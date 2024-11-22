Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение

регионе вырос на четверть, а самым популярным в Ленобласти загородным направлением у туристов стал Выборг . Об этом CNews сообщили представители МТС. Почти четверть ранних бронирований отелей в

бильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Город Выборг – единственное историческое поселение Ленинградской области, город-памятник, сохранивш

МТС увеличила скорость мобильного интернета на участке автомобильной дороги «Зеленогорск — Приморск — Выборг », проходящей вдоль Финского залива. Связь улучшена в преддверии высокого сезона автомобильного турпотока. Для обеспечения непрерывного покрытия голосовой связью и мобильным интернетом в

язью и скоростным мобильным интернетом одну из главных «туристических Мекк» Ленинградской области – Выборг . В преддверии весеннего сезона каникул, отпусков и праздников МТС установила в Выборге

« Выборг -банк» в сотрудничестве с процессинговым центром «КартСтандарт» и провайдером сервисов онлайн-банкинга Faktura.ru (входят в ГК ЦФТ) запустил в промышленную эксплуатацию новый сервис беско

Оператор мобильной связи «Скай Линк» в рамках программы развития розничной сети совместно с партнером «МРТ-Сервис» открыл в городе Выборг Ленинградской области монобрендовый офис продаж и обслуживания. Новый офис расположен по адресу город Выборг , Ленинградское шоссе, д.21-А, работает ежедневно, в будние дни с 10.00

стического центра области, говорится в сообщении «Verysell Сервис». С учетом этих основных факторов Выборг был выбран Администрацией Ленинградской области как объект для осуществления проекта «

летворял потребности всех областных жителей. «Поэтому мы решили, что этим летом локальный тариф для Выборга вводить не будем. Но эта идея не закрыта», - рассказал г-н Васильев.

29 мая в Выборге открылось кафе для беспризорников. Оно будет работать 4 часа в сутки. На деньги финского спонсора были закуплены компьютеры и проведён интернет. В кафе будут находиться социальные работ

В Выборге сотрудниками органов внутренних дел задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в 6 разбойных нападениях на салоны связи города. Задержанный является ранее судимым. У него изъята часть по