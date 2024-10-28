Подмосковье закупает ПАКи по миллиарду каждый

Для правительственных ЦОДов Московской области выделили 2 млрд руб. на поставку ПАКов. На каждый ПАК выделено по 1 млрд руб.



Два миллиарда на наполнение ЦОДов

Как выяснил CNews, правительство Московской области тратит два миллиарда рублей на закупку серверного «железа» в свои ЦОДы. Цель поставок — увеличить производительность ЦОДов.

Для поиска поставщиков комитет по конкурентной политике Московской области от своего имени опубликовал два тендера на сайте госзакупок. Первый тендер ведомство опубликовало 25 сентября 2024 г. Начальная сумма закупки составила 999,8 млн руб. При этом поставщик уже выбран. ООО «ТС Интеграция» победила в аукционе, предложив наименьшую сумму, а именно 964,8 млн руб. Судя по карточке закупки на сайте, на данный момент уже идут поставки «железа».

Второй тендер, на сумму 998 млн руб., был опубликован комитетом 11 октября 2024 г. На момент написания данного материала поставщика еще не выбрали, идет этап подачи заявок, который завершится 29 октября. Победителя аукциона объявят 31 октября.

Подробности тендеров

Судя по техническому заданию к обоим тендерам, для наполнения ЦОДов закупаются программно-аппаратные комплексы (ПАК) виртуализации. В составе которых: 35-40 вычислительных узлов CPU, сетевые компоненты и от одной до трех систем хранения данных. При этом, поставляемое оборудование должно быть совместимым с уже имеющимся в ЦОДах отечественными ПАКами.

Поставляемые ПАКи должны поддерживать работу с уже имеющимися у заказчика сценариями работы Rest API (набор правил того, как программисту организовать написание кода серверного приложения), системами управления конфигурациями Ansible и Terraform. Также должна поддерживаться миграция виртуальных машин с других ПАКов без изменения формата файлов виртуальной машины и типа процессора.

Конкретные ЦОДы, в которые поставляется новое оборудование, в техническом задании раскрыты не были. При этом все оборудование должно быть установлено не позднее 8 ноября и 12 декабря 2024 гг.

Какие ЦОДы принадлежат правительству Московской области

Как указано на сайте «Московского областного центра информационно-телекоммуникационных технологий», по совместительству являющегося заказчиком «железа», на сегодняшний день правительство Московской области располагает двумя собственными центрами обработки данных, в то время как они ранее использовали чужие на праве аренды. Для снижения финансовых издержек и обеспечения безопасности в 2013 г. было инициировано проектирование и строительство двух собственных ЦОДов. В результате были сформированы эксплуатационные службы и разработаны технические и организационные регламенты. Процесс создания ЦОД охватил как инженерные аспекты, так и базовую инфраструктуру, необходимую для формирования частного облака и предоставления услуг VPS и IAAS.

В конце августа 2024 г. пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья сообщила, что на постройку десяти дополнительных ЦОДов выделено минимум 95 млрд руб.

«В Подмосковье активно развивается цифровая инфраструктура, которая обеспечит качественное и безопасное развитие цифровых услуг и сервисов не только на территории региона, но и в соседних субъектах. Инвестиции в 10 крупнейших проектов по созданию ЦОД в Московской области, которые уже находятся в стадии реализации, оцениваются в 95 млрд рублей. Сумма не окончательная, поскольку два инвестора на данный момент дорабатывают проектную документацию. Таким образом, Подмосковье уже в ближайшем будущем увеличит количество действующих в регионе ЦОД почти в два раза» — рассказали предсавители ведомства.

Про победителя первого тендера

ООО «ТС Интеграция» — дочерняя компания холдинга «Т1». Сама компания ведет деятельность по системной интеграции, автоматизации бизнес-процессов, заказной разработке программного обеспечения.

По данным сервиса «Контур.Фокус», на момент написания данного материала, в «ТС Интеграции» работает 627 сотрудников. За всю историю участия в госконтрактах компания заработала 11 млрд руб. При этом, самый крупный контракт был заключен в июне 2023 г. с ФНС России. Сумма контракта составила 3,1 млрд руб. «ТС Интеграция» поставляла оборудование в Дубнинский ЦОД налоговой.