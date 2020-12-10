Red Hat пустила под откос Linux-дистрибутив CentOS. Пользователи в ярости

Red Hat прекратит поддержку CentOS 8 почти на восемь лет раньше срока – в конце 2021 г. Она решила перейти на развитие тестовой и намного менее стабильной CentOS Stream, чем вызывала негодование пользователей, рассчитывавших на поддержку CentOS до 2029 г. Многие из них готовятся перейти на дистрибутивы других разработчиков. При этом более старая сборка, CentOS 7, будет поддерживаться еще три года.

Прощай, CentOS 8

Компания Red Hat объявила о грядущем полном прекращении поддержки Linux-дистрибутива CentOS 8. Выпущенный в сентябре 2019 г., он изначально должен был получать апдейты до 31 мая 2029 г., но теперь последнее обновление для него выйдет 31 декабря 2021 г.

CentOS – это своего рода модификация дистрибутива Red Hat Enterprise Linux (RHEL), но без корпоративной поддержки. Отказавшись от CentOS 8, Red Hat, которую в 2019 г. с гигантской переплатой в миллиарды долларов купила IBM (общая сумма сделки составила $34 млрд – примерно на 60% дороже рыночной стоимости Red Hat), предложила пользователям перейти на CentOS Stream. Ее главное отличие от обычной CentOS заключается в подходе к процессу выпуска обновлений. Отметим, что CentOS 8 и CentOS Stream были анонсированы одновременно – 24 сентября 2019 г.

Изначально Red Hat не имела к CentOS никакого отношения. Проект существует с 2004 г., а Red Hat «присоединилась» к нему лишь в январе 2014 г., объявив, что будет спонсировать дальнейшее его развитие. В этот же период времени к ней перешли все права на товарные знаки Cent OS.

Основные различия

CentOS, как и RHEL, получает всесторонне протестированные апдейты, в особенности что касается безопасности, и тем самым достигается стабильная работа системы. CentOS Stream – это своего рода тестовый полигон для нововведений. Обновления для него выходят в несколько раз чаще – например, пользователи CentOS Stream смогут в числе первых опробовать возможности, которые лишь через некоторое время появятся в в стабильной сборке RHEL. Однако в этом случае разработчики не могут (и не станут) гарантировать полную стабильность работы ОС, поскольку апдейты не проходят многочисленные фазы тестирования.

Интерфейс CentOS 8

Примечательно, что Red Hat отказалась от поддержки только CentOS 8 – дистрибутив CentOS 7, дебютировавший больше шести лет назад, в июле 2014 г., получил основную поддержку до IV квартала 2020 г, а критические обновления для него Red Hat продолжит выпускать вплоть до 30 июня 2024 г. Техподдержка еще более раннего дистрибутива, CentOS 6, истекла 30 ноября 2020 г.

Пользователи негодуют

CentOS – это, согласно статистике W3Tech, один из самых распространенных Linux-дистрибутивов. Он находится на втором месте с долей 18,8% уступая лишь Ubuntu с его 47,5% и опережая Debian (17,5%). RHEL, ближайший родственник CentOS, занял четвертую строчку с 1,8-процентной долей.

По версии портала ZDnet, Red Hat отказывается от CentOS именно для продвижения RHEL. На протяжении многих лет CentOS была единственным выбором опытных Linux-администраторов, которые мало нуждались в технической поддержке, в то время как RHEL выбирали компании, которым нужна была полная поддержка со стороны разработчиков. Теперь, после решения Red Hat, тысячам компаний придется перейти на другой вариант Linux, и они очень недовольны этим фактом.

Пользователи завалили интернет гневными комментариями в адрес Red Hat

Также им не понравилось то, как Red Hat обошлась со сроками выпуска обновлений для CentOS 8. Она сократила его сразу на несколько лет, что тоже вызвало шквал негативных отзывов. На портале YCombinator самый популярный комментарий, посвященный решению Red Hat и оставленный пользователем awill, звучит так: «Представьте, если бы вы управляли бизнесом и развернули CentOS 8 на основании обещанного 10-летнего срока поддержки. Теперь вы полностью облажались, и Red Hat это знает. Они предали нас».

Негодующие пользователи оккупировали и портал Reddit. Участник под псевдонимом nixcraft написал: «Принцип использования CentOS полностью отличается от CentOS Stream, многие люди используют CentOS для производственных корпоративных рабочих нагрузок, а не для разработки». Его тема, созданная 8 декабря 2020 г., набрала свыше 615 комментариев.

Другой пользователь Reddit, DocToska, пишет, что развивал свои проекты с открытым исходным кодом на последних выпусках CentOS, начиная с CentOS 4. Флагманский продукт его компании работает на CentOS 8 как раз потому, что они сделали ставку на поддержку до 2029 г. «CentOS Stream якобы теперь является заменой CentOS, но очевидным недостатком является то, что стабильность и надежность приносятся в жертву на алтаре передовых технологий. Я недоволен этим. Если Red Hat забивает лошадь, на которую мы ставим средства к существованию, то мы переедем на другой дистрибутив и прихватим с собой пару тысяч клиентов», – добавил он.

Голос в поддержку Red Hat

Несмотря на то, что большинство специалистов не поддерживают решение Red Hat свернуть поддержку CentOS 8 существенно раньше срока, нашлись и те, кто оценил идею компании сконцентрироваться CentOS Stream. В пользу такого решения высказался ни кто иной, как Джим Перрин (Jim Perrin), бывший разработчик Red Hat, вносивший свой вклад в развитие CentOS, и нынешний старший программный инженер Microsoft.

Red Hat нашла поддержку в лице бывших сотрудников

Перрин назвал три преимущества нового подхода, из которых, тем не менее, лишь два имеют отношение к CentOS. По его словам, шаг, на который пошла Red Hat, позволит сделать разработку RHEL более прозрачной. Также он позволяет независимым разработчикам вносить исправления в код CentOS Stream, которые затем могут быть добавлены в итоговую версию RHEL. Третье преимущество, по мнению Перрина – это возможность сообщества высказывать свое мнение по поводу дальнейшего развития ОС, добавления тех или иных функций и т.д.

Реакция Red Hat

Компания Red Hat сразу после раскрытия планов в отношении поддержки CentOS 8 и перехода на CentOS Stream обратилась ко всем, кто использует данную ОС в рабочих окружениях уверен, что CentOS Stream не подойдет под их задачи. Она попросила таких специалистов выйти на связь с ней, чтобы она могла предоставить им информацию о дополнительных опциях перехода.

По версии портала OpenNet, Red Hat попытается перевести как можно большее число пользователей на RHEL. Завлекать их она, вероятно, будет при помощи различных льгот (RHEL распространяется на платной основе).