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Red Hat


04.10.2021 Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новые технологии ИИ на осенней GTC. Сотни бесплатных сессий от экспертов индустрии 1
01.10.2021 Oracle заплатит HPE $3 млрд за отказ поддерживать «мертвые» процессоры 1
30.09.2021 Российскому ИТ-рынку грядет полный опенсорс 1
17.09.2021 «Транснефть» начала закупать российскую «Ред ОС» вместо Windows 1
16.09.2021 Российские продажи внешних СХД пошли в рост. На рынке сменился лидер 1
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
08.09.2021 IBM представляет новое поколение серверов IBM Power E1080 3
31.08.2021 Испанская медиагруппа Atresmedia внедрила решение Commvault для защиты внутренних информационных ресурсов 1
31.08.2021 Цифровые решения «Диасофт» в микросервисной архитектуре прошли сертификацию Red Hat OpenShift 6
30.08.2021 Окончен 18-летний спор между IBM и главным Linux-скандалистом мира 1
28.07.2021 Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике 1
22.07.2021 В Windows 10 и Windows 11 зияет брешь, позволяющая кому угодно получить права админа. Как защититься 1
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 1
05.07.2021 Президент IBM без объяснений оставил свой пост и обрушил акции компании 11
02.07.2021 Red Hat OpenShift 4.8 расширяет спектр рабочих нагрузок для гибридного облака 5
30.06.2021 СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа» 1
24.06.2021 Минцифры вместе с сообществом разработчиков СПО создаст стратегию развития Open Source в России 1
08.06.2021 «Инфосистемы джет» внедрила технологии контейнеризации для поддержки онлайн-банкинга Сбербанка в Казахстане 1
01.06.2021 Nvidia анонсировала новые серверы, сертифицированные для работы с ПО Nvidia AI Enterprise 2
28.05.2021 Разработчик с российскими корнями бесплатно раздает свой фирменный Linux на замену покойной CentOS 2
27.05.2021 Конференция VeeamON 2021: Veeam приглашает заглянуть в будущее технологий защиты данных 1
28.04.2021 Red Hat представила Openshift Platform Plus 2
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 3
01.04.2021 «Дыры» в ядре Linux свели на нет защиту от «чипокалипсиса» 1
31.03.2021 Выпущена бесплатная замена сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat 9
29.03.2021 Фонд СПО лишают финансирования из-за возвращения Столлмана. На защиту создателя GNU/Linux встали сотни российских программистов 4
26.03.2021 Amazon и Red Hat запустили сервис Red Hat Openshift on AWS 8
23.03.2021 Бесплатный PostgreSQL Сбербанка согласились поддерживать только создатели коммерческого PostgreSQL 1
09.03.2021 Red Hat ловко вынудила бизнес вдвое переплачивать за RHEL Server и техподдержку 9
01.03.2021 Siemens, IBM и Red Hat запускают гибридное облако для промышленного интернета вещей 3
01.03.2021 Red Hat представила новую версию OpenShift 3
26.02.2021 Linux-дистрибутив Red Hat стал бесплатным. Но только для избранных 1
20.02.2021 Облака в пандемию и после: 7 прогнозов на 2021 год 1
17.02.2021 18 февраля состоится виртуальный саммит IBM «Создайте ИТ-инфраструктуру будущего» 1
10.02.2021 Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle 1
09.02.2021 Виртуальный саммит IBM «Создайте ИТ-инфраструктуру будущего!» состоится 18 февраля 1
02.02.2021 Из ядра Linux исчезнет поддержка уникальных процессоров, созданных Intel и HPE 1
01.02.2021 Отец убиенного CentOS Linux нашел деньги на разработку его бесплатной замены 9
27.01.2021 Среда исполнения Java Liberica JDK получила нативную поддержку ARM-процессора Apple M1 1
26.01.2021 Red Hat представила функционал устойчивости данных для корпоративных Kubernetes-приложений 4

Публикаций - 665, упоминаний - 1720

Red Hat упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 177
IBM 3530 103
Google LLC 7135 56
SAP SE 3208 40
Cisco Systems 2037 38
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 30
Intel Corporation 4158 28
Samsung Electronics 5641 24
SUSE 167 23
Oracle Corporation 3333 23
Lenovo Group 1636 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 20
Apple Inc - Эппл Рус 7685 16
Huawei 2727 13
VMware 1829 13
Canonical 168 13
Nvidia Corp 2012 13
Dell EMC 2393 12
HP Inc. 2901 11
Amazon Inc - Amazon.com 1469 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 10
Yandex - Яндекс 4100 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 10
Крок 1219 10
VK - Mail.ru Group 2482 9
Seagate Technology 281 9
Broadcom Inc 197 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 9
КНС Групп - Yadro 124 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 8
Facebook 3765 8
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 8
Molex 16 8
Микрон - Micron 365 8
Microsemi 13 8
MSI - Micro-Star International 273 8
Toshiba Corporation 1081 8
NetApp 485 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 13
Газпромбанк - ГПБ 692 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 10
X5 Group 599 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
X5 Group - Пятерочка 559 7
Газпром ПАО 519 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 4
РСХБ - Россельхозбанк 183 4
Альфа-Банк 1123 4
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 3
Транснефть 159 3
Почта Банк 289 3
RPI - Rothschild Patent Imaging 8 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
Почта России ПАО 1570 3
Bank of America - Банк Америки 101 2
EQT - Шведский инвестиционный фонд 10 2
NEA - New Enterprise Associates 18 2
Runa Capital 153 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
Index Ventures 36 2
Физприбор - Московский завод 8 2
BV Capital - Eventure Capitale 9 2
e.ventures 3 2
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
MSD Capital 12 2
Shearman & Sterling 13 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Открытие ФК 538 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
Goldman Sachs Growth Equity 2 2
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 2
Telstra Venture 2 2
Аэрофлот 492 2
Uber 257 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 6
Федеральное казначейство России 766 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Счётная палата РФ 460 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
United States district court - Федеральные окружные суды США 21 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 3
Правительство РФ 2200 3
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 13 2
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 2
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 2
Президент США 105 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Бушерская АЭС - Атомная электростанция - Иран - Бушер 8 2
МФЦ Мои документы Москвы 6 2
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 2
ГАОУ ДПО ТемоЦентр - Московский центр технологической модернизации образования - Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы 2 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
Минсельхоз РФ Гостехнадзор - Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 4 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 19 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Linux Foundation 157 8
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 7
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 7
OpenCAPI Consortium 13 7
Gen-Z Consortium 11 7
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 6
OIN - Open Invention Network 17 6
SoGo - Open Source Groupware 8 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 2
OSI - Open Source Initiative 33 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 25 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 1
CIS - Center for Internet Security 3 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Руссофт - Russoft 250 1
OpenStack 347 58
Kubernetes 307 52
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 39
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 27
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 23
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 19
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 18
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 12
ARM64 - Архитектура процессора 1017 12
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 12
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 9
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 9
DevOps - Development и Operations 296 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 8
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 479 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 8
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 7
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 283 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 215 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 4
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 4
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 298 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 4
NoSQL - not only SQL СУБД 92 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 4
Linux OS 4249 129
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 87
Java - Язык программирования 1169 55
Microsoft Windows 10 6622 51
AWS - Amazon Web Services 568 35
Microsoft Windows 851 31
Microsoft Azure 1171 30
Red Hat OpenShift Container Platform 31 29
Intel x86 - Архитектура процессора 991 25
Google Android 10750 23
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 32 22
Red Hat OpenShift 75 21
Linux - Debian GNU 272 21
Docker - Платформа распределённых приложений 146 21
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 20
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 20
Apple macOS 922 15
Microsoft SQL Server 790 15
Nvidia GeForce GTX 2055 15
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 12
Red Hat - Linux Fedora 142 11
Red Hat JBoss Middleware 11 11
Apple iOS 5741 11
Red Hat Virtualization Suite - RHV 12 10
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 10
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 431 9
Google Cloud Platform - GCP 194 9
IBM Power Systems - Серия серверов 130 9
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 9
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 9
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 9
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 9
Red Hat Ansible 57 9
Red Hat Customer Portal 22 9
Microsoft Windows 7 1662 8
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux Atomic Host 8 8
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 112 8
Red Hat OpenStack Platform 24 8
Microsoft Exchange 680 7
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 7
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 8
Белокрылов Александр 20 8
Shander Eric - Шандер Эрик 10 6
Кульчицкий Тимур 9 6
Cormier Paul - Пол Кормье 15 5
Черепенников Антон 52 5
Фицджеральд Джо - Fitzgerald Joe 9 5
Смирнов Алексей 142 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 51 4
Лебедев Михаил 38 4
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 18 4
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 3
Краснов Александр 48 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 3
Шилов Сергей 61 3
Нащекин Алексей 111 3
Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 3
Сысоев Игорь 31 3
Галушкин Олег 168 3
McGovern Neil - Макговерн Нил 5 3
Нечаев Андрей 21 3
Rothschild Leigh M. - Ротшильд Ли 4 3
Махонов Александр 29 3
Калинин Александр 95 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 3
Янкин Константин 7 2
Хала Илья 21 2
Лактюшин Олег 2 2
Иванченко Алексей 8 2
Guthrie Scott - Гатри Скотт 27 2
Levie Aaron - Леви Аарон 7 2
Кирьянский Владимир 3 2
Зеленков Константин 3 2
Dell Michael - Делл Майкл 71 2
Коновалов Максим 15 2
Левашов Александр 88 2
Богомолов Алексей 10 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 168
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 98
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 43
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 25
Европа 3736 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 15
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 14
Украина 3353 14
Германия - Федеративная Республика 3618 14
Франция - Французская Республика 2116 13
Восточная Европа 1674 13
Индия - Республика 2165 11
Япония 2771 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 5
США - Калифорния 972 5
Казахстан - Республика 2622 4
Иран - Исламская Республика Иран 374 4
Европа Западная 611 4
Ближний Восток 1471 4
Россия - ПФО - Казань 1510 3
Россия - СФО - Новосибирск 1959 3
Россия - Воронеж 686 2
Россия - Оренбург 254 2
Латинская Америка 722 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Африка 1486 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 2
Россия - Республика Крым 625 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Россия - Тульская область 752 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 2
Ирландия - Республика 362 2
Азия - Азиатский регион 1512 2
Россия - Тверская область 248 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 23
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 19
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 16
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 11
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
СИЗО - Следственный изолятор 65 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
НКО - Некоммерческая организация 91 2
Русский язык 976 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 8 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 2
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 9 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
White list - Белый список 34 1
Антитеррор 62 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Linux Code Of Conflict - Кодекс разрешения конфликтов 2 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Образование в России 332 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ZDnet 381 10
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