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Россия СЗФО Ленинградская область Выборг Выборгское городское поселение
СОБЫТИЯ
|22.11.2024
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МТС: Выборг — самый популярный город Ленобласти на новогодних праздниках
регионе вырос на четверть, а самым популярным в Ленобласти загородным направлением у туристов стал Выборг. Об этом CNews сообщили представители МТС. Почти четверть ранних бронирований отелей в
|18.04.2024
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«МегаФон» подготовил сеть в Выборге и Гатчине к началу туристического сезона
бильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Город Выборг – единственное историческое поселение Ленинградской области, город-памятник, сохранивш
|23.03.2023
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МТС в Ленобласти улучшила качество связи вдоль автодороги от Зеленогорска до Выборга
МТС увеличила скорость мобильного интернета на участке автомобильной дороги «Зеленогорск — Приморск — Выборг», проходящей вдоль Финского залива. Связь улучшена в преддверии высокого сезона автомобильного турпотока. Для обеспечения непрерывного покрытия голосовой связью и мобильным интернетом в
|20.02.2023
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МТС усилила связь на главных туристических маршрутах Выборга
язью и скоростным мобильным интернетом одну из главных «туристических Мекк» Ленинградской области – Выборг. В преддверии весеннего сезона каникул, отпусков и праздников МТС установила в Выборге
|22.12.2022
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«Мегафон» связал Выборг и Приморск скоростной линией связи
редачи данных. Специалисты компании протянули сотни тысяч метров волоконно-оптического кабеля через Выборг, Ермилово, Глебычево, Советский, Приморск и завершили двухлетнюю программу строительст
|04.04.2016
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«Выборг-банк» предложил своим частным клиентам интернет-банк Faktura.ru
Частным клиентам «Выборг-банка» стал доступен высокотехнологичный сервис дистанционного управления банковскими
|14.03.2016
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Клиентам «Выборг-банка» доступен новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона
«Выборг-банк» в сотрудничестве с процессинговым центром «КартСтандарт» и провайдером сервисов онлайн-банкинга Faktura.ru (входят в ГК ЦФТ) запустил в промышленную эксплуатацию новый сервис беско
|02.12.2015
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ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» «Выборг-банку»
Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги связи «Выборг-банку». В рамках договора макрорегиональный филиал «Северо-Запад» Компании ТТК («ТТК-Северо-Запад») предоставил «Выборг-банку» услугу «Бесплатный вызов 8-800» для организации «гор
|23.10.2015
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«Выборг-банк» стал партнером системы «Юнистрим»
«Выборг-банк» стал партнером системы денежных переводов «Юнистрим». Услуги системы теперь дост
|27.03.2015
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В Выборге запущена трансляция пакета цифровых каналов РТРС-2
27 марта в Выборге состоялся запуск трансляции пакета цифровых каналов РТРС-2 (второго мультиплекса). На
|25.02.2011
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«Скай Линк» открыл первый офис продаж в Выборге
Оператор мобильной связи «Скай Линк» в рамках программы развития розничной сети совместно с партнером «МРТ-Сервис» открыл в городе Выборг Ленинградской области монобрендовый офис продаж и обслуживания. Новый офис расположен по адресу город Выборг, Ленинградское шоссе, д.21-А, работает ежедневно, в будние дни с 10.00
|27.10.2009
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«Verysell Сервис» внедрила АПК «Безопасный город» в Выборге
стического центра области, говорится в сообщении «Verysell Сервис». С учетом этих основных факторов Выборг был выбран Администрацией Ленинградской области как объект для осуществления проекта «
|06.09.2007
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«Билайн» не ввёл тариф для Выборгского направления
летворял потребности всех областных жителей. «Поэтому мы решили, что этим летом локальный тариф для Выборга вводить не будем. Но эта идея не закрыта», - рассказал г-н Васильев.
|30.05.2007
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В Выборге открылось интернет-кафе для беспризорников
29 мая в Выборге открылось кафе для беспризорников. Оно будет работать 4 часа в сутки. На деньги финского спонсора были закуплены компьютеры и проведён интернет. В кафе будут находиться социальные работ
|03.04.2007
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В Выборге задержали грабителя салонов связи
В Выборге сотрудниками органов внутренних дел задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в 6 разбойных нападениях на салоны связи города. Задержанный является ранее судимым. У него изъята часть по
|30.10.2006
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В Выборге задержана "телефонная террористка"
В ночь с субботы на воскресенье в Выборге задержали женщину, сообщившую о заминировании вокзала. В прошедшую субботу в дежурную часть ОВД Выборга около 23:00 позвонила женщина, сообщившая, о том, что через 30 минут на вокзале п
|07.07.1999
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В Выборге Ленинградской обл. открылся Центр информационных и телекоммуникационных технологий обучения и подготовки кадров "Знание".
В Выборге Ленинградской обл. открылся Центр информационных и телекоммуникационных технологий обучения и подготовки кадров "Знание". Этот центр был организован в рамках проекта "Создание интернет-
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Соловенчук Александр 156 7
|Путин Владимир 3454 4
|Васильев Евгений 132 4
|Ткаленко Александр 2 2
|Ротенберг Игорь 37 2
|Сергеев Сергей 179 2
|Ротенберг Аркадий 52 2
|Дмитриев Кирилл 120 2
|Иванов Сергей 405 2
|Брюквин Юрий 300 2
|Гук Андрей 41 2
|Васильев Андрей 31 2
|Рылов Дмитрий 56 2
|Миллер Сергей 43 2
|Золочевский Иван 20 2
|Евсеев Руслан 14 2
|Коробейничев Олег 4 2
|Притула Руслан 2 2
|Токаренко Максим 48 2
|Рудакова Эльвира 7 1
|Трофимчук Денис 55 1
|Тихомиров Олег 30 1
|Гончаренко Марина 35 1
|Присяжнюк Михаил 1 1
|Кутуков Владимир 1 1
|Бусло Роман 3 1
|Шуганцев Алексей 1 1
|Формальский Илья 6 1
|Жиленкова Любовь 2 1
|Индеев Валерий 1 1
|Евченко Николай 2 1
|Врагов Николай 1 1
|Георгиевская Мария 1 1
|Suzuki Shigeo - Судзуки Сигэо 9 1
|Черкасских Евгения 1 1
|Kitagawa Junichiro - Китагава Дзюнъитиро 4 1
|Жданов Виталий 1 1
|Mellin Jorma - Меллин Йорма 1 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Рустелеком ТК 305 2
|GreatList - международный ресторанный гид 2 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|TeleGeography Research 40 1
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