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Россия СЗФО Ленинградская область Выборг Выборгское городское поселение

Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение


22.12.2022 «Мегафон» связал Выборг и Приморск скоростной линией связи

редачи данных. Специалисты компании протянули сотни тысяч метров волоконно-оптического кабеля через Выборг, Ермилово, Глебычево, Советский, Приморск и завершили двухлетнюю программу строительст
04.04.2016 «Выборг-банк» предложил своим частным клиентам интернет-банк Faktura.ru

Частным клиентам «Выборг-банка» стал доступен высокотехнологичный сервис дистанционного управления банковскими

14.03.2016 Клиентам «Выборг-банка» доступен новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона

«Выборг-банк» в сотрудничестве с процессинговым центром «КартСтандарт» и провайдером сервисов онлайн-банкинга Faktura.ru (входят в ГК ЦФТ) запустил в промышленную эксплуатацию новый сервис беско
02.12.2015 ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» «Выборг-банку»

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги связи «Выборг-банку». В рамках договора макрорегиональный филиал «Северо-Запад» Компании ТТК («ТТК-Северо-Запад») предоставил «Выборг-банку» услугу «Бесплатный вызов 8-800» для организации «гор
23.10.2015 «Выборг-банк» стал партнером системы «Юнистрим»

«Выборг-банк» стал партнером системы денежных переводов «Юнистрим». Услуги системы теперь дост
27.03.2015 В Выборге запущена трансляция пакета цифровых каналов РТРС-2

27 марта в Выборге состоялся запуск трансляции пакета цифровых каналов РТРС-2 (второго мультиплекса). На
25.02.2011 «Скай Линк» открыл первый офис продаж в Выборге

Оператор мобильной связи «Скай Линк» в рамках программы развития розничной сети совместно с партнером «МРТ-Сервис» открыл в городе Выборг Ленинградской области монобрендовый офис продаж и обслуживания. Новый офис расположен по адресу город Выборг, Ленинградское шоссе, д.21-А, работает ежедневно, в будние дни с 10.00
27.10.2009 «Verysell Сервис» внедрила АПК «Безопасный город» в Выборге

стического центра области, говорится в сообщении «Verysell Сервис». С учетом этих основных факторов Выборг был выбран Администрацией Ленинградской области как объект для осуществления проекта «
06.09.2007 «Билайн» не ввёл тариф для Выборгского направления

летворял потребности всех областных жителей. «Поэтому мы решили, что этим летом локальный тариф для Выборга вводить не будем. Но эта идея не закрыта», - рассказал г-н Васильев.
30.05.2007 В Выборге открылось интернет-кафе для беспризорников

29 мая в Выборге открылось кафе для беспризорников. Оно будет работать 4 часа в сутки. На деньги финского спонсора были закуплены компьютеры и проведён интернет. В кафе будут находиться социальные работ
03.04.2007 В Выборге задержали грабителя салонов связи

В Выборге сотрудниками органов внутренних дел задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в 6 разбойных нападениях на салоны связи города. Задержанный является ранее судимым. У него изъята часть по
30.10.2006 В Выборге задержана "телефонная террористка"

В ночь с субботы на воскресенье в Выборге задержали женщину, сообщившую о заминировании вокзала. В прошедшую субботу в дежурную часть ОВД Выборга около 23:00 позвонила женщина, сообщившая, о том, что через 30 минут на вокзале п
07.07.1999 В Выборге Ленинградской обл. открылся Центр информационных и телекоммуникационных технологий обучения и подготовки кадров "Знание".

В Выборге Ленинградской обл. открылся Центр информационных и телекоммуникационных технологий обучения и подготовки кадров "Знание". Этот центр был организован в рамках проекта "Создание интернет-

Публикаций - 139, упоминаний - 156

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 17
МегаФон ПетерСтар 299 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 11
МегаФон - Синтерра - Synterra 713 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 6
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1020 5
МТС Северо-Запад макрорегион 52 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1915 4
Microsoft Corporation 23868 4
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 88 4
Yandex - Яндекс 6139 4
Transas - Транзас ГК 9 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 305 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 19 3
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 9 3
Verysell - Верисел 308 3
ОБИТ 59 3
7342 3
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution - SITA ATI - SITA Air Transport Industry 7 3
Verysell IT Services - Верисел Сервис 5 3
РТК - Радиотелекоммуникационная компания 2 3
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 155 2
Lenovo Motorola 3506 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 418 2
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 2
ГЛОНАСС АО 97 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 2
Рустелеком ТК 288 2
Sony 6428 2
Telia Company - TeliaSonera 1001 2
М2М телематика 210 2
ХайТэк - Hi-Tech 179 2
Ниеншанц 116 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис 466 2
Tele2 Северо-Запад макрорегион 8 2
Раском - Rascom 44 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 2
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 18 2
РЖД - Российские железные дороги 1705 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 25 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 5
Выборг-банк 4 4
Газпром ПАО 1179 4
РЖД МЖД - Московская железная дорога 41 4
Россети Ленэнерго 68 3
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 49 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 176 3
Boeing 938 2
ITMS Group - Итэмс Груп - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 84 2
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 27 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 3 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 2
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 48 2
Империя-Фарма 4 1
Soros Fund Management - Soros Private Equity - Open Society Foundations - Открытое общество Фонды - Open Society Institute - Открытое общество Институт - фонды Сороса 14 1
РОСНО СК - Страховая компания 187 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 27 1
Спектр Групп 1 1
Кировский технопарк - Индустриальный парк 1 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 2 1
Volkswagen - Traton - Scania 0 1
Выборгская целлюлоза - Выборгский целлюлозно-бумажный комбинат 2 1
Екатеринбургский музей изобразительных искусств - Екатеринбургский музей ИЗО 1 1
Некстер ИК 33 1
ОМЗ Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы 1 1
Газпром оргэнергогаз 5 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 61 1
Мариинский театр - Государственный академический 43 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 83 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 227 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 91 1
Visa International 1840 1
Альфа-Групп 632 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 62 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1794 1
Ренессанс Страхование 113 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 347 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 5
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 5
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 58 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 4
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 32 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 591 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 48 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 44 2
Петербургский метрополитен ГУП 82 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 372 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 195 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 701 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 480 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1488 2
Президент Российской Федерации 3373 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 68 2
Международный арбитражный суд города Женевы 1 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 68 1
РЖД ЮУЖД - Южно-Уральская железная дорога 8 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 49 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 91 1
Правительство Москвы - ДКН Москва - Департамент культурного наследия города Москвы 3 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 16 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 13 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 42 1
Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 16 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 107 1
Правительство Канады 42 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 6 1
МВД РФ Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 97 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 11
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 21 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 261 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 97 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 34
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 22
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 979 22
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 3516 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6518 15
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 1356 14
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2981 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 16 13
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 1445 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10243 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2033 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 7
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3121 7
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 889 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 2081 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 1328 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 5
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 425 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 154 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5485 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 862 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10546 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 352 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 4
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 503 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3339 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 25 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 2336 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 963 4
Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 81 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2630 3
Microsoft Windows 2000 940 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2554 6
Age of Kings 3459 5
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 1 5
Apple iPhone 6 597 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 301 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 3
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 16 3
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 117 3
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 380 2
Google Android 12999 2
Яндекс.Карты и Транспорт 332 2
Microsoft Dynamics 1175 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 254 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 158 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 44 2
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 7 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 218 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 127 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1484 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 120 2
Google Play - Google Store - Android Market 2599 1
1С-Рарус Альфа-Авто 56 1
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 12 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 1
АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 9 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 318 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1024 1
МТС 3G-сеть 109 1
Microsoft Office 3493 1
ДОК PPC-10G - радиорелейная станция 3 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 105 1
NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 2 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 3 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1499 1
Transas Navi-Sailor ECDIS - ЭКНИС 3 1
БКС - Балтийская кабельная система 4 1
Apple iOS 6908 1
Google YouTube - Видеохостинг 2445 1
Васильев Евгений 116 4
Путин Владимир 2834 4
Иванов Сергей 369 2
Коробейничев Олег 3 2
Золочевский Иван 17 2
Миллер Сергей 43 2
Гук Андрей 23 2
Евсеев Руслан 14 2
Брюквин Юрий 293 2
Васильев Андрей 20 2
Притула Руслан 2 2
Дмитриев Кирилл 102 2
Ротенберг Аркадий 45 2
Сергеев Сергей 98 2
Ротенберг Игорь 35 2
Соловенчук Александр 76 2
Рылов Дмитрий 45 2
Волошин Кирилл 23 1
Марков Кирилл 11 1
Анисимов Андрей 11 1
Хадонова Светлана 14 1
Алешко Евгения 9 1
Шорников Андрей 8 1
Смородин Геннадий 16 1
Лебедев Олег 16 1
Шперлинг Андрей 9 1
Святенко Инна 9 1
Кутуков Виктор 4 1
Липатов Сергей 34 1
Солонин Виталий 89 1
Беляева Оксана 22 1
Богатов Антон 79 1
Короленко Александр 1 1
Корытин Никита 1 1
Тихомиров Олег 4 1
Сытник Андрей 19 1
Бакалов Владимир 12 1
von Finckenstein Konrad - вон Финкенштейн Конрад 4 1
Мещеряков Денис 1 1
Федункив Марина 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 91
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2110 82
Россия - РФ - Российская федерация 127081 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 45
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчина 94 42
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 64 41
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2624 37
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 40 26
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 14 20
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 35 20
Финляндия - Финляндская Республика 1621 19
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кириши 9 15
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 27 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 35 13
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 650 12
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 238 12
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 256 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино 55 11
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 62 11
Европа 11993 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 30 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 81 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 46 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кировск 23 9
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Парголово 10 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2582 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 18 6
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Россия - СЗФО - Псковская область 574 6
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 10
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Абонентская база - Абонентская плата 1372 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 1123 7
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Автомагистраль А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 7 5
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Дача - дачники 42 5
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Кредитование - Сrediting - Заём 1695 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1408 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2330 4
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 661 4
Паспорт - Паспортные данные 1812 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3255 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 3
Образование в России 816 3
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 128 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 563 2
Комсомольская правда ИД 59 2
Прайм - Агентство экономической информации 797 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 306 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 130 1
Муз-ТВ - телеканал 39 1
News Corp 186 1
Стрим-ТВ - телекомпания 124 1
CNews RND - R&D.CNews 0 1
РБК ТВ - телеканал 64 1
NEWSru.com 160 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 31 1
IDC - International Data Corporation 4775 1
TeleGeography Research 2 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 45 2
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 19 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 226 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 155 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 198 1
ТГУ - Томский государственный университет 113 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 106 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 32 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 15 1
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 8 1
МИД РФ - МГИМО РФ Одинцово - Одинцовский гуманитарный университет 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 437 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 14 1
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