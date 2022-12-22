Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение

«Мегафон» связал Выборг и Приморск скоростной линией связи редачи данных. Специалисты компании протянули сотни тысяч метров волоконно-оптического кабеля через Выборг, Ермилово, Глебычево, Советский, Приморск и завершили двухлетнюю программу строительст

«Выборг-банк» предложил своим частным клиентам интернет-банк Faktura.ru Частным клиентам «Выборг-банка» стал доступен высокотехнологичный сервис дистанционного управления банковскими

Клиентам «Выборг-банка» доступен новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона «Выборг-банк» в сотрудничестве с процессинговым центром «КартСтандарт» и провайдером сервисов онлайн-банкинга Faktura.ru (входят в ГК ЦФТ) запустил в промышленную эксплуатацию новый сервис беско

ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» «Выборг-банку» Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги связи «Выборг-банку». В рамках договора макрорегиональный филиал «Северо-Запад» Компании ТТК («ТТК-Северо-Запад») предоставил «Выборг-банку» услугу «Бесплатный вызов 8-800» для организации «гор

«Выборг-банк» стал партнером системы «Юнистрим» «Выборг-банк» стал партнером системы денежных переводов «Юнистрим». Услуги системы теперь дост

В Выборге запущена трансляция пакета цифровых каналов РТРС-2 27 марта в Выборге состоялся запуск трансляции пакета цифровых каналов РТРС-2 (второго мультиплекса). На

«Скай Линк» открыл первый офис продаж в Выборге Оператор мобильной связи «Скай Линк» в рамках программы развития розничной сети совместно с партнером «МРТ-Сервис» открыл в городе Выборг Ленинградской области монобрендовый офис продаж и обслуживания. Новый офис расположен по адресу город Выборг, Ленинградское шоссе, д.21-А, работает ежедневно, в будние дни с 10.00

«Verysell Сервис» внедрила АПК «Безопасный город» в Выборге стического центра области, говорится в сообщении «Verysell Сервис». С учетом этих основных факторов Выборг был выбран Администрацией Ленинградской области как объект для осуществления проекта «

«Билайн» не ввёл тариф для Выборгского направления летворял потребности всех областных жителей. «Поэтому мы решили, что этим летом локальный тариф для Выборга вводить не будем. Но эта идея не закрыта», - рассказал г-н Васильев.

В Выборге открылось интернет-кафе для беспризорников 29 мая в Выборге открылось кафе для беспризорников. Оно будет работать 4 часа в сутки. На деньги финского спонсора были закуплены компьютеры и проведён интернет. В кафе будут находиться социальные работ

В Выборге задержали грабителя салонов связи В Выборге сотрудниками органов внутренних дел задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в 6 разбойных нападениях на салоны связи города. Задержанный является ранее судимым. У него изъята часть по

В Выборге задержана "телефонная террористка" В ночь с субботы на воскресенье в Выборге задержали женщину, сообщившую о заминировании вокзала. В прошедшую субботу в дежурную часть ОВД Выборга около 23:00 позвонила женщина, сообщившая, о том, что через 30 минут на вокзале п