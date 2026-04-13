США взашей выгнали китайских программистов. Разработчик знаменитого Red Hat Linux без предупреждения устроил массовые чистки штата Кто в Китае – все на выход Компания Red Hat уволил всю команду разработчиков в Китае, пишет The Register. По информации издания, она более не считает эту страну приоритетной для найма сотрудников. Наиболее ценные работники будут

Взломаны конфиденциальные репозитории Red Hat. Украдены данные 28000 проектов Секретные документы Вымогательская группировка, которая называет себя Crimson Collective, утверждает, что им удалось взломать закрытые репозитории кода корпорации Red Hat в GitHub и вывести оттуда около 570 ГБ сжатых данных, связанных с 28 тыс. проектов. Хакеры также утверждают, что им досталось около 800 внутренних отчетов о работе с клиентами (CER). Эт

Сотрудников Red Hat массово и принудительно переводят в штат IBM. Таким раскладом довольны не все IBM поглощает персонал Red Hat Значительная часть персонала бэк-офиса компании Red Hat, разработчика корпоративной ОС RHEL на базе ядра Linux и ПО для управления облачной инфраструктурой, будет встроена в стру

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt тым кодом, предназначенная для развёртывания и управления виртуальными машинами в корпоративной инфраструктуре. До недавнего времени она развивалась при непосредственном участии американской компании Red Hat, одного из крупнейших мировых игроков в области Linux и open source. В мае 2024 года Red Hat официально свернула участие в проекте. Вместе с уходом разработчика закончилась и рег

В Linux найдены две «дыры» в Sudo, которые делают сисадмином всех желающих. Под ударом Ubuntu, Debian, Gentoo, Red Hat, SUSE тили свои собственные бюллетени безопасности по поводу этих двух «багов»: в частности, CVE-2025-32462 затрагивает Alma Linux 8, Alma Linux 9, Alpine Linux, Amazon Linux, Debian, Gentoo, Oracle Linux, Red Hat, SUSE и Ubuntu; CVE-2025-32463 присутствует (или присутствовала, если последние обновления уже установлены) в Alpine Linux, Amazon Linux, Debian, Gentoo, Red Hat, SUSE и Ubuntu.

Новые «дыры» в Linux позволяют красть хэши паролей из Ubuntu, Red Hat и Fedora Не бросайте память куда попало Эксперты компании Qualys выявили две уязвимости, затрагивающие как минимум Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, Fedora и другие. Эти «баги» открывают возможность для кражи хэшированных паролей. Уязвимость непосредственно затрагивает компоненты apport (в Canonical Ubuntu) и syste

«Корейский Google» ворвался на рынок корпоративного Linux с клоном Red Hat. За него не просят денег и обещают сверхдолгую поддержку ржки Южнокорейский ИТ-гигант компания Naver представила собственную разработку – дистрибутив Linux, получивший название Navix. Новая операционная система двоично совместима с популярным дистрибутивом Red Hat Enterprise Linux (RHEL) компании Red Hat (принадлежит IBM). Дистрибутив опирается на репозиторий программного обеспечения OpenELA, поддержкой которого занимается одноименная орга

LinkedIn мигрировал на Linux разработки Microsoft, отказавшись от знаменитого продукта Red Hat е та стабильная ОС, к которой все привыкли, а всего лишь полигон для испытаний апдейтов, которые приходят постоянно, и которые запросто могут нарушить работу системы. В конце 2020 г. CNews писал, что Red Hat, владелец CentOS, решила прекратить ее поддержку в конце 2021 г. и полностью сосредоточиться на CentOS Stream. Это вызвало бурю негатива у пользователей, но Microsoft тогда смолчала – о

В популярную библиотеку под Linux заложили бэкдор. Скандал случился невероятный Контрабандный код Компания Red Hat накануне выходных выпустила срочный бюллетень безопасности, посвящённый обнаружению бэкдора в двух версиях популярной библиотеки сжатия данных XZ Utils (ранее известной как LZMA Utils).

Телеком-операторы, использующие Red Hat Linux, атакованы шпионскими троянами GW общедоступны, их IP-адреса приводятся в публичной документации. И, по мнению эксперта, именно они являются основной мишенью для получения первоначального доступа к сети мобильного оператора. Фото: Red Hat Устаревшие версии Red Hat Linux уязвимы к бэкдору, нацеленному на телеком-операторов HaxRob обнаружил на VirusTotal сразу две версии бэкдора, загруженные в конце 2023 г. Большинс

Debian, Ubuntu, Red Hat и другие Linux под ударом из-за критической «дыры» в загрузчике критической (9,8 балла по шкале CVSS). При определённых условиях этот «баг», получивший оценку CVE-2023-40547, позволяет запускать произвольный код удалённо. Проблема затрагивает как минимум Debian, Red Hat, SUSE и Ubuntu. «Поддерживаемая shim функция загрузки через http (httpboot.c) при парсинге HTTP-ответа принимает на веру величины, задаваемые потенциальным злоумышленником, тем самым от

В шифровальных протоколах RSA и SSL жива и пригодна к использованию «дыра», которой 25 лет достаток в шифровальном алгоритме SSL, впервые выявленный 25 лет назад, в 1998 г., до сих пор может быть использован в кибератаках, пусть и с небольшими изменениями. Об этом заявили эксперты компании Red Hat. В ходе исследований они выявили сразу несколько вариантов такой атаки, дав им сборное определение Marvin Attack (атака Марвина). Все существующие методы защиты от исходного варианта ат

Red Hat отказалась ставить в CentOS Stream и RHEL заплатки, подготовленные авторами «украинского» форка Linux Red Hat не хочет латать RHEL Компания Red Hat, подконтрольная IBM и сбежавшая из России, не желает устранять уязвимости в своем Lin

Не надо было злить сообщество. Новый форк Red Hat создается как месть за закрытие исходного кода менного дистрибутива Linux, объявила о готовности приступить к созданию еще одной ОС, совместимой в Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Другими словами, она хочет создать форк RHEL, что, как пишет

Код Red Hat Enterprise Linux изъяли из свободного доступа. Топ-менеджер компании рассказал, почему RHEL не для всех Компания Red Hat, которую с большой переплатой купила IBM, изменила правила распространения исходного

Из Red Hat Linux изгоняют LibreOffice. Пользователи останутся без бесплатной замены MS Office Отказ от LibreOffice Компания Red Hat, подконтрольная IBM, приняла решение о прекращении поставок RPM-пакетов с офисным ПО

Разработчик главного в мире коммерческого Linux начал массовые увольнения, несмотря на бизнес-успех Массовые увольнения в Red Hat Американский разработчик ПО с открытым исходным кодом Red Hat начал сокращение персонала, в результате которого работу потеряют несколько сотен сотрудников компании, пишет WRAL N

Российским клиентам не вернут 200 миллионов за техподдержку сбежавшей из страны VMware, хотя за Red Hat возвращали 2022 г. закончил рассматривать Арбитражный суд Москвы. ИТ-компании «Талмер», входящей в контур управления холдинга USM Алишера Усманова, удалось тогда обязать поставщика сертификатов техподдержки ПО Red Hat вернуть ей 69,2 млн руб. за предоплаченные услуги. Конечным получателем услуг был оператор «Мегафон», который также входит в контур холдинга USM. Что касается поставщика сертификатов на

Контейнеризированная облачная платформа dBrain – отечественная замена Red Hat OpenShift На рынок выходит контейнеризированная облачная платформа dBrain, которую разработчики позиционируют как полноценную отечественную замену сервисам Red Hat OpenShift Container Platform. В структуру dBrain входит среда Kubernetes, программно-определяемое хранилище Ceph, dBrain Console, система мониторинга, система логирования, хранилище S3.

Бежавший из России Red Hat не оказал техподдержку компании Усманова. Многомиллионный штраф за это заплатит российский интегратор Возврат аванса Как выяснил CNews, ИТ-компании «Талмер», входящей в контур управления холдинга USM Алишера Усманова, удалось обязать поставщика сертификатов техподдержки ПО Red Hat вернуть ей деньги за предоплаченные услуги. Конечным получателем услуг был оператор «Мегафон», который также входит в контур холдинга USM. Что касается поставщика сертификатов на техпод

Red Hat отправила на понижение человека, «без которого бы не было Red Hat» Кадровые перестановки в Red Hat Американский разработчик ПО с открытым исходным кодом Red Hat объявил о назнач

Как Red Hat пыталась отобрать у своего критика домен под предлогом нарушения прав на товарный знак, но не смогла Red Hat проиграла Red Hat не удалось отобрать доменное имя wemakefedora.org под предлогом нарушения прав на товарный знак Fedora, принадлежащий софтверному гиганту. Имя Fedora носит дистрибутив Linux, разработку

Самый главный в мире дистрибутив Linux больше не для россиян. Разработчик свернул бизнес в России Россиян лишают Linux Компания Red Hat вошла в список иностранных организаций, отказавшихся работать в России или сотруднича

Red Hat расширяет комплексную Kubernetes-платформу, добавляя унифицированное персистентное хранилище данных Компания Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, сегодня объявила, что Red Hat OpenShift Platform Plus, отраслевая Kubernetes-платформа корпоративного класса, теперь поставляется в комплекте

«Инфосистемы джет» помогает Sbercloud сопровождать клиентские кластеры Red Hat Openshift т услугу, не увеличивая свой штат техподдержки. Совместная сервисная команда «Инфосистемы джет» и Sbercloud обеспечивает вторую линию поддержки. Специалисты отвечают за бесперебойную работу кластеров Red Hat Openshift. По условиям SLA инженеры техподдержки реагируют на критичные ситуации в течении 15 и в течение 30 минут на задачи со средним и низким приоритетом. «Вместе с "Инфосистемы джет

Подтверждена совместимость Digital Energy с платформой Red Hat OpenShift Digital Energy сообщила, что облачная платформа Digital Energy поддерживается корпоративной контейнерной платформой Red Hat OpenShift – ведущей индустриальной платформой Kubernetes. Также компания объявила, что присоединяется к партнерской программе для независимых производителей ПО (ISV). Благодаря технолог

Red Hat Ansible Automation Platform стала доступна в виде сервиса на платформе Microsoft Azure Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, объявила о запуске сервиса Red Hat Ansible Automation Platform на платформе Microsoft Azure. Сервис построен на основе платформы Red Hat для автоматизации гибридного облака, которая недавно была существенно модерн

Цифровые решения «Диасофт» в микросервисной архитектуре прошли сертификацию Red Hat OpenShift «Диасофт», российский разработчик ПО, входящий в топ-100 мировых поставщиков финтех-решений по версии IDC, объявила о получении сертификата Red Hat Container Certification для своих продуктов. Сертификат подтверждает, что образы контейнерных приложений «Диасофт» созданы с использованием Red Hat Universal Base Image (UBI) и о

Авиакомпания «Победа» объединяет свои информсистемы на платформе Red Hat . на внедрение корпоративной шины данных (КШД) и обеспечение интеграционного взаимодействия своих информсистем (ИС). В качестве шины заказчиком была выбрана платформа JBoss Fuse американской компании Red Hat, известной своими разработками ПО на основе ОС Linux. Указанную сумму за свои услуги предложил победитель тематического тендера. Он был запущен «Победой» 16 июля 2021 г. в формате откры

Red Hat и Nutanix займутся созданием открытых гибридных мультиоблачных решений масштабирования и управления облачными приложениями как локально, так и в гибридных облаках. Сотрудничество позволит интегрировать ведущие в отрасли технологии и обеспечит совместимость и управление Red Hat OpenShift и Red Hat Enterprise Linux на платформе Nutanix, включающей Nutanix AOS и AHV. Red Hat OpenShift становится предпочтительным стеком корпоративных решений Kuberne

Red Hat OpenShift 4.8 расширяет спектр рабочих нагрузок для гибридного облака Red Hat объявила о выпуске Red Hat OpenShift 4.8, новой версии ведущей отраслевой Kubernetes-платформы корпоративного класса. Предоставляя мощную основу для разработки и эксплуатации разнообразных рабочих нагрузок в гибр

«Инфосистемы джет» внедрила технологии контейнеризации для поддержки онлайн-банкинга Сбербанка в Казахстане «Инфосистемы джет» внедрила систему управления контейнерами Red Hat Openshift Container Platform. Переход на технологии контейнеризации поможет ДБ Сбербанка постоянно улучшать сервисы дистанционного обслуживания. Сейчас решение поддерживает работу онлай

Red Hat представила Openshift Platform Plus Red Hat анонсировала Red Hat Openshift Platform Plus, новую версию своей Kubernetes-платформы корпоративного класса, призванную помочь заказчикам с комплексным внедрением подхода DevSecOps в гибридных облаках. Пред

Выпущена бесплатная замена сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat з Almalinux Состоялся первый стабильный релиз дистрибутива Almalinux, который позиционируется в качестве полноценной замены популярного CentOS. Поддержку последнего раньше срока неожиданно прекратила Red Hat, чем вызвала негодование у пользователей. Первый выпуск Almalinux, по заявлению разработчиков, является бесплатным и на 100% бинарно-совместимым форком Red Hat Enterprise Linux 8

Amazon и Red Hat запустили сервис Red Hat Openshift on AWS Amazon Web Services (AWS), дочерняя компания Amazon.com, и Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, объявили о запуске нового управляемого сервиса Red Hat Openshift Service on AWS (ROSA), который доступен через AWS Console и помогает заказчи

Red Hat ловко вынудила бизнес вдвое переплачивать за RHEL Server и техподдержку Хитрый ход Red Hat Изменения в правилах лицензирования операционной системы (ОС) Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL Server) вынуждают пользователей переходить на значительно более дорогостоящие

Siemens, IBM и Red Hat запускают гибридное облако для промышленного интернета вещей Siemens, IBM и Red Hat объявили о новой программе сотрудничества по использованию гибридного облака IBM в качестве основы открытого, гибкого и безопасного решения для бизнес-анализа операционных данных предпр

Red Hat представила новую версию OpenShift Red Hat представила Red Hat OpenShift 4.7, новую версию ведущей отраслевой Kubernetes-платформы корпоративного класса. Решение базируется на Kubernetes 1.20 и призвано упростить и ускорить модернизацию приложений,

Linux-дистрибутив Red Hat стал бесплатным. Но только для избранных RHEL бесплатно, но не для всех Компания Red Hat, которой с 2019 г. владеет IBM, открыла полностью бесплатный доступ к своему фирменному Linux-дистрибутиву Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Однако право пользования им есть лишь