Россия СЗФО Ленинградская область Выборг Выборгское городское поселение
|22.12.2022
|
«Мегафон» связал Выборг и Приморск скоростной линией связи
редачи данных. Специалисты компании протянули сотни тысяч метров волоконно-оптического кабеля через Выборг, Ермилово, Глебычево, Советский, Приморск и завершили двухлетнюю программу строительст
|04.04.2016
|
«Выборг-банк» предложил своим частным клиентам интернет-банк Faktura.ru
Частным клиентам «Выборг-банка» стал доступен высокотехнологичный сервис дистанционного управления банковскими
|14.03.2016
|
Клиентам «Выборг-банка» доступен новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона
«Выборг-банк» в сотрудничестве с процессинговым центром «КартСтандарт» и провайдером сервисов онлайн-банкинга Faktura.ru (входят в ГК ЦФТ) запустил в промышленную эксплуатацию новый сервис беско
|02.12.2015
|
ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» «Выборг-банку»
Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги связи «Выборг-банку». В рамках договора макрорегиональный филиал «Северо-Запад» Компании ТТК («ТТК-Северо-Запад») предоставил «Выборг-банку» услугу «Бесплатный вызов 8-800» для организации «гор
|23.10.2015
|
«Выборг-банк» стал партнером системы «Юнистрим»
«Выборг-банк» стал партнером системы денежных переводов «Юнистрим». Услуги системы теперь дост
|27.03.2015
|
В Выборге запущена трансляция пакета цифровых каналов РТРС-2
27 марта в Выборге состоялся запуск трансляции пакета цифровых каналов РТРС-2 (второго мультиплекса). На
|25.02.2011
|
«Скай Линк» открыл первый офис продаж в Выборге
Оператор мобильной связи «Скай Линк» в рамках программы развития розничной сети совместно с партнером «МРТ-Сервис» открыл в городе Выборг Ленинградской области монобрендовый офис продаж и обслуживания. Новый офис расположен по адресу город Выборг, Ленинградское шоссе, д.21-А, работает ежедневно, в будние дни с 10.00
|27.10.2009
|
«Verysell Сервис» внедрила АПК «Безопасный город» в Выборге
стического центра области, говорится в сообщении «Verysell Сервис». С учетом этих основных факторов Выборг был выбран Администрацией Ленинградской области как объект для осуществления проекта «
|06.09.2007
|
«Билайн» не ввёл тариф для Выборгского направления
летворял потребности всех областных жителей. «Поэтому мы решили, что этим летом локальный тариф для Выборга вводить не будем. Но эта идея не закрыта», - рассказал г-н Васильев.
|30.05.2007
|
В Выборге открылось интернет-кафе для беспризорников
29 мая в Выборге открылось кафе для беспризорников. Оно будет работать 4 часа в сутки. На деньги финского спонсора были закуплены компьютеры и проведён интернет. В кафе будут находиться социальные работ
|03.04.2007
|
В Выборге задержали грабителя салонов связи
В Выборге сотрудниками органов внутренних дел задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в 6 разбойных нападениях на салоны связи города. Задержанный является ранее судимым. У него изъята часть по
|30.10.2006
|
В Выборге задержана "телефонная террористка"
В ночь с субботы на воскресенье в Выборге задержали женщину, сообщившую о заминировании вокзала. В прошедшую субботу в дежурную часть ОВД Выборга около 23:00 позвонила женщина, сообщившая, о том, что через 30 минут на вокзале п
|07.07.1999
|
В Выборге Ленинградской обл. открылся Центр информационных и телекоммуникационных технологий обучения и подготовки кадров "Знание".
В Выборге Ленинградской обл. открылся Центр информационных и телекоммуникационных технологий обучения и подготовки кадров "Знание". Этот центр был организован в рамках проекта "Создание интернет-
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Васильев Евгений 116 4
|Путин Владимир 2834 4
|Иванов Сергей 369 2
|Коробейничев Олег 3 2
|Золочевский Иван 17 2
|Миллер Сергей 43 2
|Гук Андрей 23 2
|Евсеев Руслан 14 2
|Брюквин Юрий 293 2
|Васильев Андрей 20 2
|Притула Руслан 2 2
|Дмитриев Кирилл 102 2
|Ротенберг Аркадий 45 2
|Сергеев Сергей 98 2
|Ротенберг Игорь 35 2
|Соловенчук Александр 76 2
|Рылов Дмитрий 45 2
|Волошин Кирилл 23 1
|Марков Кирилл 11 1
|Анисимов Андрей 11 1
|Хадонова Светлана 14 1
|Алешко Евгения 9 1
|Шорников Андрей 8 1
|Смородин Геннадий 16 1
|Лебедев Олег 16 1
|Шперлинг Андрей 9 1
|Святенко Инна 9 1
|Кутуков Виктор 4 1
|Липатов Сергей 34 1
|Солонин Виталий 89 1
|Беляева Оксана 22 1
|Богатов Антон 79 1
|Короленко Александр 1 1
|Корытин Никита 1 1
|Тихомиров Олег 4 1
|Сытник Андрей 19 1
|Бакалов Владимир 12 1
|von Finckenstein Konrad - вон Финкенштейн Конрад 4 1
|Мещеряков Денис 1 1
|Федункив Марина 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.