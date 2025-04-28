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Миграция приложений P2V Physical to Virtual «физическое в виртуальное» процесс преобразования физического компьютера (его операционной системы, данных и приложений) в виртуальную машину (VM)
Миграция приложений и организации, системы, технологии, персоны:
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