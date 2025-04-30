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Red Hat Ansible

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.04.2025 VAS Experts внедрил Ansible для автоматизации BRAS

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts внедрил инструмент Ansible для автоматизации настройки BRAS (Broadband Remote Access Server). Это позволило повысить эффективность, сократить количество ошибок и ускорить развертывание. Об этом CNews сообщили пре
14.02.2025 Astra Automation теперь позволяет динамически реагировать на события в инфраструктуре

ления ИТ-инфраструктурой Astra Automation 1.2, в основе которой лежит открытый международный проект Ansible. Релиз включает в себя ряд важных улучшений, направленных на повышение эффективности

18.12.2024 Новые возможности платформы автоматизации Astra Automation

г. «Группа Астра» сообщила о выводе на рынок нового продукта для автоматизации ИТ-операций на базе Ansible - Astra Automation. За минувшие полгода платформа получила ряд обновлений, среди кото
13.12.2021 Red Hat Ansible Automation Platform стала доступна в виде сервиса на платформе Microsoft Azure

Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, объявила о запуске сервиса Red Hat Ansible Automation Platform на платформе Microsoft Azure. Сервис построен на основе платформы
20.10.2020 Red Hat автоматизирует гибридные облака

t анонсировала прорыв в области комплексной ИТ-автоматизации предприятия за счет интеграции Red Hat Ansible Automation Platform и Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes. Стирая гран
14.01.2019 Red Hat Ansible Tower 3.4 упростит работу с гибридными ИТ-средами

Red Hat выпустила Red Hat Ansible Tower 3.4, новую версию корпоративной платформы автоматизации IT-операций с поддержко
02.10.2018 Red Hat представила новые возможности Ansible для автоматизации корпоративных систем безопасности

дущих поставщиков решений с открытым исходным кодом, провела предпоказ новых возможностей платформы Ansible Automation, обеспечивающих поддержку и интеграцию корпоративных решений безопасности.
18.07.2018 Red Hat Ansible Engine расширяет поддержку облака, сетей и Windows-сред

Red Hat выпустила Ansible Engine 2.6, новую версию работающей без использования программных агентов системы ИТ-
13.09.2017 Red Hat представила новинки Ansible для корпоративной и сетевой автоматизации

Red Hat представила новинки семейства решений Ansible, предназначенные для комплексной ИТ-автоматизации, приобретающей все большее стратеги
13.04.2017 Red Hat расширяет возможности сетевой автоматизации в новой версии Ansible

Red Hat выпустила Ansible 2.3, новую версию мощной, открытой и простой в использовании системы автоматизированн
01.03.2017 Red Hat представила новую версию платформы Ansible Tower

Red Hat объявила о выпуске Ansible Tower 3.1, новой версии своей платформы автоматизации развертывания и управления конф
07.11.2016 Red Hat представил новую версию системы управления Ansible 2.2

Red Hat объявил о выпуске Ansible 2.2, новой версии системы автоматизированного развертывания и управления ИТ-инфрастру
20.07.2016 Вышла новая версия платформы управления конфигурациями Ansible Tower от Red Hat

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, объявила о выпуске Ansible Tower 3 — новой версии своей платформы автоматизации развертывания и управления конфи
26.05.2016 Red Hat Ansible 2.1 обеспечит автоматизированную настройку сетевых устройств, контейнеров, Windows и Azure

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, выпустила Ansible 2.1 — новую версию системы автоматизированного развертывания и настройки ИТ-инфрастру
13.01.2016 Вышла новая версия системы удаленного управления конфигурациями Ansible с поддержкой гибридных облачных сред

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, выпустила Ansible 2.0 — новую версию простой системы удаленного управления конфигурациями, которая пред
21.10.2015 Red Hat покупает Ansible — разработчика средств автоматизации ИТ-систем и платформ DevOps

пания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, подписала соглашение о покупке компании Ansible, разработчика решений для автоматизации корпоративных ИТ-систем. Об этом CNews сообщи
18.11.2013 Project Ansible: новое слово в коммуникациях

стей унифицированных коммуникаций и предоставляет уникальный опыт общения путем агрегации соц.медиа, бизнес-приложений, видео, текста, аналитической информации и традиционной голосовой связи. Project Ansible позволит группам сотрудников общаться практически по любым коммуникационным каналам и с помощью любых устройств, что резко повышает продуктивность работы группы. Новая платформа спроект

Публикаций - 143, упоминаний - 214

Red Hat Ansible и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1378 41
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 22
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 19
Broadcom - VMware 2610 18
Microsoft Corporation 25775 16
Puppet 29 13
Cisco Systems 5372 10
Dell EMC 5180 9
Google LLC 12688 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Microsoft Corporation - GitHub 1075 7
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 7
SAP SE 5601 6
Intel Corporation 12811 6
9594 6
Oracle Corporation 7074 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
Yandex - Яндекс 9216 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
Nginx - Энджайникс 209 5
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 5
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Selectel - Селектел 544 4
ESG - Enterprise Strategy Group 264 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 4
Nvidia Corp 4002 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 4
NetApp - Network Appliance 667 4
Nutanix 114 3
Huawei 4676 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 3
Крок - Croc 1964 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 3
Eltex - Предприятие Элтекс 273 3
Atlassian 156 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
eBay Inc 1640 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Газпром нефть 725 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Абсолют Банк 249 1
Транснефть 335 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 25 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 94
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 93
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 69
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 59
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 51
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 49
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 47
DevOps - Development и Operations 1240 46
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 44
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 35
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 33
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 30
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 27
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 22
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 18
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 16
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 14
OpenStack 560 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 13
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 438 13
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 12
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 12
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 12
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 12
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 11
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 547 11
Linux OS 11533 41
Docker - Платформа распределённых приложений 543 26
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 110 26
Red Hat OpenShift 169 23
Microsoft Windows 16882 22
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 19
Microsoft Azure 1526 16
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 15
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 14
Google Cloud Platform - GCP 383 13
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 11
Red Hat Cloud Forms 22 10
Oracle Java - язык программирования 3469 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 9
Red Hat Network Satellite - Red Hat Satellite 18 9
Red Hat Customer Portal 23 9
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Automation 33 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 7
Apache Hadoop 470 7
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 7
Red Hat OpenStack Platform 32 7
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 49 7
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 42 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 7
Broadcom - VMware vSphere 614 6
Google Android 15243 5
Apple iOS 8583 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 5
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 5
НКТ - Р7-Офис 543 5
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 5
Jenkins 58 5
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 5
Apple macOS 2419 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Fitzgerald Joe - Фицджеральд Джо 10 9
Добрынин Кирилл 10 6
Cramer Tim - Крамер Тим 5 5
Рассказов Сергей 41 4
Члек Сергей 27 3
Врацкий Андрей 175 3
Сорокин Дмитрий 64 3
Rangachari Ranga - Рангачари Ранга 10 3
Натрусов Артем 313 2
Шадаев Максут 1210 2
Чаркин Евгений 317 2
Зинкевич Сергей 77 2
Малышев Сергей 99 2
Краснов Александр 91 2
Размахаев Сергей 49 2
Шпак Василий 279 2
Кирьянова Александра 169 2
Зеленков Константин 7 2
Turner Mary Johnston - Тернер Мэри Джонстон 8 2
Ермаков Глеб 7 2
Кульчицкий Тимур 10 2
Урусов Виктор 157 2
Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 2
Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 2
Totton Jim - Тоттон Джим 5 2
Анисимов Александр 19 2
Шелестюк Евгений 29 2
Яценко Вадим 104 2
Геллерман Михаил 77 2
Крыловецкий Александр 3 2
Артюхов Сергей 66 2
Johnston Mary - Джонстон Мэри 4 2
Тищенко Денис 5 2
Терещенко Артем 48 2
Блинов Михаил 73 1
Мылицын Роман 111 1
Глазков Александр 151 1
Абакумов Евгений 227 1
Паршин Максим 323 1
Березин Максим 144 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 69
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 3
Европа 24964 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Индия - Bharat 5869 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
Япония - Токио 1020 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Ирландия - Республика 1051 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Канада 5081 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 280 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Украина 7928 1
США - Калифорния 4829 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 39
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 24
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 18
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 16
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 11
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 7
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Экономический эффект 1342 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 5
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 4
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 4
Английский язык 7030 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Bloomberg 1627 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Комсомольская правда ИД 83 1
Мобильные системы 118 1
Gartner - Гартнер 3658 7
IDC - International Data Corporation 4975 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Forrester Research 834 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
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Forrester Wave 45 1
CNews Инновация года - награда 155 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Интерфакс-100 21 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Gartner Magic Quadrant Meeting Solutions 2 1
Gartner Magic Quadrant Unified Communications as a Service 1 1
Arlington Research 8 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 1
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 8 1
Минобороны РФ - Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники - Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники 3 1
КУДИЦ УЦ - QDTS 11 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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