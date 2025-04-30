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Red Hat Ansible
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|30.04.2025
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VAS Experts внедрил Ansible для автоматизации BRAS
Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts внедрил инструмент Ansible для автоматизации настройки BRAS (Broadband Remote Access Server). Это позволило повысить эффективность, сократить количество ошибок и ускорить развертывание. Об этом CNews сообщили пре
|14.02.2025
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Astra Automation теперь позволяет динамически реагировать на события в инфраструктуре
ления ИТ-инфраструктурой Astra Automation 1.2, в основе которой лежит открытый международный проект Ansible. Релиз включает в себя ряд важных улучшений, направленных на повышение эффективности
|18.12.2024
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Новые возможности платформы автоматизации Astra Automation
г. «Группа Астра» сообщила о выводе на рынок нового продукта для автоматизации ИТ-операций на базе Ansible - Astra Automation. За минувшие полгода платформа получила ряд обновлений, среди кото
|13.12.2021
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Red Hat Ansible Automation Platform стала доступна в виде сервиса на платформе Microsoft Azure
Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, объявила о запуске сервиса Red Hat Ansible Automation Platform на платформе Microsoft Azure. Сервис построен на основе платформы
|20.10.2020
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Red Hat автоматизирует гибридные облака
t анонсировала прорыв в области комплексной ИТ-автоматизации предприятия за счет интеграции Red Hat Ansible Automation Platform и Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes. Стирая гран
|14.01.2019
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Red Hat Ansible Tower 3.4 упростит работу с гибридными ИТ-средами
Red Hat выпустила Red Hat Ansible Tower 3.4, новую версию корпоративной платформы автоматизации IT-операций с поддержко
|02.10.2018
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Red Hat представила новые возможности Ansible для автоматизации корпоративных систем безопасности
дущих поставщиков решений с открытым исходным кодом, провела предпоказ новых возможностей платформы Ansible Automation, обеспечивающих поддержку и интеграцию корпоративных решений безопасности.
|18.07.2018
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Red Hat Ansible Engine расширяет поддержку облака, сетей и Windows-сред
Red Hat выпустила Ansible Engine 2.6, новую версию работающей без использования программных агентов системы ИТ-
|13.09.2017
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Red Hat представила новинки Ansible для корпоративной и сетевой автоматизации
Red Hat представила новинки семейства решений Ansible, предназначенные для комплексной ИТ-автоматизации, приобретающей все большее стратеги
|13.04.2017
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Red Hat расширяет возможности сетевой автоматизации в новой версии Ansible
Red Hat выпустила Ansible 2.3, новую версию мощной, открытой и простой в использовании системы автоматизированн
|01.03.2017
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Red Hat представила новую версию платформы Ansible Tower
Red Hat объявила о выпуске Ansible Tower 3.1, новой версии своей платформы автоматизации развертывания и управления конф
|07.11.2016
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Red Hat представил новую версию системы управления Ansible 2.2
Red Hat объявил о выпуске Ansible 2.2, новой версии системы автоматизированного развертывания и управления ИТ-инфрастру
|20.07.2016
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Вышла новая версия платформы управления конфигурациями Ansible Tower от Red Hat
Компания Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, объявила о выпуске Ansible Tower 3 — новой версии своей платформы автоматизации развертывания и управления конфи
|26.05.2016
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Red Hat Ansible 2.1 обеспечит автоматизированную настройку сетевых устройств, контейнеров, Windows и Azure
Компания Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, выпустила Ansible 2.1 — новую версию системы автоматизированного развертывания и настройки ИТ-инфрастру
|13.01.2016
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Вышла новая версия системы удаленного управления конфигурациями Ansible с поддержкой гибридных облачных сред
Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, выпустила Ansible 2.0 — новую версию простой системы удаленного управления конфигурациями, которая пред
|21.10.2015
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Red Hat покупает Ansible — разработчика средств автоматизации ИТ-систем и платформ DevOps
пания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, подписала соглашение о покупке компании Ansible, разработчика решений для автоматизации корпоративных ИТ-систем. Об этом CNews сообщи
|18.11.2013
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Project Ansible: новое слово в коммуникациях
стей унифицированных коммуникаций и предоставляет уникальный опыт общения путем агрегации соц.медиа, бизнес-приложений, видео, текста, аналитической информации и традиционной голосовой связи. Project Ansible позволит группам сотрудников общаться практически по любым коммуникационным каналам и с помощью любых устройств, что резко повышает продуктивность работы группы. Новая платформа спроект
Red Hat Ansible и организации, системы, технологии, персоны:
|Fitzgerald Joe - Фицджеральд Джо 10 9
|Добрынин Кирилл 10 6
|Cramer Tim - Крамер Тим 5 5
|Рассказов Сергей 41 4
|Члек Сергей 27 3
|Врацкий Андрей 175 3
|Сорокин Дмитрий 64 3
|Rangachari Ranga - Рангачари Ранга 10 3
|Натрусов Артем 313 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Чаркин Евгений 317 2
|Зинкевич Сергей 77 2
|Малышев Сергей 99 2
|Краснов Александр 91 2
|Размахаев Сергей 49 2
|Шпак Василий 279 2
|Кирьянова Александра 169 2
|Зеленков Константин 7 2
|Turner Mary Johnston - Тернер Мэри Джонстон 8 2
|Ермаков Глеб 7 2
|Кульчицкий Тимур 10 2
|Урусов Виктор 157 2
|Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 2
|Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 2
|Totton Jim - Тоттон Джим 5 2
|Анисимов Александр 19 2
|Шелестюк Евгений 29 2
|Яценко Вадим 104 2
|Геллерман Михаил 77 2
|Крыловецкий Александр 3 2
|Артюхов Сергей 66 2
|Johnston Mary - Джонстон Мэри 4 2
|Тищенко Денис 5 2
|Терещенко Артем 48 2
|Блинов Михаил 73 1
|Мылицын Роман 111 1
|Глазков Александр 151 1
|Абакумов Евгений 227 1
|Паршин Максим 323 1
|Березин Максим 144 1
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