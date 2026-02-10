Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190377
ИКТ 14690
Организации 11378
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26598
Персоны 82746
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1271
ИАА 743
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

РГПУ Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена

РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена

СОБЫТИЯ


10.02.2026 20 российских вузов участвуют в пилотном тестировании «ЛаньGPT» — первого ИИ-ассистента для работы с верифицированным учебным контентом 1
18.08.2023 Концерн «Автоматика» заключил соглашение о сотрудничестве с МГТУ им. Баумана 1
15.12.2022 Softline помогла РГПУ им. А. И. Герцена оборудовать технопарк 4
02.11.2022 История Пугачевского бунта и труды Августина Аврелия – Герценовский университет оцифрует книжные памятники на «Эларскан» 4
26.05.2022 Анна Мальми назначена региональным директором Linxdatacenter в Петербурге 1
17.11.2020 Trueconf обеспечит российские вузы видеосвязью для удаленного обучения 1
20.04.2020 В компании «Рексофт» назначен директор по персоналу 1
24.09.2019 Tele2 и РГПУ им. А. И. Герцена займутся проектами в сфере образования и науки 2
09.09.2019 Директором по персоналу «ИКС Холдинга» назначен Андрей Захаров 1
14.03.2019 В Реестр российского ПО впервые попал гиперконвергентный конкурент Dell EMC, HPE и Zerostack 1
11.09.2017 Abbyy представила технологии для оценки качества знаний 1
26.12.2016 ИТ-директор банка «Уралсиб» ушел вникуда 1
10.02.2016 PROMT в честь своего 25-летия предложила 25%-скидку на PROMT Professional 11. Промокод внутри 1
06.02.2014 Российских школьников научат строить роботов на деньги Google 1
06.03.2013 Бывший гендиректор МГТС возглавил «М2М телематику» 1
20.11.2012 Корпорация «Элар» внедрила RFID-технологии в ТЦБС Пушкинского района Санкт-Петербурга 1
16.08.2012 «Элар» автоматизирует работу «Централизованной библиотечной системы Курортного района» 1
03.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
27.09.2011 МТС объявила о ряде новых назначений 1
20.10.2010 Дмитрий Савин назначен генеральным директором «Метрокома» 2
05.08.2010 В МГТС назначен новый генеральный директор 1
19.04.2010 РГПУ им. Герцена построит единую ИС с помощью Xerox 2
17.07.2008 Более 130 российских школ захотели перейти на Linux 1
26.02.2008 Гоблин и психиатры предупреждают о виртуальной зависимости 2
24.07.2007 РГПУ им. А.И.Герцена выбирает ИТ-подрядчиков 1
05.04.2007 РГПУ объявил конкурс на обслуживание компьютеров 1
25.01.2007 SMS стала причиной проверок станций петербургского метро 1
26.12.2006 РГПУ им. Герцена объявил конкурс на предоставление услуг Wi-Fi 1
26.12.2006 РГПУ им. Герцена объявил конкурс на предоставление услуг связи 1
13.12.2006 Redlab заключил соглашение с РГПУ им. А.И.Герцена 1
04.10.2006 Университет им. А. И. Герцена объявил конкурс на поставку копировально-множительных аппаратов 1
11.03.2002 Нижний Новгород: "Обучение для будущего" началось 1
11.03.2002 Нижний Новгород: "Обучение для будущего" началось 1

Публикаций - 33, упоминаний - 43

РГПУ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25330 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14598 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9241 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1084 3
МТС Северо-Запад макрорегион 67 2
Формоза - Formoza 177 2
Формоза - Formoza Software House - FSH 14 2
Тырнет 10 2
МегаФон 10083 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 2
Intel Corporation 12577 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 2
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 2
Ниеншанц 122 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 164 2
Открытые технологии 716 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
Metrocom - Метроком 89 1
Supra 35 1
ZeroStack 2 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 526 1
Globalive - Globalive Wireless Management, GWMC - Globalive Capital - Globalive Ventures - Globalive Media - Globalive Investment 14 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 93 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 78 1
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 49 1
YSoft 14 1
ИТ-Планета ЦРИТ АНО - Центр развития информационных технологий 12 1
Quebecor - Videotron - Freedom Mobile - Wind Mobile 4 1
Ростелеком 10412 1
Ростех - Автоматика Концерн 1749 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3154 1
Nutanix 108 1
SAP SE 5463 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 1
Dell EMC 5105 1
Cisco Systems 5235 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3319 1
ИКС 411 1
Формоза Альтаир НПКЦ 13 2
СБС-Агро АКБ - СБС - Столичный банк сбережений - Столичный Банк - Агропромбанк СССР - Агропромышленный банк 16 2
Газпром ПАО 1424 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Балт-Аудит-Эксперт - Балтаудитэксперт/Консалтинг 5 1
Zepter 3 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 83 1
Газпром оргэнергогаз 5 1
Талосто 4 1
Аконит НПО 18 1
Ист Лайн Группа - East Line Group 21 1
Microsoft Central Marketing Group - Microsoft Marketing Academy 3 1
Sodexo - Содэксо 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8302 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 1
Русский стандарт Банк 478 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 88 1
TripAdvisor 41 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1484 4
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Правительство Канады 52 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13029 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 271 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 371 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 179 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 155 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73767 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8203 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2054 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3610 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 2
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1176 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6929 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17184 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9872 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1159 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4154 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11326 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 907 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 125 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 412 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 959 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 348 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1224 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13056 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10145 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 336 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6212 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8975 1
Microsoft Office XP 81 2
Microsoft Publisher 16 2
Microsoft Office 3995 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1905 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
Abbyy Мониторинг 8 1
Apache ZooKeeper 14 1
Seiko Epson Stylus 149 1
Age of Kings 2 1
Google Android 14814 1
Apple iOS 8318 1
Linux OS 11015 1
Google Cloud Platform - GCP 348 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 202 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
ЭЛАР ЭларСкан 165 1
Microsoft Dynamics CRM 546 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Promt One - ранее Translate.Ru, Promt Online - Промт Онлайн 60 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 1
Росплатформа - Р-Хранилище 21 1
Linx Datacenter - Linx ЦОД 56 1
Promt Neural Translation Server - Promt Professional Neural 49 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 65 1
Google RISE Awards 3 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2081 1
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 41 1
Золочевский Иван 20 2
Дмитриев Кирилл 118 2
Иванов Сергей 398 2
Фролов Павел 86 2
Новиков Василий 11 1
Приданцев Сергей 148 1
Шперлинг Андрей 9 1
Перекрест Андрей 10 1
Рябых Андрей 9 1
Рязанов Кирилл 6 1
Соколова Светлана 8 1
Гуцева Елена 5 1
Свешников Андрей 3 1
Савин Дмитрий 4 1
Рыбников Игорь 3 1
Рыбник Игорь 1 1
Бордовский Геннадий 1 1
Квелидзе-Кузнецова Натела 1 1
Гуркин Александр 6 1
Котова Светлана 1 1
von Finckenstein Konrad - вон Финкенштейн Конрад 4 1
Голубев Евгений 3 1
Тарасичев Руслан 1 1
Сперанский Михаил 2 1
Падалкин Борис 2 1
Бердышев Илья 1 1
Suzuki Shigeo - Судзуки Сигэо 9 1
Мальми Анна 1 1
Kitagawa Junichiro - Китагава Дзюнъитиро 4 1
Белоусов Максим 109 1
Одинцов Дмитрий 118 1
Калинин Алексей 74 1
Захаров Андрей 38 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 134 1
Сахаров Александр 89 1
Шуткина Юлия 15 1
Назаров Сергей 59 1
Пучков Михаил 1 1
Скрипкин Дмитрий 4 1
Пучков Дмитрий 68 1
Россия - РФ - Российская федерация 158300 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18795 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46090 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3247 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1691 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53575 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1309 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2439 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2712 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1222 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1677 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 70 2
Украина - Черновицкая область - Черновцы 25 2
Украина Западная 15 2
Украина - Закарпатская область - Закарпатье 8 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 155 2
Украина - Волынская область - Волынь 6 2
Украина - Ивано-Франковск 36 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4117 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13586 2
Россия - УФО - Свердловская область 1793 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3314 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4322 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3208 2
Германия - Федеративная Республика 12961 2
Италия - Итальянская Республика 4436 2
Россия - СФО - Новосибирск 4700 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3422 2
Австрия - Вена 259 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2148 2
Украина 7814 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1634 2
Россия - УФО - Тюменская область 1289 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 987 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1590 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1254 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 895 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1010 2
Украина - Тернопольская область - Тернополь 20 2
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 137 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 17
Образование в России 2567 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 5
Информатика - computer science - informatique 1144 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11450 3
Физика - Physics - область естествознания 2836 3
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 218 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15245 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3258 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2183 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4769 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 99 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1409 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 1
Английский язык 6889 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1302 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 333 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Экзамены 485 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
МГТС Совет директоров 54 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6512 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1745 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
Интернет-зависимость - интернет-аддикция - internet addiction - цифровой (диджитал) детокс 50 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 1
Здравоохранение - Психиатрия - Шизофрения - Аутизм - Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ 104 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
News Corp - News Corporation 218 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 610 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 3
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 2
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1296 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 170 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 92 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 2
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 36 2
ОмГПУ - Омский государственный педагогический университет 6 2
РГУ - Ростовский государственный университет 7 1
РГБИ - Российская государственная библиотека искусств 7 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 6 1
АлтГПУ - Алтайский государственный педагогический университет 6 1
Воронежский ГАУ имени императора Петра I - Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 3 1
Просвещение Академия 3 1
Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 9 1
РУК АНО ВПО ЦС РФ - Российский университет кооперации - Университет потребкооперации города Мытищи 10 1
Keio University - Университет Кэйо 39 1
МАГУ - Мурманский арктический государственный университет 9 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1660 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1115 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 236 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 296 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 325 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 106 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 109 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 681 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 33 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 14 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 44 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418381, в очереди разбора - 726296.
Создано именных указателей - 190377.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще