Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 128417
ИКТ 10498
Организации 8297
Ведомства 1376
Ассоциации 796
Технологии 3142
Системы 21143
Персоны 50638
География 2109
Статьи 1423
Пресса 1022
ИАА 617
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2075
Мероприятия 821

Microsoft Stream Сервис потоковой передачи видео



31.07.2023 Red Hat отказалась ставить в CentOS Stream и RHEL заплатки, подготовленные авторами «украинского» форка Linux

Red Hat не хочет латать RHEL Компания Red Hat, подконтрольная IBM и сбежавшая из России, не желает устранять уязвимости в своем Linux-дистрибутиве CentOS Stream, – латки для этих «дыр» были подготовлены разработчиками форка оригинальной CentOS. Аналогичная брешь, найденная ими, зияет и в Red Hat Enterprise Linux (RHEL), и она не устраняется, вер
27.06.2023 Код Red Hat Enterprise Linux изъяли из свободного доступа. Топ-менеджер компании рассказал, почему

– RHEL (Red Hat Enterprise Linux). Фактически, публичный доступ к нему теперь почти полностью закрыт – новая политика компании гласит, кто теперь она публикует исключительно код дистрибутива Cent OS Stream. Топ-менеджеры компании заявили, что сделали это, чтобы разработчики других дистрибутивов не копировали их идеи, и что при всем этом они по-прежнему остаются адептами свободного программ
06.04.2023 МТС купила Segmento для увеличения доли на рекламном рынке

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявила о том, что ее дочерняя структура Stream (ООО «Стрим») закрыла сделку по приобретению 100% долей компании Segmento (ООО «Сегменто») у Sistema_VC (контролируется АФК «Система»). В результате сделки МТС укрепит собственный реклам
27.12.2021 Лучшие новогодние подарки для работы из дома: выбор ZOOM

Веб-камера Logitech С922 Pro Stream Качественная веб-камера пригодится и для видеозвонков, и для стримов. Так, Logitech С922 Pro Stream подходит не только для вещания на видеоканалах — конференции с ней тоже будут п
08.11.2019 iRig Stream – студия звукозаписи для смартфона

Получить полную свободу не только творчества, но и передвижения позволяет новый аудиоинтерфейс iRig Stream, который входит в линейку устройств для музыкантов, блогеров и диджеев - IK Multimedia Creator Series. iRig Stream помогает объединить одним интерфейсом всё разнообразие музыкальн
28.03.2017 Oracle Stream Analytics: платформа для анализа возможностей бизнеса «на лету»

Oracle представила подробности о своей платформе Stream Analytics, предназначенной для анализа возможностей бизнеса «на лету». Сегодня в реальном времени нужны результаты глубокого анализа данных, необходима платформа для агрегирования, корре
16.08.2016 HP выпустила новые «облачные» компьютеры Stream

Компания HP Inc. объявила о выходе новых компьютеров на основе облачных технологий HP Stream, рассчитанных на современного потребителя. Они стали легче и тоньше, дольше работают без подзарядки и оснащены оптимизированными антеннами Wi-Fi, которые обеспечивают широкий охват и ста
07.10.2015 HP выпустил самый тонкий ноутбук в линейке и гигантский моноблок с изогнутым дисплеем

Линейка новых ПКHewlett-Packard анонсировала линейку новых ПК, включающую самый тонкий из когда-либо созданных компанией ноутбук HP Envy, трансформер HP Spectre x2, бюджетные ноутбуки HP Stream и настольный компьютер с самым широким изогнутым дисплеем HP Envy Curved. Все новинки базируются на Windows 10.HP EnvyHP Envy — самый тонкий ноутбук в линейке HP, который производитель с
30.09.2014 Возрождение нетбуков: HP выпустил мини-ноутбук за $200

Компания Hewlett-Packard пополнила линейку недорогих ноутбуков HP Stream двумя новыми моделями стоимостью $200 и $230. Новые модели — самые дешевые в линейке. Помимо них, семейство включает ноутбук HP Stream 14, с диагональю экрана 14 дюймов. Его компа
03.08.2012 Вышла новая версия приложения Stream.ru для Android

Разработчик мобильных приложений компания MobiGear объявила о том, что выпустила новое мобильное приложение Stream.ru для мобильных телефонов на базе Android. В приложении появились функции, благодаря которым пользоваться сервисами портала Stream.ru станет еще удобнее. В новой версии приложени
09.06.2012 Аудитория образовательного веб-проекта Digital October и «Ростелекома» превысила 100 тыс.

Аудитория проекта в области дистанционного образования Knowledge Stream, который реализуется центром новых технологий и технологического предпринимательства Digital October совместно с ОАО «Ростелеком» и при поддержке Российской венчурной компании, превысила
04.06.2012 АФК «Система» инвестирует в развитие мультимедийного контентного портала Stream.ru

АФК «Система» объявила о достижении соглашения с компанией «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) о совместном развитии и управлении мультимедийным контентным порталом Stream.ru (ранее — Omlet.ru). После завершения процедуры государственной регистрации согласно российскому законодательству, доли АФК «Система» и МТС в компании «Стрим» составят 55% и 45% соотве
05.03.2012 SecurAccess интегрирован с SMS-сервисом от Stream Telecom

Компания SecurEnvoy сообщила о том, что в SecurAccess — программное решение для бестокенной двухфакторной аутентификации на базе мобильных телефонов — интегрирован российский SMS-сервис компании Stream Telecom (streamsms.ru). SecurAccess позволяет организациям обеспечивать удаленный персонал промышленным стандартом двухфакторной аутентификации без необходимости затрат на развертывание

01.09.2011 «Радуга-Интернет» станет оператором спутниковой связи для абонентов сервиса Hi-Stream

Федеральный оператор спутниковой связи «Радуга-Интернет» принимает на себя обязательства по обслуживанию всех клиентов сервиса Hi-Stream, которые перейдут на платформу Intelsat-904С, об этом достигнута договоренность между компаниями. При этом для пользователей сервиса Hi-Stream сохраняются все текущие настройки, в
29.09.2010 Acer Stream: тест флагманского мультимедийного гуглофона

интересных моделей смартфонов, то осенью наступает время собирать урожай: обсуждаемые новинки появляются в продаже. Корпорация Acer представляет на российском рынке новый многофункциональный смартфон Stream, эксклюзивно в магазинах М.Видео. Сегодня мы познакомимся с этим шедевром Acer на базе ОС Android 2.1.  Отметим, что в линейке Android-смартфонов Acer относительно не так много моделей,

16.08.2010 AMD выпустила ATI Stream SDK v2.2 с полной поддержкой OpenCL 1.1

Компания AMD объявила о доступности пакета ATI Stream Software Development Kit (SDK) v2.2 с полной поддержкой OpenCL 1.1, обеспечивающего разработчиков необходимыми инструментами для создания приложений нового поколения. Благодаря использов
31.05.2010 Acer Stream: первый взгляд на новый флагман Android

тва. Чуть позже Acer объявила, что выведет на рынок и несколько недорогих "гуглофонов", в частности, Acer beTouch 400. Последний еще не появился в продаже, но лег в основу нового флагмана Acer – Acer Stream.   Конкурент Acer Stream                    SonyEricsson Xperia X10 Acer Stream                      8 мегапикселей, 4"                                                    

28.05.2010 Acer представила один из самых мощных смартфонов на Android

Компания Acer анонсировала Stream – новый смартфон на платформе Android 2.1. Согласно пресс-релизу, Acer Stream оптимизирован для просмотра фильмов, прослушивания музыки и веб-серфинга. Выполненное в минималистичн
20.03.2008 «Татфондбанк» автоматизировал выдачу кредитов на базе Lend Stream

Компания ОТР завершила внедрение системы обработки кредитных заявок Lend Stream в АИКБ «Татфондбанк» и запустила ее в промышленную эксплуатацию. Разработанная ОТР система Lend Stream является решением для банков, которым требуется автоматизировать процесс выд
30.05.2007 «Импакт-Софт» внедрит Dynamics Nav в Nord Stream AG

Компания «Импакт-Софт» объявила о заключение контракта с компанией Nord Stream AG для автоматизации ее деятельности с помощью системы Microsoft Dynamics Nav. Компания Nord Stream AG является совместным предприятием и была учреждена в декабре 2005 года с цель
30.05.2007 Nord Stream AG внедряет Microsoft Dynamics Nav: «Финансы и Бухгалтерия»

Компания «Импакт-Софт» объявляет о заключение контракта с компанией Nord Stream AG, оператором строящегося Северо-Европейского газопровода, для автоматизации ее деятельности с помощью системы Microsoft Dynamics Nav. Штаб-квартира находится в г. Цуг, Швейцария, в Мос
26.11.2003 SMC Networks представил первый продукт новой EZ-Stream

  Компания SMC Networks выпустил новое беспроводное устройство линейки EZ-Stream, предназначенного для обеспечения работы домашнего развлекательного центра. Первый продукт новой линейки EZ-Stream для домашнего пользователя - универсальный мультимедиа беспровод
12.07.2002 Novell и Silver Stream Software получили разрешения на объединение

Сегодня компании Novell и Silver Stream Software объявили о том, что федеральное министерство ФРГ по антимонопольной политике одобрило приобретение Silver Stream компанией Novell. 28 июня 2002 года Novell и Silver St
03.04.2002 Японская J-Stream откроет услугу передачи видеоклипов и цифровой музыки на мобильные телефоны

Японская компания по доставке контента J-Stream Inc. анонсировала новую услугу по пакетной передаче цифровой музыки и видео на мобильные телефоны, которая появится летом этого года. В настоящее время J-Stream предоставляет услу
08.12.2000 Stream ввела в эксплуатацию гигабитную Ethernet-сеть в Торонто

Компания Stream Intelligent Networks Corp. ввела в эксплуатацию гигабитную "локальную" Ethernet-сеть и начала предоставление доступа в интернет по этой сети в пригородах Торонто. Стоимость использования
02.08.2000 Выпущена технология Piranha Stream, позволяющая сжимать видеоданные в 3 раза

Piranha Inc. объявила вчера о выходе новой технологии Piranha Stream, позволяющей воспроизводить в реальном времени полнофункциональные видеозаписи меньшего, чем принято, объема и в потоковом виде. Piranha заявила, что размер файла составляет 1/3 от резул
02.08.2000 Выпущена технология Piranha Stream, позволяющая сжимать видеоданные в 3 раза

Piranha Inc. объявила вчера о выходе новой технологии Piranha Stream, позволяющей воспроизводить в реальном времени полнофункциональные видеозаписи меньшего, чем принято, объема и в потоковом виде. Piranha заявила, что размер файла составляет 1/3 от резул

Публикаций - 117, упоминаний - 117

Microsoft Stream упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23868 19
Intel Corporation 11750 11
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 10
Meta Platforms - Facebook 4296 9
HP Inc. 5559 8
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2439 8
Red Hat 1259 7
IBM - International Business Machines Corp 9206 7
X Corp - Twitter 2477 7
Samsung Electronics 9874 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 6
Sony 6428 6
Yandex - Яндекс 6139 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 770 5
Philips 2032 5
Toshiba Corporation 2856 4
CloudLinux 14 4
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 604 4
AMD - Advanced Micro Devices 3852 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 4
LG Electronics 3518 4
Oracle Corporation 6389 4
SAP SE 4898 4
АФК Система ПАО 1742 4
Google LLC 11109 4
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 4 3
HP - Hewlett-Packard 3508 3
4A Games 790 3
Импакт-Софт 0 3
Ctrl IQ 7 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1127 3
HTC Corporation 1495 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 3
Apple Inc 11211 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 713 3
Amazon Inc - Amazon.com 2829 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 402 2
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 56 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 277 5
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 44 4
Россети Ленэнерго 68 4
Газпром ПАО 1179 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 131 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
РВК - Российская венчурная компания 484 2
Y Combinator - венчурный фонд 44 2
МТС Стрим - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 9 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 39 2
Совкомбанк Совесть 92 2
Carl Zeiss AG 126 2
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 3 1
Кондратьев Центр - Центр управленческих Инноваций имени Н.Д. Кондратьева 1 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 45 1
Deutsche Lufthansa - Eurowings - авиакомпания 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 106 1
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 10 1
Меркури - Mercury 232 1
Austrian Airlines - авиакомпания 20 1
SWISS International Air Lines 37 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 73 1
Татфондбанк АИКБ 72 1
Геометрия НПО 1 1
Braun 76 1
Groupe SEB - Tefal 87 1
Groupe SEB - Rowenta 42 1
101Hotels.com 3 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications 0 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 1
Топ Секьюрити 1 1
RTB House 4 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 157 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 1
Walt Disney Company 440 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 55 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
Vimeo - Видеохостинг 67 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 77 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 313 1
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 19 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
EASA - European Aviation Safety Agency - Европейское агентство по безопасности полетов 5 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 0 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 6 1
4CIO 743 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 71 2
Eclipse Foundation 25 2
OpenJDK Community 7 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 97 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 9 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 1 1
OLPC - One Laptop per Child 72 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 24
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 24
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3121 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10546 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 7418 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 15
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 2500 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 14
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 4087 14
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 3698 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 7647 13
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2398 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3483 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 10
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 179 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 664 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 6823 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 603 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3038 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1800 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 9
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10243 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6616 9
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 57 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4551 8
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 769 8
Google Android 12999 15
Microsoft Windows 14705 14
Google YouTube - Видеохостинг 2445 10
Linux OS 8523 9
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 409 8
Apple iOS 6908 7
Microsoft Office 365 866 7
Microsoft Skype 1973 7
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 219 7
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 697 5
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 136 5
Microsoft Teams - MS Teams 392 5
Intel x86 - архитектура процессора 1587 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 5
Apple iPhone 6 597 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1189 4
Google Picasa Web Albums 20 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6531 4
Nokia Symbian OS 1274 4
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 328 4
Red Hat - CentOS Project Linux Stream 11 4
Linux RHEL - Rocky Linux 12 4
Microsoft Office 3493 4
Microsoft Azure 1262 4
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 43 4
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 356 3
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 207 3
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 33 3
Google Android APP - Advanced Protection Program 601 3
HP Envy - серия ноутбуков 92 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 13 3
Google Chromebook - Google Хромбук 113 3
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 183 3
Microsoft Outlook 1252 3
HP Spectre - Серия ноутбуков 57 3
Microsoft Dynamics 1175 3
Oracle Java - язык программирования 2642 3
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 353 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 254 3
Intel Celeron - Серия процессоров 921 3
Kurtzer Gregory - Курцер Грегори 9 4
Мельникова Елена 7 3
Селецкий Игорь 7 2
Рудычева Наталья 93 2
Saab Georges - Сааб Джордж 9 2
Худолей Александр 6 2
Игнатов Петр 1 1
Сучков Евгений 1 1
Васильев Владимир 34 1
Багдасарян Дмитрий 24 1
Иванов Роман 16 1
Хэдберг Анна-Софи 4 1
Чернов Максим 31 1
Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 1
Greene Anji - Грин Энджи 1 1
Соловьев Сергей 69 1
Анкилов Константин 102 1
Perrin Jim - Перрин Джим 2 1
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 1
Шепелявый Дмитрий 52 1
Spataro Jared - Спатаро Джаред 7 1
Lo Patrick - Ло Патрик 2 1
Желяпов Виталий 5 1
Иевлев Иван 1 1
Солодухова Наталья 3 1
Солодухина Наталья 1 1
Мельниченко Ольга 1 1
Елпатьевский Сергей 2 1
Кулагин Андрей 1 1
Петрова Мария 5 1
Jaschan Sven - Яшан Свен 8 1
Чеглаков Иван 8 1
Петров Владимир 18 1
Мочар Василий 19 1
Овчинников Борис 129 1
Мякишева Марина 78 1
Самойленко Максим 65 1
Девиченский Антон 1 1
Друженец Мария 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 10
Германия - Федеративная Республика 8772 10
Европа 11993 6
Китай - Тайвань 1755 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 6
Украина 6786 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 4
Италия - Итальянская Республика 3006 4
Финляндия - Финляндская Республика 1621 3
Южная Корея - Республика 4473 3
Беларусь - Белоруссия 4435 3
Индия - Bharat 4474 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 139 3
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 83 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1471 2
Европа Восточная 3026 2
Азия - Азиатский регион 4269 2
Земля - планета Солнечной системы 8368 2
Япония 10469 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 463 2
Украина - Одесса 139 1
Дания - Королевство 914 1
Чехия - Чешская Республика 955 1
США - Торонто 271 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 144 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1808 1
Солнечная система - Solar system 2263 1
Мировой океан - World Ocean 262 1
Швейцария - Цуг 16 1
Армения - Республика 1775 1
Великобритания - Острова Кайман 34 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1368 1
Европа Северная - Скандинавия 474 1
США - Калифорния - Беркли 306 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 492 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 568 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 40 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1211 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2961 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 2612 4
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 3916 4
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 504 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2544 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 4
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 652 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 1123 3
Абонентская база - Абонентская плата 1372 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1305 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 918 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 2979 3
Английский язык 3945 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2376 3
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 62 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 238 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 155 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2689 3
Кредитование - Сrediting - Заём 1695 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 1553 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 912 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 852 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 41 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1101 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 2
CNews - ZOOM.CNews 1466 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 266 3
News Corp 186 3
Reddit 272 2
The Register 1230 2
Bloomberg 1116 2
ZDnet 598 2
Euronews - телеканал 46 2
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 4 2
Paramount Streaming - CBS Digital Media Group - CBS Interactive - FindArticles - ViacomCBS Streaming - Paramount+ - Pluto TV - SkyShowtime - BET+ - Showtime - CBS News Streaming Network - CBS Sports HQ - Noggin 18 1
The Verge - Издание 501 1
Silicon 511 1
VK - Mail.ru Hi-tech 19 1
VK - Mail.ru Новости 23 1
CineTrailer 3 1
Electronista 166 1
Faulkner Information Services 100 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 239 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 155 1
DigiTimes - Издание 1272 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 563 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 505 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 3
IDC - International Data Corporation 4775 2
Gartner - Гартнер 3316 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 266 2
Juniper Research 510 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 129 1
Forrester Research 801 1
TrendForce 90 1
Frost & Sullivan 110 1
Mercury Research 66 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
Fortune Global 100 139 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 212 1
ITResearch 116 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 2
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 7 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 385 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 451 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 399 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 720 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 6
День молодёжи - 27 июня 5 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 51 2
МТС Телеком Идея 52 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 437 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
Microsoft Ignite 10 1
VMworld 28 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще