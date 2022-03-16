Как Red Hat пыталась отобрать у своего критика домен под предлогом нарушения прав на товарный знак, но не смогла

Red Hat проиграла

Red Hat не удалось отобрать доменное имя wemakefedora.org под предлогом нарушения прав на товарный знак Fedora, принадлежащий софтверному гиганту.

Имя Fedora носит дистрибутив Linux, разработку которого поддерживает Red Hat. Владельцем интернет-адреса пока остается разработчик и адепт свободного программного обеспечения Дэниэл Покок (Daniel Pocock), имеющий неоднозначную репутацию в сообществе СПО. Сайт, доступный по данному адресу, используется, в частности, для критики участников проектов Fedora и Red Hat.

Дэниэл Покок, в прошлом разработчик проекта Debian (Linux), мейнтейнер (ответственный за состояние конкретных пакетов в репозитории) дистрибутива Fedora. Он был исключен из числа участников обоих проектов из-за якобы неподобающего поведения.

Дэниэл Покок собственной персоной (фото с домашней странички разработчика)

«Покок участвовал в продолжающейся и широкомасштабной кампании преследования с целью возмездия, опубликовав ряд подстрекательских и клеветнических сообщений онлайн. В частности, на веб-сайте, который якобы является веб-сайтом Debian. Содержание этих сообщений касается не только Debian, но и ряда разработчиков и добровольцев», – говорится в заявлении проекта Debian, опубликованном на его официальном сайте в ноябре 2021 г.

Жесткой критике по аналогичным поводам, помимо Покока, в свое время подвергались и куда более значимые для мира открытого и свободного ПО фигуры, такие как основатель фонда СПО (FSF) и проекта GNU Ричард Столлман (Richard Stallman) и автор и действующий глава проекта Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds).

Порядок решения споров относительно доменов

Спорные ситуации, касающиеся некоторых доменных имен зон верхнего уровня, могут решаться в досудебном порядке в соответствии с Единой политикой разрешения доменных споров (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP), принятой ICANN. В таком случае в роли арбитра выступает один из одобренных ICANN поставщиков услуг разрешения споров.

Red Hat обратилась к одному из таких поставщиков – американской организации «Национальный арбитражный форум» (National Arbitration Forum, NAF), 17 января 2022 г. Согласно опубликованному NAF документу, единственное требование, предъявленное корпорацией, включало передачу ей прав на домен wemakefedora.org. Основание – использование зарегистрированного компанией товарного знака – слова “Fedora” – в его имени.

Позиции сторон и выводы арбитража

Согласно данным, представленным Red Hat арбитражу, компания использует товарный знак “Fedora” по крайней мере с сентября 2001 г. и продвигает свои товары и услуги под данным брендом посредством сайта getfedora.org с 2014 г. Право на него (товарный знак) зарегистрировано в Ведомстве по патентнам и товарным знакам США (UPSTO).

По мнению истца, ответчик в лице Дэниэла Покока, не имеет прав или законных интересов в отношении доменного имени wemakefedora.org, не получал от Red Hat разрешения на использование товарного знака. Представители компании считают, что Покок выбрал соответствующе имя со злым умыслом – навредить бизнесу истца.

Покок же, в свою очередь, аргументированно оспаривает обвинения в свой адрес по каждому из пунктов. В частности, он отмечает, что существует во многом похожий по формату информационный ресурс, курируемый самой Red Hat, – агрегатор блогов fedoraplanet.org. По словам ответчика, контент на этом сайте цензурируется, чего не происходит на wemakefedora.org – дескать там участники сообщества могут свободно высказаться.

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Разработчик также подчеркивает, что на его сайте в самом заметном месте размещен дисклеймер, информирующий посетителей о владельце прав на товарный знак “Fedora”.

Покок предоставил в распоряжение участников арбитражной комиссии тексты нескольких статей различных авторов, опубликованных на его сайте в октябре 2021 г. Все они, согласно выводам NAF, посвящены техническим вопросам и социальным явлениям в сообществе разработчиков ПО с открытым исходным кодом. Авторы статей ни у кого не просили денег и не призывали отказаться от продуктов Red Hat в пользу известных альтернатив. Владелец wemakefedora.org побуждает пользователей к созданию полезного контента и дает им возможность свободно высказываться, его ресурс и проект Fedora дополняют друг друга.

Экспертиза, проведенная NAF, также показала, что сайт Покока не содержит рекламы, не требует от посетителей регистрации. Следовательно, в том числе и поэтому речь не идет о недобросовестном использовании принадлежащего Red Hat товарного знака.

В заключение NAF отмечает, что истцу не удалось в достаточной мере доказать обоснованность своих претензий. Более того, в выводе арбитража указано, что основной целью истца было «причинение беспокойства владельцу доменного имени» (“…primarily to harass the domain-name holder”).

Принятое NAF решение нельзя однозначно назвать окончательным. Следующим шагом со стороны Red Hat может стать обращение в суд, решение которого будет иметь значительно больший вес.

Что такое Fedora

Fedora – это популярная операционная система семейства Linux, разработка которой ведется силами участников сообщества СПО при поддержке Red Hat. Данный дистрибутив GNU/Linux принято считать своего рода тестовым полигоном для флагманского продукта Red Hat – Red Hat Enterprise Linux (RHEL), на котором «обкатывается» сравнительно «сырое» ПО перед его включением в отличающийся высокой стабильностью и надежностью коммерческий RHEL. Помимо RHEL и Fedora, Red Hat поддерживает разработку еще одного востребованного дистрибутива – CentOS, который бинарно совместим с RHEL, но не является коммерческим продуктом.

В декабре 2020 г. CNews писал о том, что Red Hat прекратит поддержку CentOS 8 почти на восемь лет раньше срока – в конце 2021 г. Компания решила перейти на развитие тестовой и намного менее стабильной CentOS Stream, чем вызывала негодование пользователей, рассчитывавших на поддержку CentOS до 2029 г.