексное решение для защиты, обслуживания и управления ПК «Домашний эксперт» 1
11.11.2011 Oracle выпустила Oracle Solaris 11 1
29.08.2011 Acronis выпустила vmProtect 6 для защиты от сбоев виртуальных серверов VMware 1
19.07.2011 Вышла новая версия линейки корпоративных продуктов Paragon Hard Disk Manager 1
13.07.2011 Oracle анонсировала новую версию Oracle VM Server for SPARC 1
11.11.2010 Paragon Software выпустил Virtualization Manager 2010 для миграции и управления данными в виртуальных средах 3
29.10.2010 Radware представила концепцию виртуальной инфраструктуры доставки приложений: VADI 1
28.10.2010 Михаэль Суконник: Наше предложение станет частью эволюции ЦОД 1
16.09.2010 Oracle выпустила Oracle Solaris 10 9/10 1
25.08.2010 Paragon Software обновил программу для управления разделами жесткого диска Partition Manager до версии 11 1
28.06.2010 Мигрируем на виртуальную инфраструктуру 5
16.03.2010 Вышел Paragon Drive Backup 10: непрерывность бизнеса и защита данных в физических и виртуальных средах 3
25.12.2009 Новые решения CA повышают эффективность виртуальных сред 1
19.02.2009 Проекты по виртуализации: встречаем проблемы во всеоружии 2
17.10.2008 Symantec Backup Exec 12.5 защитит данные Windows-систем 1
21.02.2008 Symantec Backup Exec System Recovery 8 облегчает послеаварийное восстановление систем 1
17.10.2007 Symantec + Altiris: полное восстановление Windows-систем 1
18.04.2007 Symantec: новая версия Backup Exec System Recovery 7.0 1
12.02.2007 Acronis упрощает преобразование серверов P2V и V2V 1

Публикаций - 40, упоминаний - 49

Миграция приложений и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2402 13
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 330 10
Microsoft Corporation 24798 8
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1691 7
Oracle Corporation 6751 7
Acronis - Акронис 451 3
Ред Софт - Red Soft 774 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2018 2
Radware 59 2
Cisco Systems 5145 1
Intel Corporation 12282 1
HP Inc. 5713 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Citrix Systems 821 1
Fujitsu 2045 1
Крок - Croc 1783 1
Hitachi - Хитачи 1468 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8855 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1145 1
TrueConf - ТруКонф 406 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 391 1
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
ХайТэк - Hi-Tech 203 1
OpenText - Micro Focus - Novell 872 1
ESG - Enterprise Strategy Group 241 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 215 1
Zabbix SIA - Заббикс 107 1
Brocade Communications Systems 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 316 1
SoftwareONE Group 105 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 251 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
Ланит - Лантер - LanKEY - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 24 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 1
The Open Group - промышленный консорциум, установки нейтральных открытых технологических стандартов для вычислительной инфраструктуры 9 1
ХайТэк Интеграция 21 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 240 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 239 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
Лента - Сеть розничной торговли 2129 2
РЖД - Российские железные дороги 1935 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 31 1
Организатор перевозок ГКУ 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11953 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4330 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 240 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 204 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 438 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30366 34
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6262 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67402 25
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5889 25
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2748 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25869 17
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 721 14
Транспорт - V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 40 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24644 12
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 198 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9603 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11289 10
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 705 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21673 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3300 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11655 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21089 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12800 6
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1210 6
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 558 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31588 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5002 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4295 5
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 212 5
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 312 5
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2067 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2205 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11823 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2578 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28658 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20363 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9497 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52254 3
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Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 624 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1589 3
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