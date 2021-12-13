Red Hat Ansible Automation Platform стала доступна в виде сервиса на платформе Microsoft Azure

Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, объявила о запуске сервиса Red Hat Ansible Automation Platform на платформе Microsoft Azure. Сервис построен на основе платформы Red Hat для автоматизации гибридного облака, которая недавно была существенно модернизирована. Сотрудничество Red Hat и Microsoft позволяет предложить заказчику мощное решение для автоматизированной доставки любых приложений на любые площадки без лишних расходов и сложностей.

Сила облачных вычислений в сочетании с удобством управляемых сервисов позволяют ИТ-организациям быстро проводить автоматизацию и масштабирование своих облачных сред. Клиенты Red Hat и Microsoft получают в свое распоряжение мощную систему, корпоративного класса, не тратя силы и средства на ее развертывание и настройку. Это дает возможность немедленно приступить к работе над такими сложными задачами как автоматическая настройка ОС, инициализация приложений, автоматизация сети, реализация модели «инфраструктура как код» и оркестрация безопасности.

Согласно отчету IDC, практически все организации (97%) видят серьезные препятствия на пути эффективной автоматизации в масштабе предприятия. В интервале до 2023 г. многие программы по автоматизации будут отложены или полностью провалены из-за недостаточного инвестирования в создание команд ИТ/Sec/DevOps, обладающих необходимыми инструментами и навыками. Конечная цель таких программ – достичь целостной, согласованной и кооперативной автоматизации в масштабе предприятия».

Red Hat Ansible Automation Platform на платформе Azure помогает ИТ-организациям успешно справляться с этими сложными и масштабными задачами, сводя к минимуму фактор человеческих ошибок. Интеграция с сервисами Azure, включая вычислительные и сетевых сервисы, а также сервисы хранения данных, дополнительно улучшает окупаемость инвестиций в автоматизацию, позволяя эффективно масштабировать ИТ-операции.

Red Hat Ansible Automation Platform на платформе Azure позволяет корпоративным ИТ-командам выйти на новые уровни масштабируемости, скорости и стандартизации за счет автоматизации гибридного облака. ИТ-специалисты избавляются от необходимости выполнять эксплуатационные задачи и обслуживать ИТ-инфраструктуру и могут целиком сосредоточиться на реализации стратегий автоматизации для повышения эффективности, гибкости и масштабируемости своего предприятия.

Появившиеся в последней версии Ansible Automation Platform возможности автономной автоматизации обеспечивают широкомасштабное развертывание систем в гибридных облаках и на граничных площадках, а также более тесную и глубокую автоматизацию в составе жизненного цикла разработки приложений. Гибкий фундамент платформы автоматизации Red Hat, ее инструменты, сервисы и возможности предлагают совершенно новый уровень кастомизированной настройки и управления, раздвигая границы возможного для корпоративных заказчиков.

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Частный доступ к предварительной версии Red Hat Ansible Automation Platform на платформе Azure предоставляется после регистрации.

Джо Фицджеральд (Joe Fitzgerald), вице-президент Red Hat и генеральный менеджер подразделения Ansible Business Unit, сказал: «Мы считаем, что нынешнее десятилетие пройдет под знаком автоматизации. Как и в других сферах, от производства до логистики, автоматизация в ИТ – это единственная технология, которая обеспечивает масштабируемость операций, необходимую для построения и эксплуатации гибридных облаков. Заказчики по всему миру понимают это и изучают доступные варианты. Но потребности любой организации в автоматизации выходят далеко за рамки создания и демонтажа рабочих нагрузок или инфраструктурных компонентов. Для любого, кто занят эксплуатацией ИТ и ориентируется на непрерывное управление, со временем становится очевидно, что автоматизации лишь на уровне инфраструктуры уже недостаточно. Ansible Automation Platform дает специалистам DevOps и ITOps возможность автоматизировать и управлять всеми аспектами жизненного цикла приложений, а специалистам NetOps, SecOps и FinOps – автоматизировать самый широкий спектр задач, которые не привязаны к доставке приложений».

Эрин Чаппл (Erin Chapple), вице-президент Microsoft по направлению Azure Core Products and Design, отметила: «Благодаря интеграции технологий автоматизации с открытым исходным кодом, таких как Red Hat Ansible Automation Platform на платформе Microsoft Azure, заказчики могут улучшить крупномасштабную автоматизацию, совершенствовать текущие практики и внедрить культуру автоматизации для удовлетворения будущих потребностей бизнеса. Наше постоянное сотрудничество с Red Hat делает инновации максимально доступными и эффективными для заказчиков»

Джевин Дженсен (Jevin Jensen), вице-президент IDC по исследованиям Intelligent CloudOps Market, сказал: «Внедрение публичных облачных сред продолжает расти быстрыми темпами. Кроме того, сложности управления этим ростом и удовлетворения требований цифровой трансформации оказывают дополнительное давление на специалистов по эксплуатации ИТ-систем. Чтобы идти в ногу со временем, необходимы новые решения в области автоматизации. Платформа автоматизации предприятия выглядит привлекательно для тех, кто используют публичные облака и хочет решить эту проблему, быстро расширив сферу применения автоматизации. По мере того, как растет потребность в эффективности работы всего предприятия, растет и потребность в эффективности его ИТ-систем».