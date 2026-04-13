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Red Hat

Red Hat

Red Hat является американской компанией, занимающейся разработкой и распространением программного обеспечения с открытым исходным кодом. Входит в состав группы компаний IBM, которая приобрела ее в 2019 году.

Основной продукт компании - это Red Hat Enterprise Linux (RHEL), коммерческая версия операционной системы Linux, предназначенная для корпоративного использования.

В сфере судебных разбирательств стоит отметить иск "Транснефти", которая добилась взыскания 12,8 млн рублей с Red Hat за невыполнение обязательств по договору. Также стоит упомянуть судебное дело против IBM, где рассматривались вопросы дискриминации, связанные с политикой найма в подразделении Red Hat.

Компания разрабатывает и внедряет различные системы и технологии:

В технологическом плане Red Hat активно использует:

Среди конкурентов Red Hat на рынке можно выделить следующие компании:

Важно отметить, что в 2023 году компания изменила политику распространения исходного кода RHEL, ограничив его доступность, что привело к развитию альтернативных форков и дистрибутивов, совместимых с RHEL.

СОБЫТИЯ

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13.04.2026 США взашей выгнали китайских программистов. Разработчик знаменитого Red Hat Linux без предупреждения устроил массовые чистки штата

Кто в Китае – все на выход Компания Red Hat уволил всю команду разработчиков в Китае, пишет The Register. По информации издания, она более не считает эту страну приоритетной для найма сотрудников. Наиболее ценные работники будут

03.10.2025 Взломаны конфиденциальные репозитории Red Hat. Украдены данные 28000 проектов

Секретные документы Вымогательская группировка, которая называет себя Crimson Collective, утверждает, что им удалось взломать закрытые репозитории кода корпорации Red Hat в GitHub и вывести оттуда около 570 ГБ сжатых данных, связанных с 28 тыс. проектов. Хакеры также утверждают, что им досталось около 800 внутренних отчетов о работе с клиентами (CER). Эт
09.09.2025 Сотрудников Red Hat массово и принудительно переводят в штат IBM. Таким раскладом довольны не все

IBM поглощает персонал Red Hat Значительная часть персонала бэк-офиса компании Red Hat, разработчика корпоративной ОС RHEL на базе ядра Linux и ПО для управления облачной инфраструктурой, будет встроена в стру
28.08.2025 Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

тым кодом, предназначенная для развёртывания и управления виртуальными машинами в корпоративной инфраструктуре. До недавнего времени она развивалась при непосредственном участии американской компании Red Hat, одного из крупнейших мировых игроков в области Linux и open source. В мае 2024 года Red Hat официально свернула участие в проекте. Вместе с уходом разработчика закончилась и рег
08.07.2025 В Linux найдены две «дыры» в Sudo, которые делают сисадмином всех желающих. Под ударом Ubuntu, Debian, Gentoo, Red Hat, SUSE

тили свои собственные бюллетени безопасности по поводу этих двух «багов»: в частности, CVE-2025-32462 затрагивает Alma Linux 8, Alma Linux 9, Alpine Linux, Amazon Linux, Debian, Gentoo, Oracle Linux, Red Hat, SUSE и Ubuntu; CVE-2025-32463 присутствует (или присутствовала, если последние обновления уже установлены) в Alpine Linux, Amazon Linux, Debian, Gentoo, Red Hat, SUSE и Ubuntu.
03.06.2025 Новые «дыры» в Linux позволяют красть хэши паролей из Ubuntu, Red Hat и Fedora

Не бросайте память куда попало Эксперты компании Qualys выявили две уязвимости, затрагивающие как минимум Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, Fedora и другие. Эти «баги» открывают возможность для кражи хэшированных паролей. Уязвимость непосредственно затрагивает компоненты apport (в Canonical Ubuntu) и syste
10.12.2024 «Корейский Google» ворвался на рынок корпоративного Linux с клоном Red Hat. За него не просят денег и обещают сверхдолгую поддержку

ржки Южнокорейский ИТ-гигант компания Naver представила собственную разработку – дистрибутив Linux, получивший название Navix. Новая операционная система двоично совместима с популярным дистрибутивом Red Hat Enterprise Linux (RHEL) компании Red Hat (принадлежит IBM). Дистрибутив опирается на репозиторий программного обеспечения OpenELA, поддержкой которого занимается одноименная орга
29.08.2024 LinkedIn мигрировал на Linux разработки Microsoft, отказавшись от знаменитого продукта Red Hat

е та стабильная ОС, к которой все привыкли, а всего лишь полигон для испытаний апдейтов, которые приходят постоянно, и которые запросто могут нарушить работу системы. В конце 2020 г. CNews писал, что Red Hat, владелец CentOS, решила прекратить ее поддержку в конце 2021 г. и полностью сосредоточиться на CentOS Stream. Это вызвало бурю негатива у пользователей, но Microsoft тогда смолчала – о
05.04.2024 В популярную библиотеку под Linux заложили бэкдор. Скандал случился невероятный

Контрабандный код Компания Red Hat накануне выходных выпустила срочный бюллетень безопасности, посвящённый обнаружению бэкдора в двух версиях популярной библиотеки сжатия данных XZ Utils (ранее известной как LZMA Utils).
05.03.2024 Телеком-операторы, использующие Red Hat Linux, атакованы шпионскими троянами

GW общедоступны, их IP-адреса приводятся в публичной документации. И, по мнению эксперта, именно они являются основной мишенью для получения первоначального доступа к сети мобильного оператора. Фото: Red Hat Устаревшие версии Red Hat Linux уязвимы к бэкдору, нацеленному на телеком-операторов HaxRob обнаружил на VirusTotal сразу две версии бэкдора, загруженные в конце 2023 г. Большинс
26.02.2024 Debian, Ubuntu, Red Hat и другие Linux под ударом из-за критической «дыры» в загрузчике

критической (9,8 балла по шкале CVSS). При определённых условиях этот «баг», получивший оценку CVE-2023-40547, позволяет запускать произвольный код удалённо. Проблема затрагивает как минимум Debian, Red Hat, SUSE и Ubuntu. «Поддерживаемая shim функция загрузки через http (httpboot.c) при парсинге HTTP-ответа принимает на веру величины, задаваемые потенциальным злоумышленником, тем самым от
19.10.2023 В шифровальных протоколах RSA и SSL жива и пригодна к использованию «дыра», которой 25 лет

достаток в шифровальном алгоритме SSL, впервые выявленный 25 лет назад, в 1998 г., до сих пор может быть использован в кибератаках, пусть и с небольшими изменениями. Об этом заявили эксперты компании Red Hat. В ходе исследований они выявили сразу несколько вариантов такой атаки, дав им сборное определение Marvin Attack (атака Марвина). Все существующие методы защиты от исходного варианта ат
31.07.2023 Red Hat отказалась ставить в CentOS Stream и RHEL заплатки, подготовленные авторами «украинского» форка Linux

Red Hat не хочет латать RHEL Компания Red Hat, подконтрольная IBM и сбежавшая из России, не желает устранять уязвимости в своем Lin
12.07.2023 Не надо было злить сообщество. Новый форк Red Hat создается как месть за закрытие исходного кода

менного дистрибутива Linux, объявила о готовности приступить к созданию еще одной ОС, совместимой в Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Другими словами, она хочет создать форк RHEL, что, как пишет
27.06.2023 Код Red Hat Enterprise Linux изъяли из свободного доступа. Топ-менеджер компании рассказал, почему

RHEL не для всех Компания Red Hat, которую с большой переплатой купила IBM, изменила правила распространения исходного

07.06.2023 Из Red Hat Linux изгоняют LibreOffice. Пользователи останутся без бесплатной замены MS Office

Отказ от LibreOffice Компания Red Hat, подконтрольная IBM, приняла решение о прекращении поставок RPM-пакетов с офисным ПО

26.04.2023 Разработчик главного в мире коммерческого Linux начал массовые увольнения, несмотря на бизнес-успех

Массовые увольнения в Red Hat Американский разработчик ПО с открытым исходным кодом Red Hat начал сокращение персонала, в результате которого работу потеряют несколько сотен сотрудников компании, пишет WRAL N
18.11.2022 Российским клиентам не вернут 200 миллионов за техподдержку сбежавшей из страны VMware, хотя за Red Hat возвращали

2022 г. закончил рассматривать Арбитражный суд Москвы. ИТ-компании «Талмер», входящей в контур управления холдинга USM Алишера Усманова, удалось тогда обязать поставщика сертификатов техподдержки ПО Red Hat вернуть ей 69,2 млн руб. за предоплаченные услуги. Конечным получателем услуг был оператор «Мегафон», который также входит в контур холдинга USM. Что касается поставщика сертификатов на
17.11.2022 Контейнеризированная облачная платформа dBrain – отечественная замена Red Hat OpenShift

На рынок выходит контейнеризированная облачная платформа dBrain, которую разработчики позиционируют как полноценную отечественную замену сервисам Red Hat OpenShift Container Platform. В структуру dBrain входит среда Kubernetes, программно-определяемое хранилище Ceph, dBrain Console, система мониторинга, система логирования, хранилище S3.
12.10.2022 Бежавший из России Red Hat не оказал техподдержку компании Усманова. Многомиллионный штраф за это заплатит российский интегратор

Возврат аванса Как выяснил CNews, ИТ-компании «Талмер», входящей в контур управления холдинга USM Алишера Усманова, удалось обязать поставщика сертификатов техподдержки ПО Red Hat вернуть ей деньги за предоплаченные услуги. Конечным получателем услуг был оператор «Мегафон», который также входит в контур холдинга USM. Что касается поставщика сертификатов на техпод
13.07.2022 Red Hat отправила на понижение человека, «без которого бы не было Red Hat»

Кадровые перестановки в Red Hat Американский разработчик ПО с открытым исходным кодом Red Hat объявил о назнач
16.03.2022 Как Red Hat пыталась отобрать у своего критика домен под предлогом нарушения прав на товарный знак, но не смогла

Red Hat проиграла Red Hat не удалось отобрать доменное имя wemakefedora.org под предлогом нарушения прав на товарный знак Fedora, принадлежащий софтверному гиганту. Имя Fedora носит дистрибутив Linux, разработку
09.03.2022 Самый главный в мире дистрибутив Linux больше не для россиян. Разработчик свернул бизнес в России

Россиян лишают Linux Компания Red Hat вошла в список иностранных организаций, отказавшихся работать в России или сотруднича
03.02.2022 Red Hat расширяет комплексную Kubernetes-платформу, добавляя унифицированное персистентное хранилище данных

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, сегодня объявила, что Red Hat OpenShift Platform Plus, отраслевая Kubernetes-платформа корпоративного класса, теперь поставляется в комплекте
17.01.2022 «Инфосистемы джет» помогает Sbercloud сопровождать клиентские кластеры Red Hat Openshift

т услугу, не увеличивая свой штат техподдержки. Совместная сервисная команда «Инфосистемы джет» и Sbercloud обеспечивает вторую линию поддержки. Специалисты отвечают за бесперебойную работу кластеров Red Hat Openshift. По условиям SLA инженеры техподдержки реагируют на критичные ситуации в течении 15 и в течение 30 минут на задачи со средним и низким приоритетом. «Вместе с "Инфосистемы джет
16.12.2021 Подтверждена совместимость Digital Energy с платформой Red Hat OpenShift

Digital Energy сообщила, что облачная платформа Digital Energy поддерживается корпоративной контейнерной платформой Red Hat OpenShift – ведущей индустриальной платформой Kubernetes. Также компания объявила, что присоединяется к партнерской программе для независимых производителей ПО (ISV). Благодаря технолог
13.12.2021 Red Hat Ansible Automation Platform стала доступна в виде сервиса на платформе Microsoft Azure

Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, объявила о запуске сервиса Red Hat Ansible Automation Platform на платформе Microsoft Azure. Сервис построен на основе платформы Red Hat для автоматизации гибридного облака, которая недавно была существенно модерн
31.08.2021 Цифровые решения «Диасофт» в микросервисной архитектуре прошли сертификацию Red Hat OpenShift

«Диасофт», российский разработчик ПО, входящий в топ-100 мировых поставщиков финтех-решений по версии IDC, объявила о получении сертификата Red Hat Container Certification для своих продуктов. Сертификат подтверждает, что образы контейнерных приложений «Диасофт» созданы с использованием Red Hat Universal Base Image (UBI) и о
16.08.2021 Авиакомпания «Победа» объединяет свои информсистемы на платформе Red Hat

. на внедрение корпоративной шины данных (КШД) и обеспечение интеграционного взаимодействия своих информсистем (ИС). В качестве шины заказчиком была выбрана платформа JBoss Fuse американской компании Red Hat, известной своими разработками ПО на основе ОС Linux. Указанную сумму за свои услуги предложил победитель тематического тендера. Он был запущен «Победой» 16 июля 2021 г. в формате откры
03.08.2021 Red Hat и Nutanix займутся созданием открытых гибридных мультиоблачных решений

масштабирования и управления облачными приложениями как локально, так и в гибридных облаках. Сотрудничество позволит интегрировать ведущие в отрасли технологии и обеспечит совместимость и управление Red Hat OpenShift и Red Hat Enterprise Linux на платформе Nutanix, включающей Nutanix AOS и AHV. Red Hat OpenShift становится предпочтительным стеком корпоративных решений Kuberne
02.07.2021 Red Hat OpenShift 4.8 расширяет спектр рабочих нагрузок для гибридного облака

Red Hat объявила о выпуске Red Hat OpenShift 4.8, новой версии ведущей отраслевой Kubernetes-платформы корпоративного класса. Предоставляя мощную основу для разработки и эксплуатации разнообразных рабочих нагрузок в гибр
08.06.2021 «Инфосистемы джет» внедрила технологии контейнеризации для поддержки онлайн-банкинга Сбербанка в Казахстане

«Инфосистемы джет» внедрила систему управления контейнерами Red Hat Openshift Container Platform. Переход на технологии контейнеризации поможет ДБ Сбербанка постоянно улучшать сервисы дистанционного обслуживания. Сейчас решение поддерживает работу онлай
28.04.2021 Red Hat представила Openshift Platform Plus

Red Hat анонсировала Red Hat Openshift Platform Plus, новую версию своей Kubernetes-платформы корпоративного класса, призванную помочь заказчикам с комплексным внедрением подхода DevSecOps в гибридных облаках. Пред
31.03.2021 Выпущена бесплатная замена сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat

з Almalinux Состоялся первый стабильный релиз дистрибутива Almalinux, который позиционируется в качестве полноценной замены популярного CentOS. Поддержку последнего раньше срока неожиданно прекратила Red Hat, чем вызвала негодование у пользователей. Первый выпуск Almalinux, по заявлению разработчиков, является бесплатным и на 100% бинарно-совместимым форком Red Hat Enterprise Linux 8
26.03.2021 Amazon и Red Hat запустили сервис Red Hat Openshift on AWS

Amazon Web Services (AWS), дочерняя компания Amazon.com, и Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, объявили о запуске нового управляемого сервиса Red Hat Openshift Service on AWS (ROSA), который доступен через AWS Console и помогает заказчи
09.03.2021 Red Hat ловко вынудила бизнес вдвое переплачивать за RHEL Server и техподдержку

Хитрый ход Red Hat Изменения в правилах лицензирования операционной системы (ОС) Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL Server) вынуждают пользователей переходить на значительно более дорогостоящие

01.03.2021 Siemens, IBM и Red Hat запускают гибридное облако для промышленного интернета вещей

Siemens, IBM и Red Hat объявили о новой программе сотрудничества по использованию гибридного облака IBM в качестве основы открытого, гибкого и безопасного решения для бизнес-анализа операционных данных предпр
01.03.2021 Red Hat представила новую версию OpenShift

Red Hat представила Red Hat OpenShift 4.7, новую версию ведущей отраслевой Kubernetes-платформы корпоративного класса. Решение базируется на Kubernetes 1.20 и призвано упростить и ускорить модернизацию приложений,
26.02.2021 Linux-дистрибутив Red Hat стал бесплатным. Но только для избранных

RHEL бесплатно, но не для всех Компания Red Hat, которой с 2019 г. владеет IBM, открыла полностью бесплатный доступ к своему фирменному Linux-дистрибутиву Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Однако право пользования им есть лишь

01.02.2021 Отец убиенного CentOS Linux нашел деньги на разработку его бесплатной замены

Ctrl IQ. Как пишет Ars Technica, компания выступит одним из спонсоров новой инициативы Курцера по созданию Rocky Linux – бесплатной замены CentOS, популярному Linux-дистрибутиву, основанному на коде Red Hat Enterprise Linux. На сегодняшний день Ctrl IQ успела найти инвесторов в лице венчурного фонда IAG Capital Partners и производителя систем хранения данных (СХД) Opendrive. Суммарно компа

Публикаций - 1378, упоминаний - 1444

Red Hat и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 432
IBM - International Business Machines Corp 9699 422
Oracle Corporation 7074 256
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 235
Intel Corporation 12811 230
OpenText - Micro Focus - Novell 880 143
Google LLC 12688 139
HP Inc. 5883 115
Broadcom - VMware 2610 114
Cisco Systems 5372 114
Dell EMC 5180 104
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 92
SAP SE 5601 85
HP - Hewlett-Packard 3662 71
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 65
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 61
AMD - Advanced Micro Devices 4641 61
Amazon Inc - Amazon.com 3277 60
TurboLinux - Pacific HiTech 98 59
Canonical 221 56
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 56
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 54
Apple Inc 13154 51
Dell Technologies - Dell Computer 2219 44
Citrix Systems 868 43
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 42
Adobe Systems 1597 37
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 37
Microsoft Corporation - GitHub 1075 36
9594 35
Samsung Electronics 11064 34
Huawei 4676 34
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 33
Lenovo Group 2446 33
Nvidia Corp 4002 32
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 32
Ростелеком 10948 29
Softline - Софтлайн 3743 29
VDEL 45 28
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 37
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 26
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
Газпром ПАО 1493 16
eBay Inc 1640 14
ГПБ - Газпромбанк 1273 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 13
Почта России ПАО 2370 13
Транснефть 335 11
Bank of America - Банк Америки 271 11
Microsoft - LinkedIn 699 11
Runa Capital 158 10
Merrill Lynch 454 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 7
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 7
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
BMW Group 482 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
Boeing 1031 6
Royal Dutch Shell - Шелл 233 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 6
Index Ventures 50 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Резонанс НПП 407 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Альфа-Банк 1979 6
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
ИнвестКапиталБанк 26 5
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 63
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 55
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 36
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 31
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 29
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 23
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 20
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
Судебная власть - Judicial power 2500 15
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 15
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Федеральное казначейство России 1949 13
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 10
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 8
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 8
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ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Linux Foundation - Free Standards Group 206 55
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 25
Apache Software Foundation - ASF 231 19
OIN - Open Invention Network 24 18
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 16
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 13
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 11
OSI - Open Source Initiative 80 11
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 10
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 10
OpenCAPI Consortium 13 10
Gen-Z Consortium 11 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 9
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
SoGo - Open Source Groupware 8 5
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 5
OLPC - One Laptop per Child 82 5
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 4
Eclipse Foundation 26 4
OSA - Open Source for America 5 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
DLC - Desktop Linux Consortium - Консорциум поставщиков Linux-решений 5 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
CIS - Center for Internet Security 10 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 640
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 578
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 537
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 386
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 339
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 212
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 210
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 193
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 189
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 180
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 167
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 167
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 164
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 152
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 130
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 111
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 104
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 99
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 99
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 97
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 96
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 91
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 89
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 80
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 74
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 73
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 72
OpenStack 560 71
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 70
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 68
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 65
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 63
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 60
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 59
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 59
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 55
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 54
Repository - Репозиторий 1176 53
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 53
DevOps - Development и Operations 1240 52
Linux OS 11533 829
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 282
Microsoft Windows 16882 271
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 134
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 120
Linux - Debian GNU 567 118
Red Hat Linux 205 110
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 102
Red Hat OpenShift 169 98
Oracle Java - язык программирования 3469 98
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 91
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 89
Intel x86 - архитектура процессора 2151 80
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 67
Intel Itanium 649 62
Microsoft Azure 1526 55
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 52
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 52
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 51
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 50
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 50
Apache OpenOffice 490 49
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 46
Mozilla Firefox - браузер 1951 45
Docker - Платформа распределённых приложений 543 45
Microsoft Office 4170 43
Red Hat Ansible 143 41
Microsoft Windows 2000 8678 40
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 38
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 38
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 37
Linux KDE Plasma 265 37
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 34
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 34
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 33
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 33
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 32
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 32
Google Android 15244 32
Apple macOS 2419 32
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 43
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 35
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 24
Cormier Paul - Пол Кормье 24 24
Новодворский Алексей 114 16
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 13
Tiemann Michael - Тайманн Майкл 13 13
Szulik Matthew - Жулик Мэтью 13 13
Badani Ashesh - Бадани Ашеш 12 12
Смирнов Алексей 269 11
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 49 11
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 10
Shander Eric - Шандер Эрик 10 10
Кульчицкий Тимур 10 10
Fitzgerald Joe - Фицджеральд Джо 10 10
Rangachari Ranga - Рангачари Ранга 10 10
Белоусов Сергей 254 10
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 9
Kurtzer Gregory - Курцер Грегори 9 9
Zemlin Jim - Землин Джим 26 9
Stevens Brian - Стивенс Брайан 9 9
Шадаев Максут 1210 9
Белокрылов Александр 27 8
Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 8
Гребнев Егор 41 8
Рамендик Михаил 19 8
Бугрин Сергей 10 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Зайцев Михаил 345 7
Сысоев Игорь 41 7
Массух Илья 239 7
Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 7
Balakrishnan Radhesh - Радхеш Балакришнан 7 7
Pinchev Alex - Пинчев Алекс 13 7
Черепенников Антон 86 6
Паршин Максим 323 6
Калинин Александр 189 6
Яппаров Тагир 110 6
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 31 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 417
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 295
Европа 24964 108
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 96
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 86
Германия - Федеративная Республика 13221 69
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 64
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 48
Франция - Французская Республика 8177 43
Украина 7928 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 33
Япония 13807 33
Азия - Азиатский регион 5920 31
США - Калифорния 4829 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 27
Европа Восточная 3138 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 23
Индия - Bharat 5870 22
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 20
Бразилия - Федеративная Республика 2520 17
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 15
Нидерланды 3746 13
Казахстан - Республика 6048 13
Беларусь - Белоруссия 6289 13
Ближний Восток 3154 13
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 12
США - Нью-Йорк 3180 12
Испания - Королевство 3840 11
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 11
Финляндия - Финляндская Республика 3697 11
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 11
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 11
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 10
Южная Корея - Республика 7052 10
Швеция - Королевство 3782 10
Канада 5082 10
Китай - Тайвань 4245 10
Африка - Африканский регион 3641 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 238
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 224
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 142
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 112
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 96
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 85
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 68
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 60
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 48
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 48
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 47
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 46
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 46
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 46
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 45
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 45
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 45
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 44
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 44
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 44
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 42
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 39
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 38
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 37
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 34
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 34
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 31
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 30
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 29
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 29
Английский язык 7030 27
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 26
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 26
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 26
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 25
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 25
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 24
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 24
The Register - The Register Hardware 1784 51
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 25
ZDnet 663 21
CNET Networks - CNET News 1643 14
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 13
Vnunet 224 12
Bloomberg 1627 12
Ведомости 1466 11
AP - Associated Press 2007 11
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 10
Computer Weekly 376 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
InformationWeek 241 7
Dow Jones - MarketWatch 334 7
Phoronix 59 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 6
Silicon.com 364 6
VNUNet.com 214 6
Открытые системы ИД 176 6
TechnologyAdvice - eWeek 230 6
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 5
NYT - The New York Times 1100 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
cw360 84 5
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 4
Известия ИД 770 4
Hacker News 92 4
InterNetNews - InternetNews.com 218 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
Wikipedia - Википедия 650 4
FT - Financial Times 1296 4
Reddit 398 4
РИА Новости 1033 3
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 3
Linux Journal 7 3
Ars Technica 450 3
Network World 31 3
GigaOM 71 3
The Globe and Mail 73 3
IDC - International Data Corporation 4975 79
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 48
Gartner - Гартнер 3658 47
Internet Stock Report 994 25
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 22
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 19
S&P 500 565 18
Fortune Global 500 295 8
Forrester Research 834 8
Thomson Financial - Thomson First Call 386 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 5
IBM Research 111 4
Fortune Global 100 142 4
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 4
Microsoft Research 144 3
IDC Russia - IDC Россия 183 3
Synergy Research Group 48 3
Gartner - Giga Information Group 32 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 2
Frost & Sullivan 207 2
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 2
CNews Инновация года - награда 155 2
Vanson Bourne 49 2
ACG Research 8 2
Net Applications 127 2
Gartner - Dataquest 353 2
Moody's Investors Service 136 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 2
Reuters Estimates 16 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
Markets&Markets Research 113 2
Forrester Wave 45 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 12
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 7
РАН - Российская академия наук 2122 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 5
Pearson VUE 55 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 2
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 14 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 2
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 2
АГУИККИ - Арктический государственный институт культуры и искусств 4 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
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