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Microsoft Stream Сервис потоковой передачи видео

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.05.2024 Приложение для онлайн-конференций WB Stream получило новый функционал для более удобного использования

WB Stream — собственный сервис Wildberries для видеоконференций, новая версия которого заработала в 2023 г. Сервисом пользуются около 15 тыс. пользователей в неделю. Обновления улучшат качество вс
31.07.2023 Red Hat отказалась ставить в CentOS Stream и RHEL заплатки, подготовленные авторами «украинского» форка Linux

Red Hat не хочет латать RHEL Компания Red Hat, подконтрольная IBM и сбежавшая из России, не желает устранять уязвимости в своем Linux-дистрибутиве CentOS Stream, – латки для этих «дыр» были подготовлены разработчиками форка оригинальной CentOS. Аналогичная брешь, найденная ими, зияет и в Red Hat Enterprise Linux (RHEL), и она не устраняется, вер
27.06.2023 Код Red Hat Enterprise Linux изъяли из свободного доступа. Топ-менеджер компании рассказал, почему

– RHEL (Red Hat Enterprise Linux). Фактически, публичный доступ к нему теперь почти полностью закрыт – новая политика компании гласит, кто теперь она публикует исключительно код дистрибутива Cent OS Stream. Топ-менеджеры компании заявили, что сделали это, чтобы разработчики других дистрибутивов не копировали их идеи, и что при всем этом они по-прежнему остаются адептами свободного программ
06.04.2023 МТС купила Segmento для увеличения доли на рекламном рынке

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявила о том, что ее дочерняя структура Stream (ООО «Стрим») закрыла сделку по приобретению 100% долей компании Segmento (ООО «Сегменто») у Sistema_VC (контролируется АФК «Система»). В результате сделки МТС укрепит собственный реклам
27.12.2021 Лучшие новогодние подарки для работы из дома: выбор ZOOM

Веб-камера Logitech С922 Pro Stream Качественная веб-камера пригодится и для видеозвонков, и для стримов. Так, Logitech С922 Pro Stream подходит не только для вещания на видеоканалах — конференции с ней тоже будут п
08.11.2019 iRig Stream – студия звукозаписи для смартфона

Получить полную свободу не только творчества, но и передвижения позволяет новый аудиоинтерфейс iRig Stream, который входит в линейку устройств для музыкантов, блогеров и диджеев - IK Multimedia Creator Series. iRig Stream помогает объединить одним интерфейсом всё разнообразие музыкальн
28.03.2017 Oracle Stream Analytics: платформа для анализа возможностей бизнеса «на лету»

Oracle представила подробности о своей платформе Stream Analytics, предназначенной для анализа возможностей бизнеса «на лету». Сегодня в реальном времени нужны результаты глубокого анализа данных, необходима платформа для агрегирования, корре
16.08.2016 HP выпустила новые «облачные» компьютеры Stream

Компания HP Inc. объявила о выходе новых компьютеров на основе облачных технологий HP Stream, рассчитанных на современного потребителя. Они стали легче и тоньше, дольше работают без подзарядки и оснащены оптимизированными антеннами Wi-Fi, которые обеспечивают широкий охват и ста
07.10.2015 HP выпустил самый тонкий ноутбук в линейке и гигантский моноблок с изогнутым дисплеем

Линейка новых ПКHewlett-Packard анонсировала линейку новых ПК, включающую самый тонкий из когда-либо созданных компанией ноутбук HP Envy, трансформер HP Spectre x2, бюджетные ноутбуки HP Stream и настольный компьютер с самым широким изогнутым дисплеем HP Envy Curved. Все новинки базируются на Windows 10.HP EnvyHP Envy — самый тонкий ноутбук в линейке HP, который производитель с
30.09.2014 Возрождение нетбуков: HP выпустил мини-ноутбук за $200

Компания Hewlett-Packard пополнила линейку недорогих ноутбуков HP Stream двумя новыми моделями стоимостью $200 и $230. Новые модели — самые дешевые в линейке. Помимо них, семейство включает ноутбук HP Stream 14, с диагональю экрана 14 дюймов. Его компа
03.08.2012 Вышла новая версия приложения Stream.ru для Android

Разработчик мобильных приложений компания MobiGear объявила о том, что выпустила новое мобильное приложение Stream.ru для мобильных телефонов на базе Android. В приложении появились функции, благодаря которым пользоваться сервисами портала Stream.ru станет еще удобнее. В новой версии приложени
09.06.2012 Аудитория образовательного веб-проекта Digital October и «Ростелекома» превысила 100 тыс.

Аудитория проекта в области дистанционного образования Knowledge Stream, который реализуется центром новых технологий и технологического предпринимательства Digital October совместно с ОАО «Ростелеком» и при поддержке Российской венчурной компании, превысила
04.06.2012 АФК «Система» инвестирует в развитие мультимедийного контентного портала Stream.ru

АФК «Система» объявила о достижении соглашения с компанией «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) о совместном развитии и управлении мультимедийным контентным порталом Stream.ru (ранее — Omlet.ru). После завершения процедуры государственной регистрации согласно российскому законодательству, доли АФК «Система» и МТС в компании «Стрим» составят 55% и 45% соотве
05.03.2012 SecurAccess интегрирован с SMS-сервисом от Stream Telecom

Компания SecurEnvoy сообщила о том, что в SecurAccess — программное решение для бестокенной двухфакторной аутентификации на базе мобильных телефонов — интегрирован российский SMS-сервис компании Stream Telecom (streamsms.ru). SecurAccess позволяет организациям обеспечивать удаленный персонал промышленным стандартом двухфакторной аутентификации без необходимости затрат на развертывание

01.09.2011 «Радуга-Интернет» станет оператором спутниковой связи для абонентов сервиса Hi-Stream

Федеральный оператор спутниковой связи «Радуга-Интернет» принимает на себя обязательства по обслуживанию всех клиентов сервиса Hi-Stream, которые перейдут на платформу Intelsat-904С, об этом достигнута договоренность между компаниями. При этом для пользователей сервиса Hi-Stream сохраняются все текущие настройки, в
29.09.2010 Acer Stream: тест флагманского мультимедийного гуглофона

интересных моделей смартфонов, то осенью наступает время собирать урожай: обсуждаемые новинки появляются в продаже. Корпорация Acer представляет на российском рынке новый многофункциональный смартфон Stream, эксклюзивно в магазинах М.Видео. Сегодня мы познакомимся с этим шедевром Acer на базе ОС Android 2.1.  Отметим, что в линейке Android-смартфонов Acer относительно не так много моделей,

16.08.2010 AMD выпустила ATI Stream SDK v2.2 с полной поддержкой OpenCL 1.1

Компания AMD объявила о доступности пакета ATI Stream Software Development Kit (SDK) v2.2 с полной поддержкой OpenCL 1.1, обеспечивающего разработчиков необходимыми инструментами для создания приложений нового поколения. Благодаря использов
31.05.2010 Acer Stream: первый взгляд на новый флагман Android

тва. Чуть позже Acer объявила, что выведет на рынок и несколько недорогих "гуглофонов", в частности, Acer beTouch 400. Последний еще не появился в продаже, но лег в основу нового флагмана Acer – Acer Stream.   Конкурент Acer Stream                    SonyEricsson Xperia X10 Acer Stream                      8 мегапикселей, 4"                                                    

28.05.2010 Acer представила один из самых мощных смартфонов на Android

Компания Acer анонсировала Stream – новый смартфон на платформе Android 2.1. Согласно пресс-релизу, Acer Stream оптимизирован для просмотра фильмов, прослушивания музыки и веб-серфинга. Выполненное в минималистичн
20.03.2008 «Татфондбанк» автоматизировал выдачу кредитов на базе Lend Stream

Компания ОТР завершила внедрение системы обработки кредитных заявок Lend Stream в АИКБ «Татфондбанк» и запустила ее в промышленную эксплуатацию. Разработанная ОТР система Lend Stream является решением для банков, которым требуется автоматизировать процесс выд
30.05.2007 «Импакт-Софт» внедрит Dynamics Nav в Nord Stream AG

Компания «Импакт-Софт» объявила о заключение контракта с компанией Nord Stream AG для автоматизации ее деятельности с помощью системы Microsoft Dynamics Nav. Компания Nord Stream AG является совместным предприятием и была учреждена в декабре 2005 года с цель
30.05.2007 Nord Stream AG внедряет Microsoft Dynamics Nav: «Финансы и Бухгалтерия»

Компания «Импакт-Софт» объявляет о заключение контракта с компанией Nord Stream AG, оператором строящегося Северо-Европейского газопровода, для автоматизации ее деятельности с помощью системы Microsoft Dynamics Nav. Штаб-квартира находится в г. Цуг, Швейцария, в Мос
26.11.2003 SMC Networks представил первый продукт новой EZ-Stream

  Компания SMC Networks выпустил новое беспроводное устройство линейки EZ-Stream, предназначенного для обеспечения работы домашнего развлекательного центра. Первый продукт новой линейки EZ-Stream для домашнего пользователя - универсальный мультимедиа беспровод
12.07.2002 Novell и Silver Stream Software получили разрешения на объединение

Сегодня компании Novell и Silver Stream Software объявили о том, что федеральное министерство ФРГ по антимонопольной политике одобрило приобретение Silver Stream компанией Novell. 28 июня 2002 года Novell и Silver St
03.04.2002 Японская J-Stream откроет услугу передачи видеоклипов и цифровой музыки на мобильные телефоны

Японская компания по доставке контента J-Stream Inc. анонсировала новую услугу по пакетной передаче цифровой музыки и видео на мобильные телефоны, которая появится летом этого года. В настоящее время J-Stream предоставляет услу
08.12.2000 Stream ввела в эксплуатацию гигабитную Ethernet-сеть в Торонто

Компания Stream Intelligent Networks Corp. ввела в эксплуатацию гигабитную "локальную" Ethernet-сеть и начала предоставление доступа в интернет по этой сети в пригородах Торонто. Стоимость использования
02.08.2000 Выпущена технология Piranha Stream, позволяющая сжимать видеоданные в 3 раза

Piranha Inc. объявила вчера о выходе новой технологии Piranha Stream, позволяющей воспроизводить в реальном времени полнофункциональные видеозаписи меньшего, чем принято, объема и в потоковом виде. Piranha заявила, что размер файла составляет 1/3 от резул
02.08.2000 Выпущена технология Piranha Stream, позволяющая сжимать видеоданные в 3 раза

Piranha Inc. объявила вчера о выходе новой технологии Piranha Stream, позволяющей воспроизводить в реальном времени полнофункциональные видеозаписи меньшего, чем принято, объема и в потоковом виде. Piranha заявила, что размер файла составляет 1/3 от резул

Публикаций - 143, упоминаний - 144

Microsoft Stream и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Intel Corporation 12811 10
Yandex - Яндекс 9216 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
HP Inc. 5883 8
Acer Group - Acer Inc 2776 8
Red Hat 1378 8
X Corp - Twitter 2938 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Samsung Electronics 11065 6
Sony 6739 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
Google LLC 12690 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
Philips 2099 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 5
CloudLinux 25 4
Almalinux Open Source Foundation 46 4
SAP SE 5601 4
LG Electronics 3735 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Oracle Corporation 7074 4
Toshiba Corporation 2980 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 3
Ctrl IQ 7 3
Импакт-Софт 30 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Apple Inc 13156 3
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Telegram Group 2940 3
HTC Corporation 1512 3
Nginx - Энджайникс 209 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 10
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 5
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 4
Газпром ПАО 1493 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - МТС Рекламные технологии - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 22 3
Газпром - Nord Stream AG - Nord Stream 2 AG - Nord Stream Aktiengesellschaft - NEGPC - North European Gas Pipeline Company - Северный поток - Северный поток 2 13 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Y Combinator - венчурный фонд 57 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Carl Zeiss AG 307 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
Совкомбанк Совесть 279 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 1
Deutsche Lufthansa AG - Austrian Airlines - авиакомпания 20 1
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
Геометрия НПО 165 1
Braun GmbH 79 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Groupe SEB - Tefal 108 1
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
Империя-Фарма 91 1
RELX - Accuity - Reed Elsevier - Reed Exhibitions 18 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Deutsche Lufthansa AG - Eurowings - авиакомпания 1 1
Кондратьев Центр - Центр управленческих Инноваций имени Н.Д. Кондратьева 1 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
EASA - European Aviation Safety Agency - Европейское агентство по безопасности полетов 12 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 3
OpenJDK Community 11 2
Eclipse Foundation 26 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 19
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 19
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 17
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 14
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 14
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 13
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 13
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 11
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 10
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 9
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
Google Android 15244 17
Microsoft Windows 16882 16
Google YouTube - Видеохостинг 3002 13
Linux OS 11533 10
Apple iOS 8583 9
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 8
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 7
Microsoft Office 365 1042 7
Microsoft Azure 1526 6
Red Hat - CentOS Project Linux Stream 13 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 5
Dolby Surround - Dolby Pro Logic - Dolby Mobile 162 5
Acer Stream 7 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 5
Microsoft Teams - MS Teams 670 5
Google Picasa Web Albums 167 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 4
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 38 4
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 4
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 145 4
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер - Angie Software - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 30 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 4
Microsoft Office 4170 4
Nokia Symbian OS 1411 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 4
Apple iPhone 6 4861 4
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 4
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 3
Microsoft Windows 11 827 3
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 3
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 118 3
Acer UI - Acer Touch 3D 8 3
Microsoft Windows 10 1938 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 3
Kurtzer Gregory - Курцер Грегори 9 4
Мельникова Елена 14 3
Худолей Александр 6 2
Селецкий Игорь 7 2
Saab Georges - Сааб Джордж 9 2
Рудычева Наталья 95 2
Lehman Michael - Леман Майкл - Lehmann Mike - Леманн Майк 6 2
Колесов Дмитрий 7 2
Иванов Роман 22 1
Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 1
Федоров Александр 27 1
Попов Алексей 339 1
Каштанов Алексей 10 1
Макаров Андрей 29 1
Малафеев Андрей 52 1
Анкилов Константин 121 1
Васильев Владимир 40 1
Гудзенко Дмитрий 10 1
Багдасарян Дмитрий 25 1
Соловьев Сергей 76 1
Чернов Максим 31 1
Yen Nathan - Йен Натан 6 1
Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 1
Greene Anji - Грин Энджи 1 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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