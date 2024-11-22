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Россия СЗФО Ленинградская область Выборг Выборгское городское поселение

Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение

Эдвард Выржиковский "Выборг" (1962) Эдвард Выржиковский "Выборг" (1962)
Эдвард Выржиковский "Выборг" (1962)

СОБЫТИЯ


22.11.2024 МТС: Выборг — самый популярный город Ленобласти на новогодних праздниках

регионе вырос на четверть, а самым популярным в Ленобласти загородным направлением у туристов стал Выборг. Об этом CNews сообщили представители МТС. Почти четверть ранних бронирований отелей в
18.04.2024 «МегаФон» подготовил сеть в Выборге и Гатчине к началу туристического сезона

бильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Город Выборг – единственное историческое поселение Ленинградской области, город-памятник, сохранивш
23.03.2023 МТС в Ленобласти улучшила качество связи вдоль автодороги от Зеленогорска до Выборга

МТС увеличила скорость мобильного интернета на участке автомобильной дороги «Зеленогорск — Приморск — Выборг», проходящей вдоль Финского залива. Связь улучшена в преддверии высокого сезона автомобильного турпотока. Для обеспечения непрерывного покрытия голосовой связью и мобильным интернетом в

20.02.2023 МТС усилила связь на главных туристических маршрутах Выборга

язью и скоростным мобильным интернетом одну из главных «туристических Мекк» Ленинградской области – Выборг. В преддверии весеннего сезона каникул, отпусков и праздников МТС установила в Выборге
22.12.2022 «Мегафон» связал Выборг и Приморск скоростной линией связи

редачи данных. Специалисты компании протянули сотни тысяч метров волоконно-оптического кабеля через Выборг, Ермилово, Глебычево, Советский, Приморск и завершили двухлетнюю программу строительст
04.04.2016 «Выборг-банк» предложил своим частным клиентам интернет-банк Faktura.ru

Частным клиентам «Выборг-банка» стал доступен высокотехнологичный сервис дистанционного управления банковскими

14.03.2016 Клиентам «Выборг-банка» доступен новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона

«Выборг-банк» в сотрудничестве с процессинговым центром «КартСтандарт» и провайдером сервисов онлайн-банкинга Faktura.ru (входят в ГК ЦФТ) запустил в промышленную эксплуатацию новый сервис беско
02.12.2015 ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» «Выборг-банку»

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги связи «Выборг-банку». В рамках договора макрорегиональный филиал «Северо-Запад» Компании ТТК («ТТК-Северо-Запад») предоставил «Выборг-банку» услугу «Бесплатный вызов 8-800» для организации «гор
23.10.2015 «Выборг-банк» стал партнером системы «Юнистрим»

«Выборг-банк» стал партнером системы денежных переводов «Юнистрим». Услуги системы теперь дост
27.03.2015 В Выборге запущена трансляция пакета цифровых каналов РТРС-2

27 марта в Выборге состоялся запуск трансляции пакета цифровых каналов РТРС-2 (второго мультиплекса). На
25.02.2011 «Скай Линк» открыл первый офис продаж в Выборге

Оператор мобильной связи «Скай Линк» в рамках программы развития розничной сети совместно с партнером «МРТ-Сервис» открыл в городе Выборг Ленинградской области монобрендовый офис продаж и обслуживания. Новый офис расположен по адресу город Выборг, Ленинградское шоссе, д.21-А, работает ежедневно, в будние дни с 10.00
27.10.2009 «Verysell Сервис» внедрила АПК «Безопасный город» в Выборге

стического центра области, говорится в сообщении «Verysell Сервис». С учетом этих основных факторов Выборг был выбран Администрацией Ленинградской области как объект для осуществления проекта «
06.09.2007 «Билайн» не ввёл тариф для Выборгского направления

летворял потребности всех областных жителей. «Поэтому мы решили, что этим летом локальный тариф для Выборга вводить не будем. Но эта идея не закрыта», - рассказал г-н Васильев.
30.05.2007 В Выборге открылось интернет-кафе для беспризорников

29 мая в Выборге открылось кафе для беспризорников. Оно будет работать 4 часа в сутки. На деньги финского спонсора были закуплены компьютеры и проведён интернет. В кафе будут находиться социальные работ
03.04.2007 В Выборге задержали грабителя салонов связи

В Выборге сотрудниками органов внутренних дел задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в 6 разбойных нападениях на салоны связи города. Задержанный является ранее судимым. У него изъята часть по
30.10.2006 В Выборге задержана "телефонная террористка"

В ночь с субботы на воскресенье в Выборге задержали женщину, сообщившую о заминировании вокзала. В прошедшую субботу в дежурную часть ОВД Выборга около 23:00 позвонила женщина, сообщившая, о том, что через 30 минут на вокзале п
07.07.1999 В Выборге Ленинградской обл. открылся Центр информационных и телекоммуникационных технологий обучения и подготовки кадров "Знание".

В Выборге Ленинградской обл. открылся Центр информационных и телекоммуникационных технологий обучения и подготовки кадров "Знание". Этот центр был организован в рамках проекта "Создание интернет-

Публикаций - 157, упоминаний - 181

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
МегаФон 10742 15
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 12
Ростелеком 10948 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 7
Yandex - Яндекс 9216 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 5
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Ленсвязь 43 4
Альфа-Групп - Altimo - Метросвязь - Петросвязь 9 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 4
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 4
МТС Северо-Запад макрорегион 67 4
РТК - Радиотелекоммуникационная компания 5 3
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Балтик Коммюникейшнз Лтд - Baltic Communications Ltd - BCL 14 3
9594 3
ОБИТ 127 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 3
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 3
Verysell IT Services - Верисел Сервис 10 3
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 3
Выборг-Телеком - Выборгтелеком 2 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Псковская ГТС - Псковская Городская Телефонная Сеть 23 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Microsoft Corporation 25775 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
Sony 6739 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Lenovo Motorola 3566 2
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 2
ГЛОНАСС АО 278 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 2
ХайТэк - Hi-Tech 237 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 7
Газпром - Nord Stream AG - Nord Stream 2 AG - Nord Stream Aktiengesellschaft - NEGPC - North European Gas Pipeline Company - Северный поток - Северный поток 2 13 4
Газпром ПАО 1493 4
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 4
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Выборг-банк 4 4
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 3
МТС Трэвел - MTS Travel 292 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
Boeing 1031 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 2
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 2
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 2
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 2
Выборгская целлюлоза - Выборгский целлюлозно-бумажный комбинат 2 1
Volkswagen - Traton - Scania 19 1
Кировский технопарк - Индустриальный парк 1 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 1
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 1
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 1
ВымпелКом - Хайв 18 1
Ист Лайн Группа - East Line Group 21 1
Сочи Парк 15 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Прикладной потребительский Центр ГЛОНАСС - ИАЦ КВНО - Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения 30 1
Международный аэропорт Тамбова (Донское) - ИАТА: TBW (внутренний ТМБ) – ИКАО: UUOT (УУОТ) 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 1
Visa International 1993 1
Альфа-Групп 745 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Петербургский метрополитен ГУП 150 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 2
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот 23 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 1
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Гимназический союз России 3 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 28
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 27
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 22
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3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 4
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 4
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 143 3
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 25 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
М2М телематика - М2М-Cyber - M2M-Cyber 39 2
Google Android 15243 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 2
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 12 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 2
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
Инел - Эксимер Гладиатор - Эксимер Home - Эксимер Family 9 1
Апартмент системс - RealtyCalendar 16 1
Альт-софт - КАИСА 9 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apple iOS 8583 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Microsoft Office 4170 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 1
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Huawei P30 - Серия смартфонов 178 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 1
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Сергеев Сергей 179 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 102
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ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Helisigin Sanomata 1 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Юность - радиостанция 52 1
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Euronews - телеканал 52 1
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Рустелеком ТК 305 2
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IDC - International Data Corporation 4975 1
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Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 2
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 2
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СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
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ТГУ - Томский государственный университет 233 1
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РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 1
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 22 1
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