Microsoft Stream Сервис потоковой передачи видео

Приложение для онлайн-конференций WB Stream получило новый функционал для более удобного использования WB Stream — собственный сервис Wildberries для видеоконференций, новая версия которого заработала в 2023 г. Сервисом пользуются около 15 тыс. пользователей в неделю. Обновления улучшат качество вс

Red Hat отказалась ставить в CentOS Stream и RHEL заплатки, подготовленные авторами «украинского» форка Linux Red Hat не хочет латать RHEL Компания Red Hat, подконтрольная IBM и сбежавшая из России, не желает устранять уязвимости в своем Linux-дистрибутиве CentOS Stream, – латки для этих «дыр» были подготовлены разработчиками форка оригинальной CentOS. Аналогичная брешь, найденная ими, зияет и в Red Hat Enterprise Linux (RHEL), и она не устраняется, вер

Код Red Hat Enterprise Linux изъяли из свободного доступа. Топ-менеджер компании рассказал, почему – RHEL (Red Hat Enterprise Linux). Фактически, публичный доступ к нему теперь почти полностью закрыт – новая политика компании гласит, кто теперь она публикует исключительно код дистрибутива Cent OS Stream. Топ-менеджеры компании заявили, что сделали это, чтобы разработчики других дистрибутивов не копировали их идеи, и что при всем этом они по-прежнему остаются адептами свободного программ

МТС купила Segmento для увеличения доли на рекламном рынке ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявила о том, что ее дочерняя структура Stream (ООО «Стрим») закрыла сделку по приобретению 100% долей компании Segmento (ООО «Сегменто») у Sistema_VC (контролируется АФК «Система»). В результате сделки МТС укрепит собственный реклам

Лучшие новогодние подарки для работы из дома: выбор ZOOM Веб-камера Logitech С922 Pro Stream Качественная веб-камера пригодится и для видеозвонков, и для стримов. Так, Logitech С922 Pro Stream подходит не только для вещания на видеоканалах — конференции с ней тоже будут п

iRig Stream – студия звукозаписи для смартфона Получить полную свободу не только творчества, но и передвижения позволяет новый аудиоинтерфейс iRig Stream, который входит в линейку устройств для музыкантов, блогеров и диджеев - IK Multimedia Creator Series. iRig Stream помогает объединить одним интерфейсом всё разнообразие музыкальн

Oracle Stream Analytics: платформа для анализа возможностей бизнеса «на лету» Oracle представила подробности о своей платформе Stream Analytics, предназначенной для анализа возможностей бизнеса «на лету». Сегодня в реальном времени нужны результаты глубокого анализа данных, необходима платформа для агрегирования, корре

HP выпустила новые «облачные» компьютеры Stream Компания HP Inc. объявила о выходе новых компьютеров на основе облачных технологий HP Stream, рассчитанных на современного потребителя. Они стали легче и тоньше, дольше работают без подзарядки и оснащены оптимизированными антеннами Wi-Fi, которые обеспечивают широкий охват и ста

HP выпустил самый тонкий ноутбук в линейке и гигантский моноблок с изогнутым дисплеем Линейка новых ПКHewlett-Packard анонсировала линейку новых ПК, включающую самый тонкий из когда-либо созданных компанией ноутбук HP Envy, трансформер HP Spectre x2, бюджетные ноутбуки HP Stream и настольный компьютер с самым широким изогнутым дисплеем HP Envy Curved. Все новинки базируются на Windows 10.HP EnvyHP Envy — самый тонкий ноутбук в линейке HP, который производитель с

Возрождение нетбуков: HP выпустил мини-ноутбук за $200 Компания Hewlett-Packard пополнила линейку недорогих ноутбуков HP Stream двумя новыми моделями стоимостью $200 и $230. Новые модели — самые дешевые в линейке. Помимо них, семейство включает ноутбук HP Stream 14, с диагональю экрана 14 дюймов. Его компа

Вышла новая версия приложения Stream.ru для Android Разработчик мобильных приложений компания MobiGear объявила о том, что выпустила новое мобильное приложение Stream.ru для мобильных телефонов на базе Android. В приложении появились функции, благодаря которым пользоваться сервисами портала Stream.ru станет еще удобнее. В новой версии приложени

Аудитория образовательного веб-проекта Digital October и «Ростелекома» превысила 100 тыс. Аудитория проекта в области дистанционного образования Knowledge Stream, который реализуется центром новых технологий и технологического предпринимательства Digital October совместно с ОАО «Ростелеком» и при поддержке Российской венчурной компании, превысила

АФК «Система» инвестирует в развитие мультимедийного контентного портала Stream.ru АФК «Система» объявила о достижении соглашения с компанией «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) о совместном развитии и управлении мультимедийным контентным порталом Stream.ru (ранее — Omlet.ru). После завершения процедуры государственной регистрации согласно российскому законодательству, доли АФК «Система» и МТС в компании «Стрим» составят 55% и 45% соотве

SecurAccess интегрирован с SMS-сервисом от Stream Telecom Компания SecurEnvoy сообщила о том, что в SecurAccess — программное решение для бестокенной двухфакторной аутентификации на базе мобильных телефонов — интегрирован российский SMS-сервис компании Stream Telecom (streamsms.ru). SecurAccess позволяет организациям обеспечивать удаленный персонал промышленным стандартом двухфакторной аутентификации без необходимости затрат на развертывание

«Радуга-Интернет» станет оператором спутниковой связи для абонентов сервиса Hi-Stream Федеральный оператор спутниковой связи «Радуга-Интернет» принимает на себя обязательства по обслуживанию всех клиентов сервиса Hi-Stream, которые перейдут на платформу Intelsat-904С, об этом достигнута договоренность между компаниями. При этом для пользователей сервиса Hi-Stream сохраняются все текущие настройки, в

Acer Stream: тест флагманского мультимедийного гуглофона интересных моделей смартфонов, то осенью наступает время собирать урожай: обсуждаемые новинки появляются в продаже. Корпорация Acer представляет на российском рынке новый многофункциональный смартфон Stream, эксклюзивно в магазинах М.Видео. Сегодня мы познакомимся с этим шедевром Acer на базе ОС Android 2.1. Отметим, что в линейке Android-смартфонов Acer относительно не так много моделей,

AMD выпустила ATI Stream SDK v2.2 с полной поддержкой OpenCL 1.1 Компания AMD объявила о доступности пакета ATI Stream Software Development Kit (SDK) v2.2 с полной поддержкой OpenCL 1.1, обеспечивающего разработчиков необходимыми инструментами для создания приложений нового поколения. Благодаря использов

Acer Stream: первый взгляд на новый флагман Android тва. Чуть позже Acer объявила, что выведет на рынок и несколько недорогих "гуглофонов", в частности, Acer beTouch 400. Последний еще не появился в продаже, но лег в основу нового флагмана Acer – Acer Stream. Конкурент Acer Stream SonyEricsson Xperia X10 Acer Stream 8 мегапикселей, 4"

Acer представила один из самых мощных смартфонов на Android Компания Acer анонсировала Stream – новый смартфон на платформе Android 2.1. Согласно пресс-релизу, Acer Stream оптимизирован для просмотра фильмов, прослушивания музыки и веб-серфинга. Выполненное в минималистичн

«Татфондбанк» автоматизировал выдачу кредитов на базе Lend Stream Компания ОТР завершила внедрение системы обработки кредитных заявок Lend Stream в АИКБ «Татфондбанк» и запустила ее в промышленную эксплуатацию. Разработанная ОТР система Lend Stream является решением для банков, которым требуется автоматизировать процесс выд

«Импакт-Софт» внедрит Dynamics Nav в Nord Stream AG Компания «Импакт-Софт» объявила о заключение контракта с компанией Nord Stream AG для автоматизации ее деятельности с помощью системы Microsoft Dynamics Nav. Компания Nord Stream AG является совместным предприятием и была учреждена в декабре 2005 года с цель

Nord Stream AG внедряет Microsoft Dynamics Nav: «Финансы и Бухгалтерия» Компания «Импакт-Софт» объявляет о заключение контракта с компанией Nord Stream AG, оператором строящегося Северо-Европейского газопровода, для автоматизации ее деятельности с помощью системы Microsoft Dynamics Nav. Штаб-квартира находится в г. Цуг, Швейцария, в Мос

SMC Networks представил первый продукт новой EZ-Stream Компания SMC Networks выпустил новое беспроводное устройство линейки EZ-Stream, предназначенного для обеспечения работы домашнего развлекательного центра. Первый продукт новой линейки EZ-Stream для домашнего пользователя - универсальный мультимедиа беспровод

Novell и Silver Stream Software получили разрешения на объединение Сегодня компании Novell и Silver Stream Software объявили о том, что федеральное министерство ФРГ по антимонопольной политике одобрило приобретение Silver Stream компанией Novell. 28 июня 2002 года Novell и Silver St

Японская J-Stream откроет услугу передачи видеоклипов и цифровой музыки на мобильные телефоны Японская компания по доставке контента J-Stream Inc. анонсировала новую услугу по пакетной передаче цифровой музыки и видео на мобильные телефоны, которая появится летом этого года. В настоящее время J-Stream предоставляет услу

Stream ввела в эксплуатацию гигабитную Ethernet-сеть в Торонто Компания Stream Intelligent Networks Corp. ввела в эксплуатацию гигабитную "локальную" Ethernet-сеть и начала предоставление доступа в интернет по этой сети в пригородах Торонто. Стоимость использования

Выпущена технология Piranha Stream, позволяющая сжимать видеоданные в 3 раза Piranha Inc. объявила вчера о выходе новой технологии Piranha Stream, позволяющей воспроизводить в реальном времени полнофункциональные видеозаписи меньшего, чем принято, объема и в потоковом виде. Piranha заявила, что размер файла составляет 1/3 от резул